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Зампред Совбеза РФ Медведев: Ответ на удары Украины по России будет быстрым, любыми видами оружия

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Зампред Совбеза РФ Медведев: Ответ на удары Украины по России будет быстрым, любыми видами оружия

В случае нанесения украинскими формированиями ударов по территории России, ответ нашей страны может последовать любыми видами оружия. Об этом предупредил Киев заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя вероятность нанесения ударов новыми дальнобойными бомбами по Крымскому полуострову.


Политик заявил, что Россия не будет ограничивать себя в видах оружия в случае ответа на атаки украинского режима. При необходимости будут применены все виды оружия, подчеркнул Медведев.

В случае ударов по Крыму и вглубь России ответ будет быстрым, жестким и убедительным

- заявил зампред Совбеза.

Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина

- подчеркнул Медведев.

Также Медведев заявил, что на Западе ошибочно считают, будто поставки вооружений киевскому режиму приближают переговорный процесс. В действительности результат будет прямо противоположным. Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание, что в завершении конфликта на Украине не заинтересованы «ястребы» в Конгрессе США и «вашингтонские маразматики» в Белом доме.

Относительно ситуации в Европе, включая энергетический кризис, Медведев отметил, что европейцам не стоит сочувствовать, но их можно лишь пожалеть за то, что они выбрали себе таких руководителей.

Напомним, что ранее стало известно о новой военной помощи США Украине, в которую включены и ракеты дальнего действия, позволяющие наносить удары по Крыму или другим прилегающим российским регионам.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:53
    +2
    Быстрым? Это значит ещё несколько месяцев назад?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:54
    0
    Не получится все это как с красными линиями...хочется верить что на этот раз не обманут пустыми обещаниями.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:54
    +1
    ДАМ последнее время стал каким-то воинственным.....к чему бы это? belay
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:56
    +3
    Ну ладно, не вопрос. Только сегодня нацистами была снова обстреляна Белгородская область. Не говорю уже о ежедневных МНОГОКРАТНЫХ обстрелах территории России в Донецке. Ракеты уже несут возмездие? Уже пылает Крещатик? Украина погружена во тьму и холод? Зеленский от ужаса бежит в Варшаву?
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:56
    +1
    Таа сколько этих ударов было?Сотни?В том числе и из иностранного оружия.И?
  6. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:57
    +1
    ответ нашей страны может последовать любыми видами оружия.

    Ключевое слово: МОЖЕТ
  7. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:57
    0
    Так сегодня ночью украинцы обстреляли Белгородский район, чем не повод?! Или Белгородская область не территория России? Надоели уже эти болтуны с красными карандашами.
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 11:57
    0
    то есть,Донецк,Луганск,Херсонщина и Запорожье для Медведева не Россия...ну понятно...
  9. Dave36
    Dave36 Сегодня, 11:58
    0
    Энгельс - не глубь России....? Ах да...Новосибирск это глубь РФ...тогда ясно.
  10. Индус
    Индус Сегодня, 11:58
    +1
    ответ нашей страны может последовать ...

    А может и не последовать. Угомоните уже этого милитариста. Айпад что ли дайте.
    Или селёдку.
  11. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:59
    +1
    Кто-нибудь донесите до Медведева, что Белгородская, Курская, Брянская области - это Россия.
    У него, похоже, с географией очень плохо.
  12. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 12:00
    +1
    Медведев активный диванный боец . Балабол
  13. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 12:01
    0
    Это писец какой-то.... Американские военные с территории Украины из американского оружия будут обстреливать Россию, а полыхать будет Украина и гибнуть мирные украинцы.... Где тут причино-следственная связь? Они что думают, что после этого америкосы перестанут стрелять? А им не плевать на Украину и ее народ? Может нужно ударить по причине, а не по следствию, ударить по США, чтобы гибли их мирные жители? Я не понимаю логику руководства нашей страны.
  14. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:01
    0
    А атака морских беспилотников - явно не украинских на Севастополь?....мда..
  15. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:02
    0
    Может наконец по львову яо таки втащат.
  16. Million
    Million Сегодня, 12:02
    0
    По Крыму им бить нельзя,а по Белгороду,Курску,Брянску получается,можно?