Европейские лидеры отказались дать Украине то, чего она ожидала – ту награду, которую хотел получить Зеленский в виде ускоренного членства в Евросоюзе. Разговоры о членстве Украины в ЕС чиновники притормозили.

Причина в том, что Украина не соответствует стандартам Евросоюза по ряду параметров. Один из ключевых – борьба с коррупцией.

Западная пресса анализирует итоги саммита «Украина-ЕС». Основным ожиданием Украины от этого саммита, как ранее сообщалось, было ожидание того, что европейские чиновники обозначат конкретные сроки принятия страны в состав Евросоюза. Но этого не произошло. Разные представители чиновничьего аппарата ЕС называли разные периоды времени. Минимальный из них – «примерно через 5 лет». Сам киевский режим заявлял о желании вступления в Евросоюз к 2025 году.Американское издание The New York Times пишет о том, что Евросоюз на фоне обещаний «ещё активнее помогать Украине, приглушил голоса о её вступлении в ЕС».Из материала американских журналистов:В издании отмечают, что никакой конкретики по этому вопросу высказано не было, а фраза «вступление может состояться через несколько лет» уверенности киевскому руководству не придала.NYT:Американские эксперты в других медиа высказывают мнение о том, что все эти задержания и увольнения украинских чиновников были «приурочены» именно к саммиту «Украина-ЕС». Но теперь, когда Киеву дали понять, что о членстве пока ему лучше не вспоминать, обозначенный процесс «борьбы с коррупцией» может снова свестись к нулю, даже несмотря на попытки американских аудиторов выяснить целеполагание украинских трат выделенной ранее помощи.Журналисты США обратили внимание на то, что в итоговом документе, принятом на саммите, исчезло слово «прогресс» применительно к «борьбе с коррупцией». Его заменили на более обтекаемый термин: «усилия».