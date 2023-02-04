Одесский «губернатор» выдал крупный пожар на электроподстанции за «плановый подрыв боеприпасов времён Второй мировой»

В Одессе и области прогремела серия взрывов. В результате этого дым поднимается на многие десятки метров. При этом в группах социальных сетей Одессы распространяются фотографии с дымом после взрыва. Место взрыва ретушируется.Местные журналисты попросили главу местной администрации Братчука прокомментировать ситуацию с указанием на то, что никакой воздушной тревоги в регионе не объявлялось.Братчук объявил, что «никакой паники поднимать не нужно, так как в Березовском районе осуществили подрыв боеприпасов времён Второй мировой войны».Почему после этого планового, как выразился «губернатор» (киевский ставленник в Одессе), подрыва столб дыма снимали с разных ракурсов в течение длительного времени и этот дым не рассеивался, Братчук не говорит. Да и странно было бы ретушировать место «планового подрыва».Тем временем одесситы в сети пишут, что это дым от крупного пожара на электроподстанции Усатово, в нескольких километрах к западу от Одессы. 26 января по этой подстанции был нанесён удар. После этого киевский режим попытался провести восстановительные работы.Сегодня выяснилось не только то, что на объекте произошло ЧП без новых «прилётов», но и то, что чиновники киевского режима продолжают лгать местным жителям, выдавая чрезвычайные ситуации на энергообъектах за «плановые подрывы старых боеприпасов».