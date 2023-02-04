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Генпрокуратура ФРГ не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северных потоках»

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Генпрокуратура ФРГ не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северных потоках»

В настоящее время генеральной прокуратуре Германии не удалось найти доказательств причастности Российской Федерации к осенним диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил генеральный прокурор ФРГ Питер Франк изданию Welt am Sonntag.


По утверждению главы немецкой генпрокуратуры, два исследовательских судна взяли пробы воды и грунта с места аварии. Также были изучены фрагменты газопроводов. Но та информация, которая была получена экспертами, не подтверждает версию о причастности России к диверсиям.

Однако, отметил Франк, расследование причин аварий продолжается. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Пока прокуратура лишь ставит под сомнение возможность иностранной диверсии против газопроводов, подчеркнул генпрокурор.

Напомним, что террористические акты произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северный поток» и «Северный поток-2». Власти Германии, Дании и Швеции вскоре допустили вероятность целенаправленной диверсии. Однако затем обсуждение аварии на газопроводах в западной прессе снизило обороты.

Судя по всему, обвинить в диверсиях Россию не получается за полным отсутствием доказательств, но если дальше признавать версию о целенаправленном подрыве газопроводов, то это означает, что должен быть обнаружен истинный «диверсант». А что, если это окажется одна из стран НАТО? Не может же германская прокуратура признать, что США или Великобритания провели диверсию против объекта энергетической инфраструктуры и являются странами-террористами. Вот и приходится ставить под сомнение уже саму возможность иностранной диверсии.
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30 комментариев
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  1. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:14
    +2
    Пока прокуратура лишь ставит под сомнение возможность иностранной диверсии против газопроводов, подчеркнул генпрокурор.
    Сами подорвали, что ли?
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 12:15
      +2
      Так что получается, эти швейцарские газопроводы сами взорвались???
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 13:17
        0
        Цитата: Грэг Миллер
        Так что получается, эти швейцарские газопроводы сами взорвались???

        hi
        Конечно сами, превысили допустимое давление в трубах, выдуло грыжу и она лопнула очень эффектно. Сейчас они сюда приплетут некачественный металл, некачественную изоляцию труб, а тут ещё и метеорит на них упал.... smile А то и кое нить тайное оружие этих ужасных русских, следы которого абсолютно обнаружить не возможно. Да вплоть до инопланетного вмешательства !
        И я скажу вам, найдутся люди, которые в это искренне поверят, я уже готов принять их любой маразм... smile
        1. Комментарий был удален.
        2. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 14:44
          0
          А чего там Германия суетится?
          Дания же вроде как официально расследует.
          Даже специалистов из Англии и США к расследованию привлекли. Чтоб точно найти, что надо.
          А что не надо - не найти.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:23
      +1
      Прокуратуре Германии не удалось найти доказательств причастности Российской Федерации к осенним диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Прокуратура ставит под сомнение возможность иностранной диверсии против газопроводов, подчеркнул генпрокурор.

      Вот это уже интересно , видимо кто то из вне нашей цивилизации прилетал .
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:36
        +2
        Цитата: Vyacheslav57
        Прокуратуре Германии не удалось найти доказательств причастности Российской Федерации к осенним диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Прокуратура ставит под сомнение возможность иностранной диверсии против газопроводов, подчеркнул генпрокурор.

        Вот это уже интересно , видимо кто то из вне нашей цивилизации прилетал .

        Они искали доказательства ТОЛЬКО причастности России. Другие варианты не рассматривались.

        Поэтому - всё верно. Если не Россия свои газопроводы взорвала, значит, инопланетяне прилетели и подорвали.
        Больше некому... request
      2. стар
        стар Сегодня, 13:14
        0
        Вот это уже интересно , видимо кто то из вне нашей цивилизации прилетал .

        Прокуратура Германии не искала никого другого, кроме России. Задача такая же, как у WADA: «притащить за уши» русских. Когда не смогли - расстроились.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:27
      +1
      Цитата: Владимир Постников
      Сами подорвали, что ли?

      На то и запад, чтобы врать, брехать, а свои "пакости" свалить на других.
      Даже если они докажут и найдут конкретного исполнителя, то сделают так, что они не виноватые, но вину свалят на других. Особенно принято у них: "ты украл сам у себя", "ты поджег свой дом", "ты угнал свою машину", "ты отрезал себе руку". На вопрос - "почему", они отвечают - "так это не мы так делаем, это вы русские так делаете". И вот что им ответить, тем которые разворовали всю планету.
    4. стар
      стар Сегодня, 13:25
      0
      Сами подорвали, что ли?

