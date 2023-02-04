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В Пентагоне заявили об обнаружении ещё одного китайского аэростата, теперь к югу от США

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В Пентагоне заявили об обнаружении ещё одного китайского аэростата, теперь к югу от США

Американское военное ведомство сообщает об обнаружении ещё одного китайского аэростата. Напомним, что накануне появились кадры с аэростатом, который двигался на высоте более 20 км в небе над Соединёнными Штатами, а именно над штатом Миссури, где размещается база стратегических бомбардировщиков. Сначала сообщалось, что на кадрах тень от МКС, потом было заявлено, что это собственные солнечные батареи объекта, который через связь со спутниками передаёт информацию о зондировании земной поверхности оператору.


В Китае признали, что объект принадлежит им, однако заявили, что никакого отношения к разведывательной деятельности не имеет. Было указано на то, что это метеозонд, который в условиях непогоды и сильного ветра был «унесён в неизвестном направлении». В США этим заявлениям Пекина не поверили, однако в Белом доме, как потом стало известно, отдали распоряжение Пентагону аэростат не сбивать. Отмечалось, что «это может нести риски для людей на земле».

Теперь секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что средства слежения обнаружили ещё один аналогичный объект, но уже над Латинской Америкой.

Райдер:

Разведывательный аппарат размером с три автобуса, по нашим данным, границу США не пересечёт.

По словам официального представителя Пентагона, «разведывательный объект» проходит к югу от американских границ.

Над какими именно странами проходит этот полёт, он не уточнил. Если речь заходит о направлении к югу от границ США, то, вероятно, речь может идти о Мексике или других странах Центральной Америки.

Так называемые «ястребы», особенно из числа республиканцев, раскритиковали нежелание Байдена сбивать китайский аэростат, заявив, что это лишний рах демонстрирует то, что США «капитулировали перед набирающим мощь противником». В сети язвительно прокомментировали ситуацию, отметив, что пока над США летают китайские разведывательные аппараты, Байден снова думает над тем, какое ещё оружие поставить Украине.
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8 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 06:50
    +3
    Какая разведка - просто Винни Пух сбежал от Пяточка и завис.)
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:35
      0
      ХА ха ха, им просто не чем сбивать, старик Байден может хоть три приказа отдать, даже сам за штурвал истребителя сесть, эти "три автобуса" пролетят над всей территорией США . Остается посоветовать купить хороший цейсовский бинокль и наслаждаться видами его полета.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:51
    +2
    однако в Белом доме, как потом стало известно, отдали распоряжение Пентагону аэростат не сбивать. Отмечалось, что «это может нести риски для людей на земле».

    laughing
    Какое же корявое гуано))) Вы его сбить тупо не можете, потому как нечем - ракеты на него не наводятся, Ф-22 на Аляске, а у Жирного Дристуна потолок 15 км - недопрыгивает малеха! "Угрозу несет" сбитый воздушный шарик. Угрозу он несет рассматривая район базирования МБР
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:52
    +4
    В свое время США активно использовала аэростаты, для проведения разведки над территорией СССР и так же заявляли об их "мирной и научной" принадлежности... Так, что понятен их "кипиш" в этом вопросе, они то знают...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +7
    средства слежения обнаружили ещё один аналогичный объект, но уже над Латинской Америкой
    "Бедные" американцы, китайцы обкладывают их со всех сторон и спокойно снимают необходимую информацию со своих зондов. Белый дом и хваленные " Patriot" не реагируют. Честно говоря это пистон для Сша от Китая, причем чувствительный в плане имиджа "гегемона". А у Байдена, как правильно замечено, другие проблемы - оружие для Украины и ракеты большей дальности. Остается поаплодировать китайцам.
  5. Sharky
    Sharky Сегодня, 07:01
    0
    Возможно, что американцы постепенно переходят на Китай в плане противостояния. Понимая, что Украина долго не протянет и донатить в неё смысла больше нет, раздувают новую угрозу. Как «сквозанули» с Афганистана из-за бесперспективняка вливать туда деньги, так и с Украины свалят. Тем более, там не в коня корм, всё разворовано по лучшим традициям укроменталитета. Переключаются на Китай… what
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:31
      0
      [/quote][quote=Sharky]Переключаются на Китай…

      Это еще надо посмотреть кто на кого переключается... smileкитайская задумка прекрасна...не подкопаешься.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:03
    0
    Молодцы китайцы,а почему бы нам не перенять опыт и не покашмарить поляков.Идея с аэростатами вполне заслуживаюшее внимание и как средство контроля для зашиты обьектов