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Индийские компании изменили валюту, которой расплачиваются за нефть из России

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Индийские компании изменили валюту, которой расплачиваются за нефть из России

Работающие в Индии энергетические компании перешли к оплате российской нефти в валюте ОАЭ – дирхамах. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.


По утверждению агентства, такое решение было принято индийскими компаниями в целях избежать возможных проблем со странами Запада, которые ранее ввели антироссийские санкции. Теперь индийские нефтеперерабатывающие компании приобретают российскую нефть у трейдеров из ОАЭ. Ключевую роль в продаже нефти играют Everest Energy и Litasco.

Как известно, Индия не стала присоединяться к санкциям против России. Но местные компании вынуждены быть очень осторожными в своей деятельности, чтобы самим не попасть под действие западных санкций. Поэтому банки и другие финансовые организации крайне внимательны к клиринговым платежам.

При этом Индия остается, наряду с Китаем, после введения Западом антироссийских санкций, одним из важнейших покупателей российской нефти. Российские компании также крайне заинтересованы в индийском рынке, вне зависимости от того, в какой валюте местные компании будут оплачивать купленную нефть.

Министр нефти Индии Панкадж Джай ранее заявлял, что у страны нет проблем в сфере оплаты нефти из России. Санкции Запада, по утверждению главы нефтяного ведомства, не оказывают влияния на торговые расчеты между индийскими и российскими компаниями.
Использованы фотографии:
https://c.pxhere.com
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16 комментариев
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  1. prosto_jose
    prosto_jose Сегодня, 13:31
    +1
    Эти идиоты никак не могут признать, что они остались один на один с Западом
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:38
      +9
      Цитата: prosto_jose
      Эти идиоты никак не могут признать, что они остались один на один с Западом

      Даже свободный ра, остаётся верен своему хозяину и это передаётся по наследству на генетическом уровне. Не судите их так строго, это болезнь раба и индуса, и шумера, и всей Европы кроме Британии (они сами рабовладельцы).
  2. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 13:32
    +8
    Да хоть монетками Карлсона, главное не в туалетной бумаге от сша и их рабов из ес.
    1. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 13:43
      -3
      Цитата: Мини Мокик
      Да хоть монетками Карлсона, главное не в туалетной бумаге от сша и их рабов из ес.

      Оно, конечно, так...
      Вот только туалетная бумага от США в силу каких-то причин считается конвертируемой валютой в отличие от нашего скрепного рубля.
      Но главное не в этом. То, что Индия продолжает покупать российские углеводороды - это хорошо. Но по какой цене? С каким дисконтом? Об этом в статье скромно умалчивается.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:55
        +2
        Цитата: skeptikk2

        Но главное не в этом. То, что Индия продолжает покупать российские углеводороды - это хорошо. Но по какой цене? С каким дисконтом? Об этом в статье скромно умалчивается.

        В интернете масса информации. Никто секрета не делает.

        Средняя цена нефти российской марки Urals в январе 2022 года составила $49,48 за баррель, снизившись по сравнению с январем прошлого года в 1,7 раза.
        1. skeptikk2
          skeptikk2 Сегодня, 14:50
          0
          Цитата: Арон Заави
          В интернете масса информации. Никто секрета не делает.

          Средняя цена нефти российской марки Urals в январе 2022 года составила $49,48 за баррель, снизившись по сравнению с январем прошлого года в 1,7 раза.

          Вы, вероятно, плохо поняли смысл моего коммента. Или не знаете смысл термина "дисконт"? В нашем конкретном случае дисконт - это просто скидка на цену российской нефти. Вот им я и интересуюсь. И именно о нем не нашел данных в статье. А данные-то прелюбопытнейшие.
          Грузить меня цифрами за январь 2022 года не надо, я их прекрасно знаю. Меня больше интересуют цифры, нарисовавшиеся после января 2022 г. После начала СВО.
          И вот тут-то и возникает куча вопросов, которые я уже задавал ранее.
          Правда ли, что злые языки утверждают: в декабре 2022 г. по некоторым сделкам цена на Urals в индийских портах, включая страхование и доставку на корабле, упала на $12–15 за баррель по сравнению со среднемесячным значением марки Brent?
          Правда ли, что ставки фрахта выросли до $11–19 за баррель нефти со значений менее $3 за баррель в начале 2022 года и более $6 в середине года?
          Наконец, правда ли, что скидки на нефть марки Urals в западных портах России для продажи в Индию по некоторым сделкам увеличились до $32–35 за баррель, когда фрахт не включен в цену?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 15:04
            0
            Цитата: skeptikk2
            Меня больше интересуют цифры, нарисовавшиеся после января 2022 г.

