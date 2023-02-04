Минобороны РФ: в Россию из украинского плена вернулись 63 военных

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС России

Еще 63 наших бойца возвращаются в Россию, к своим родным и близким, которые их ждут

В Россию из украинского плена вернулись 63 военных. Первым делом они пройдут медицинский осмотр.Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.- заявили в оборонном ведомстве.Видеокадры момента возвращения наших соотечественников из украинского плена выложил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев, представляющий координационную группу по вопросам СВО.- прокомментировал он опубликованные кадры.В оборонном ведомстве России рассказали, что каждому вернувшемуся из плена военнослужащему будет при необходимости оказана соответствующая помощь медиков. В том, что она точно понадобится, можно не сомневаться. На видео можно наблюдать, что некоторые из бойцов идут на костылях.Также с ними проведут работу психологи. После этого военные смогут связаться с ожидающими их родственниками и близкими.В качестве посредников в обмене пленными выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря их помощи удалось вернуть на родину большую группу российских военнослужащих, среди которых были представители «чувствительной категории».До этого последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся почти месяц назад, 8 января. Тогда удалось освободить из плена 50 российских военных.