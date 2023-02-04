Военное обозрение
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Украинский депутат заявил о скором продлении Радой военного положения и всеобщей мобилизации

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Украинский депутат заявил о скором продлении Радой военного положения и всеобщей мобилизации

Верховная Рада Украины собирается продлить сроки военного положения в стране и всеобщей мобилизации военнообязанных. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, слова которого приводят украинские средства массовой информации.


Новый срок военного положения и мобилизации начнет действовать после 19 февраля 2023 года и продлится три месяца. Для этого придется внести в Раду два соответствующих законопроекта. Инициатором законопроектов выступит сам президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, уже в шестой раз Верховной Раде предстоит продлевать военное положение после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Однако с каждой волной мобилизации на Украине постепенно истощается мобилизационный ресурс. Уже сейчас известно, что в ВСУ мобилизуют лиц старших возрастных групп, с хроническими заболеваниями, не служивших в армии, то есть те категории населения, которые вряд ли могут быть хорошими солдатами. Естественно, мобилизованные несут очень высокие потери, но это мало волнует киевский режим, который фактически проводит политику «утилизации» собственного населения.

Для проведения мобилизации властям страны приходится действовать все более жестко. На улицах украинских населенных пунктов происходят настоящие облавы на лиц боеспособного возраста, с использованием вооруженных бойцов, которые хватают мужчин и насильно усаживают их в автомобили.
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20 комментариев
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  1. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 12:17
    +8
    До последнего украинца... Без вариантов...
    1. Sith
      Sith Сегодня, 12:27
      +4
      Так если начали ограниченно годных уже набирать , значит все кто может уже или свалил или хавается ...
      Общая наверное даст возможность просто любого грести , кто попадётся на глаза
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Грэг Миллер
      До последнего украинца... Без вариантов...

      Еще до женщин и бежавших не добрались.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:22
    +7
    А что кто-то надеялся что отменят?........
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 13:07
      +3
      Цитата: Ропот 55
      А что кто-то надеялся что отменят?........

      Не отменят при любых раскладах. Это действительно идёт тотальная утилизация населения Украины. Люди промыты пропагандой и произволом националистов. Я так думаю, даже имея большое количество здравомыслящих людей отправляемых на передовую из мобилизованных, они не смогут поднять оружие против националистов. Не доверяют друг другу, в каждом видят предателя и стукача СБУ и верхушки Националистов. Печально это, но перспектив для вооружённого восстания против взбесившейся верхушки Украины я не вижу. А наш выбор, только до победного конца. Нельзя под боком оставлять эту верхушку упырей, и если не капитулируют, гнать их и бить до границ ЕС.
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 13:19
        +1
        Zhan
        Это действительно идёт тотальная утилизация населения Украины.

        Похоже такой расклад устраивает всех партнеров украины и руководство украины.
        Надо больше привлекать галичан, они умеют воевать.
    2. стар
      стар Сегодня, 14:10
      0
      А что кто-то надеялся что отменят?

      Так их упырь Данилов на днях сказал, что вообще нет никакой мобилизации. Набирают исключительно добровольцев. А видосы в сети с облавами военкомов на всех, кого не попадя, наклепали в ФСБ. Кик тик? what
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:31
    +9
    В первую линию на передовой, должны быть - галичане. Они ,, настоящие воины,, В вышиванках и кастрюлях на головах. То ещё, ,, воинство,,)))
  4. poquello
    poquello Сегодня, 12:32
    -1
    ндя, а что б сопротивлялись конкретно этому произволу один раз только читал, мужик там давно ещё пару пришельцев завалил и исчез в неизвестном направлении
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:32
    0
    Украинский депутат заявил о скором продлении Радой военного положения и всеобщей мобилизации
    . Они готовы продолжать и ресурсы, у них, есть... вооружений им подкинут.
    Вывод... а вот какие выводы и меры принимаются с нашей стороны, будем посмотреть.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +1
    в ВСУ мобилизуют лиц старших возрастных групп, с хроническими заболеваниями, не служивших в армии,
    Которые в принципе первые в очередь на утилизацию. Но и это долго продолжаться не может. Украина не Китай 60-70-х годов (тактика "набегающих волн"), массой противника не завалишь.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:50
      0
      С этим можно поспорить. Вечно не может, а вот долго..?

      Нехватки личного состава на линии фронта пока нет, тот же Ходаковский говорит об отсутствии паники, наличии у украинцев резервов и очень точечном и дозированном восполнении своих потерь. Как раз в основном мобилизованным пушечным мясом, а профессиональные части они максимально берегут.

      Украина направляет десятки тысяч (запросила 50.000, Европа согласовала 15.000) солдат на обучение в Европу. На самой Украине мобилизуют практически всех без разбору, но...

      У Украины имеется главный стратегический моб.резерв - это уехавшие в Европу. Если американцы дадут команду, его очень легко поставить под ружье - нужны только синхронизированные законы Украины/ЕС условно "о мобилизации граждан Украины, пребывающих вне ее территории". По разным оченкам это от 500тыс. до 1млн. мобилизованных.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:09
        +2
        И где же тогда их профессиональные части?Назовите номера бригад ВСУ ,которые вы считаете профессиональными и которых они берегут,если 128,25,79 бригады ВСУ уже по пять раз собирали заново?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:41
    +1
    Ну сами хотели времена третьего рейха возродить. Ну вот. Фюрер не вылезает из бункера, фольксштурм с Панцерфаустами, кстати, наматывают на гусеницы...
  8. Геннадий Загуменов
    Геннадий Загуменов Сегодня, 12:45
    0
    да пусть играют ,Ониже дети ведь так их называют ихние партнёры
  9. Roust
    Roust Сегодня, 12:49
    0
    Последний краинец, ау, ты хге...!? Тебя бандера заждался. Неужели кастрюли, одетые Западом им на голову настолько имеют волшебный эффект, что безропотно они готовы брести в объятия своего кумира...???
  10. jhang
    jhang Сегодня, 12:50
    +4
    Научит еврей,украинцев родину любить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: jhang
      Научит еврей,украинцев родину любить.


      Свою родину научит любить.
  11. starina
    starina Сегодня, 13:14
    +1
    Цитата: blackGRAIL
    У Украины имеется главный стратегический моб.резерв - это уехавшие в Европу.

    "Главный" мобрезерв это те которые смогли дать на лапу таможеннику?
    Именно такие уехали. У кого не было денег-те остались.
    И вот эти, с деньгами сидят и ждут когда их время настанет. Щаззз yes
    Они скорее разбегуться по Таиландам,Турциям и прочим Вьетнамам.
  12. cniza
    cniza Сегодня, 13:18
    +1
    Для проведения мобилизации властям страны приходится действовать все более жестко.


    Похоже будут забирать всех...