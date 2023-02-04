Минобороны РФ: в Россию из украинского плена вернулись 63 военных

В Россию из украинского плена вернулись 63 военных. Первым делом они пройдут медицинский осмотр.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС России
- заявили в оборонном ведомстве.
Видеокадры момента возвращения наших соотечественников из украинского плена выложил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев, представляющий координационную группу по вопросам СВО.
Еще 63 наших бойца возвращаются в Россию, к своим родным и близким, которые их ждут
- прокомментировал он опубликованные кадры.
В оборонном ведомстве России рассказали, что каждому вернувшемуся из плена военнослужащему будет при необходимости оказана соответствующая помощь медиков. В том, что она точно понадобится, можно не сомневаться. На видео можно наблюдать, что некоторые из бойцов идут на костылях.
Также с ними проведут работу психологи. После этого военные смогут связаться с ожидающими их родственниками и близкими.
В качестве посредников в обмене пленными выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря их помощи удалось вернуть на родину большую группу российских военнослужащих, среди которых были представители «чувствительной категории».
До этого последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся почти месяц назад, 8 января. Тогда удалось освободить из плена 50 российских военных.