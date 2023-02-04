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Из Херсонской области сообщают о появлении замаскированной военной базы ВСУ с бронетехникой

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Из Херсонской области сообщают о появлении замаскированной военной базы ВСУ с бронетехникой

На Херсонщине украинские военнослужащие стали передвигаться по населенным пунктам в гражданской одежде, чтобы выглядеть, как мирные жители. Из Херсонской области сообщают о появлении замаскированной военной базы ВСУ с бронетехникой в Снигиревке, а также в ряде других населенных пунктах Снигиревского района.

Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал глава районной администрации Юрий Барбашов.

Российский чиновник сообщил, что в городе расположено около 20 украинских танков. Личный состав расквартирован по домам местного населения. В их домовладениях также складируются боеприпасы. На подходах к этим домам и гаражам установлены мины. Точное местоположение всех этих объектов российскому командованию известно.

Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области. В частности, такие базы организованы в Павловке и Васильевке.

В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах

- сообщает Барбашов.

Из этого чиновник делает вывод, что украинские военные, готовясь к обороне, намерены прикрываться местными гражданами.

Ранее он рассказывал, что в Снигиревском районе киевские власти всех мужчин мобилизуют в ВСУ, проводя настоящие облавы.

Мобилизация носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей

- отмечает чиновник.

Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:47
    +9
    Вот! Ходят в гражданке, прячутся, дальше естественная эволюция укровояк, выкопать схрон в лесу и сидеть там под землей. Возращение к своим бандеровским корням.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:50
      +3
      Били бы наши по мирным ,как они - не было бы смысла переодеваться.
  2. Карат
    Карат Сегодня, 09:52
    +1
    Российский чиновник сообщил, что в городе расположено около 20 украинских танков.


    Для наступления слишком мало, но что то готовят.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:52
      +4
      Цитата: Карат

      Для наступления слишком мало, но что то готовят.

      Есть такой принцип "двигаться в рознь, атаковать вместе" и их действия одно из его воплощений, получив в начале СВО пару "горьких пилюль", с массовой гибелью личного состава, они быстро научились его рассредотачивать и "наказывать нас", когда мы забывали это делать (вспомните печальную историю в Макеевке)ю Так, что это не много и не мало, это нормально, тут главное, что бы эти силы управлялись и могли совместно выступать и действовать.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: svp67
        Цитата: Карат

        Для наступления слишком мало, но что то готовят.

        Есть такой принцип "двигаться в рознь, атаковать вместе" и их действия одно из его воплощений, получив в начале СВО пару "горьких пилюль", с массовой гибелью личного состава, они быстро научились его рассредотачивать и "наказывать нас", когда мы забывали это делать (вспомните печальную историю в Макеевке)ю Так, что это не много и не мало, это нормально, тут главное, что бы эти силы управлялись и могли совместно выступать и действовать.

        Как вы правы Сергей ,но опыт у нас имеется и в афгане (мирные дехкане днем и боевики ночью и на Кавказе и т.д. )
        Вот вроде инфа уже давно идет ,что северокорейцев военных на восстановление пригласили ..Их не обманешь !
        Зачищать нужно все и всех особенно в России !
        Недавно читал ,в глубокой провинции в детском саду мальчик из семьи "беженцев" с окраины ..Воспитатльница просто спросила А где твой папа ?
        Тот угрюмо заявил " мооооскалей режит." Вот и думайте как они рассредоточились по всей России А мы им пособия и чуть ли не на руках носим ..От выражения" Россия добрая душа" ,как то уже обидно становится
        Как вспомню 90-е и т.д.
        P.S, А где наши ДРГ диверсантов под видом местных(что очень легко) не подрывают ж\д с бронетехникой западной и подрывы складов на западе и в польше ..
        В том же Киеве можно устраивать провокации ..Где наши диверсанты -водолазы или на пляжах баб разглядывают ..(шутка злая )
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 11:15
          -1
          Цитата: LukaNord
          Тот угрюмо заявил " мооооскалей режит."

          Но это правда жизни... И нам с этим жить и переламывать ситуацию в нашу пользу.
          1. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 11:42
            0
            И нам с этим жить и переламывать ситуацию в нашу пользу.

            Как переламывать ? Сколько лет прошло как с бандерой покончено а дело его живёт, у этих бандерлогов это в крови и передаётся с молоком матери. Выход один отправить к праотцам как можно больше этих скакунов .
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: Карат
      Для наступления слишком мало, но что то готовят.

