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Американские инструкторы и немецкие инженеры готовят Яворовский полигон ВСУ к прибытию первой партии западных танков

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Американские инструкторы и немецкие инженеры готовят Яворовский полигон ВСУ к прибытию первой партии западных танков

Российские войска, задействованные в специальной военной операции на Украине, продолжают действовать в соответствии с планами командования, вытесняя противника с рубежей Донбасса и удерживая твердую оборону на остальных участках фронта.


Оперативная сводка из зоны спецоперации за минувшие сутки.

Пока Зеленский громогласно заявляет о необходимости биться за осажденный Бахмут (Артемовск) до последнего украинского солдата, в самом городе боевики начали подрывать тяжелую технику. Завершение оперативного окружения может произойти в самое ближайшее время, а пример Соледара не сильно вдохновляет бахмутских защитников оказаться в котле под огнем российской артиллерии в ожидании жестких действий по зачистке от бойцов «Вагнера».

Российские подразделения при поддержке артиллерии осуществляют штурмовые действия в направлении Ивановского к юго-западу от Артемовска, есть небольшое продвижение на восточных окраинах города.

Сообщается об огромных потерях ВСУ в Артемовске и окрестностях. По некоторым данным, за сутки украинские подразделения теряют порядка 300-500 боевиков только ранеными, а общая цифра убитых приближается к 1700 «двухсотых». В основном артиллерийским огнем перемалываются самые необстрелянные подразделения из последних волн мобилизации и бойцы теробороны. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Зеленскому с призывом ни в коем случае не выводить войска из Бахмута и биться за город до последнего, сообщает пресс-служба частной военной компании.

Подтверждается информации об объявленной администрацией Славянска срочной эвакуации жителей города в ожидании приближения фронта к этому населенному пункту.

К северу от Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над Николаевкой и наступают вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки на Раздоловку и Переездное, приближаясь с юга к Северску.

Юго-западнее Красной Горы, в Парасковиевке, российские добровольцы атаковали опорный пункт ВСУ. К северо-западу от Соледара идут штурмовые действия в районе Васюковки.



В Луганской Республике российские войска продолжают атаковать со стороны Дибровки в северном направлении, реализуется задача отбросить украинские подразделения за реку Жеребец. На Красно-Лиманском участке наши продолжают бои за овладение большой балкой Журавка, малая балка ранее уже была взята под контроль российских военных.

После недавнего уничтожения крупного склада боеприпасов в Херсоне, у боевиков ВСУ началась настоящая истерика. В сети появляются гневные комментарии укронацистов, в которых они возмущаются решением разместить склад с БК вблизи с передовой, в городе, который постоянно находится под обстрелом ВС РФ. Жалуются на острую нехватку снарядов.

Американские инструкторы и немецкие инженеры прибыли на Яворовский полигон ВСУ в Львовской области вблизи с польской границей. Здесь планируется вести подготовку украинских военных по управлению и боевому слаживанию бригадного и корпусного уровня, в том числе с использованием бронетанковых соединений. Этим займутся американцы. Немцы, в свою очередь, проводят комплексный анализ дорожной сети под перевозки тяжелых танков и определяют места развертывания ремонтно-восстановительных станций и складов запасных частей к ним.



Прибытие первых немецких Leopard и британских Challenger на Украину ожидается в конце марта. После этого следует ожидать сообщения Минобороны РФ о ракетных ударах по полигону, подобно тем, которые были осуществлены в марте прошлого года. По данным российского военного ведомства, тогда было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения.
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Использованы фотографии:
Бундесвер
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25 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:31
    +3
    Американские инструкторы и немецкие инженеры готовят Яворовский полигон ВСУ к прибытию первой партии западных танков

    И шо ! " Колибри" та "Кыньжали" до того миста не долитають, але ка как ! Не уж то нельзя бухнуть трохи !
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:36
      +2
      Интересно как в танковых частях с наличием БОПСов?

      возможность применения 740-миллиметровых «Свинец-1» и «Свинец-2» модернизированными орудиями 2А46М-4 (для Т-80БВМ) и 2А46М-5 (для Т-72Б3 и Т-90М) можно считать серьезным достижением российских оружейников, заслуживающим похвалы.


      Именно здесь в игру и вступят те самые подарки – вольфрамовый «Свинец-1» и урановый «Свинец-2», которые станут для украинских экипажей «Абрамсов» неприятной неожиданностью. Так, первый БОПС при попадании под прямым углом уверенно «прошивает» порядка 700-740 миллиметров гомогенной брони, тогда как вторая вариация «Свинца» преодолевает до 800-830 миллиметров стали. Этих показателей достаточно, чтобы поразить американского гостя в наиболее защищенные участки корпуса и башни, не говоря уже о его слабых участках, а также бортовую и кормовую броню.

      https://politexpert.net/23878552-syurpriz_dlya_abramsa_rossiiskie_tanki_podgotovili_dlya_amerikanskogo_gostya_uranovii_podarok
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:36
        0
        В снарядов С-1 точно нет по той причине, что они урановые. Они на складах и применять их на Украине не будут даже против Абрамсов и Леопардов.

        По С-2 насколько известно на вооружение он не поступал (вместо него поступал Лекало с близкими характеристиками). Вопрос передадут ли их со складов экипажам.

        Здесь на ВО была статься по нашим таковым боеприпасам:
        https://topwar.ru/166853-ot-mango-k-svincu-snarjady-v-serii-i-na-skladah.html
    2. Карат
      Карат Сегодня, 13:43
      +3
      Цитата: tihonmarine
      Американские инструкторы и немецкие инженеры готовят Яворовский полигон ВСУ к прибытию первой партии западных танков

      И шо ! " Колибри" та "Кыньжали" до того миста не долитають, але ка как ! Не уж то нельзя бухнуть трохи !


