В Вашингтоне недовольны ростом торговли между Анкарой и Москвой и начали угрожать Турции санкциями

В Вашингтоне, как всегда в своей манере, стараются диктовать всему миру, с кем дружить и торговать. На этот раз здесь высказали недовольство слишком активной торговлей Турции с Россией.По словам замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайана Нельсона, за последний год вторичный экспорт и реэкспорт из Турции в Россию значительно возрос, что может привести к применению санкционных мер к некоторым турецким компаниям и банкам. Одним словом, американский чиновник пригрозил Анкаре санкциями за торговлю с Москвой.Нильсон отметил, что сотрудничество турецких предприятий и банков с организациями из России, находящимися под санкциями, может стать причиной закрытия для них рынков стран «Большой семёрки».Замминистра финансов США призвал турецкий бизнес и банки «проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами», так как иначе у них есть риск подпасть под санкции Запада.Ранее Нильсон прибыл в Турцию, где, как пишет агентство Bloomberg, он провёл переговоры по вопросу турецко-российской торговли. Власти США пытаются убедить Анкару отказаться от тесных торговых отношений с Москвой, так как это, по их мнению, помогает России проводить СВО на Украине.