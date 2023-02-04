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Американские военные эксперты предполагают, что взрыв в небе Монтаны связан с самоликвидацией китайского аэростата после сбора разведданных

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Американские военные эксперты предполагают, что взрыв в небе Монтаны связан с самоликвидацией китайского аэростата после сбора разведданных

В американских соцсетях появились ролики из штата Монтана, на которых запечатлён взрыв и след в небе. Утверждается, что снято видео было несколько часов назад и связано оно с китайским аэростатом, который в Пентагоне назвали разведывательным аппаратом.


Изначально сообщалось о распоряжении администрации Джо Байдена в адрес военных с запретом сбивать аэростат, так как это может привести «к возникновению рисков для людей на земле». Теперь же, в связи со снятым на видео взрывом, высказываются предположения о том, могло ли решение президентской администрации США измениться.

Появились предположения: китайский аэростат либо был сбит, либо сработал вариант его самоликвидации, причём после того, как он, как считают отдельные американские эксперты, успел передать операторам всю необходимую информацию о военных базах в ряде штатов США, включая и штат Монтана.

Одновременно с этим высказаны и предположения о том, что китайский воздушный объект всё-таки был сбит американской ПВО. Такое предположение высказано через несколько часов после того, как было заявлено, что у США может просто не быть эффективных средств, способных без рисков для жизни людей, находящихся на земле, и для гражданских самолётов сбивать подобного рода объекты на высотах от 20 км.

Американские журналисты поинтересовались у губернатора Монтаны о причинах взрывах и о том, что это вообще было. Грегори Джанфорте заявил, что у него нет конкретных данных и что он сам узнал о взрыве в небе «только что».



Тем временем военные эксперты в США считают, что если это была самоликвидация китайского зонда, то это плохой сигнал для американской системы ПВО. Ведь получается, что Китай имеет все возможности для вхождения аппаратов в воздушное пространство Штатов, в том числе для сбора информации разведывательного плана. И ещё имеет и возможности не допустить того, чтобы оборудование попало в руки американских военных, например, в результате перехвата зонда.

Однако официальных подтверждений того, что взорвался именно китайский аэростат, пока нет.
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13 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:12
    +1
    Третий день подряд, обсуждать воздушные шары в небе над штатами - это надо еще умудриться. fool
    Были демоны - но они самоликвидировались ( Иван Васильевич)
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:21
      +5
      США в очередной раз наступили на свое же ...... когда они подписывали соглашение о полетах в стратосфере (ближний Космос) 50 км, они же про себя думали, и теперь любой сбитый там объект создает прецедент МОЖНО сбивать все спутники Илона Маска с его широкополосным Интернетом для ВСУ. Китайские товарищи молодцы, утерли нос янкам, даже замшелый вояка Блинкен в сортире засиделся и отменил визит в Китай.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: marchcat
      Третий день подряд, обсуждать воздушные шары в небе над штатами - это надо еще умудриться.

      Тут есть что обсуждать...китайцы мастерски обвели американцев вокруг пальца...я восхищен.
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 07:54
        0
        Теперь ещё и спрос будет на китайские аэростаты в мире, заработать смогут ребята если правильно воспользуются.моментом правильно.
    3. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 07:39
      +1
      Фильм "Не смотри наверх" ))
    4. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:51
      0
      У нас тоже ЗРК отрабатывают стрельбу по аэростатам, парашютам и пр. Так, что могут быть обычные учения. Или сработал само ликвидатор какой-то ракеты. Почему сразу что-то китайское? Очевидна там психоз начался по поводу "происков" нового назначенного врага-Китая.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:22
    +1
    Ну вот практически матиас руст. Болтается в небе огромный аэростат, а пвошники страны болтают об опасности "обломков" и администрация презика вынуждена комментировать и оправдываться. Дырявой ПВО великой гамбургерной державы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    0
    китайский аэростат либо был сбит, либо сработал вариант его самоликвидации
    В любом случае китайцы добились своего - и развединформацию получили, и американцев по носу щелкнули.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:25
      0
      Кстати это показало эффективность аэростатов, как и в первую мировую войну, нет средств борьбы против них, хочешь фотокамеру подвешивай, а хочешь небольной ядерный заряд и хваленая ПВО США будет зрителем .
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:23
    -2
    Если это целенаправленная акция, то у китайского руководства стальные яйца, даже СССР себе такого не позволял, хотя Штаты и на самолётах летали, а подобные зонды у них были как здрасти.
  5. sub307
    sub307 Сегодня, 07:38
    0
    [quote=marc fool
    Были демоны - но они самоликвидировались ( Иван Васильевич)[/quote]
    А на самом деле: встречай Монттанаааааа......
    winked
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:38
    -1
    Короче, опустили полосатиков ниже плинтуса)))
    Ребят, как теперь торговать своей ПВО будете? Втемную, как на мизере туза в прикупе?
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:49
    0
    Посмеялись, пошутили, отработали...
    По факту аэростаты для разведки уже не применяют, тк спутники в разы эффективнее (летают там где надо, а не там куда воздушные потоки занесут в непонятное время), и даже в советские времена аэростаты были очень непростой целью, как для обнаружения (за счёт применяемых материалов) так и для уничтожения (даже специальные модификации перехватчиков с пушками строили)