Военное обозрение
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Китайский аэростат в небе над США стал причиной отмены визита госсекретаря Блинкена в КНР

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Китайский аэростат в небе над США стал причиной отмены визита госсекретаря Блинкена в КНР

Появление шпионского (как о нём говорят в США) китайского аэростата в небе над американским штатом Монтана практически привело к внутриполитическому скандалу. В то время как действующий президент Джо Байден отказался давать команду на его уничтожение, вроде как опасаясь падения обломков, его предшественник, Дональд Трамп, заявил, что будь он главой страны, то шар был бы уничтожен незамедлительно.


Есть и другая, не очень приятная для Пентагона версия, что у американских военных просто-напросто нет средств поражения, способных сбивать летающие объекты подобного типа на большой высоте.

Позже в американских соцсетях появилась информация, что «вражеский» шар вроде как был ликвидирован, только пока непонятно, было ли это срабатывание механизма самоуничтожения или же администрация президента все-таки решилась на уничтожение аэростата. Официальных комментариев от американских властей на эту тему пока нет. Как и информации о том, что какие-то обломки аэростата, если он действительно взорвался, упали на землю.

Зато после того как китайские власти официально подтвердили принадлежность аэростата КНР, сообщив, что это гражданский зонд, сбившийся с курса, скандал с нарушением воздушного пространства США предположительно военно-разведывательным объектом потенциального противника уже повлиял на внешнеполитические отношения Вашингтона и Пекина.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что отменяет свой визит в Китай, во время которого он должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированный на воскресенье. Глава американской дипломатии такое решение увязал напрямую с инцидентом с аэростатом КНР. При этом Блинкен отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно.

Вот так китайский аэростат в небе над США сорвал визит госсекретаря Блинкена в КНР, во время которого предполагалось хоть как-то смягчить напряженные отношения между двумя откровенно противоборствующими сверхдержавами. Некоторые политологи уже назвали такое решение Белого дома абсурдным, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты и Китай как никогда близки к прямому военному столкновению из-за разногласий по Тайваню.
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Использованы фотографии:
Соцсети
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28 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:15
    +7
    Китайский аэростат в небе над США стал причиной отмены визита госсекретаря Блинкена в КНР
    О чем в Китае "шибко, шибко" "плакали", да так, что "порвали пару китайских баянов"
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 10:17
      +2
      Цитата: svp67
      Китайский аэростат в небе над США стал причиной отмены визита госсекретаря Блинкена в КНР
      О чем в Китае "шибко, шибко" "плакали", да так, что "порвали пару китайских баянов"

      Пару миллиардов китайских баянов! laughing
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:04
        0
        Джо Байден отказался давать команду на его уничтожение

        Как в том анекдоте, где кота спрашивают:
        - Ты чего орёшь?
        - Себе на хвост наступил
        - А чего не сойдёшь?
        - Мне лениво.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    +1
    Теперь китайцам надо,вызвать американского посла в МИД и вручить ему фото то что зонд нафотографировал .И добавить ,это единственный экземпляр информации,носитель в присутствии понятных уничтожен.Китайской мамой клянёмся.Не спешим.Информации мало и она противоречивая.Цирк с шариками ,может и продолжаться.
  3. U_GOREC
    U_GOREC Сегодня, 10:22
    +3
    А если наш спутник "случайно" упадёт на территории США, они поставки Украине прекратят?
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:23
    +2
    Китайский аэростат в небе

    никогда бы не подумал, что у дядюшки Сэма такая нежная душа - ей может нанести рану простой китайский воздушный шарик, парящий далеко в стратосфере
  5. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:25
    +1
    Самое смешное ,что сша его сбить не могут ПВО не достанут ,а авиация тоже бессильна ,там какой то материал специальный
    А еще вспомнил во время второй мировой ,японцы так пытались бомбить сша запуская шары с взрывчаткой ,там ветер постоянно дует в сторону амерсов ..
    Ай да китайцы ,вот шороху навели ..
    А может это наши кулибины ,предупреждение "партнерам" запустили ?
  6. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 10:37
    -1
    Пусть Китайцы отправят эти шары на Украину
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:41
    0
    Интересные дела, хоть потоки слоев атмосферы давно изучены, аэростат это не самолёт так точно вывести его на США не так просто, напихивать шпионской аппаратурой тем более, это все равно что явка с повинной, китайцы не дураки. Сбить не так просто, точнее не так дешово, это СССР тратил ракеты и сотни снарядов на сбитие одного шпионского америкосского шарика, не считаясь с затратами. Но с блинкиным прикольная комбинация получилась если Китай специально это сделал, в Китае как и Ивана перед стоянием на угре много было сомневающихся (бояр) готовых и дальше платить мзду (монголам, америкосам). Китайский Иван в таком случае сыграл на упреждение, что б не было соблазна. Все видели на совещании перед сво дрожащие голоса наших представителей власти.
  8. Илия
    Илия Сегодня, 10:42
    +3
    В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что отменяет свой визит в Китай, во время которого он должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированный на воскресенье. Глава американской дипломатии такое решение увязал напрямую с инцидентом с аэростатом КНР.
    Больше шаров, больших и малых ... Любых! laughing
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:44
    0
    Обиженки, как бабы, ну прилетел аэростат и что?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    -1
    Энтони Блинкен объявил, что отменяет свой визит в Китай
    Я думаю Китай не много потерял от отмены визита и "счастья" лицезреть Блинкина. А вот престижу Сша нанесен политический удар. Китайцы смеются, американцы грустны.
  11. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 10:46
    0
    [/quote]Китайский аэростат в небе над США стал причиной отмены визита госсекретаря Блинкена в КНР[quote]
  12. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 10:50
    0
    Вот так китайский аэростат в небе над США сорвал визит госсекретаря Блинкена в КНР,