      Мало - это если только в одном населенном пункте. Но в новости сказано про "и в других населенных пунктах то же самое".
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:58
    +7
    Они готовятся не к обороне, а к наступлению. Рассредоточили специально всё
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:59
    +6
    Точное местоположение всех этих объектов российскому командованию известно.

    Только один вопрос - И ЧЁ???
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:27
      +1
      Мирные, свои, уже и у нас были... Бить по ним?
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Только один вопрос - И ЧЁ???

      Так и ответ один : "И не чё..."
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 10:04
    +8
    Точное местоположение всех этих объектов российскому командованию известно.
    Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области. В частности, такие базы организованы в Павловке и Васильевке.
    Но наносить поражение по ним мы не будем, так как "миролюбивые", а еще предупредим их о том, что мы всё знаем, что бы они могли сменить пункт дислокации... Ну, молодцы ж мы...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:55
      +2
      Цитата: svp67
      Точное местоположение всех этих объектов российскому командованию известно.
      Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области. В частности, такие базы организованы в Павловке и Васильевке.
      Но наносить поражение по ним мы не будем, так как "миролюбивые", а еще предупредим их о том, что мы всё знаем, что бы они могли сменить пункт дислокации... Ну, молодцы ж мы...

      Я вот тоже удивлен тем, что в открытую рассказывают о базах хо. хлов! Это что? Специально делается? Чтобы свалили хо. хлы пока их не накрыли! Может пора это все называть одним словом :" предательство"! И привлекать по законам военного времени!
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        И привлекать по законам военного времени!

        Осталось понять кто ж это сделает и когда эти законы начнут действовать... А то ж
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:26
    +6
    Их можно и нужно уничтожить.. мертвый враг не стреляет, так мы спасем жизни нашим солдатам.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:55
    0
    Если на всё это взглянуть трезво, то можно отметить несколько нюансов.
    Да, военные, одетые в гражданку и расквартированные по частному сектору - сложная цель и сама по себе, и будет иметь громкий политический резонанс, в случае уничтожения. Ситуация непростая.
    С другой стороны, эти сведения появились не сами по себе ведь?
    Я сомневаюсь, что какая-то условная тётя Маша что-то заметила, написала в телеграмм-канале, и это прочел Герасимов, и сделал вышеизложенный вывод. Наверняка были приведены видеодоказательства, подтвержденные доклады и прочее. Вот эти моменты и нужно максимально массово тиражировать в СМИ. И чем больше будет документальных доказательств, тем больше у западных критиков появится сомнений в "святости" ВСУ. Разумеется, это не изменит их отношения, но это будет правильный шаг.
    А пока всего этого нет, ситуация выглядит, как покупка Россией индульгенции на уничтожение мирного населения.
  8. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 11:04
    +1
    Ну так бейте по ней! Такое ощущение, что жалуетесь подобной новостью... Появилась - уничтожайте.
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:17
    0
    Точное местоположение всех этих объектов российскому командованию известно.

    Т.е. цель известна. А какие дальнейшие действия Герасимова и Шойгу ?
  10. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:27
    0
    Про штурмовые бригады орков мвд для захвата Крыма
    Я думаю что это связано с тем что бы эти орки мвд при заходе в города Крыма сразу на месте сразу начали "делать правосудие" тoeсть тeроризировать население, крымчанина гражданина РФ за то что в 14 на референдуме приголосовал "за присоединениe" Посадят 8 лет, женщину инвалида 2 группы посадят на 10 лeт за то что отказалась от украинского и получила российскoe гражданство, учителя за то что учил крымчан по Русской образовательной програме посадят в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества, 20 летнему срочнику за то что служил в армии РФ по срочке посадят на 10 лет тюрьмы и так дальше, это не чистка, это геноцид
    .
    Teм времен палаточные города этих орков будут спокойной распологатся в открытых полях Херсонской области, артилерия и авиация будут молчать)
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:36
    -1
    Надо громко объявить, что Россия решила брать пример с США - и точно следуя американской тактике, ударить ковровыми бомбардировками, превратив всё это в груду искореженного вторсырья.
    Все равно там гражданских уже давно нет. Зато все претензии по "нарушению гуманитарных норм" - это к Америке.