Натовский генерал: почти вся поставляемая Киеву техника требует длительного обучения военнослужащих ВСУ

Поставки западного вооружения Украине можно охарактеризовать как гонку со временем. Дело в том, что сроки его получения напрямую связаны с продолжительностью обучения украинских военных, чтобы они смогли им воспользоваться.
Как сообщается в газете The New York Times, так считает бывший помощник генсека Североатлантического альянса генерал-лейтенант Генрих Браусс.
Натовский генерал отмечает, что почти вся поставляемая Киеву военная техника требует длительного обучения военнослужащих ВСУ. Оно может продлиться несколько месяцев или даже год.
К примеру, чтобы боевики ВСУ смогли освоить западное танковое вооружение, которое было обещано Киеву, потребуется от трех месяцев до одного года. Конечно, инструкторы Североатлантического альянса стараются сократить сроки подготовки до минимума, но даже в этом случае обучение займет определенное время. В частности, европейские специалисты утверждают, что смогут качественно подготовить украинских военных управлять западной техникой примерно за пять недель. А вот на обучение экипажей комплексов противовоздушной обороны однозначно потребуется целый год.
Последний пакет американской военной помощи Украине, объявленный в эту пятницу. Включает в себя оружие дальнего радиуса действия. В Вашингтоне утверждают, что оно поможет отбросить назад российские войска и эффективно наносить удары по тыловым объектам материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.