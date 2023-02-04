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Одесский «губернатор» выдал крупный пожар на электроподстанции за «плановый подрыв боеприпасов времён Второй мировой»

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Одесский «губернатор» выдал крупный пожар на электроподстанции за «плановый подрыв боеприпасов времён Второй мировой»

В Одессе и области прогремела серия взрывов. В результате этого дым поднимается на многие десятки метров. При этом в группах социальных сетей Одессы распространяются фотографии с дымом после взрыва. Место взрыва ретушируется.


Местные журналисты попросили главу местной администрации Братчука прокомментировать ситуацию с указанием на то, что никакой воздушной тревоги в регионе не объявлялось.

Братчук объявил, что «никакой паники поднимать не нужно, так как в Березовском районе осуществили подрыв боеприпасов времён Второй мировой войны».

Почему после этого планового, как выразился «губернатор» (киевский ставленник в Одессе), подрыва столб дыма снимали с разных ракурсов в течение длительного времени и этот дым не рассеивался, Братчук не говорит. Да и странно было бы ретушировать место «планового подрыва».

Тем временем одесситы в сети пишут, что это дым от крупного пожара на электроподстанции Усатово, в нескольких километрах к западу от Одессы. 26 января по этой подстанции был нанесён удар. После этого киевский режим попытался провести восстановительные работы.

Сегодня выяснилось не только то, что на объекте произошло ЧП без новых «прилётов», но и то, что чиновники киевского режима продолжают лгать местным жителям, выдавая чрезвычайные ситуации на энергообъектах за «плановые подрывы старых боеприпасов».
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8 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 09:46
    +5
    26 января по этой подстанции был нанесён удар. После этого киевский режим попытался провести восстановительные работы.


    Восстановительные работы удались на славу. Справились и без очередного прилёта.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 09:48
    +1
    Снярады времён второй мировой сейчас, в смутные времена, когда все на шухера? Да ещё ритушированно? Молодец!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Аргон
      Снярады времён второй мировой сейчас, в смутные времена, когда все на шухера? Да ещё ритушированно? Молодец!

      Они для того и канючат о поставках снарядов времён 2МВ чтоб планово их уничтожать.
      Экие миролюбцы, однако! laughing
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:50
    +2
    У них так-то вообще планов отказаться от коммунистической электрификации и вернуться к свидомым лучинам.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:32
      0
      вернуться к свидомым лучинам

      и петь печальные украинские песни про "вивчара в садочку"
  4. divan
    divan Сегодня, 10:12
    0
    чем быстрее перейдут на "лучину" , тем быстрее дойдёт до "свидомых" что надо сдаваться!
  5. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 10:24
    +1
    Да нет, это плановый подрыв боеприпасов третьей мировой войны!
    laughing good yes
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    +1
    На то чиновник и поставлен, чтобы своей грудью "защищать" власть. Правда частенько получается смешно - защищая озлобляет население, которое видит импотентность этой власти и ее вранье.
    осуществили подрыв боеприпасов времён Второй мировой войны
    Странно у вас имеется артиллерия, которая активно использует снаряды того периода. Значит лишили часть артиллерии боеприпасов?