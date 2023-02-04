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В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины

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В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины

Как передаёт американский телеканал CNN, американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала СВО российскими активами.


Вчера разрешение на это выдал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Речь идёт о средствах, конфискованных в США у российского предпринимателя Константина Малофеева. Это около 5,4 миллиона долларов, которые будут направлены на поддержку Украины. Об этом Гарланд сказал на совместной пресс-конференции со своим коллегой с Украины – генпрокурором Андреем Костиным.

Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине

- отметил американский генпрокурор.

Украинский генпрокурор, в свою очередь, поблагодарил власти США за такую решительную поддержку.

Ранее 31 января агентство Reuters сообщало о выданном нью-йоркским судом разрешении на изъятие активов Константина Малофеева.

Российский предприниматель Константин Малофеев попал в американский санкционный список ещё в 2014 году, а весной прошло года ограничения, связанные с ним, были расширены.

Напомним, что в западных странах в рамках антироссийских санкций было арестовано российских активов на сумму более 300 миллиардов долларов.
Автор:
Использованы фотографии:
wikiway.com
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57 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:51
    +27
    Значит игнорировать их интелектуально собственность/патентное право и собственность вообще.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:55
      +12
      Цитата: Мореход
      Значит игнорировать их интелектуально собственность/патентное право и собственность вообще.

      Мало игнорировать. Надо иметь возможность использовать.
      1. Дед-дилетант
        Дед-дилетант Сегодня, 10:04
        +19
        Мало у нас в прокате зарубежной кинопродукции? Книг?
        На нашей территории есть достаточно недвижимости, компаний, которые частично или полностью принадлежат зарубежному бизнесу. Есть те-же станки западного производства - разобрать по винтику, скопировать, и наладить производство. Автомашины - та-же история. Да много всего есть, что можно и нужно использовать. Было бы желание.
        1. U_GOREC
          U_GOREC Сегодня, 10:13
          +12
          Цитата: Дед-дилетант
          Есть те-же станки западного производства - разобрать по винтику, скопировать, и наладить производство. Автомашины - та-же история.

          Кто этим заниматься будет? В капиталистическом то государстве... Для этого Систему поменять надо! Пока правящим классом являются всякие Потанины/Алекперовы/Мордашовы/Лисины...ничн8го подобного и близко не будет!
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 10:33
            +9
            Не требуется никакой смены системы, достаточно обеспечить хотя бы временное поражение в правах собственности для иностранцев, в виде ареста акций и прочих адекватных мероприятий.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 11:19
              +3
              Плохо то, что у нас под конфискацию попадут как раз активы АДЕКВАТНЫХ иностранцев, с которыми можно и нужно иметь совместные дела.
              Неадекваты как раз свои активы вывезли.
              Думаете, чего они целый год тянули с разрешением узаконивания воровства? Как раз давали шанс "своим" вывезти из России свои активы.

              Так что конфискация должна быть не полной, а адресной - только тех, кто причастны к воровству. Только так много не конфискуешь.
              Так что только санкции, а не конфискация.

              Запрет на торговлю с западниками, запредельные налоги для тех, кто сможет обойти запрет, и демпингование для поставок их конкурентам. Дешёвое сырьё всем, кроме Запада. И официальное предупреждение покупателям - если будете перепродавать кому-то (причём всё равно кому) такой-же товар (не обязательно российский), по ценам ниже нижней планки, которую определим мы, то будете покупать наш товар по ценам Запада.

              А Западу для снятия санкций два требования: наказание для тех, кто снабжал нацистов, и возвращения российской собственности с процентами. Причём под собственностью не только банковские счета, но и захваченная дипломатическая собственность. А американцам ещё и царское золото (оно наверняка к ним попало), а так же золото, которое они так и не довезли до России за проданную им Аляску. Доказательствами, что золото у них, можно не заморачиваться - они тоже не заморачиваются доказательствами на любое бредовое обвинение
            2. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 11:50
              +2
              Цитата: СергейАлександрович
              Не требуется никакой смены системы, достаточно обеспечить хотя бы временное поражение в правах собственности для иностранцев, в виде ареста акций и прочих адекватных мероприятий.

              Систему надо менять - и именно прежде всего в приоритетах финансового блока в России - а именно в работе ЦБ и минфина России.
              Именно Набиулина с Силуановым вместе с их заместителями являются в России "5-ой колонной" МВФ как филиала ФРС США. Которая САБОТИРУЕТ постановления Путина по импортозамещению и т.п. А именно.

