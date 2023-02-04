. В США впервые разрешили передать конфискованные российские активы в пользу Украины

Как передаёт американский телеканал CNN, американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала СВО российскими активами.
Вчера разрешение на это выдал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Речь идёт о средствах, конфискованных в США у российского предпринимателя Константина Малофеева. Это около 5,4 миллиона долларов, которые будут направлены на поддержку Украины. Об этом Гарланд сказал на совместной пресс-конференции со своим коллегой с Украины – генпрокурором Андреем Костиным.
Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине
- отметил американский генпрокурор.
Украинский генпрокурор, в свою очередь, поблагодарил власти США за такую решительную поддержку.
Ранее 31 января агентство Reuters сообщало о выданном нью-йоркским судом разрешении на изъятие активов Константина Малофеева.
Российский предприниматель Константин Малофеев попал в американский санкционный список ещё в 2014 году, а весной прошло года ограничения, связанные с ним, были расширены.
Напомним, что в западных странах в рамках антироссийских санкций было арестовано российских активов на сумму более 300 миллиардов долларов.