В случае нанесения украинскими формированиями ударов по территории России, ответ нашей страны может последовать любыми видами оружия. Об этом предупредил Киев заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя вероятность нанесения ударов новыми дальнобойными бомбами по Крымскому полуострову.
Политик заявил, что Россия не будет ограничивать себя в видах оружия в случае ответа на атаки украинского режима. При необходимости будут применены все виды оружия, подчеркнул Медведев.
В случае ударов по Крыму и вглубь России ответ будет быстрым, жестким и убедительным
- заявил зампред Совбеза.
Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина
- подчеркнул Медведев.
Также Медведев заявил, что на Западе ошибочно считают, будто поставки вооружений киевскому режиму приближают переговорный процесс. В действительности результат будет прямо противоположным. Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание, что в завершении конфликта на Украине не заинтересованы «ястребы» в Конгрессе США и «вашингтонские маразматики» в Белом доме.
Относительно ситуации в Европе, включая энергетический кризис, Медведев отметил, что европейцам не стоит сочувствовать, но их можно лишь пожалеть за то, что они выбрали себе таких руководителей.
Напомним, что ранее стало известно о новой военной помощи США Украине, в которую включены и ракеты дальнего действия, позволяющие наносить удары по Крыму или другим прилегающим российским регионам.