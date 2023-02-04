Американские военные эксперты предполагают, что взрыв в небе Монтаны связан с самоликвидацией китайского аэростата после сбора разведданных

В американских соцсетях появились ролики из штата Монтана, на которых запечатлён взрыв и след в небе. Утверждается, что снято видео было несколько часов назад и связано оно с китайским аэростатом, который в Пентагоне назвали разведывательным аппаратом.Изначально сообщалось о распоряжении администрации Джо Байдена в адрес военных с запретом сбивать аэростат, так как это может привести «к возникновению рисков для людей на земле». Теперь же, в связи со снятым на видео взрывом, высказываются предположения о том, могло ли решение президентской администрации США измениться.Появились предположения: китайский аэростат либо был сбит, либо сработал вариант его самоликвидации, причём после того, как он, как считают отдельные американские эксперты, успел передать операторам всю необходимую информацию о военных базах в ряде штатов США, включая и штат Монтана.Одновременно с этим высказаны и предположения о том, что китайский воздушный объект всё-таки был сбит американской ПВО. Такое предположение высказано через несколько часов после того, как было заявлено, что у США может просто не быть эффективных средств, способных без рисков для жизни людей, находящихся на земле, и для гражданских самолётов сбивать подобного рода объекты на высотах от 20 км.Американские журналисты поинтересовались у губернатора Монтаны о причинах взрывах и о том, что это вообще было. Грегори Джанфорте заявил, что у него нет конкретных данных и что он сам узнал о взрыве в небе «только что».Тем временем военные эксперты в США считают, что если это была самоликвидация китайского зонда, то это плохой сигнал для американской системы ПВО. Ведь получается, что Китай имеет все возможности для вхождения аппаратов в воздушное пространство Штатов, в том числе для сбора информации разведывательного плана. И ещё имеет и возможности не допустить того, чтобы оборудование попало в руки американских военных, например, в результате перехвата зонда.Однако официальных подтверждений того, что взорвался именно китайский аэростат, пока нет.