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Тридцать членов экипажа британского эсминца Portland пострадали от загрязнения воды на борту после операции по отслеживанию корабля «Адмирал Горшков»

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Тридцать членов экипажа британского эсминца Portland пострадали от загрязнения воды на борту после операции по отслеживанию корабля «Адмирал Горшков»

Моряки британского Королевского флота попали в больницу после того, как выпили «загрязненную» воду на своем корабле, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на официального представителя Королевского флота.


Речь идёт о моряках фрегата HMS Portland, на котором было обнаружено, что «химикат» попал в систему корабля для преобразования морской воды в питьевую. После этого корабль направился на военно-морскую базу в Портсмут.

Представитель флота сообщил, что в качестве меры предосторожности после обнаружения проблемы с одной из систем опреснения воды корабля он прибыл на базу в Портсмут, а некоторые члены команды были отправлены в госпиталь.

Как пишет издание Telegraph, на «загрязнение» воды повлиял человеческий фактор и виновный в этом сразу признался, что он допустил ошибку. Пострадавшими оказались около 30 членов экипажа фрегата HMS Portland, отмечает издание.

Пока нет информации о том, что за вещество попало в воду. На данный момент специалисты приступили к расследованию и находятся на борту корабля.

The Guardian напоминает, что HMS Portland вышел из порта приписки в Плимуте 7 января для отслеживания в Северном море российского военного корабля «Адмирал Горшков». Именно после этой операции неожиданно и проявила себя проблема.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/LA(Phot) Ian Simpson
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4 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:48
    0
    Жаль Новичка не обнаружили! Фраза Лаврова!!!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:48
    +1
    Грязную воду надо ромом запивать как это делали в старину английские пираты...мельчают британцы.
    Йо-хо-хо и бутылка рому.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 11:51
    0
    Классная отмазка коллективной диареи.....
  4. Карат
    Карат Сегодня, 11:53
    0
    Что то часто они питьевой водой травится начали.