Китайская палубная авиация ДРЛО и БПЛА радиолокационной разведки

Китай по темпам развития военного флота сейчас обгоняет все другие страны, и авианесущие корабли в ближайшей перспективе должны стать одной из основ боевой мощи ВМС НОАК.
Решение о создании собственных авианосцев в КНР было принято в начале 1990-х. В связи с тем, что опыта проектирования и строительства таких кораблей в КНР не имелось, на первом этапе для изучения в России были осуществлены закупки списанных авианесущих крейсеров пр. 1143 «Киев» и пр. 1143.2 «Минск».
В апреле 1998 года, не достроенный авианесущий крейсер пр. 1143.6 «Варяг» был куплен у Украины за 20 млн долларов. Согласно официальной китайской версии этот корабль планировалось превратить в плавучий центр развлечений с казино. Однако после прибытия к китайским берегам крейсер был поставлен в сухой док судостроительного предприятия в городе Далянь. В начале 2011 года стало известно, что Китай завершил достройку и модернизацию корабля, а в августе уже начались ходовые испытания.
25 сентября 2012 года в порту Далянь состоялась церемония принятия на вооружение ВМС Китая первого авианосца. Корабль получил название «Ляонин» – в честь провинции на северо-востоке Китая, и бортовой номер 16.
Получив необходимый опыт, китайские корабелы продолжили строительство авианосцев. В апреле 2017 года был спущен на воду, а в декабре 2019 года введён в строй второй китайский авианосец – «Шаньдун». В настоящее время третий авианосец «Фуцзянь» спущен на воду и проходит испытания. Ведётся строительство четвёртого авианосца.
В состав авиационной группы авианосцев, помимо палубных истребителей, самолётов радиоэлектронной борьбы, транспортных, поисково-спасательных и противолодочных вертолётов, должны входить вертолёты и самолёты радиолокационного дозора.
Палубные вертолёты радиолокационного дозора Ка-31 и Z-18J
По всей видимости, первой специализированной палубной машиной радиолокационного дозора, используемой ВМС НОАК, стал российский Ка-31. Контракт на строительство девяти вертолётов был заключён за несколько лет до начала испытаний авианосца «Ляонин». Первый Ка-31 передали заказчику в ноябре 2010 года, исполнение контракта было завершено в 2016 году.
Для обнаружения воздушных и надводных целей Ка-31 оснащён радиолокационной станцией дециметрового диапазона. Вращающаяся антенна длиной 5,75 метра помещена под фюзеляжем. В нерабочем положении и во время посадки антенна складывается. Чтобы шасси не препятствовало вращению антенны, его доработали: передние опоры убираются в обтекатели, а задние, основные опоры, получили механизм, подтягивающий их вверх. От транспортно-боевого Ка-29 вертолёт радиолокационного дозора также отличается топливными баками большей ёмкости и мощной вспомогательной силовой установкой ТА-8К, запускаемой при работе РЛС.
Вертолёт с максимальной взлётной массой 12 500 кг развивает скорость до 255 км/ч. Максимальная дальность полёта составляет 680 км при продолжительности 2,5 часа. Патрулирование возможно на высоте до 3 500 км. Экипаж – 3 человека.
Радиотехнический комплекс Е-801 «Око», разработанный НПО «Вега», давал возможность обнаруживать воздушные цели на дистанции 100–150 км и надводные цели типа «ракетный катер» на удалении в 250 км, при сопровождении одновременно 20 целей. Вертолёты Ка-31, поставленные в КНР, получили новый РТК БКС-252, но его характеристики не раскрываются.
В 2009 году стало известно об испытаниях китайского вертолёта ДРЛО Z-18J с антенной радиолокатора, расположенной в зоне откидной хвостовой рамы и опускаемой в рабочее положение при нахождении машины в воздухе. Согласно справочным данным, по состоянию на 2022 год в строю могло находиться 8–9 вертолётов этого типа.
Вертолёт Z-18Y со сложенной антенной радиолокатора
Базой для китайского вертолёта ДРЛО послужил морской транспортный Z-18 со складывающейся хвостовой балкой и лопастями несущего винта. Эта машина в свою очередь создана на базе Z-8, который является лицензионной копией французского вертолёта Aérospatiale SA 321 Super Frelon.
