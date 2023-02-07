Хроники Жана Фруассара



Задумывались ли вы когда-нибудь, рассматривая миниатюры из «Хроник» Фруассара в качестве ценного исторического источника, о том, как выглядят эти миниатюры непосредственно в тексте? Вот, например: Битва при Слёйсе. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, XV в.

«…И сделали полированную дощечку, … из чистого золота, и начертали на ней письмена,»

Книга Исхода, 39:30



А выглядит она вот так, причём обрамление страницы ни чуть не менее интересно с художественной и познавательной точки зрения, чем сама иллюстрация



Страница с миниатюрой «Въезд Изабеллы Баварской в Париж»



А вот эта совсем маленькая миниатюрка посвящена очень даже интересному факту…



…Казни Хью Диспенсера младшего, который был подвергнут позорной казни «на лестнице» – как мужеложец, совративший самого короля. Живот ему был взрезан, а внутренности вырваны и сожжены у него на глазах!



Книга 2. Ричард II встречается с повстанцами 13 июня 1381 года. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара



Убийство Уота Тайлера



Битва при Невиллс-Кроссе. Миниатюра из «Хроник» Фруассара. XV в. Глядя на эти миниатюры, следует, однако, помнить, что внешний вид изображённых на них латников необходимо «сдвинуть» на сто лет назад!



И, тем не менее, все иллюстрации из четырех книг Фруассара исключительно информативны, не говоря уж о том, что они просто… красивы!



Гастон Феб и Жан де Грайи подавляют восстание жаков на дороге в город Мо. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара

