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В 2003 году большинство журналистов в ООН не поверили заявлениям госсекретаря Пауэлла о наличии у Ирака биологического оружия

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В 2003 году большинство журналистов в ООН не поверили заявлениям госсекретаря Пауэлла о наличии у Ирака биологического оружия

Пятого февраля 2003 года тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН выступил с заявлением, в котором обвинил Ирак в разработке биологического оружия. В доказательство наличия у режима Саддама Хусейна планов производства оружия массового уничтожения (ОМУ) глава Госдепа продемонстрировал пробирку с белым порошком, который, по его словам, был тем самым иракским образцом биооружия.


Позднее выяснилось, что никакого оружия массового уничтожения в Ираке нет, а доказательства, предъявленные Пауэллом, сфабрикованы ЦРУ. Сам госсекретарь признался, что фальшивую пробирку он показывал «для убедительности».

В итоге США без санкции ООН вторглись в Ирак, законный президент Саддам Хусейн был пленен и в декабре 2006 года казнен по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности. Некогда стабильная страна, пусть и управляема авторитарным лидером, погрузилась в хаос гражданской войны, из которого не может выбраться до сей поры. Сейчас большинство иракцев с ностальгией вспоминают стабильное время правления казненного «диктатора».

И вот спустя двадцать лет стали известны новые подробности этой инсценировки американских властей. Журналистка, аккредитованная в то время при ООН, на условиях анонимности рассказала РИА Новости, что в эмоциональные обвинения Пауэлла о наличии у Ирака технологии производства ОМУ поверили разве что ее коллеги из США. Остальные международные журналисты отнеслись к заявлению госсекретаря очень скептически.

По словам журналистки, сразу после выступления госсекретаря она встретилась с главой Госдепа и попыталась выяснить, насколько правдивы его обвинения, когда даже инспекторы Специальной комиссии ООН (UNSCOM), вернувшись из Ирака, сообщили, что там нет никаких признаков наличия ОМУ. На что Пауэлл без тени сомнения «поклялся, что это была правда».

Но, как вы знаете, позднее он сказал, что это неправда. Это был печальный день. Потому что, когда вы видите, что страна, которую мир называет крупнейшей державой, лжет, чтобы начать войну, – это очень тяжело

— заключила журналистка, добавив, что уже тогда большинство ее коллег были уверены, что Вашингтон использует фейк об иракском ОМУ лишь для того, чтобы развязать очередную войну ради достижение своих геополитических целей.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пауэлл,_Колин#/media/Файл:Colin_Powell
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:33
    +3
    В 2003 году большинство журналистов в ООН не поверили заявлениям госсекретаря Пауэлла о наличии у Ирака биологического оружия
    И только через 20-ть лет они нашли смелость об этом рассказать, когда это уже давно не тайна... А тогда они были "вынуждены" писать об этом... Бедные, бедные "творцы пера и денег"
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: svp67
      В 2003 году большинство журналистов в ООН не поверили заявлениям госсекретаря Пауэлла о наличии у Ирака биологического оружия
      И только через 20-ть лет они нашли смелость об этом рассказать, когда это уже давно не тайна... А тогда они были "вынуждены" писать об этом... Бедные, бедные "творцы пера и денег"

      Особенно если учитывать ,что жертвы этой войнушки стали около 1 миллиона иракцев и в основном гражданских и сейчас там хоть и тихо но идет гражданская война И игил была на основе военных ирака создана при молчаливой поддержки сша и израиля
      Но Россия вовремя смекнул ,для чего и кого эту структуру создали
      Начали мочить,а некоторые лечить и снабжать оружием ..

      И бомбить Дамаск и сейчас уже Иран опять
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:59
      0
      hi Всё в одном флаконе----и откровения Меркель, и воспоминания журналистки---всё говорит о том----НИЕАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С ЗАПАДОМ.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:35
    +1
    Журналистка не поверила.И?Сейчас можно говорить все что угодно про эту пробирку.Факт остается фактом-достаточно успешная страна была разрушена
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:40
    +1
    доказательства, предъявленные Пауэллом, сфабрикованы ЦРУ. Сам госсекретарь признался

    Вот в этом есть сущность США, вся жизнь построена на обмане и воровстве, страна жуликов и мошенников, где даже на государственном уровне сидят пройдохи шарлатаны.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:44
    +1
    Я начал смеяться над дешевым трюком Пауэлла... когда пришло понимание что ни один нормальный человек не будет держать в кармане пробирку с опаснейшим веществом в таком месте как ООН.
    Вокруг Пауэлла были представители десятков стран всего мира... а он как ни в чем не бывало вытаскивает отраву способную убить людей на месте и трясет ею перед всем миром.
    Не ну бред какой то. feel
    Так что американская элита это фокусники и мошенники мирового масштаба...развести как лохов весь мир это надо уметь.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:52
      +1
      На дурака не нужен нож, ему с три короба соврешь и делай с ним что хочешь.....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    0
    В 2003 году большинство журналистов в ООН не поверили заявлениям госсекретаря Пауэлла
    Не поверили, поняли, что это предлог для развязывания войны, но все западные СМИ писали именно о том, что у Сша есть доказательства наличия ОМП у Ирака. Что послужило отличной подготовкой общественного мнения к началу войны. Что же тогда 20 лет назад эти журналисты не начали бить во все колокола? Наверное редакционная политика не позволяла.