            Война идёт, кто вам что скажет. Стране нужно выживать, народ кормить, оружие создавать и к тому же воевать.
            Где я живу воны нет, но мы живём не лучше чем в России. успокойтесь, у вас всё хорошо, а не как на "диком западе".
            Привет из Таллинна. !
      2. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 14:40
        0
        Вот только туалетная бумага от США в силу каких-то причин считается конвертируемой валютой

        поинтересуетесь историей, что случилось с золотым стандартом в США и как они послали всех кредиторов и отказались менять доллары на золото, как США обещали)
        а тогда точно так же верили в надежность доллара и что их не обманут
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Мини Мокик
      Да хоть монетками Карлсона, главное не в туалетной бумаге от сша и их рабов из ес.

      Непонятно почему наши власти не продвигают рубль в расчетах request
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:37
    -9
    Если так и дальше пойдёт то , скоро никто заморачиваться небудет - России только бусы будут давать за нефть.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: ximkim
      Если так и дальше пойдёт то , скоро никто заморачиваться не будет - России только бусы будут давать за нефть.

      Зачем нам бусы?

      Любые правила тем и хороши, что из них всегда можно сделать исключения.
      В виде исключения разрешат Индии платить долларами. Ну, и Китаю. В виде исключения.

      Без должного количества стали в помидорах вся эта затея с рублями изначально провальная.
      У Каддафи стали в помидорах хватило. Не хватило ядерного оружия.
  4. Zhan
    Zhan Сегодня, 13:40
    +2
    По утверждению агентства, такое решение было принято индийскими компаниями в целях избежать возможных проблем со странами Запада, которые ранее ввели антироссийские санкции. Теперь индийские нефтеперерабатывающие компании приобретают российскую нефть у трейдеров из ОАЭ. Ключевую роль в продаже нефти играют Everest Energy и Litasco.

    Хороший выход нашли, но блин что то мне подсказывает, что скоро начнут вводить санкции адресно, против определённых компаний. smile Делаем выводы, не держим деньки в западных офшорах, давайте к нам в Российские, мы не подведём точно ! И освобождайтесь от активов западных экономик... smile
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 14:29
      -1
      Думаю что арабам это не так страшно. От их добычи много кто зависит. Если и против них санкции, откуда тогда вообще нефть и газ "партнеры" будут брать?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:43
    +1
    Индийские компании изменили валюту, которой расплачиваются за нефть из России
    Понятно, зелёный, кроме всего прочего, это элемент глобального контроля за всеми, всеми...
    В общем, бум посмотреть, как оно пойдёт дальше.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:57
    +1
    Вот поэтому американцы и считают себя мировым "гегемоном" потому, что основные экономически развитые страны бояться попасть под их санкции, а мир до сих пор использует доллар, как конвертируемую валюту хотя и не в таком объеме, как раньше. Одни отказываются покупать российские энергоресурсы официально, переходя на серые схемы, другие изыскивают возможности хитрой оплаты за российский товар, чтобы так же не попасть под американские санкции. А в итоге главное, что наши энергоресурсы не смотря на старания Сша продаются на международном рынке и Россия получает прибыль.
    1. Arsi55
      Arsi55 Сегодня, 15:10
      0
      Вы про эту прибыль?
      Нефтегазовые доходы бюджета РФ:
      январь 2022 - 794 млрд. рублей,
      январь 2023 - 425 млрд. рублей.

      Россию грабят прямо сейчас, с 5 февраля начнут грабить ещё больше