      Этих русских вообще никто понять не может: сначала 8 лет Донбасс обстреливали, потом обстреливали занятые своими военными населенные пункты… Ну кому еще взорвать собственный газопровод, как не им? Все же очевидно. Вполне нормальная схема, с точки зрения немецких политиков, хорошо знающих собственный электорат.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:14
    +6
    Им нужны были на дне водка, балалайка, матрёшка , мишка?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:38
      +2
      Цитата: Аргон
      Им нужны были на дне водка, балалайка, матрёшка , мишка?

      И удостоверение полковника ФСБ, лежащее в полиэтиленовом пакетике рядом с местом подрыва.
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 13:10
        +1
        Петрова и Баширов забыли наверное а то бы нашли их удостоверения.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 14:58
          0
          Цитата: BARKAS
          Петрова и Баширов забыли наверное а то бы нашли их удостоверения.

          Петров с Башировым по трубе пришли, заложили взрывчатку и ушли. А "полковник КГБ ФСБ" снаружи стоял, контролировал подрыв. Вот тогда удостоверение мог и обронить.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:17
    0
    Очень скользко отсчитались. И не россия( не это не точно), и тут же пассаж об непричасности иностранных держав. Остается или сама германия или оно само себя кондиционером приложило или инопланетяне.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:18
    +2
    Генпрокуратура ФРГ не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северных потоках»

    Похвально... fellow
    А что там с причастностью США и GB?
    1. стар
      стар Сегодня, 13:16
      +1
      А что там с причастностью США и GB?

      Причастность установить не смогли, поскольку не пытались.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    +3
    Генпрокуратура ФРГ не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северных потоках»
    Как я понял они все это время вместо установления виновного в диверсии проверяли причастность России к взрывам. Ай да "молодцы", ай да "пинкертоны". А по русски - ну и шакалье европейское.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:42
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Как я понял они все это время вместо установления виновного в диверсии проверяли причастность России к взрывам. Ай да "молодцы", ай да "пинкертоны".
      Лет через "...надцать", когда очередной американский отставник признается, что это Америка впрямую организовала эту диверсию, очередной европейский отставник признается, что они всё знали с самого начала, но были "веские политические причины" нести ту чушь, которую мы слышим сейчас.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:19
    +1
    Если задача - найти или опровергнуть факты причастности заведомо определенного виновника - какое же это нафиг расследование?! Это, ребята, само по себе провокация.
  7. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 12:19
    0
    В настоящее время генеральной прокуратуре Германии не удалось найти доказательств причастности Российской Федерации к осенним диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2

    России то какая в том выгода была, идьёты? Образно говоря достаточно было вентиль завернуть, а не трубопровод взрывать. Изображают бурную деятельность...
  8. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 12:25
    +1
    [/quote]Генпрокуратура ФРГ не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северных потоках»[quote]

    А кто??
    Наверное марсиане..... больше некому!
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:38
    0
    Теперь стоит ждать,что бундесливерку натянут без мыла в вошингтонгской рейхс-канцелярии и немцы заявят,что нашли на месте взрывов Российские погоны ВДВ и карту с маршрутом от Кремля до места взрыва и обратно.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 12:55
    0
    Вроде немцы неглупы... были. Ошибаюсь, значит. Это ж надо так любить своих полосатых хозяев, чтоб изображать из себя тупых придурков.
    1. стар
      стар Сегодня, 13:17
      0
      Это ж надо так любить своих полосатых хозяев, чтоб изображать из себя тупых придурков.

      Они так хорошо вошли в эту роль, что теперь не отличишь от реально тупых придурков. Аплодируем стоя.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:02
    +1
    Офигеть до чего дошло, не могут уже доказательств найти, обленились. Попросили бы Зеленского, он бы прислал кучу осколков от ракет, снарядов и т.д., понакидали бы в месте взрыва. Пусть у голландцев поучатся.
    1. стар
      стар Сегодня, 13:21
      0
      Попросили бы Зеленского, он бы прислал кучу осколков от ракет, снарядов и т.д., понакидали бы в месте взрыва. Пусть у голландцев поучатся.

      Да, что там осколков - он бы целую С-300 прислал, перевязанную Георгиевской ленточкой.
  12. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:02
    +1
    Какие-то 4 месяца понадобились чтобы выдать таккую мысль - это не Россия подорвала свои газопроводы.
  13. Керенский
    Керенский Сегодня, 13:10
    0
    Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

    Ему назначили? Или какую селёдку за жабры взяли в том районе?
  14. dr.mel51
    dr.mel51 Сегодня, 13:19
    0
    так и на самих себя можно выйтя. опасное это дело расследование.
  15. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:14
    0
    poor poor people and military (experts)! This news and journalism is pure clickbait crap! We know exactly who Executed this operation And the countries that are are involved! And yes its a Disgrace for RU But for some of your Countrymen it bring a few extra $$$