Китайский аэростат в небе над США стал причиной отмены визита госсекретаря Блинкена в КНР

Появление шпионского (как о нём говорят в США) китайского аэростата в небе над американским штатом Монтана практически привело к внутриполитическому скандалу. В то время как действующий президент Джо Байден отказался давать команду на его уничтожение, вроде как опасаясь падения обломков, его предшественник, Дональд Трамп, заявил, что будь он главой страны, то шар был бы уничтожен незамедлительно.Есть и другая, не очень приятная для Пентагона версия, что у американских военных просто-напросто нет средств поражения, способных сбивать летающие объекты подобного типа на большой высоте.Позже в американских соцсетях появилась информация, что «вражеский» шар вроде как был ликвидирован, только пока непонятно, было ли это срабатывание механизма самоуничтожения или же администрация президента все-таки решилась на уничтожение аэростата. Официальных комментариев от американских властей на эту тему пока нет. Как и информации о том, что какие-то обломки аэростата, если он действительно взорвался, упали на землю.Зато после того как китайские власти официально подтвердили принадлежность аэростата КНР, сообщив, что это гражданский зонд, сбившийся с курса, скандал с нарушением воздушного пространства США предположительно военно-разведывательным объектом потенциального противника уже повлиял на внешнеполитические отношения Вашингтона и Пекина.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что отменяет свой визит в Китай, во время которого он должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированный на воскресенье. Глава американской дипломатии такое решение увязал напрямую с инцидентом с аэростатом КНР. При этом Блинкен отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно.Вот так китайский аэростат в небе над США сорвал визит госсекретаря Блинкена в КНР, во время которого предполагалось хоть как-то смягчить напряженные отношения между двумя откровенно противоборствующими сверхдержавами. Некоторые политологи уже назвали такое решение Белого дома абсурдным, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты и Китай как никогда близки к прямому военному столкновению из-за разногласий по Тайваню.