Как здесь уже отмечалось, истории как таковой… не существует. Никто из нас не был свидетелем битвы на Чудском озере, и сожжения Москвы в 1812 году, а что касается живых свидетелей событий 1941-1945 годов, то их с каждым годом всё меньше и меньше, да и вряд ли можно полагаться на их память. Значит, что же есть? А есть описания событий, сделанные современниками. И эти описания очень часто субъективны и не отражают действительности. Но… есть и те описания, которые получили более широкое распространение по сравнению с другими и вызывали, опять же, у современников описываемых событий только лишь положительные отклики. Вот эти-то писания и можно считать историческими документами. В особенности это относится к средневековым рукописям, и вот почему. Помимо самого текста они, как правило, снабжались множеством миниатюр. Художники, их рисовавшие, запечатлевали в них ту жизнь, которая их окружала. Поэтому, зная годы написания того или иного манускрипта, мы можем воочию увидеть зарисовки из жизни того времени. Плюс к этим рисункам – находки археологов и сохраняющиеся в замках артефакты. И если сходятся изображения с миниатюр и артефакты, то, по крайней мере, в отношении материальной культуры здесь всё верно.Что же касается информационной стороны содержания тех или иных рукописей, то здесь очень много зависит от авторитета их автора. И одним из наиболее авторитетных историков в той же Франции считался не кто иной, как Жан Фруассар – автор своих знаменитых и выдающихся «Хроник». Что про него известно? То, что он сам о себе и написал в тексте своих «Хроник. Родился он в 1333 или в 1337 году в Валансьене, а умер около 1405 года, оставив после себя целые тома «хроник» — ставших важнейшим источником информации по истории начального периода Столетней войны. И очевидно, что ещё при жизни достоверность им изложенного признали очень высокой, иначе он бы не получил звания «» и «». Впрочем, сам он постоянно подчёркивал, что побудительным мотивом к написанию «Хроник» послужило возникшее у него желание рассказать потомкам о «». Но его рассказ был своего рода попыткой героизации того, что он сам считал достойным этой… героизации, и передавал он известные ему события не только как хронист, но и как занимательный рассказчик!Сохранилось около 80 точно атрибутированных рукописей «Хроник» Фруассара. Причём все они иллюминированы, то есть содержат иллюстрации, поскольку состоятельные люди заказывали их переписчикам для своего собственного удовольствия, а какое же может быть удовольствие только лишь от одного текста?! Сегодня они находятся в таких библиотеках Европы, как Национальная библиотека Франции (Париж), Королевская библиотека Бельгии (Брюссель), Британская библиотека (Лондон). А ещё есть экземпляр в музее и библиотеке Пирпонта Моргана (Нью-Йорк), в Ватиканской апостольской библиотеке, в библиотеке Лейденского университета и некоторых других местах. Причём свыше 15 из них приходятся на Книгу I, девять — на Книгу II, 30 — на Книгу III и 26 — на Книгу IV. Но самый известный из них манускрипт был выполнен в первой половине 1470 года мастерами из Брюгге по заказу благородного фламандца Людвига Груутхузе, мецената и библиофила, увлечённого собирательством книг.Как выглядят эти «Хроники», которые так и прозвали «Рукопись Груутхузе», являющиеся сегодня столь важным историческим источником? Это четыре тома с пергаментными страницами и множеством прекрасных иллюстраций. Все эти тома сегодня находятся в Национальной библиотеке Франции в Париже, где обозначены как Français 2643-2646.Манускрипт состоит из страниц 44 x 33 см, с миниатюрами разных размеров, вписанных в текст, от 3/4 страницы до полностраничных иллюстраций, которых всего 112 вместе с виньетками и инициалами. Текст на французском языке идёт двумя колонками и украшен рамками с переплетающимися стеблями растений и фигурами людей и животных между ними.Иллюстратором первых двух томов являлся художник Луаз Льеде, создавший для них шестьдесят миниатюр. До этого он работал над манускриптами по заказу Филиппа III, герцога Бургундского (Филиппа Доброго), и для его двора. Скорее всего, у него было несколько помощников, но вот что именно они делали, судя по рисункам, сказать сложно.Почему-то два последних тома, с рисунками, выполненными более тонко, принадлежат ряду анонимных иллюстраторов, включая «», «» и «». Имена их остались неизвестными, а сами они так названы в честь либо своих выдающихся работ, либо известных покровителей. Можно подумать, что для того чтобы ускорить работу, проект с самого начала поделили между исполнителями пополам, так как и тексты, и стиль оформления рамок в томах 1-2 и 3-4 различаются между собой.Работы мастера Энтони Бургундского резко отличаются от миниатюр мастера Дрезденского Молитвенника и палитрой, и сочетанием цветов, расположением фигур и композицией. То есть совершенно очевидно, что над этими книгами работали две разные группы писцов и художников.Сам Людвиг Груутхузе (1427–1492) родился и впоследствии жил в Брюгге, где являлся важным членом королевского суда Филиппа Доброго. После самого Филиппа он был вторым по значимости покупателем иллюминированных рукописей и не жалел на них денег. Его библиотека насчитывала около 190 томов, главным образом светских, причём больше половины из них были снабжены иллюстрациями. Насколько это была большая библиотека, говорит хотя бы тот факт, что она в два раза превосходила английское Королевское собрание. Вероятно, он начал собирать книги где-то в конце 1460-х годов, когда уже существовали печатные книги, а фламандское иллюстрирование светских работ оказалось в упадке. Кстати, и «Хроники» Фруассара тоже были отпечатаны в Париже после 1498 года.Интересно, что Груутхузе поместил свои портреты в несколько книг, так что внешность его нам известна. Кстати, многие из книг его библиотеки перешли затем к королю Франции Людовику XII, и через него они впоследствии оказались в Национальной Библиотеке Франции. Часть хроник попала в Англию, где они находятся в Британской библиотеке, так что миниатюр, по которым мы можем судить о тех временах, как, впрочем, и текстов, имеется предостаточно!Как здесь уже отмечалось выше, интересующие нас «Хроники» состоят из 4 книг. Но для исследователей особо интересна «Книга I», известная по нескольким редакциям. Выделяют три основных редакции: «Амьенский манускрипт», «Манускрипт семейства А/В» и «Римский манускрипт». «Амьенский манускрипт» сохранился только в одном списке, работы неизвестного переписчика, который скопировал его не позднее 1491 года. «Манускрипт семейства А/В» сохранился сразу в нескольких десятках(!) списках, причём все они до сих пор не систематизированы. «Римский манускрипт» сохранился до нашего времени тоже всего лишь в одном списке. В 1860 г. Кервин де Леттенхове нашёл его в библиотеке Ватикана и первым подготовил его научное издание. Впрочем, точные временные рамки этих книг неизвестны, так как они не подписаны. Поэтому учёные спорят до сих пор, какая из редакций «Книги I» сделана раньше других. Впрочем, то, что сделана она в XIV веке, согласны все. Речь идёт о разнице в несколько десятков лет, что в целом не так уж и принципиально.«Хроники» интересны для нас прежде всего тем, что подробно, в деталях рассказывают о Столетней войне. Описаны главные битвы и более мелкие сражения, и даже просто небольшие малозначительные стычки. Обо всём об этом рассказывается в подавляющем числе глав. Причём особое место в его повествовании занимает Фландрия, которая являлась узлом противоречий между Англией и Францией. Именно Фландрия стала одной из главных причин Столетней войны и сыграла в ней важную роль. Причём Фруассар подробно описывает политику Англии и Франции в союзе с Фландрией. Так, в одной из глав «Книги I» описывается союз Эдуарда III с жителями Фландрии. Описывается, как Эдуард III предложил фламандцам «». Однако жители Фландрии отказались, поскольку имели договор с Папой Римским, в соответствии с которым, начав войну против Франции, они должны будут подвергнуться огромному денежному штрафу и отлучению от церкви. А вот дальше Фруассар описывает, к каким хитрым способам прибегали фламандцы, чтобы обходить даже такие договоры. На совете городов было решено, что если Эдуард III хочет быть королём Франции, то пусть сначала поместит на своём геральдическом щите герб Франции и в грамотах называет себя королём Франции. Вот тогда они станут почитать его за своего короля и станут ему повиноваться. Вот так они и союз с Эдуардом заключили, и денежного штрафа избежали!Однако автора привлекала не только политическая жизнь и эпизоды военных действий. Отнюдь нет. Он описывает рождение и смерть королевских особ, мирные переговоры, посольства из одной страны в другую, выборы Пап, торжественные въезды в город и праздники – словом, вся жизнь «верхних эшелонов власти». Но и о тех, кто внизу, Фруассар тоже пишет, в частности, от его внимания не ускользают народные движения и восстания тех или иных городов. Да и вообще городской тематике в его произведении уделено достаточно много глав, включая описания восстаний городов Фландрии и волнений в Париже в 1383 году.То есть это очень интересный источник во всех отношениях, жаль только, что написан он для нас, россиян, на совсем уже непонятном языке, и самостоятельно их читать, ну, я не знаю, кто у нас может…