Максимальный взлётный вес вертолёта Z-18Y составляет 13 800 кг. Максимальная скорость – 336 км/ч. Дальность полёта – около 900 км. Экипаж – 4 человека. Заявлено, что китайский вертолёт Z-18Y по своим характеристикам превосходит российский Ка-31. При удалении до 100 км от корабля-носителя продолжительность патрулирования на высоте 3 000 м составляет 2,5 часа. Радиотехнический комплекс способен фиксировать цели на больших и средних высотах на дальности до 270 км. Цели, летящие на малой высоте, обнаруживаются с дистанции 90 км.
По дальности и продолжительности полёта, а также характеристикам бортового радиотехнического комплекса вертолёты ДРЛО, безусловно, уступают самолётам аналогичного назначения. Но в любом случае в части своевременного обнаружения воздушных целей они многократно превосходят возможности корабельных радаров. Важным достоинством таких вертолётов является возможность базирования не только на авианосцах, но и на относительно небольших кораблях, имеющих вертолётные площадки.
Палубный самолёт ДРЛО KJ-600
Изначально на первых двух китайских авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун» планировалось использовать вертолёты радиолокационного дозора. Но на третьем более крупном корабле «Фуцзянь» – было решено разместить специально разработанные палубные самолёты ДРЛО, что позволяло существенно увеличить дальность обнаружения воздушных и морских целей, а также лучше управлять действиями авиакрыла.
Как известно, в СССР в деле создания палубного самолёта ДРЛО Як-44 дальше постройки макета не продвинулись, и китайским конструкторам пришлось создавать такую машину самостоятельно.
Первый прототип, известный как JZY-01, поднялся с заводского аэродрома ХАС в городе Сиань в 2011 году. Эта машина, созданная на базе транспортного Y-7 (копия Ан-26), предназначалась для отработки конструктивных решений, которые в дальнейшем планировалось использовать при создании палубного самолёта. Ряд авторов пишет, что самолёт не нёс радиотехнического комплекса, а антенна радиолокатора являлась муляжом.
Опытный самолёт ДРЛО JZY-01
Вопреки муссируемым слухам, JZY-01 не предназначался для испытаний на авианосце. Слишком крупная для палубного базирования машина не имеет складывающегося крыла и не оснащена тормозным посадочным гаком и усиленными шасси. Кроме того, этот весьма тяжелый самолет, не обладающий высокой тяговооруженностью, не способен подняться в воздух с палубы авианосца без помощи катапульты или твердотопливных ускорителей.
В ходе первых испытательных полётов выяснилось, что громоздкий диск радиолокатора затеняет хвостовое оперение, и это негативным образом сказывается на управляемости. После доработки прототип получил разнесённое хвостовое оперение с шайбами на законцовках.
Кроме того, для улучшения взлётно-посадочных характеристик и повышения топливной эффективности на втором опытном самолёте установили двигатели WJ-6C с 6-лопастными винтами JL-4 – аналогичные тем, что используются на новом транспортном Y-8-600 и самолётах ДРЛО KJ-200 и ZDK-03.
Спутниковый снимок Google Еarth: самолёт JZY-01 на хранении на заводском аэродроме компании ХАС в городе Сиань
Активные испытания JZY-01 продолжались до 2015 года, после чего опытный самолёт поставили на хранение.
В начале 2017 года появилась информация об испытаниях нового палубного самолёта ДРЛО KJ-600. Судя по фотографиям этой машины, её геометрические размеры близки к габаритам американского Е-2 Hawkeye, а складывающееся крыло позволяет компактно размещать во внутренних отсеках и поднимать самолёты лифтами. На форумах можно встретить дилетантские заявления, что KJ-600 – это переделанный Y-7. Но для специалистов совершенно очевидно, что планер KJ-600 создан заново, а не заимствован у транспортного самолёта Y-7. При этом активно использованы новые композитные материалы.
Макет KJ-600 со сложенным крылом
На этапе проектирования были заложены следующие требования: длина самолёта около 18 м, размах крыла не более 22 м (должно складываться не менее 25 % от длины крыла), высота по верхнюю плоскость обтекателя РЛС – 6 м. Диаметр обтекателя антенны РЛС – не более 7 м. При таких размерах максимальная взлетная масса самолета не должна превышать 35 т. Максимальный запас топлива – 6 т. Экипаж: 5–6 человек. Максимальная скорость полёта – до 700 км/ч.
