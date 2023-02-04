Тридцать членов экипажа британского эсминца Portland пострадали от загрязнения воды на борту после операции по отслеживанию корабля «Адмирал Горшков»

Моряки британского Королевского флота попали в больницу после того, как выпили «загрязненную» воду на своем корабле, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на официального представителя Королевского флота.
Речь идёт о моряках фрегата HMS Portland, на котором было обнаружено, что «химикат» попал в систему корабля для преобразования морской воды в питьевую. После этого корабль направился на военно-морскую базу в Портсмут.
Представитель флота сообщил, что в качестве меры предосторожности после обнаружения проблемы с одной из систем опреснения воды корабля он прибыл на базу в Портсмут, а некоторые члены команды были отправлены в госпиталь.
Как пишет издание Telegraph, на «загрязнение» воды повлиял человеческий фактор и виновный в этом сразу признался, что он допустил ошибку. Пострадавшими оказались около 30 членов экипажа фрегата HMS Portland, отмечает издание.
Пока нет информации о том, что за вещество попало в воду. На данный момент специалисты приступили к расследованию и находятся на борту корабля.
The Guardian напоминает, что HMS Portland вышел из порта приписки в Плимуте 7 января для отслеживания в Северном море российского военного корабля «Адмирал Горшков». Именно после этой операции неожиданно и проявила себя проблема.