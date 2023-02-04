. В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины

Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине

Как передаёт американский телеканал CNN, американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала СВО российскими активами.Вчера разрешение на это выдал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Речь идёт о средствах, конфискованных в США у российского предпринимателя Константина Малофеева. Это около 5,4 миллиона долларов, которые будут направлены на поддержку Украины. Об этом Гарланд сказал на совместной пресс-конференции со своим коллегой с Украины – генпрокурором Андреем Костиным.- отметил американский генпрокурор.Украинский генпрокурор, в свою очередь, поблагодарил власти США за такую решительную поддержку.Ранее 31 января агентство Reuters сообщало о выданном нью-йоркским судом разрешении на изъятие активов Константина Малофеева.Российский предприниматель Константин Малофеев попал в американский санкционный список ещё в 2014 году, а весной прошло года ограничения, связанные с ним, были расширены.Напомним, что в западных странах в рамках антироссийских санкций было арестовано российских активов на сумму более 300 миллиардов долларов.