              Известно, что Виктор Геращенко как глава ЦБ в конце 1990-х и в начале нулевых был, пожалуй, самым эффективным главой ЦБ в истории постсоветской России. И он был против назначения Набиулиной главой ЦБ РФ.
              Во-первых. Набиулина ранее никогда не работала в ЦБ. И вдруг в 2013 году её назначают главой ЦБ.
              А во-вторых. Потому что Набиулина в плане перемен работы ЦБ РФ предложила действовать строго по рекомендациям МВФ, либеральным учебниками экономики:
              - отказалась поддерживать курс рубля,
              - отказалась идти на уступки промышленности и сельскому хозяйству,
              - при ней не было дешевых кредитов, из-за чего было просто невыгодно развивать промышленность в России, зато было выгодно заниматься финансовыми спекуляциями.
              Иными словами, в плане взглядов Набиуллина — это единомышленник Чубайса и Гайдара.

              Виктор Геращенко уверен, что с таким подходом игнорируются интересы страны, и поэтому никакого импортозамещения в России так и не было (хотя задача актуальна с 2014 года). Ведь невозможно развивать промышленность при условии, что кредиты, например, дают под 20%, тогда как на западе долгое время давали под 0 или около 1%. Это неравные условия, и этого не учитывала Эльвира Набиуллина никогда.

              Добавлю к этому ещё и то, что т.н. "Бюджетное правило", временно отменённое, снова задействовано и снова выводит за рубеж из России на враждебный Запад миллиарды государственных финансов России!
          2. boriz
            boriz Сегодня, 10:46
            +8
            Внутренние инвестиции у нас перекрыты Набиуллиной и Силуановым. Но они не сами по себе, иначе их давно убрали бы. Их поставили те же Потанины - Лисины, Семья и прочие.
            Но когда они поймут, наконец, что Запад их разденет до трусов, да ещё трусы отдаст Зеле, ситуация с инвестициями изменится кардинально. Да и вообще, без активов и рычагов управления экономикой эту свору быстро отожмут от власти.
          3. Павел_Свешников
            Павел_Свешников Сегодня, 11:04
            +3
            Да только свисни, что за пиратское копирование американских программ ничего не светит, ни один больше не будет платить бешенные бабки Майкрософту за ее винду и прочие пакеты. Завтра же русский сегмент интернета наводнят выкладки иностранных фильмов, за которые больше не нужно платить.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 10:21
          -8
          Цитата: Дед-дилетант
          Мало у нас в прокате зарубежной кинопродукции? Книг?
          На нашей территории есть достаточно недвижимости, компаний, которые частично или полностью принадлежат зарубежному бизнесу. Есть те-же станки западного производства - разобрать по винтику, скопировать, и наладить производство. Автомашины - та-же история. Да много всего есть, что можно и нужно использовать. Было бы желание.

          Вы представляете о каких инвестициях должна речь идти?
          1. Дед-дилетант
            Дед-дилетант Сегодня, 11:52
            0
            Вы представляете о каких инвестициях должна речь идти?

            Тут не инвестиции важны, в первую очередь важны компетентные специалисты, люди. И - воля властей. Государство должно заниматься этим, а не частные лавочки. А для инвестиций в бюджете деньги найдутся.
      2. Слесарь
        Слесарь Сегодня, 11:01
        +2
        Технологию источника излучения 13 нм по заказу ASML реализовали нижегородцы,тоже самое с зеркалами и фильтрами ,запатентовали -американцы и так практически везде. Отгадайте с трех раз где сейчас трудятся изобретатели ? Правильно в Китае,создают там подобное ,невзирая на патенты .
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:30
        0
        Речь идёт о средствах, конфискованных в США у российского предпринимателя Константина Малофеева. Это около 5,4 миллиона долларов

        А он точно российский этот предприниматель? На благо чьей страны действовал он храня свои честно заработанные в банке америкосов ?
      4. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Арон Заави
        Мало игнорировать. Надо иметь возможность использовать.

        А кто помешает использовать интеллектуальную (да и любую другую, имеющую ценность) собственность без отчислений правообладателю - в России?
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 09:59
      +12
      Значит игнорировать их интелектуально собственность/патентное право и собственность вообще.
      Этого мало. Надо официально перевести все конфискованное в разряд взятого западом кредита. И начислять проценты. Причем процентную ставку брать на внутреннем рынке. Например такую же, как ипотека. И потом ставить выплаты в любые соглашения в качестве обязательного условия.
      Но их патентное право игнорировать тоже.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:03
        +9
        Схема была бы рабочая, но как всегда есть не одно, а даже два но - первое - они предложат возврат долга не деньгами а гособлигациями (что уже неоднократно имело место), а второе - в нашем правительстве, не говоря уже о финансовых кругах, обязательно найдутся мерзавцы, которые на это подпишутся.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 10:07
          +7
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          они предложат возврат долга не деньгами а гособлигациями


          А с чего Вы вообще взяли что они предложат возврат долга? Я думаю они ничего возвращать изначально не собирались.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 10:25
            +6
            Цитата: Карат
            А с чего Вы вообще взяли что они предложат возврат долга? Я думаю они ничего возвращать изначально не собирались.

