Российские войска, задействованные в специальной военной операции на Украине, продолжают действовать в соответствии с планами командования, вытесняя противника с рубежей Донбасса и удерживая твердую оборону на остальных участках фронта.
Оперативная сводка из зоны спецоперации за минувшие сутки.
Пока Зеленский громогласно заявляет о необходимости биться за осажденный Бахмут (Артемовск) до последнего украинского солдата, в самом городе боевики начали подрывать тяжелую технику. Завершение оперативного окружения может произойти в самое ближайшее время, а пример Соледара не сильно вдохновляет бахмутских защитников оказаться в котле под огнем российской артиллерии в ожидании жестких действий по зачистке от бойцов «Вагнера».
Российские подразделения при поддержке артиллерии осуществляют штурмовые действия в направлении Ивановского к юго-западу от Артемовска, есть небольшое продвижение на восточных окраинах города.
Сообщается об огромных потерях ВСУ в Артемовске и окрестностях. По некоторым данным, за сутки украинские подразделения теряют порядка 300-500 боевиков только ранеными, а общая цифра убитых приближается к 1700 «двухсотых». В основном артиллерийским огнем перемалываются самые необстрелянные подразделения из последних волн мобилизации и бойцы теробороны. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Зеленскому с призывом ни в коем случае не выводить войска из Бахмута и биться за город до последнего, сообщает пресс-служба частной военной компании.
Подтверждается информации об объявленной администрацией Славянска срочной эвакуации жителей города в ожидании приближения фронта к этому населенному пункту.
К северу от Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над Николаевкой и наступают вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки на Раздоловку и Переездное, приближаясь с юга к Северску.
Юго-западнее Красной Горы, в Парасковиевке, российские добровольцы атаковали опорный пункт ВСУ. К северо-западу от Соледара идут штурмовые действия в районе Васюковки.
В Луганской Республике российские войска продолжают атаковать со стороны Дибровки в северном направлении, реализуется задача отбросить украинские подразделения за реку Жеребец. На Красно-Лиманском участке наши продолжают бои за овладение большой балкой Журавка, малая балка ранее уже была взята под контроль российских военных.
После недавнего уничтожения крупного склада боеприпасов в Херсоне, у боевиков ВСУ началась настоящая истерика. В сети появляются гневные комментарии укронацистов, в которых они возмущаются решением разместить склад с БК вблизи с передовой, в городе, который постоянно находится под обстрелом ВС РФ. Жалуются на острую нехватку снарядов.
Американские инструкторы и немецкие инженеры прибыли на Яворовский полигон ВСУ в Львовской области вблизи с польской границей. Здесь планируется вести подготовку украинских военных по управлению и боевому слаживанию бригадного и корпусного уровня, в том числе с использованием бронетанковых соединений. Этим займутся американцы. Немцы, в свою очередь, проводят комплексный анализ дорожной сети под перевозки тяжелых танков и определяют места развертывания ремонтно-восстановительных станций и складов запасных частей к ним.
Прибытие первых немецких Leopard и британских Challenger на Украину ожидается в конце марта. После этого следует ожидать сообщения Минобороны РФ о ракетных ударах по полигону, подобно тем, которые были осуществлены в марте прошлого года. По данным российского военного ведомства, тогда было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения.