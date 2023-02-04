Генпрокуратура ФРГ не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северных потоках»

В настоящее время генеральной прокуратуре Германии не удалось найти доказательств причастности Российской Федерации к осенним диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил генеральный прокурор ФРГ Питер Франк изданию Welt am Sonntag.По утверждению главы немецкой генпрокуратуры, два исследовательских судна взяли пробы воды и грунта с места аварии. Также были изучены фрагменты газопроводов. Но та информация, которая была получена экспертами, не подтверждает версию о причастности России к диверсиям.Однако, отметил Франк, расследование причин аварий продолжается. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Пока прокуратура лишь ставит под сомнение возможность иностранной диверсии против газопроводов, подчеркнул генпрокурор.Напомним, что террористические акты произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северный поток» и «Северный поток-2». Власти Германии, Дании и Швеции вскоре допустили вероятность целенаправленной диверсии. Однако затем обсуждение аварии на газопроводах в западной прессе снизило обороты.Судя по всему, обвинить в диверсиях Россию не получается за полным отсутствием доказательств, но если дальше признавать версию о целенаправленном подрыве газопроводов, то это означает, что должен быть обнаружен истинный «диверсант». А что, если это окажется одна из стран НАТО? Не может же германская прокуратура признать, что США или Великобритания провели диверсию против объекта энергетической инфраструктуры и являются странами-террористами. Вот и приходится ставить под сомнение уже саму возможность иностранной диверсии.