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Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ

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Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ

26 января 2023 года в Виннице упала ракета Х-101. Ее обломки были тщательно изучены американскими и украинскими экспертами, сообщает украинская пресса. В итоге удалось установить, что эта ракета якобы является представителем ранее неизвестной модификации. Ее предназначение – прорыв системы противовоздушной обороны ВСУ.


По утверждению украинской прессы, на ракете была установлена система отстрела ловушек Л-504 862-4-22. Также ракета была оборудована специальной системой оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам «Отблеск-У».

Как сообщает российский Telegram-канал «Военный осведомитель», принцип действия системы отстрела ловушек в точности неизвестен. Но, вероятно, отстрел начинается при входе ракеты в конкретные районы, где действуют многочисленные силы противовоздушной обороны противника. Также на борт ракеты может быть установлена система предупреждения о действии РЛС, после срабатывания которой и производится отстрел.

По своему составу ловушки также делятся на два вида: либо они отстреливают ложные тепловые цели, противостоя ракетам с тепловой головкой наведения, либо в них могут быть установлены дипольные отражатели, позволяющие снизить эффективность наводимых с помощью РЛС ракеты ПВО.

Однако ранее ракеты Х-101 подобным оборудованием ранее не оснащались, подтверждают и российские источники. Поэтому появление таких ракет свидетельствует о проводимых российской оборонной промышленностью работах по повышению эффективности крылатых ракет и их выживаемости во время прорыва через заслоны систем противовоздушной обороны противника.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Военный Осведомитель"
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:43
    +6
    В следующий раз надо запустить с пустой спецбоевой частью. lol
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:47
      +13
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      В следующий раз надо запустить с пустой спецбоевой частью. lol

      Не с пустой, а с такой, чтобы подходить и изучать было некому и не к чему. am
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:52
        +4
        Цитата: Zoldat_A
        Не с пустой, а с такой, чтобы подходить и изучать было некому и не к чему.

        Чтобы пол Винницы разнесла.
      2. Простой
        Простой Сегодня, 12:56
        -1
        ДАМУ заместо пустопорожних заявлений достаточно было бы сказать , чтобы до условно следующей субботы в таких -то областях Западной Украины произошла эвакуация населения.
        А потом можно запускать , а можно и повременить.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:45
          +1
          Цитата: Простой
          ДАМУ заместо пустопорожних заявлений достаточно было бы сказать

          Ему лучше помолчать, теперь хоть оправдается за мягкотелость.
          Он не так уж и плох, на верху есть те, кто делает хуже, но их не замечаете. Хотя бы то:
          МВФ (Международный валютный фонд), и в эту структуру Москва вносит порядка 11,7 млн долларов ежегодно.
          Кстати говоря, организация, чьи рекомендации наша власть безукоризненно исполняет.Ведь именно с подачи МВФ, в нашей стране повысили пенсионный возраст. Но этого, как то не заметили.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:07
          +1
          Цитата: Простой
          чтобы до условно следующей субботы в таких -то областях Западной Украины произошла эвакуация населения.
          А потом можно запускать

          Тут разговоры об этом постоянно идут. И я об этом говорил тоже.
          "Удар по Белгородской области - удар по Киеву. Ракета по сараю в Брянской области - минус квартал в Киеве. Или Львове."

          Только решаем не мы.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:58
      +1
      Надо в неё динамики добавить - чтобы пролетая над просторами Цэгабонии ещё и громко материлась на всю эту укронечисть... Да и бомбится с матюгами как-то веселее..
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:10
        0
        А вот вопрос.Чего то она от удара о землю не рванула?
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:17
      0
      И главное до самой Винницы добралась...)))
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:49
    +8
    Нужны десятки снабженных линзами Люнеберга дешевых ракет-имитаторов. После отстрела дорогих зенитных ракет из "гумпомощи" НАТО уже запускать вторую волну. Западные противоракеты- дорогое удовольствие, а их еще сделать надо.
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 12:52
      +3
      Цитата от Флайбомбера: если вы что то придумали, не сомневайтесь на фронте это уже использовали и не один раз.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:58
        +1
        Видимо не в полную силу применили этот трюк, если применили вообще- за сутки укропы могут отстрелять трехмесячный выпуск западных ирисок, благо им их не жалко.
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:50
    +3
    Ничто не совершенствует военную технику как война.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: алексей_444
      Ничто не совершенствует военную технику как война.

      В ВОВ в СССР документация на 152мм самоходку была разработана за 19 дней.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:54
    +3
    Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ

    Лучше бы оказалась со специальной БЧ...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:07
    +4
    Недавно кстати. еще одна интересная ракета засветилась... Во время визита экс-президента на "Радугу"...
    [center]
    Судя по всему, стелс-ракета для внутренних отсеков Су-57, квадратная потому что.
    Мораль - ракет настолько нет, что усиленно в 4 руки новые разрабатывают wink Что радует. Герани-то купить можно, а вот такие ракеты как выше в статье и эта на фото - никто и никогда не продаст
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Bingo
      Судя по всему, стелс-ракета для внутренних отсеков Су-57, квадратная потому что.

