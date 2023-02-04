Украинский депутат заявил о скором продлении Радой военного положения и всеобщей мобилизации

Верховная Рада Украины собирается продлить сроки военного положения в стране и всеобщей мобилизации военнообязанных. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, слова которого приводят украинские средства массовой информации.Новый срок военного положения и мобилизации начнет действовать после 19 февраля 2023 года и продлится три месяца. Для этого придется внести в Раду два соответствующих законопроекта. Инициатором законопроектов выступит сам президент Украины Владимир Зеленский.Таким образом, уже в шестой раз Верховной Раде предстоит продлевать военное положение после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.Однако с каждой волной мобилизации на Украине постепенно истощается мобилизационный ресурс. Уже сейчас известно, что в ВСУ мобилизуют лиц старших возрастных групп, с хроническими заболеваниями, не служивших в армии, то есть те категории населения, которые вряд ли могут быть хорошими солдатами. Естественно, мобилизованные несут очень высокие потери, но это мало волнует киевский режим, который фактически проводит политику «утилизации» собственного населения.Для проведения мобилизации властям страны приходится действовать все более жестко. На улицах украинских населенных пунктов происходят настоящие облавы на лиц боеспособного возраста, с использованием вооруженных бойцов, которые хватают мужчин и насильно усаживают их в автомобили.