На Херсонщине украинские военнослужащие стали передвигаться по населенным пунктам в гражданской одежде, чтобы выглядеть, как мирные жители. Из Херсонской области сообщают о появлении замаскированной военной базы ВСУ с бронетехникой в Снигиревке, а также в ряде других населенных пунктах Снигиревского района.
Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал глава районной администрации Юрий Барбашов.
Российский чиновник сообщил, что в городе расположено около 20 украинских танков. Личный состав расквартирован по домам местного населения. В их домовладениях также складируются боеприпасы. На подходах к этим домам и гаражам установлены мины. Точное местоположение всех этих объектов российскому командованию известно.
Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области. В частности, такие базы организованы в Павловке и Васильевке.
В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах
- сообщает Барбашов.
Из этого чиновник делает вывод, что украинские военные, готовясь к обороне, намерены прикрываться местными гражданами.
Ранее он рассказывал, что в Снигиревском районе киевские власти всех мужчин мобилизуют в ВСУ, проводя настоящие облавы.
Мобилизация носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей
- отмечает чиновник.