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В Вашингтоне недовольны ростом торговли между Анкарой и Москвой и начали угрожать Турции санкциями

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В Вашингтоне недовольны ростом торговли между Анкарой и Москвой и начали угрожать Турции санкциями

В Вашингтоне, как всегда в своей манере, стараются диктовать всему миру, с кем дружить и торговать. На этот раз здесь высказали недовольство слишком активной торговлей Турции с Россией.


По словам замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайана Нельсона, за последний год вторичный экспорт и реэкспорт из Турции в Россию значительно возрос, что может привести к применению санкционных мер к некоторым турецким компаниям и банкам. Одним словом, американский чиновник пригрозил Анкаре санкциями за торговлю с Москвой.

Нильсон отметил, что сотрудничество турецких предприятий и банков с организациями из России, находящимися под санкциями, может стать причиной закрытия для них рынков стран «Большой семёрки».

Замминистра финансов США призвал турецкий бизнес и банки «проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами», так как иначе у них есть риск подпасть под санкции Запада.

Ранее Нильсон прибыл в Турцию, где, как пишет агентство Bloomberg, он провёл переговоры по вопросу турецко-российской торговли. Власти США пытаются убедить Анкару отказаться от тесных торговых отношений с Москвой, так как это, по их мнению, помогает России проводить СВО на Украине.
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Использованы фотографии:
avrora-logistic.com
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31 комментарий
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:54
    0
    Но ведь невозможно же перекрыть все канал внешней торговли между странами, это как бороться с ветряными мельницами.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:56
      0
      невозможно же перекрыть все канал внешней торговли

      тем более, что Россия и Турция имеют общую границу - по Чёрному морю, а запугать Турцию при нынешнем её лидере невозможно
      1. Карат
        Карат Сегодня, 09:01
        -1
        Цитата: ivan1979nkl
        тем более, что Россия и Турция имеют общую границу - по Чёрному морю

        Общей границы там нет. Между российской 12 мильной зоной и и турецкой большой кусок нейтральных вод.
      2. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 10:18
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        невозможно же перекрыть все канал внешней торговли

        тем более, что Россия и Турция имеют общую границу - по Чёрному морю, а запугать Турцию при нынешнем её лидере невозможно

        С картами Мир же смогли надавить.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:34
      -1
      Цитата: Федор Соколов
      Но ведь невозможно же перекрыть все канал внешней торговли между странами, это как бороться с ветряными мельницами.

      Нет. США и не имеют право этого делать. Но они и европейцы могут ввести экономические санкции за перепродажу их товаров. А вот за продажу турецкой или египетской продукции они ничего сделать не смогут.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 09:44
        0
        При нынешней интеграции определить где, чьё очень сложно, просто запретить крайне проблематично, а влезая в разборки они будут тонуть в бюрократическом болоте.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 10:12
        0
        Это вопрос "с нами или против нас". Турция вроде как ?формально? член НАТО и союзник американцев. И если НАТО/Запад/США рассматривает ее как "свою", то действия Турции - это предательство. По сути именно Турция не дала замкнуть кольцо транспортной блокады вокруг европейской части России. Аналогия не идеальная, но это как отказ России от морской блокады Англии при Наполеоне. Россия тогда по сути нивелировала все старания Франции задушить Англию, что и стало одной из ключевых причин вторжения Наполеона в Россию.
      3. lucul
        lucul Сегодня, 10:16
        0
        В Вашингтоне недовольны ростом торговли между Анкарой и Москвой и начали угрожать Турции санкциями

        Вообще-то - это грубейшее вмешательство во внутренние дела государства ))))
        По степени тяжести вмешательства, выше стоит только война .
        Помните ,как США истерили ,по поводу вмешательства русских на президентских выборах в
        США? ))) А тут сами наглейшим образом вмешиваются.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:55
    +4
    высказали недовольство слишком активной торговлей Турции с Россией... американский чиновник пригрозил Анкаре санкциями за торговлю с Москвой.
    События последнего времени показывают, что угрозы санкциями, запрет на продажу самолетов и т.д. действуют на Эрдогана, как красная тряпка на быка (хотя бык цвета не различает) - это его еще больше возбуждает и заставляет поступать вопреки предложенному.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:02
      +2
      но многие турецкие банки из-за боязни попасть под ограничения перестали работать с нашими картами МИР. а до этого - работали. Или боязнь санкций ни при чём?
    2. Комментарий был удален.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:22
      -1
      У него выборы на носу, если стукнут санкциями, так чтобы народ реально ощутил под выборы, то могут и не натянуть победу.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 09:41
        -1
        Цитата: donavi49
        У него выборы на носу, если стукнут санкциями, так чтобы народ реально ощутил под выборы, то могут и не натянуть победу.