            На фоне этого как то интересно узнать, что вложения в госдолг США увеличились в ноябре 2022 года более чем на 2 млд. долларов. laughing
            1. Карат
              Карат Сегодня, 10:29
              +2
              Цитата: Ингвар 72
              На фоне этого как то интересно узнать, что вложения в госдолг США увеличились в ноябре 2022 года более чем на 2 млд. долларов.


              Набиуллину давно пора отправить фуфайки шить.
            2. Ныробский
              Ныробский Сегодня, 11:11
              +2
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: Карат
              А с чего Вы вообще взяли что они предложат возврат долга? Я думаю они ничего возвращать изначально не собирались.

              На фоне этого как то интересно узнать, что вложения в госдолг США увеличились в ноябре 2022 года более чем на 2 млд. долларов. laughing

              Вы не верно подали информацию. В ноябре вложения в гос.долг США увеличились на 58 млн.долларов, в результате чего общая сумма вложений составила 2,092 млрд.долларов.
              В 2018 году эта сумма равнялась 100 млрд.долларов, но к 2022 году была снижена до 2 млрд. То что вы называете "увеличением вложения", это не дополнительная закупка, а реинвестирование дохода либо изменение номинала стоимости облигации, бо на ценные бумаги матрасов набегает процент.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:35
            +4
            Цитата: Карат

            А с чего Вы вообще взяли что они предложат возврат долга? Я думаю они ничего возвращать изначально не собирались.

            Что попало в руки англосаксов, возврату не подлежит. На протяжении последнего тысячелетия, он только грабли, воровали, убивали, сталкивали лбами страны народы. А вот в благотворительности и человечности он замечены не были.
            Когда они прекратят грабить, тогда наступит коней империи зла.
        2. U_GOREC
          U_GOREC Сегодня, 10:14
          +3
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          а второе - в нашем правительстве, не говоря уже о финансовых кругах, обязательно найдутся мерзавцы, которые на это подпишутся.

          Это не мерзавцы, это наш правящий класс!
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:27
        +4
        Вариантов адекватного ответа море, или как говорят дети, вагон и маленькая тележка. Есть и арест акций всех нерезидентов, то есть иностранцев, их временное прекращение действия. Точно так же можно поступить и с оффшорами. Самое страшное в такой ситуации это бездействие.
        Оформить поражение иностранцев в правах можно очень быстро и очень для них чувствительно Для них, потерять доход от продажи российских нефти, алюминия, никеля, электроэнергии будет ну очень заметно и отрезвляюще.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 10:30
      0
      . В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины

      Вот так запросто оказывается можно ограбить и по морде не получить!
      1. Карат
        Карат Сегодня, 10:42
        +2
        Цитата: Stas157
        . В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины

        Вот так запросто оказывается можно ограбить и по морде не получить!


        Главное в другом. Это прецедент. А у американцев прецедентное право. Теперь они всё что попадает под прецедент будут отправлять Украине.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:15
          +2
          Цитата: Карат
          Главное в другом. Это прецедент. А у американцев прецедентное право. Теперь они всё что попадает под прецедент будут отправлять Украине.

          Будем считать эту сумму нашим вложением в землю и заберём себе ещё несколько областей украины в качестве компенсации.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 09:51
    +8
    С самого начала было понятно , что они передасты...!
    1. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 09:54
      +2
      С самого начала было понятно , что они передасты...!
      Сагласин! И америкосы и Малофеевы и бриты.. и все-все кто из России деньги вывели и выводят
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:19
        0
        А оскорбление, вне всякого сомнения, русского патриота, редактора "Царьграда" Константина Малофеева, на этом сайте сходит с рук?
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:56
    +6
    Ну что же, америкосы, с шутками и прибаутками, вприпляску перепрыгнули через очередную красную линию. Я уже начинаю задумываться - а может те сопли, которые жуёт наше руководство ну просто невероятно вкусные, да ещё и наркотическим эффектом обладают? Вот настолько, что оторваться от этого занятия и вломить как следует ну просто невозможно.
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      через очередную красную линию.

