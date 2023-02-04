Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ

26 января 2023 года в Виннице упала ракета Х-101. Ее обломки были тщательно изучены американскими и украинскими экспертами, сообщает украинская пресса. В итоге удалось установить, что эта ракета якобы является представителем ранее неизвестной модификации. Ее предназначение – прорыв системы противовоздушной обороны ВСУ.По утверждению украинской прессы, на ракете была установлена система отстрела ловушек Л-504 862-4-22. Также ракета была оборудована специальной системой оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам «Отблеск-У».Как сообщает российский Telegram-канал «Военный осведомитель», принцип действия системы отстрела ловушек в точности неизвестен. Но, вероятно, отстрел начинается при входе ракеты в конкретные районы, где действуют многочисленные силы противовоздушной обороны противника. Также на борт ракеты может быть установлена система предупреждения о действии РЛС, после срабатывания которой и производится отстрел.По своему составу ловушки также делятся на два вида: либо они отстреливают ложные тепловые цели, противостоя ракетам с тепловой головкой наведения, либо в них могут быть установлены дипольные отражатели, позволяющие снизить эффективность наводимых с помощью РЛС ракеты ПВО.Однако ранее ракеты Х-101 подобным оборудованием ранее не оснащались, подтверждают и российские источники. Поэтому появление таких ракет свидетельствует о проводимых российской оборонной промышленностью работах по повышению эффективности крылатых ракет и их выживаемости во время прорыва через заслоны систем противовоздушной обороны противника.