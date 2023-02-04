Генштаб ВСУ заявил о российских атаках в районе села Грековка, что к западу от Макеевки в ЛНР

Отражены российские атаки у села Грековка, а также в районе Невского Луганской области.

Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке традиционно сообщает о том, в каких населённых пунктах «отбиты российские атаки». Эти сводки в целом позволяют получить достаточно интересную информацию в том плане, что, не сообщая о потере тех или иных населённых пунктов, ГШ ВСУ пишет о том, где на данный момент идут бои. И зачастую выходит так, что указанные украинскими говорящими головами из Генштаба названия свидетельствуют о явном продвижении российских войск в западном направлении на Донбассе.Например, в свежей сводке впервые за длительное время пресс-офицер генерального штаба войск противника упоминает село Грековка.Пресс-служба ГШ ВСУ:Если российские войска проводили атаку в районе Грековки, то получается, что они вышли за рубеж Макеевки в ЛНР, так как Грековка находится западнее. Это можно видеть на карте.Учитывая тот факт, что об освобождении луганской Макеевки ВС РФ не сообщалось, можно предположить, что наши войска осуществили фланговые рейды в тыл противника. Или же линия фронта действительно сдвинулась к Грековке непосредственно, с одного из направлений.Грековка – ещё и самый западный населённый пункт ЛНР на данном участке. И, судя по сводке противника, российские войска продолжили его (противника) теснить по линии Грековка-Невское, отодвигая от дороги, соединяющей города Сватово и Кременная.Напомним, что именно на этом направлении ВСУ обещали устроить «прорыв российской обороны», всякий раз сдвигая его сроки.