      Как прибудут танки, надо как следует откалибровать. Чтоб не танкистов, не инструкторов в живых не осталось.
      1. megadeth
        megadeth Сегодня, 13:55
        0
        Тем более местечко уже пристреляно...
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:00
        -1
        Цитата: Карат
        Как прибудут танки, надо как следует откалибровать. Чтоб не танкистов, не инструкторов в живых не осталось.

        В ГШ нашем такая карта есть?

        Надеюсь, что уже есть. Если нету - дарю.

        А то, как обычно, "обнаружат" эти танки не тогда, когда они границу Украины пересекут, а только когда они на Донбассе перед нашими мужиками окажутся.
    3. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 14:03
      0
      Туда уже прилетали. Было много соплей и стонов. Традицию продолжают.
    4. 4ekist
      4ekist Сегодня, 14:39
      0
      tihonmarine..... бухнуть трохи !

      По прибытии техники на полигон, пусть не забудут пригласить СМИ и оркестр. Репортаж будет отличный, место уже пристреленое.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:33
    +5
    Место хорошее... Пристреляное давно...
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: Bingo
      Место хорошее... Пристреляное давно...

      Главное, что бы бронетехнику не рассредоточили, а так это кучненько держали, а то придётся выбивать мелкими партиями.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:55
        +1
        Цитата: Zhan
        Главное, что бы бронетехнику не рассредоточили

        Дык если рассредоточат - обратно не соберут. Она ж колесами да гусеницами снабжена - своим ходом к албанцам уедет за наличный расчет laughing Так что я и говорю - хорошее место feel
  3. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 13:34
    +4
    А может в заблуждение вводят ? Уж больно накатанное место. Два раза уже крушили.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:01
      +1
      А может в заблуждение вводят ? Уж больно накатанное место. Два раза уже крушили.

      Ну могут фанерные танки покатать. По традиции их положено обстрелять деревянными ракетами.
    2. стар
      стар Сегодня, 14:02
      -1
      А может в заблуждение вводят ? Уж больно накатанное место.

      Есть еще мосты через Днепр - там и одного раза вполне может хватить. Хотя, о чем это я no
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:40
      0
      Именно. Обучение экипажей целесообразнее (и безопаснее) осуществлять в Германии и Польше. Ремонтные базы по тем же причинам на Польской границу. PhZ 2000 они же ремонтируют вне Украины.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:48
    +1
    После этого следует ожидать сообщения Минобороны РФ о ракетных ударах по полигону, подобно тем, которые были осуществлены в марте прошлого года.

    Грабли ничему бандерлогов не учат. Ну что же это их выбор. Цель пристреляна. Пусть ждут "праздничного фейерверка".
  5. Комментарий был удален.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:52
    0
    Там их и надо накрыть. Отличная цель для Х-102.
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 14:06
      0
      Могут сбить, лучше Кинжал!!! Ежели есть такие.
  7. 23424636
    23424636 Сегодня, 13:52
    +1
    Ивановку и Красную Гору с Парасковеевкой взять не удается.Это 2 дороги на Константиновку и .Славянск.Есть еще третья через Хромово на Часов Яр и железная дорога на Краматорск.. На запад идет подъем градусов 5 -7 и он затрудняет маневры по продвижению к трассе Бахмут Константиновка.Возможно усталось бойцов уже полгода воюют за этот город или ВСУ ввело свежие резервы и они упираются нещадно.Возможно требуется ротация или помощь соседей. Но учитывая слабую мотивацию остальных войск на этом фронте ,Вагнер сохранит там свое присутствие.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    0
    Пока Зеленский громогласно заявляет о необходимости биться за осажденный Бахмут (Артемовск) до последнего украинского солдата, в самом городе боевики начали подрывать тяжелую технику. Завершение оперативного окружения может произойти в самое ближайшее время, а пример Соледара не сильно вдохновляет бахмутских защитников оказаться в котле под огнем российской артиллерии в ожидании жестких действий по зачистке от бойцов «Вагнера».
    . Понятно, что наши "музыканты" сумели найти самые доходчивые аргументы, даже для безмозглых скакуасов... так держать.
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:58
    0
    Ну и нам тоже надо приготовиться к прибытию первой партии западных танков на их Яворовский полигон. Район указан, а приглашения ждать не стоит. sad
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:59
    0
    Американские инструкторы и немецкие инженеры готовят Яворовский полигон ВСУ к прибытию первой партии западных танков
    . Так то шугануть бы всех тех помочнииков, так, шоб улепетывали они от туда, быстрее своего визга.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    +1
    [/quote][quote=tihonmarine]И шо ! " Колибри" та "Кыньжали" до того миста не долитають
    Ну почему же, уже наносились результативные удары именно по этому полигону. Вот сейчас прибудут танки, инструкторы, инженеры и можно повторить и более массировано.
  12. егерь650
    егерь650 Сегодня, 14:04
    +1
    Ну просто идеальная цель для Кинжала со спецбоеприпасом!!!
  13. spirit
    spirit Сегодня, 14:38
    -1
    Никто их не обстреляет.Вот увидеть, там будут штатные военные США , а не наемники.У Володи кишка тонка по ним ударить.Ведь потом ещё нужно договариваться.Если бы можно было поставить ставку в букмекерской конторе, то я бы поставил что полигон не обстреляют hi