Большинство экспертов, писавших об этом самолёте, ранее сходились во мнении, что обтекатель РЛС выполнен не вращающимся, и внутри него, как и на более крупных самолетах ДРЛО KJ-2000 и KJ-500, размещены три активные фазированные антенные решетки, обеспечивающие круговой обзор. Однако недавно в китайских СМИ появилась информация, что в состав РТК KJ-600 входит бортовая РЛС KLC-7 с активной фазированной антенной решеткой из двух комплектов фазированных антенн. Станция работает в двух диапазонах и выполняет как электронное, так и механическое сканирование воздушного пространства. В совокупности это позволяет обнаруживать единовременно более 100 воздушных целей, в том числе и таких, как крылатые противокорабельные ракеты.
При полете на высоте 11 000 м бортовая РЛС с АФАР KLC-7 может обнаруживать воздушные цели на дальности до 550 км. При снижении до 6 000 м максимальная дальность обнаружения воздушной цели уменьшится до 300 км, а при выполнении разведывательно-патрульного полета на высоте 1 000 м дальность обнаружения самолета противника составляет 40–50 км.
При патрулировании на высоте 11 000 м самолёт KJ-600 способен выполнять патрульные полеты продолжительностью 6–8 часов. В ходе патрулирования на средних высотах длительность нахождения в воздухе не превышает шести часов, а при полетах на малых и предельно малых высотах продолжительность полета составляет 4–5 часов. Китайские адмиралы считают, что наиболее рационально планировать маршрут патрулирования палубного самолета KJ-600 в виде прямоугольника с длинной стороной 300 км и короткой 200 км.
Спутниковый снимок Google Еarth: палубный самолёт ДРЛО KJ-600 на площадке готовой продукции аэродрома компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань
Известно, что сборка KJ-600, как и других китайских самолётов ДРЛО, осуществляется на предприятии Shaanxi Aircraft Corporation в городе Ханьчжун. Доработка и заводские испытания палубных самолётов ДРЛО ведутся на аэродроме компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань.
Спутниковый снимок Google Еarth: палубный самолёт ДРЛО KJ-600 на стоянке аэродрома компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань
В конце 2022 года на разных площадках заводского аэродрома ХАС в городе Сиань было замечено два самолёта KJ-600. С учётом того, что в ВМС НОАК планируется иметь четыре авианосца, потребность в палубных самолётах ДРЛО оценивается как 10–12 единиц.
Беспилотные летательные аппараты радиолокационной разведки
В настоящее время на вооружение ВМС НОАК поступают дальнобойные противокорабельные ракетные комплексы берегового, морского и авиационного базирования. Для успешного применения тяжелых противокорабельных ракет с дальностью стрельбы несколько сотен километров и баллистических противокорабельных ракет с дальностью более 1 500 км требуются надежные средства разведки и целеуказания. Для этого планируется использовать загоризонтные радиолокаторы, разведывательные космические аппараты, дальние самолёты-разведчики и беспилотники.
Основными достоинствами тяжелых БПЛА является их способность вести длительное патрулирование на значительном удалении от берега и при помощи спутниковых каналов связи передавать полученную информацию в режиме реального времени. При этом нет риска потери экипажа, а расходы существенно ниже, чем при использовании пилотируемых разведывательных самолётов.
В 2008 году в Ченду начались испытания тяжелого разведывательного БПЛА WZ-7 Xianlong («Парящий дракон»), построенного китайской компанией Chengdu Aircraft Corporation (CAC).
БПЛА WZ-7 Xianlong
Китайский «Парящий дракон» оснащен крылом оригинальной формы, которое сочетает замкнутое крыло обычной и обратной стреловидности. Крыло представляет собой две плоскости, расположенные друг над другом и соединенные между собой загнутыми кольцами. Такая форма крыла имеет большую подъёмную силу и позволяет в крейсерском режиме значительно снизить расход топлива и увеличить продолжительность полета.
Согласно американским данным, при взлётном весе до 8 000 кг, БПЛА WZ-7 Xianlong
способен подняться на высоту 18 300 метров и покрыть расстояние более 7 000 км. Максимальная скорость – до 750 км/ч. Общий вес полезной нагрузки составляет 650 кг.
Для поиска надводных целей «Парящий орёл» оснащён радаром с синтезированной апертурой. При полёте на большой высоте дальность обнаружения цели типа «эсминец» может превышать 450 км. По спутниковым и радиоканалам, через самолёты-ретрансляторы и другие беспилотники данные об обнаруженных целях должны передаваться в штабы, а также на береговые и морские противокорабельные комплексы. По мнению американской военно-морской разведки, БПЛА WZ-7 Xianlong наряду с разведывательными космическими аппаратами является частью системы целеуказания противокорабельных баллистических ракет берегового базирования DF-21D.