        Сначала затолкают Турцию на поддержание всех санкций, а потом заставят турков закрыть для России Босфор. Вот тогда будет номер !
        Точно полосссатые тянут на 3-ю мировую ограниченную Европой (((
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:29
      -1
      Цитата: rotmistr60
      высказали недовольство слишком активной торговлей Турции с Россией... американский чиновник пригрозил Анкаре санкциями за торговлю с Москвой.
      События последнего времени показывают, что угрозы санкциями, запрет на продажу самолетов и т.д. действуют на Эрдогана, как красная тряпка на быка (хотя бык цвета не различает) - это его еще больше возбуждает и заставляет поступать вопреки предложенному.

      Все так Геннадий приветствую hi Там вроде идет все к выходу Турции из нато ,чего Россия уже давно подталкивает Эрдогана ..Ждем выборов и если Раджепа не завалят "партнеры англосакские" ,то думаю решение это будет неизбежно .А с турками Россия договорится ,болгаров и греков чмырить будем bully И прочии ес и сша
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:39
        -1
        Цитата: LukaNord

        Все так Геннадий приветствую hi Там вроде идет все к выходу Турции из нато ,чего Россия уже давно подталкивает Эрдогана ..Ждем выборов и если Раджепа не завалят "партнеры англосакские" ,то думаю решение это будет неизбежно .А с турками Россия договорится ,болгаров и греков чмырить будем bully И прочии ес и сша

        Доброе утро, Виталий. hi Да там вся Европа подталкивает Турцию к выходу из НАТО. Если бы не США , то ее оттуда давно бы выгнали.
    5. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:14
      -1
      Отказ от карт МИР американцы продавили (для турецких банков американские санкции критичны). Отказ принимать\обслуживать российские Боинги в турецких аэропортах американцы продавили (угрозы те же, что и картами МИР). Теперь ситуация с турецкими портами\судовладельцами. Аргументы будут видимо те же: блокировка любых денежных транзакции в американской валюте, запрет страхования судов… При этом США как бы не угрожают непосредственно Эрдогану. Они обращаются конкретно к турецкому бизнесу: будет или или, выбирайте. И пока Турецкий бизнес перед американцами капитулирует.
  3. максим1987
    максим1987 Сегодня, 09:10
    0
    Цитата: ivan1979nkl
    невозможно же перекрыть все канал внешней торговли

    тем более, что Россия и Турция имеют общую границу - по Чёрному морю, а запугать Турцию при нынешнем её лидере невозможно

    вывод? К выборам в Турции американцы могут устроить какой -нибудь шухер
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:11
    +5
    И страны мира до сих пор не понимают необходимость полностью отказаться от доллара как от средства расчетов, так и от средства хранения капитала???
    Штаты уже совершенно потеряли берега - и указывают кому как дышать. Завтра они скажут, что все страны должны отчислять Америке 50% от каждой коммерческой сделки, а не то наложат санкции... потом, что каждое утро в каждой семье во всех странах мира должно начинаться с исполнения американского гимна, а не то наложат санкции... потом, что жители всей земли должны перекраситься в чёрный цвет, а то наложат санкции...
    Когда в голове вместо мозга плавленый сырок, а в руках мощный рычаг в виде долларовой дубины - то такой анацефал очень страшен. А Америка - реально анацефал.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:23
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Штаты уже совершенно потеряли берега - и указывают кому как дышать. Завтра они скажут, что все страны должны отчислять Америке 50% от каждой коммерческой сделки, а не то наложат санкции...

      И сейчас с каждой баксовой транзакции полосатым процентик/промильчик (точной величины не знаю) капает.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 10:18
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        И сейчас с каждой баксовой транзакции полосатым процентик/промильчик (точной величины не знаю) капает.

        В 2014 году это было примерно 5%.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:24
      +1
      до сих пор не понимают необходимость полностью отказаться от доллара

      Понимают, от чего ж. Но - нужна какая-то альтернатива, невозможно же с каждым торговать на его валюту? А предложить пока нечего, да и сама перестройка систем международных расчётов дело ой как не быстрое.. Особенно если учесть яростное противодействие матрасников любым подобным поползновениям.

      Тем более - валюта расчётов явно должна быть какая-то международная. Ибо использование одной валюты какой-то страны - вопрос философский. Скажем китайцы - не горят желанием выставить в этой роли юань. Ибо вместе с плюсами - имеются и не хилые минусы от такого, яркий пример - тот же доллар. На котором от такого использования не слабо наварились определённые круги, но - в общем-то обернулось катастрофой для реальной экономики США.

