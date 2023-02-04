Индийские компании изменили валюту, которой расплачиваются за нефть из России

Работающие в Индии энергетические компании перешли к оплате российской нефти в валюте ОАЭ – дирхамах. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.По утверждению агентства, такое решение было принято индийскими компаниями в целях избежать возможных проблем со странами Запада, которые ранее ввели антироссийские санкции. Теперь индийские нефтеперерабатывающие компании приобретают российскую нефть у трейдеров из ОАЭ. Ключевую роль в продаже нефти играют Everest Energy и Litasco.Как известно, Индия не стала присоединяться к санкциям против России. Но местные компании вынуждены быть очень осторожными в своей деятельности, чтобы самим не попасть под действие западных санкций. Поэтому банки и другие финансовые организации крайне внимательны к клиринговым платежам.При этом Индия остается, наряду с Китаем, после введения Западом антироссийских санкций, одним из важнейших покупателей российской нефти. Российские компании также крайне заинтересованы в индийском рынке, вне зависимости от того, в какой валюте местные компании будут оплачивать купленную нефть.Министр нефти Индии Панкадж Джай ранее заявлял, что у страны нет проблем в сфере оплаты нефти из России. Санкции Запада, по утверждению главы нефтяного ведомства, не оказывают влияния на торговые расчеты между индийскими и российскими компаниями.