Мобильный пункт управления БПЛА и мобильные станции космической связи
Основным является автономный режим полёта с использованием китайской спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» и аппаратуры передачи данных по спутниковым каналам связи.
Развертывание БПЛА WZ-7 Xianlong было осуществлено в 2018 году. Согласно китайским источникам, для эксплуатации дальних беспилотников подготовлено 11 авиабаз, главным образом на восточном побережье КНР.
Спутниковый снимок Google Еarth: БПЛА HQ-4 Xianglong на авиабазе Иштунтунь
«Парящие драконы», размещённые на авиабазе Шигадз, использовались во время кризиса в Докламе в августе 2017 года. Китайские беспилотники с «замкнутым крылом» также замечены на авиабазе Лингшуй, расположенной на острове Хайнань и на острове Вуди в Южно-Китайском море. Очень часто БПЛА WZ-7 Xianlong действуют вместе с дальними разведчиками на базе самолётов Y-8, Н-6 или с самолётами ДРЛО KJ-200 и KJ-500. В конце июня 2019 года тайванские СМИ сообщили, что БПЛА HQ-4 Xianglong использовался для слежения за американским ракетным крейсером USS Antietam CG-54 типа Ticonderoga, прошедшим через Тайваньский пролив.
В 2015 году появились снимки тяжелого реактивного БПЛА Divine Eagle («Божественный орёл»), который должен был превзойти американский RQ-4 Global Hawk. Об этом китайском аппарате стало известно после того, как его начали испытывать в Шеньяне, и он попал в объективы камер спутников наблюдающих за земной поверхностью и уже после этого был сфотографирован наблюдателями на заводской ВПП.
БПЛА Divine Eagle на заводском аэродроме в Шеньяне
Тяжелый БПЛА Divine Eagle имеет тандемный корпус с одним турбореактивным двигателем посередине и двумя килями. Согласно экспертным оценкам, «Божественный орёл» оснащён ТРДД с тягой от 3,5 до 5 т, чего достаточно для подъема беспилотника со взлетной массой 12–18 т.
Модель БПЛА Divine Eagle
Достоверной информации о точных размерах и лётных данных тяжелого двухкилевого БПЛА нет. Но, судя по спутниковым снимкам, полученным на заводском аэродроме Шеньянской авиационной корпорации Shenyang Aircraft Corporation (SYAC), длина его фюзеляжа может составлять от 15 до 18 м, а размах крыльев оценивается в 40–45 м.
Спутниковый снимок Google Еarth: БПЛА Divine Eagle на заводском аэродроме в Шеньяне. О размерах беспилотника можно судить по истребителю J-11 в левой части изображения
Судя по габаритам и компоновке БПЛА Divine Eagle, можно предположить, что практическая дальность его полёта будет не меньше, чем у американского тяжелого разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Точные лётные данные «Божественного орла» не известны, но считается, что высота патрулирования может превышать 20 км, а крейсерская скорость находится в диапазоне 750–800 км/ч.
В китайских СМИ пишут, что на внешних поверхностях БПЛА Divine Eagle размещены 7 антенн АФАР. Передача радиолокационной информации должна происходить в реальном режиме времени по радиорелейным и спутниковым каналам связи. Принято считать, что основным назначением самого крупного китайского беспилотного аппарата является слежение за американскими авианосными ударными группами.
Судя по всему, в отличие от БПЛА HQ-4 Xianglong, беспилотников типа «Божественный орёл» построили не много, и в настоящее время они находятся в опытной эксплуатации, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании.
Спутниковый снимок Google Еarth: БПЛА Divine Eagle и HQ-4 Xianglong на авиабазе Аньшунь. Справа от беспилотников расположены мобильные пункты управления и станции спутниковой связи с параболическими антеннами
Тяжелые беспилотники «Парящий дракон» и «Божественный орёл» замечены на авиабазе Аньшунь в провинции Гуйчжоу, где находится китайский центр управления беспилотными летательными аппаратами, использующими спутниковые каналы передачи информации. В этом районе к 2015 году возведена вся необходимая инфраструктура, установлены стационарные параболические антенны и имеется несколько мобильных комплектов управления беспилотниками.
В непосредственной близости от авиабазы Аньшунь находятся цеха авиастроительной корпорации Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC), где ведётся сборка тяжелых китайских БПЛА.
С 2018 года в южных и юго-западных районах КНР ведётся развёртывание мобильных комплексов космической связи. По мнению иностранных наблюдателей, это связано с массовым поступлением в войска тяжелых беспилотников с большой дальностью полёта.
Продолжение следует…