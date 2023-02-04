В 2003 году большинство журналистов в ООН не поверили заявлениям госсекретаря Пауэлла о наличии у Ирака биологического оружия

Но, как вы знаете, позднее он сказал, что это неправда. Это был печальный день. Потому что, когда вы видите, что страна, которую мир называет крупнейшей державой, лжет, чтобы начать войну, – это очень тяжело

Пятого февраля 2003 года тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН выступил с заявлением, в котором обвинил Ирак в разработке биологического оружия . В доказательство наличия у режима Саддама Хусейна планов производства оружия массового уничтожения (ОМУ) глава Госдепа продемонстрировал пробирку с белым порошком, который, по его словам, был тем самым иракским образцом биооружия.Позднее выяснилось, что никакого оружия массового уничтожения в Ираке нет, а доказательства, предъявленные Пауэллом, сфабрикованы ЦРУ. Сам госсекретарь признался, что фальшивую пробирку он показывал «для убедительности».В итоге США без санкции ООН вторглись в Ирак, законный президент Саддам Хусейн был пленен и в декабре 2006 года казнен по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности. Некогда стабильная страна, пусть и управляема авторитарным лидером, погрузилась в хаос гражданской войны, из которого не может выбраться до сей поры. Сейчас большинство иракцев с ностальгией вспоминают стабильное время правления казненного «диктатора».И вот спустя двадцать лет стали известны новые подробности этой инсценировки американских властей. Журналистка, аккредитованная в то время при ООН, на условиях анонимности рассказала РИА Новости , что в эмоциональные обвинения Пауэлла о наличии у Ирака технологии производства ОМУ поверили разве что ее коллеги из США. Остальные международные журналисты отнеслись к заявлению госсекретаря очень скептически.По словам журналистки, сразу после выступления госсекретаря она встретилась с главой Госдепа и попыталась выяснить, насколько правдивы его обвинения, когда даже инспекторы Специальной комиссии ООН (UNSCOM), вернувшись из Ирака, сообщили, что там нет никаких признаков наличия ОМУ. На что Пауэлл без тени сомнения «поклялся, что это была правда».— заключила журналистка, добавив, что уже тогда большинство ее коллег были уверены, что Вашингтон использует фейк об иракском ОМУ лишь для того, чтобы развязать очередную войну ради достижение своих геополитических целей.