ВСУ обстреляли завод в Борисовском районе Белгородской области

Из Белгородской области в ночное время суток стали приходить сообщения о возможном нанесении противником ударов по нескольким объектам на территории региона. Сначала появились сообщения о пожаре на нефтебазе под Белгородом. Потом подтвердились сведения об обстреле ВСУ Борисовского района и находящегося на его территории промышленного предприятия. Район находится к западу от Белгорода.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряды, выпущенные украинской стороной, разорвались на территории завода в Борисовском районе, выпускавшего гражданскую продукцию.
Гладков:
По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место.
О пожаре на нефтебазе губернатор региона на момент выхода этого материала не пишет. При этом ситуацию активно комментируют украинские паблики, где в таких случаях обычно царит нездоровая эйфория, особенно от тех, кто сам давно успел сбежать за пределы Украины и теперь призывает оставшихся украинцев «воювати до останнего»…
Белгородская область, с сожалению, почти постоянно подвергается обстрелам с сопредельной стороны. Участились эти обстрелы после выхода наших войск с территории Харьковской области. Теперь украинские войска получили возможность подводить оружие и технику непосредственно к границе.