      Можно конечно торговать на золото, как это и делали без проблем до 20-го века. Но опять же - нужна система взаиморасчётов, да и золотишка все страны для такого перехода должны сначала поднакопить. Иначе вся торговля рухнет.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:27
      +1
      Не все так просто. Западная политика в целом и глобализации в частности, а так же сложившееся на западе повышенное по сравнению к остальному миру качество жизни привели к перетоку мозгов, технологий на запад. В результате он в значительной степени сконцентрировал/монополизировал высокотехнологичную продукцию.

      Например есть две условных третьих страны, которые не состоят ни в каких блоках. И страна А экспортирует с страну Б например ресурсы. Или они просто торгуют друг с другом. Они могли бы делать это в национальных валютах или в российских рублях, но они ведут торговлю в долларах или евро. Почему? Им нужны высокотехнологичные товары, которые производят западные страны. И купить их можно только за доллары или за евро. Соответственно позиция доллара во внешней торговле между этими странами зависит от их зависимости от западной продукции. Китай наращивает собственное производство этой продукции и появляется альтернатива купить ее еще и за юань и именно это выводит юань в статус международной валюты. Никакие призывы, решения и декларации отказаться от доллара подорвать его статус не могут. Это вопрос того, в какой валютной зоне находятся средства производства продукции.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:12
    0
    Вот наклепает Эрдоган царь кран , и припомнит союзничкам все.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:19
    +2
    Турция действительно подложила под западные санкции даже не свинью, а стадо, табун свиней. Запад ведь не просто запретил ввоз чего там в Россию. Он максимально нарушил\парализовал морскую\сухопутную логистику поступления товаров в Россию: притом речь не о военной продукции, а о гражданской: предметы гигиены, лекарства и прочее. При этом большинство нашего населения сконцентрировано в европейской части. Снабжать его через Китай нереально - наша логистика этого не выдержит. А Турция - это Европа. Логистика через Турцию пусть даже закупленной через третьи страны продукции - это спасательный круг. Кольцо блокады замкнуть не удалось.

    Аналогия не идеальная, но это как отказ России от морской блокады Англии при Наполеоне. Россия тогда по сути нивелировала все старания Франции задушить Англию, что и стало одной из ключевых причин вторжения Наполеона в Россию.

    Видимо вклад Турции в подрыв санкций настолько огромен что и позволяет Эрдогану «выкручивать руки Путину». Но если смотреть с точки зрения американского мира, то Эрдоган сволочь и предатель, который зарвался и ведет свою игру.

    Влияние США огромное. Особенно на страны максимально встроенные в западную экономику. Отказ от карт МИР американцы продавили (для турецких банков американские санкции критичны). Отказ принимать\обслуживать российские Боинги в турецких аэропортах американцы продавили (угрозы те же, что и картами МИР). Теперь ситуация с турецкими портами\судовладельцами. Аргументы будут видимо те же: блокировка любых денежных транзакции в американской валюте, запрет страхования судов… При этом США как бы не угрожают непосредственно Эрдогану. Они обращаются конкретно к турецкому бизнесу: будет или или, выбирайте. И пока Турецкий бизнес перед американцами капитулирует.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:26
    +2
    Сочувствую пин-досам. У них столько забот! За всеми необходимо присмотреть - за Россией, Китаем, Турцией, Ираном, КНДР и т.д. и т.п... и желательно пошарить по карманам, если удастся.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:28
    0
    В Вашингтоне недовольны ростом торговли между Анкарой и Москвой и начали угрожать Турции санкциями

    Вероятно, Москве давно пора прекращать заискивание перед Вашингтоном, периодически «показывать зубы» и доставлять соизмеримые ущербы (хотя бы с выведением из строя СП).
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:31
    +1
    Даешь военную блокаду страны НАТО! laughing
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:47
    +1
    Вот могут же америкосы ничего не давая взамен получать выгоду. Турция все хочет кавришки получить от разрешение на вступление в НАТО двух лохов, суицидников, а будет типа частичное закрытие глаз на торговлю с Россией в обмен на вступление. К сожалению предыдущие столетия показали недальновидность что Турции что германии, англосаксы крутили ими как хотели.
  11. Ralex
    Ralex Сегодня, 10:22
    +1
    Кстати,о картах МИР.Официально турки отказались от карт МИР,а реально они в Турции работают.Отдыхал осенью в Кемере,принимают карты везде
  12. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:34
    0
    Троки пока единственные, кто явно и без издержек разного характера нагревается на войне.
    Политика их напоминает турецкий базар, но пока это безпроигрышный вариант
  13. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:54
    0
    А не пора ли - хоронить доллар? )))

    (Михаил Хазин) и (Скотт Риттер) - вместе:
    https://www.youtube.com/watch?v=st0By_8f9XM
  14. Юрий_9
    Юрий_9 Сегодня, 11:52
    0
    Беспредел, Россия будет самой богатой и развитой страной мира, если США и Европы не будут мешать России, США планомерно занимаются десятилетиями ослаблением России,