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Генштаб ВСУ заявил о российских атаках в районе села Грековка, что к западу от Макеевки в ЛНР

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Генштаб ВСУ заявил о российских атаках в районе села Грековка, что к западу от Макеевки в ЛНР

Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке традиционно сообщает о том, в каких населённых пунктах «отбиты российские атаки». Эти сводки в целом позволяют получить достаточно интересную информацию в том плане, что, не сообщая о потере тех или иных населённых пунктов, ГШ ВСУ пишет о том, где на данный момент идут бои. И зачастую выходит так, что указанные украинскими говорящими головами из Генштаба названия свидетельствуют о явном продвижении российских войск в западном направлении на Донбассе.


Например, в свежей сводке впервые за длительное время пресс-офицер генерального штаба войск противника упоминает село Грековка.

Пресс-служба ГШ ВСУ:

Отражены российские атаки у села Грековка, а также в районе Невского Луганской области.

Если российские войска проводили атаку в районе Грековки, то получается, что они вышли за рубеж Макеевки в ЛНР, так как Грековка находится западнее. Это можно видеть на карте.



Учитывая тот факт, что об освобождении луганской Макеевки ВС РФ не сообщалось, можно предположить, что наши войска осуществили фланговые рейды в тыл противника. Или же линия фронта действительно сдвинулась к Грековке непосредственно, с одного из направлений.

Грековка – ещё и самый западный населённый пункт ЛНР на данном участке. И, судя по сводке противника, российские войска продолжили его (противника) теснить по линии Грековка-Невское, отодвигая от дороги, соединяющей города Сватово и Кременная.

Напомним, что именно на этом направлении ВСУ обещали устроить «прорыв российской обороны», всякий раз сдвигая его сроки.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:21
    -1
    Дело ясное что дело темное. Может что-то прояснится в информации военкоров или сводках российского МО.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:25
    +4
    Вот так тихо, без лишнего пиара "работают" парни из ВС РФ... Молодцы "Отважные", так держать.
    "Лучше быть, чем казаться..." - "Esse quam videri"
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:39
      +1
      Цитата: svp67
      Вот так тихо, без лишнего пиара "работают" парни из ВС РФ... Молодцы "Отважные", так держать.
      "Лучше быть, чем казаться..." - "Esse quam videri"

      Так точно Сергей . soldier Россия давит на всех фронтах и ждет момента
      Тактика выбранная Россией во общем то правильная ..Беречь солдат и выбивать живую силу и бронетехнику противника То есть война на истощение и у кого первыми сдадут нервы .По ходу дела у коллективного запада сдали нервы и завизжали о поставках танков на украину и ракет большой дальности ..Надеются напугать Русских ? Наивные, нам это как раз и нужно ..
      Это развяжет руки вооруженным силам РФ и можно будет уже воевать по полной .Путин уже намекнул ,что если появятся танки с крестами ,то Россия уже начнет воевать не только бронетехникой ..Намек на все ! Сигнал послан
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:40
    +3
    именно на этом направлении ВСУ обещали устроить «прорыв российской обороны», всякий раз сдвигая его сроки.
    И судя по всему сроки будут сдвинуты в очередной раз, а потом "прорыв" на этом участке тихо исчезнет из медиапространства.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      И судя по всему сроки будут сдвинуты в очередной раз, а потом "прорыв" на этом участке тихо исчезнет из медиапространства.

      И танки так и не придут на усраину ,а деньги поделят ...Думаю сигнал от нашего ВВП на выступлении в честь 80 летия Сталинградской битвы ,запад прекрасно понял .. hi
      1. Грица
        Грица Сегодня, 10:26
        -1
        Цитата: LukaNord
        Думаю сигнал от нашего ВВП на выступлении в честь 80 летия Сталинградской битвы ,запад прекрасно понял .

        не тешьте себя иллюзиями - запад уже давно перестал бояться угроз Путина.
        Такое всегда бывает, когда угрозы выливаются в смешное потрясание кулачками.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:53
    +2
    продвижение ВС РФ объясняется не только мужеством бойцов, но и превосходством в тяжёлой техники и артиллерии. Хаймарсы, разведка НАТО и связь не дают перевеса для ВСУ
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      продвижение ВС РФ объясняется не только мужеством бойцов, но и превосходством в тяжёлой техники и артиллерии. Хаймарсы, разведка НАТО и связь не дают перевеса для ВСУ

      Эти хаймерсы и прочии 777 в основном мирных долбят ,вроде слышал что поступили новейшие антибатарейные системы на фронт,сканеры на базы старлинк маска и уже есть попадания четкие ..Ну дай Бог ! Будем мочить иного выхода не вижу .
      Учимся воевать и не унывать .
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:41
    -1
    Цитата: LukaNord
    Цитата: svp67
    Вот так тихо, без лишнего пиара "работают" парни из ВС РФ... Молодцы "Отважные", так держать.
    "Лучше быть, чем казаться..." - "Esse quam videri"

    Так точно Сергей . soldier Россия давит на всех фронтах и ждет момента
    Тактика выбранная Россией во общем то правильная ..Беречь солдат и выбивать живую силу и бронетехнику противника То есть война на истощение и у кого первыми сдадут нервы .По ходу дела у коллективного запада сдали нервы и завизжали о поставках танков на украину и ракет большой дальности ..Надеются напугать Русских ? Наивные, нам это как раз и нужно ..
    Это развяжет руки вооруженным силам РФ и можно будет уже воевать по полной .Путин уже намекнул ,что если появятся танки с крестами ,то Россия уже начнет воевать не только бронетехникой ..Намек на все ! Сигнал послан

    Я поражаюсь вашей безнадежной глупости, уж простите меня великодушно! Кому это - "нам", нужно, чтобы Запад поставил на Украину современные танки и ракеты? Если вы бандеровец, то, может, вам и нужно. А нашим солдатам оно как то совсем не в радость. Танки и ракеты убивают. И мирных, и военных. Это вам нужно?
    И про развязанные руки еще. А сейчас то кто их связал и чем? Что вы несете какую то галиматью? Кто или что сейчас не дает "воевать по полной" ? И почему для того, чтобы воевать по полной, у противника должны появиться танки с крестами и дальнобойные ракеты? Бред сельского ишака