    Вот и хорошо, мало ли до чего бы они договорились, китайцы очень непростые переговорщики (вступал с ними в переговоры, могу подтвердит: если вам кажется, что вы заключили с китайцами очень выгодную сделку, внимательно перечитайте условия договора и найдите, где вы допустили проамашку). Могли бы, например, договориться дружить против России - хотя я слабо в такое верю. Если сейчас раздавят Россию, то Китай будет следующим, поэтому китайцам надо впрягаться за Русь!
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:53
    -1
    laughing
    Одним махом двух зайцев - и США показали, где их место, и от визита идиёта избавились. А то опять выслушивать бессвязный бред - это так утомительно...
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:00
    0
    Par définition pour espionner il faut être capable de survoler un endroit potentiellement intéressant,
    A très haute altitude les vents peuvent être très violents.
    Je ne vois pas comment un ballon même muni d'un système de propulsion (dans ce cas la il devient un dirigeable et non plus un ballon) pourrait se diriger, au mieux il pourrait légèrement influencer sa dérive...
    Alors à moins d'en envoyer des centaines les chances de survoler LE point stratégique que vous voulez espionner me semble très faibles.

    По определению, чтобы шпионить, нужно уметь пролетать над потенциально интересным местом,
    на очень большой высоте ветер может быть очень сильным.
    Я не понимаю, как воздушный шар, даже оснащенный двигательной установкой (в данном случае это становится дирижаблем, а не воздушным шаром), мог бы управлять, в лучшем случае это могло бы незначительно повлиять на его дрейф...
    Так что, если вы не отправите сотни из них, шансы пролететь над стратегической точкой, за которой вы хотите шпионить, кажутся мне очень низкими.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:01
    0
    Продам Трампу бизнес идею,воздушные шарики с фото Трампа.
  16. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 11:05
    -2
    Цитата: LukaNord
    ПВО не достанут

    Виталик, не лезь в темы, в которых ты дилетант. У страны, у которой есть противоспутниковые ракеты, есть чем сбивать метеозонды.
  17. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 11:10
    0
    Прикольно то, что экспертиза даже сбитого аэростата ничего не даст: в любом случае найдена будет надпись: "Made in China"... yes laughing lol
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:15
    0
    Хорошая мина при плохой игре: позиции сторон слишком разнятся; договариватся не о чем
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:19
    0
    Россия постоянно создает новые носители для яо которые быстро летают, маневрируют создают кучу ложных целей а надо постоянно бомбы к аэростатам привязывать...
  20. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:20
    0
    Это хорошая новость для России,потому что для нас не выгодно улучшение китайско-американских отношений,хотя обе эти страны заинтересованы в этом.
  21. HAM
    HAM Сегодня, 11:25
    +1
    Кто то в Китае просто весело отпраздновал наступление Года Чёрного Кролика......и не рассчитал размер праздничного фонарика...до икоты напугал америкосов....
  22. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 11:25
    0
    Китайский аэростат в небе над США


    так вот как выглядит американский Матиас Руст .Совсем недавно были вопли "знатоков" что дескать у России дырявое ПВО раз сверхзвуковой беспилотник смог долететь до аэродромов стратегической авиации ,где был сбит аэродромным ПВО.
    А тут целый аэростат пересек беспрепятственно всё воздушное пространство Канады и долетел в воздушном пространстве США до аэродромов стратегической авиации США.
    Мало этого так ещё американское ПВО после получения приказа на уничтожение аэростата почти сутки не может его сбить.
  23. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 11:34
    0
    Цитата: lopvlad
    у России дырявое ПВО раз гиперзвуковой беспилотник смог долететь до аэродромов стратегической авиации ,где был сбит аэродромным ПВО.

    Что за гиперзвуковой беспилотник? ))
  24. AVA77
    AVA77 Сегодня, 11:35
    0
    У меня Батёк на кадушке (бензовозе) работал. керосин кукурузникам возил.
    Я щеглом был, летал с ними . Это страшные люди. Они трезвыми не летали. Я к тому что если был бы макар и воздушные шар они бы по нему палили . winked
    1. _КГБ-СССР_
      _КГБ-СССР_ Сегодня, 11:45
      0
      У "этих" менталитет не такой )) там сугубо прагматика либо политика...
  25. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 11:54
    0
    Вообще вопрос занятный... Мне сразу интересно стало, а на какой высоте он летел? Никто про это не указывал... "Вопрос о границе между воздушным и космическим пространством договорно не урегулирован." Если, как пишут "потерялся" и по одной из версий лопнул, высота там была ого го...