В Пентагоне заявили об обнаружении ещё одного китайского аэростата, теперь к югу от США

Американское военное ведомство сообщает об обнаружении ещё одного китайского аэростата. Напомним, что накануне появились кадры с аэростатом, который двигался на высоте более 20 км в небе над Соединёнными Штатами, а именно над штатом Миссури, где размещается база стратегических бомбардировщиков. Сначала сообщалось, что на кадрах тень от МКС, потом было заявлено, что это собственные солнечные батареи объекта, который через связь со спутниками передаёт информацию о зондировании земной поверхности оператору.
В Китае признали, что объект принадлежит им, однако заявили, что никакого отношения к разведывательной деятельности не имеет. Было указано на то, что это метеозонд, который в условиях непогоды и сильного ветра был «унесён в неизвестном направлении». В США этим заявлениям Пекина не поверили, однако в Белом доме, как потом стало известно, отдали распоряжение Пентагону аэростат не сбивать. Отмечалось, что «это может нести риски для людей на земле».
Теперь секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что средства слежения обнаружили ещё один аналогичный объект, но уже над Латинской Америкой.
Райдер:
Разведывательный аппарат размером с три автобуса, по нашим данным, границу США не пересечёт.
По словам официального представителя Пентагона, «разведывательный объект» проходит к югу от американских границ.
Над какими именно странами проходит этот полёт, он не уточнил. Если речь заходит о направлении к югу от границ США, то, вероятно, речь может идти о Мексике или других странах Центральной Америки.
Так называемые «ястребы», особенно из числа республиканцев, раскритиковали нежелание Байдена сбивать китайский аэростат, заявив, что это лишний рах демонстрирует то, что США «капитулировали перед набирающим мощь противником». В сети язвительно прокомментировали ситуацию, отметив, что пока над США летают китайские разведывательные аппараты, Байден снова думает над тем, какое ещё оружие поставить Украине.