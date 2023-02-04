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Минобороны РФ: в Россию из украинского плена вернулись 63 военных

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Минобороны РФ: в Россию из украинского плена вернулись 63 военных

В Россию из украинского плена вернулись 63 военных. Первым делом они пройдут медицинский осмотр.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС России

- заявили в оборонном ведомстве.

Видеокадры момента возвращения наших соотечественников из украинского плена выложил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев, представляющий координационную группу по вопросам СВО.

Еще 63 наших бойца возвращаются в Россию, к своим родным и близким, которые их ждут

- прокомментировал он опубликованные кадры.

В оборонном ведомстве России рассказали, что каждому вернувшемуся из плена военнослужащему будет при необходимости оказана соответствующая помощь медиков. В том, что она точно понадобится, можно не сомневаться. На видео можно наблюдать, что некоторые из бойцов идут на костылях.

Также с ними проведут работу психологи. После этого военные смогут связаться с ожидающими их родственниками и близкими.


В качестве посредников в обмене пленными выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря их помощи удалось вернуть на родину большую группу российских военнослужащих, среди которых были представители «чувствительной категории».

До этого последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся почти месяц назад, 8 января. Тогда удалось освободить из плена 50 российских военных.

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13 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:26
    +1
    Киеву отдали 116 персонажей,трёх летчиков,находящихся у укров почти год снова нет...

    зато есть Медведчук...
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 13:30
      +1
      Люди вернулись домой.Наши люди.Да,не те летчики,о которых пишет ФБ,но тем не менее.В плену они все-в плену.Одинаковые,наши.А вы и здесь ищете какашку и носитесь с медведчуком.Вы родственникам вернувшився это выскажите в лицо!
    2. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 13:55
      0
      65 на 55 , вы о чем? Слышали звон.... Несете всякое сюда
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 15:07
        +1
        Цитата: dnestr74
        65 на 55 , вы о чем?
        Увы, но 63 на 116
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 13:32
    +3
    среди которых были представители «чувствительной категории».

    А что сие означает ? Кто нибудь поясните ?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:18
      0
      Тоже требую пояснительную бригаду.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:11
      0
      Может оказаться, что тяжело искалеченные, уже в украинском плену. И их дальнейшее там пребывание было связано с риском для их жизни. Ровно как и 1 единственный особо ценный пленник. МО как обычно не скажет, но, вероятно, журналисты рано или поздно выяснят.
  3. garik77
    garik77 Сегодня, 13:34
    -1
    В нашем плену количество укров настолько велико, что их можно менять как угодно и они никогда не кончатся. Важно вернуть наших ребят домой, а не паритет блюсти
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:41
      0
      так верните лётчиков,кто мешает? что мешало их обменять на Редиса и Калыну конкретно,раз уж на других не соглашаются менять...что мешает за них отдать сотню укров? две сотни? три???

      у вас в руках были такие козыри,а вы их разменяли на провалившую всё и вся нацисткую шестёрку только потому,что он чей-то кум...
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:07
        0
        Такое впечатление что к оценке сообщений на сайте имеет доступ Мединский и КО, или кто там у нас рулит современной пропагандой.
    2. NKT
      NKT Сегодня, 14:36
      -2
      В нашем плену количество укров настолько велико, что их можно менять как угодно и они никогда не кончатся. Важно вернуть наших ребят домой, а не паритет блюсти

      404 берет обратно не всех своих пленных, в основном выбирает определенные ВУС и офицеров.
      Можно, конечно, с нашей стороны стать в позу и торговаться с ними, типа один на один, но от этого нашим ребятам в плену не будет лучше, некоторые с весны сидят и 404 их постоянно вычеркивает из обменных списков. Пусть их меняют хоть 100:1, главное, чтобы всех наших ребят быстрее оттуда вытащить.
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 13:51
    +1
    Первым делом к особистам-как попал в плен...
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:11
      0
      Именно, ибо пленный пленному рознь. Одно дело, когда в плен попали лётчики сбитые за линией фронта, мотострелки, танкисты в ходе боевых действий и просчётов командования в результате организации оных. И совсем другое, если плен результат неудачного похода за самогонкой в соседнее село.