      Наши "красные линии" то же, что и "последнее китайское предупреждение"...
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:00
    +1
    Капец полный! am
    Ограбили и отдали нацикам.
    Это вообще, просто беспредел.....
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:39
      0
      Скажем, просто так нельзя перекинуть цифры на счетах. Допустим, они российскую собственность конфисковали, но переписывая цифры, они отдают свои собственные уже деньги неонацистам. То есть, по факту, идет финансирование неонацистского режима Украины, уже самими США, путем долларовой эмиссии.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:01
    +7
    Это хорошая новость, одна из причин начать сво, ну не понимают уговоров наши бизнесмены, значит будем с помощью запада делать их национально ориентированными. Конечно горбатого могила исправит, но все же часть бизнесменов все таки сядут в лодку по имени Россия. Раньше считалось что в России вероятность потерять деньги больше чем на западе, сейчас все поменялось, если не бузишь против власти тебе все позволено, а за деньги сейчас и в России появляются места сказочнее Швейцарии.
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: алексей_444
      Это хорошая новость,

      Да вообще бы всё отобрал! Может тогда перестанут деньги в зарубежные (вражеские) активы вкладывать! am
  6. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:02
    +2
    C учетом их прецедентного права... В общем процесс пошел.
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 10:08
    +1
    Вчера разрешение на это выдал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Речь идёт о средствах, конфискованных в США у российского предпринимателя Константина Малофеева. Это около 5,4 миллиона долларов, которые будут направлены на поддержку Украины.
    Путин ещё когда говорил, ребята возвращайте всё назад... Сначала бизнесменов потрогают за вымя, Россия нарисует пару красных линий, потом Государственные средства России конфискуют. Или как сказали в ЕС возьмём в долг, а потом ,может, отдадим, да ещё с процентами. Как говорится раз в сто лет Запад приходит пограбить в России, в 1918-20е годы , сейчас вот по новой.. И если большевики сказали что не будут гасить царские долги, "демократические страны" и так пограбили Россию знатно, то Ельцин и компания выплатили, не потребовав вернуть назад награбленное. Хотя даже бы если и потребовали, ну посмотрели бы на них как на ... Как всегда смотрят колонизаторы на унтерменшей. Так что , всё вполне нормально. Абрамович за "Челси" денег так и не получил, а ведь как бандеровцам помогал...
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 10:21
      +7
      Цитата: Fitter65
      Путин ещё когда говорил, ребята возвращайте всё назад...

      А сам чего кубышку в 300 миллиардов не вернул раз такой умный? Думал не кинут? И вообще о чем думал?
  8. Roust
    Roust Сегодня, 10:10
    +1
    А не надо было держать активы за рубежом! Об этом ещё несколько лет назад предупреждал Верховный.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 10:15
      +6
      Цитата: Roust
      А не надо было держать активы за рубежом! Об этом ещё несколько лет назад предупреждал Верховный.


      Это не тот ли самый Верховный, который переназначил Набиуллину, которая и профукала 300 млрд. активов России, разместив их зарубежом? good
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 10:24
      +3
      Цитата: Roust
      А не надо было держать активы за рубежом! Об этом ещё несколько лет назад предупреждал Верховный.

      А вот себя лично забыл предупредить. И Набиуллину забыл предупредить тоже... кто там еще за российские ЗВР отвечает?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:12
    +1
    Зря американцы ,Константина Малофеева образцово показательно выпороли .Не того уровня этот человек."Основатель "Царь града", Крымская весна,помощь ДНР и ЛНР
    о чём то говорит.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 10:13
    +2
    В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины
    У кого то еще остались сомнения ради чего идет эта война? Еще не победив Россию на поле боя, её начали грабить... , а главное ж, ну не пойдут эти деньги ни на какую Украину, а останутся ж в Штатах...
  11. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:14
    -9
    А этого Константина Малофеева ФСБ уже арестовало? По уму, его следует расстрелять за финансирование ВСУ на целых 5,4 миллиона долларов.
    Но хотя бы под суд отдать, да имущество конфисковать.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:59
      -2
      Так, навеяло. lol
      Люди Холопского
      звания —
      Сущие псы
      иногда:
      Чем тяжелей
      наказания,
      Тем им милей
      господа.
      Н. А. Некрасов
  12. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:15
    +3
    Это уже повод - конфисковать активы амерских компаний у нас. Думаю наши ничего делать не будут - пока США не заберут себе все 300 млрд., но хоть наши заявили бы что-то в этой связи(?):