      Она не квадратная. Такой профиль для создания корпусом подъемной силы, что позволяет уменьшить площадь (и размеры и массу) крыла.
  6. solar
    solar Сегодня, 13:30
    0
    установлена система отстрела ловушек Л-504 862-4-22

    В интеренете можно найти рентгеновский снимок этой системы. Судя по наполнению- тепловые ловушки.
    Но системы обнаружения пуска ракет с ИК наведением на ракете не нашли.
    ракета была оборудована специальной системой оптической коррекции траектории

    ничего нового. Такая система на Х-101 стояла изначально.
    Ракеты Х-101 использовались для ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры в Киеве, Хмельницком, Луцке, Умани, Запорожье, Днепре и других городах Украины[26][27]

    По данным Министерства обороны США, в ходе применения Х-101 на Украине, фиксируется значительная частота отказов крылатой ракеты, так военное ведомство отмечает что ракеты «либо не запускаются, либо не попадают в цель, либо не взрываются при контакте»[28][29].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Х-101
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: solar
      ничего нового. Такая система на Х-101 стояла изначально

      Да...ряд ракет оснащается контейнерами с дипольными отражателями,тепловыми ловушками и,даже, генераторами(передатчиками) радиопомех ! И это уже реализовывалось весьма давно ! (Можно вспомнить "серию" ещё советских(!) тяжёлых ПКР ...) Но можно увидеть разницу между боевыми КР и ЛЦ на базе КР ! Разница в том ,что "боевые" ракеты ,если и имеют ,наряду с БЧ,контейнеры с "диполями" и ТЛ,то это минимальное(!) возможное количество !Тогда как ЛЦ располагают ,зачастую,лишь контейнерами с дипольными отражателями и тепловыми ловушками без БЧ !Это объясняется ,например,тем,что в таком случае (без БЧ!) ЛЦ "берёт" больше "помех" !А также, ЛЦ могут иметь простые (не очень точные...),но дешёвые системы наведения ... возникает вероятность отклонения ЛЦ от определённой траектории и попадания в "не те" объекты ! Поэтому,с целью минимизации ущерба не устанавливается БЧ !
  7. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:32
    -1
    Когда в руки потенциального противника попадает электронное оборудование основной стратегической крылатой ракеты то в этом нет ничего хорошего для нас.
    Тот же радиовысотомер , тот же доплеровский измеритель скорости представляет большой интерес когда попадает в руки потенциального противника.
    Можно выведать высоты полета ракеты, частоты свч-сигналов генерируемых на подстилающую поверхность и много чего еще.

    А значит создать средства пассивного обнаружения таких ракет или средства противодействия им.
    Эти методы давно известны.
  8. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:41
    -1
    Когда работают космические аппараты фиксирующие взлеты ракетоносцев по тепловому следу и пуски ракет в момент отделения носителя по тепловому следу, а также когда работают самолеты ДРЛО то обмануть ПВО Украины даже такими методами ой как не просто.
    Там хорошо отслеживают полет всех ракет через территорию Украины и наверняка согласуют с последней какую информацию нужно выдавать.
    Также сообщают куда могут полететь настоящие ракеты а куда ложные просто по тем сведениям что они согласуют с Украиной.
    И наверняка привлекается агентурная сеть в России.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:46
      0
      ообщают куда могут полететь настоящие ракеты а куда ложные
      На ту же цель и ложную и настоящую- пусть думают. Да и маневрировать и доворачивать ракеты тоже могут- 2000е на дворе.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:59
        -1
        Там все согласуют. И я бы не стал считать офицеров стран НАТО дураками в этом плане.

        Допустим в регион А Украины летит 10 ракет и среди них ненастоящие , но в регионе том есть важные объекты требующие прикрытия.
        Расчетам ПВО ВСУ дается рекомендация сбить все 10 целей.

        А допустим в регион Б Украины летит 6 ракет - 4 настоящих и 2 ложных. Но там нет стратегических
        объектов требующих прикрытия.
        Тогда в штабы ВСУ могут получить информацию не трогать те 6 целей что летят куда-то вот туда.
        Если там нечего прикрывать.

        И не только это...
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:07
          0
          в регионе том есть важные объекты требующие прикрытия.
          Вот туда и слать волнами. А чит "бесконечные выстрелы" в реале на ЗРК не работает. Более того, сотнями в неделю дорогущие ракеты слать ни один НАТО не сможет.
          важные объекты требующие прикрытия
          А их немало.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:50
    0
    Ёксель-моксель! Именно эту версию(вариант ЛЦ на базе Х-101 ) выдвигал я в"прошлый раз" ! Ох,как меня начали тогда "парафинить" ! Ну что ,граждане лахудроны ... будем каяться ? Или мне придётся "опубликовать " список тех "критиканов" ?
    P.S. Кстати , ЛЦ на базе "настоящих" КР можно делать и дешевле...без систем наведения ,применяемых в Х-101;применяя,например, методы ,реализованные ещё в советских ПКР "Базальт" ,"Гранит"...(метод "волчьей стаи"..."ракетный рой" ...) !