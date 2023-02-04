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Пресса США: Еврочиновники не дали Зеленскому желаемой награды в виде ускоренного членства Украины в ЕС

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Пресса США: Еврочиновники не дали Зеленскому желаемой награды в виде ускоренного членства Украины в ЕС

Западная пресса анализирует итоги саммита «Украина-ЕС». Основным ожиданием Украины от этого саммита, как ранее сообщалось, было ожидание того, что европейские чиновники обозначат конкретные сроки принятия страны в состав Евросоюза. Но этого не произошло. Разные представители чиновничьего аппарата ЕС называли разные периоды времени. Минимальный из них – «примерно через 5 лет». Сам киевский режим заявлял о желании вступления в Евросоюз к 2025 году.


Американское издание The New York Times пишет о том, что Евросоюз на фоне обещаний «ещё активнее помогать Украине, приглушил голоса о её вступлении в ЕС».

Из материала американских журналистов:

Европейские лидеры отказались дать Украине то, чего она ожидала – ту награду, которую хотел получить Зеленский в виде ускоренного членства в Евросоюзе. Разговоры о членстве Украины в ЕС чиновники притормозили.

В издании отмечают, что никакой конкретики по этому вопросу высказано не было, а фраза «вступление может состояться через несколько лет» уверенности киевскому руководству не придала.

NYT:

Причина в том, что Украина не соответствует стандартам Евросоюза по ряду параметров. Один из ключевых – борьба с коррупцией.

Американские эксперты в других медиа высказывают мнение о том, что все эти задержания и увольнения украинских чиновников были «приурочены» именно к саммиту «Украина-ЕС». Но теперь, когда Киеву дали понять, что о членстве пока ему лучше не вспоминать, обозначенный процесс «борьбы с коррупцией» может снова свестись к нулю, даже несмотря на попытки американских аудиторов выяснить целеполагание украинских трат выделенной ранее помощи.

Журналисты США обратили внимание на то, что в итоговом документе, принятом на саммите, исчезло слово «прогресс» применительно к «борьбе с коррупцией». Его заменили на более обтекаемый термин: «усилия».
Использованы фотографии:
ТГ/Зеленский
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:15
    +1
    Какие обещания?Непонятно,что будет с этой территорией через год.Впрочем,может почувствовали как неудобен чемодан без ручки
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:17
    +1
    На фоне всех этих новостей, фото интересное в заглавии статьи, верней действия фотографов на нем... Ой, озорники... laughing
    Они четко показали, что их больше интересовало на этой встрече
    1. Карат
      Карат Сегодня, 11:24
      +2
      Цитата: svp67
      На фоне всех этих новостей, фото интересное в заглавии статьи, верней действия фотографов на нем... Ой, озорники...


      Они фотографировали то место, которым Урсула думает. laughing
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:30
      0
      Европейские лидеры отказались дать Украине то, чего она ожидала – ту награду, которую хотел получить Зеленский в виде ускоренного членства в Евросоюзе. Разговоры о членстве Украины в ЕС

      А ведь майданы и русофобия с этого начиналась рвались в ЕС хоолы меняя шаровары ..Хотели зарплаты как там и пенсии ..хе хе
      После развала СССР им оставили богатое наследство ,все проели и разграбили Кто спонсор новый, Европа !
      и понеслось ..Работать то не хочется на плантациях поляков ..Вот суляки и кинулись в Киев ..

      Вот от таких Россию нужно очищать ..И жестко !
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 11:49
        0
        Цитата: LukaNord
        Вот от таких Россию нужно очищать ..И жестко !

        Они уже давно здесь , после майдана сразу свалили .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:20
    +2
    Что они носятся с этой коррупцией,как будто пару недель назад из европарламента полиция сумками еврики не выносила.Или это лоббизм?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: tralflot1832
      Что они носятся с этой коррупцией,как будто пару недель назад из европарламента полиция сумками еврики не выносила.Или это лоббизм?

      Это попытка отвести внимание от своих "темных" дел... Урсула далеко не безгрешна в этом вопросе, потому и сидит на этом месте, что "грехи" держат... А то ж "безгрешный" начнет своевольничать и не слушать указания от США
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Что они носятся с этой коррупцией,как будто пару недель назад из европарламента полиция сумками еврики не выносила.Или это лоббизм?

      Это показуха ,для очередного транша из конгресса сша .Уж Зе умеет это распиарить Он сам уже недавно вошел в список форбс !
      А беня ему это сам предложил ..

      Все они то рассчитали
  4. Карат
    Карат Сегодня, 11:22
    +1
    Разговоры о членстве Украины в ЕС чиновники притормозили.


    Правильно. Тут у ЕС самих кризис, так ещё в Украину сколько вбухать придётся. Не один бюджет не осилит.
  5. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:26
    +2
    "Военное Обозрение" бесплатно пиарит Зеленского. За последние месяцы его фотографии и упоминания здесь наиболее "цитируемы". Его пиарят, как никого другого. Зачем?
    Ну вот какое может быть членство в ЕС во время войны? Приняли в ЕС и сразу же дружно объявили Россию войну? И сразу же ядерный Армагеддон?
    Впрочем, без глупости не оценишь мудрости.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:28
    +3
    Фишка в том, что в этой теме - чем дальше в лес, тем толще партизаны. Например в течении последнего года только добавился шлагбаум. Укробешенцы менее чем за год достали всю Европу до белого каления. А принятие Украины в ЕС автоматически означает, что от уже понаехавших - никогда не избавится, так и еще понаедут. А то, что они более дикие, чем арабы из разбомбленых аулов - все уже поняли
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    +2
    в итоговом документе, принятом на саммите, исчезло слово «прогресс» применительно к «борьбе с коррупцией». Его заменили на более обтекаемый термин: «усилия».
    Так Зеленский и показал "усилия" перед приездом еврочиновников на Коломойском и Авакове. Если бы дело было только в борьбе с коррупцией и не в чем более, то чиновники ЕС давно бы закрыли на это глаза и распахнули свои двери. А когда понимают, что стоит только приоткрыть дверь и туда толпой попрет неуправляемое, вооруженное, не желающее работать и постоянно требующее, то становится не по себе.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:53
      0
      толпой попрет неуправляемое, вооруженное, не желающее работать и постоянно требующее
      Причина брексита( главная)- лавинообразный рост иммиграции из ЕС с целью воспользоваться социальной и медицинской помощью в Британии. Если бы не брексит- сейчас обе системы развалились бы.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:54
    0
    Причина в том, что Украина не соответствует стандартам Евросоюза по ряду параметров. Один из ключевых – борьба с коррупцией.

    Коррупция здесь не причем, это отговорка, а действительная причина в том, что какую они могут принять Украину, или Украину на данный момент или на 1991 год и так далее. На момент вступления в Евросоюз, проблем нет. Границы на этот момент, с вытекающими реалиям:
    - все территории Крыма, Донбасса и другие территории находящиеся под юрисдикцией России, Евросоюз признает ( и вступившая в него Украины).
    - но до тех пор пока война не закончится, о границах не может быть е речи.
    - Евросы понимают, что салорейховцев это не устроит и они начнут постоянные провокации России, что может привести к европейской бойне и уже не только силами сало рейха, а и всего Евросоюза.
    Конечно с такой позицией Украины, ее даже в "Лигу сексуальных меньшинств" и в "Лигу бомжей" не примут.