    у них основание конфискации - невыполнение законов США о санкциях, а у нас таком поводе ДУМАЮТ вообще?
  13. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 10:20
    +3
    На Малофеева они зубы точили ещё с 2014 г. Приличную сумму отняли. Гангстеры, они ими были, ими и остались.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:33
      -3
      Вы ещё слезу пустите о бедном пострадавшем. Как же, благотворитель, меценат. Только легко и просто быть меценатом грабя население и взамен с помпой отдавая крохи. И под этой ширмой капиталы за рубеж выводить.
  14. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 10:30
    0
    Не то, чтобы жалко было олигарха. Но это прецедент. Теперь посмотрим, хватит ли решимости конфисковать принадлежащие западным компаниям активы
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:30
    +3
    Ранее 31 января агентство Reuters сообщало о выданном нью-йоркским судом разрешении на изъятие активов Константина Малофеева.

    Личность противоречивая, но Малофеев сыграл важную роль в конфликте на востоке Украины. Его бывший консультант Александр Бородай в 2014 году стал первым главой самопровозглашенной ДНР, а сам Малофеев не скрывал, что организовывал финансирование для Крыма и Донбасса, правда, называл это исключительно гуманитарной деятельностью. После всего этого Малофеев одним из первых россиян попал под санкции ЕС и США.
  16. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:33
    +1
    Это все предсказуемо....
    Ещё Бжезинский говорил, что они в случае чего посмотрят, российские это элиты или уже американские...
    Денюжку принимали, но считали...
    Вот и час расплаты наступил для тех, кто их вывозил.
    А вывозят и до сих пор.
    Знать те, кто вывозит, смогут и сво осудить и Президента публично... Мое мнение.
    А нам что переживать. Этих мы денег и подавно не получили бы.
    А факт передачи их Украине...
    В наше время деньги виртуальны.
    Их ФРС напечатает, сколько нужно будет. Пипл схавает.
  17. Комментарий был удален.
  18. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 10:51
    0
    Новость просто прелесть,молодцы америкосы, а ведь предупреждали, замучаетесь по судам бегать, не слушали,вот и получили... wink
  19. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 10:57
    +1
    [/quote]Как передаёт американский телеканал CNN, американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала СВО российскими активами.[quote]

    Это гены...
    Ничего не изменилось.....
  20. штурм
    штурм Сегодня, 10:59
    +1
    американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала СВО российскими активами.

    Ждём национализации собственности западных компаний в России на эти же 300-350 млрд. $.
    По всем возможным каналам руководство РФ должно официально уведомить США и Евросоюз что в связи с действиями США и их партнёров по НАТО Россия считает себя свободной от всех долговых обязательств перед этими странами.
    Если конечно у руководства страны есть "яйца" и они готовы отстаивать интересы России не только на словах, то они просто обязаны будут пойти на такие шаги и вернуть самым жёстким способом в бюджет страны украденные миллиарды $.
    Других вариантов просто нет и не будет.
    Англосаксы (Запад) никогда не ведут войны за свой счёт и своими руками.
    Если по оценкам экспертов на войну на Украине за год США и партнёры по НАТО потратили около 100 млрд. $. то на "замороженные" Российские нефтедоллары война будет продолжаться ещё 1,5-2 года, обогащая западные, в основном американские военные компании выгодным контрактами, а Пентагон активно использует эту ситуацию для испытания в боевых условиях против России своих вооружений, а также совершенствования тактики и стратегии ведения боевых действий.
  21. штурм
    штурм Сегодня, 11:03
    0
    Цитата: Stas157
    Цитата: Fitter65
    Путин ещё когда говорил, ребята возвращайте всё назад...

    А сам чего кубышку в 300 миллиардов не вернул раз такой умный? Думал не кинут? И вообще о чем думал?

    Да кто бы ему отдал, всё что на запад попало, то пропало.....
  22. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:10
    +1
    Пора и нам тоже сделать аналогичный реверанс. Но разгоняться не нужно. Они изъяли на 5,4 миллиона долларов. И мы ровно столько облегчим карманы американских компаний точно по такой же схеме. Но прецедент не очень хороший, поскольку грозит сломать весь институт собственности. Хотя, в 1917 году его уже ломали и смогли 70 лет прожить.
  23. Yho
    Yho Сегодня, 11:43
    0
    Ну, для меня это не новость. Они сразу залезли в российский карман. Как вы думаете, откуда взяли 40 миллиардов долларов для Украины? Вот оттуда и взяли.
    Как для россиян, так «денег нет но вы держитесь». А как для гейропейцев, так всегда пожалуйста!
    Лавров такой, с жалостливым лицом: «у нас украли 300 миллиардов долларов :((»
    Простите, «не у нас, а у вас», у нас никогда таких денег не было и не будет.