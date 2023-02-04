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ВСУ обстреляли завод в Борисовском районе Белгородской области

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ВСУ обстреляли завод в Борисовском районе Белгородской области

Из Белгородской области в ночное время суток стали приходить сообщения о возможном нанесении противником ударов по нескольким объектам на территории региона. Сначала появились сообщения о пожаре на нефтебазе под Белгородом. Потом подтвердились сведения об обстреле ВСУ Борисовского района и находящегося на его территории промышленного предприятия. Район находится к западу от Белгорода.


По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряды, выпущенные украинской стороной, разорвались на территории завода в Борисовском районе, выпускавшего гражданскую продукцию.



Гладков:

По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место.

О пожаре на нефтебазе губернатор региона на момент выхода этого материала не пишет. При этом ситуацию активно комментируют украинские паблики, где в таких случаях обычно царит нездоровая эйфория, особенно от тех, кто сам давно успел сбежать за пределы Украины и теперь призывает оставшихся украинцев «воювати до останнего»…

Белгородская область, с сожалению, почти постоянно подвергается обстрелам с сопредельной стороны. Участились эти обстрелы после выхода наших войск с территории Харьковской области. Теперь украинские войска получили возможность подводить оружие и технику непосредственно к границе.
Использованы фотографии:
Белгородская группа в ВК
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1 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:01
    +1
    Белгородская область, с сожалению, почти постоянно подвергается обстрелам с сопредельной стороны. Участились эти обстрелы после выхода наших войск с территории Харьковской области. Теперь украинские войска получили возможность подводить оружие и технику непосредственно к границе.


    Харьков так и просится в состав РФ.Напрашивается.От Харькова до Белгорода по прямой что то вроде 70 км,а по трассе 80 км.А что? what Город сопоставим по площади и населению с теми же Ростовом и Краснодаром.