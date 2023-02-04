Военное обозрение
Войти Регистрация

Днепропетровский горсовет согласился на предложение мэрии российского города об обмене снесённых памятников на дрова

28
Днепропетровский горсовет согласился на предложение мэрии российского города об обмене снесённых памятников на дрова

Ставленнику киевского режима в Днепропетровске Борису Филатову пришло письмо с «интересным» предложением от мэрии небольшого города Кремёнки Калужской области РФ. Местная администрация предлагает Филатову натуральный обмен.


В письме речь идёт об обмене снесённых в Днепре (Днепропетровске) памятников на калужские дрова.

Филатову предлагают соглашаться на дрова, а снесённые ранее по его распоряжению памятники направить в Россию с последующей их установкой в упомянутом российском городе. Приводится и список памятников. Это памятники А.М.Горькому, М.В.Ломоносову, А.С.Пушкину, В.П.Чкалову и другим известным людям единой с Украиной истории.

Украинская пресса, ссылаясь на секретаря городского совета Днепра, пишет о том, что Филатов опосредованно ответил на письмо из Калужской области. Указывается, что памятники «не снесены, а переданы до выяснения статуса на особое хранение». В украинской версии теперь это так называется…

Так же добавляется, что горсовет Днепропетровска (Днепра) согласился на обмен, предлагая свой «обменный курс»:

Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».

Напомним, что по всей Украине прокатилась волна сносов памятников, причём иногда доходило до абсурда, явно демонстрировавшего зачастую наёмный характер действий. Например, перед демонтажными работами на памятнике поэту Александру Пушкину на украинском языке было красными буквами написано «палач». Видимо, те, кому заплатили за акции такого плана, понятия не имеют, в честь кого тот или иной памятник был воздвигнут.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 23424636
    23424636 Сегодня, 13:36
    +1
    дрова измеряются складометрами .но "висельщик русских" (вы на все соглашайтесь.а потом мы будем их всех вешать)еврей Филатов .это увы не знает..
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:39
      +7
      Просит тонны - дайте тонны. Сырые весят больше, гнилые - вообще замечательно! Их и отгрузить.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:51
        +3
        Кто их повезет то и где будут совершать обмен? Подлость какую то в ответ получим и все на этом. Истинные европейцы культуру свою продают за дрова.
        1. Сергей Дроздов
          Сергей Дроздов Сегодня, 14:01
          +1
          Железная дорога повезёт – благо до сих пор отлично работает...да, оказывается из всего можно сделать шоу.
        2. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 14:23
          +3
          Цитата: Mitos
          Истинные европейцы культуру свою продают за дрова.

          Коллега, не свою, а нашу, когда-то общую.
          А то, что они истинные европейцы - это к гадалке не ходи.
          hi
  2. 4ekist
    4ekist Сегодня, 13:40
    -1
    Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».

    Не вижу смысла обмена за счет такой утилизации калужской флоры. Если хотят пусть распиливают сухостой и зачищают завалы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:55
      +4
      Цитата: 4ekist
      Не вижу смысла обмена за счет такой утилизации калужской флоры.

      Памятники русским людям, поставлены русским людьми, их и должны забрать русские, сколь бы это не стоило.
      Позор и презрение тем, кто их сносил, и они уже не братья.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: 4ekist
        Не вижу смысла обмена за счет такой утилизации калужской флоры.

        Памятники русским людям, поставлены русским людьми, их и должны забрать русские, сколь бы это не стоило.
        Позор и презрение тем, кто их сносил, и они уже не братья.


        Думаете их в нормальном виде вернут ? Уверен, что изуродуют перед отправкой так, что не сможем определить где какой памятник был.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:47
          0
          Цитата: 1976AG
          Думаете их в нормальном виде вернут ?

          Я уверен, что нацисты их изуродуют.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:40
    +5
    «это было бы смешно, если бы не было так грустно».
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:51
      +3
      Цитата: Лешак
      если бы не было так грустно

      Историю менять на дрова ! И не грустно, а тоскливо !
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:11
        -1
        Я вот тоже смотрю,кто то не совсем умный в калужском муниципалитете..
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 14:16
      +1
      Может мы так и всю украину обменяем на дрова.
  4. Карат
    Карат Сегодня, 13:49
    +1
    Сколько один памятник тонн весит? Да и чем дрова через линию фронта перекидывать?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:20
      +3
      Цитата: Карат
      Да и чем дрова через линию фронта перекидывать?

      Я знаю средство доставки - "Калибр", "Искандер"... Наверное, и дрова тоже можно как-то прицепить. laughing
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:50
    +4
    Так же добавляется, что горсовет Днепропетровска (Днепра) согласился на обмен, предлагая свой «обменный курс»:

    Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».

    Вот так " за дрова" продают свою память, свою историю, а за американские "трюселя" продают родину. Рабы, что с них взять.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:07
    +1
    Чему удивляться, на Украин уже снесли все памтники, связанные с Россией, теперь дошло дело и "кобзаря" символа Украины. На этот раз жертвой стал монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко. Памятник демонтировали в Виннице на площади Небесной Сотни в ночь на 24 января. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook местная общественная активистка Таисия Гайда. Она также уточнила, что вместо него будет установлен памятник "героям Небесной Сотни". "Можно сойти с ума: то библиотеки закрывают, то ночью памятник Шевченко сносят", - написала Гайда. Уже утром в Виннице начались работы по установке нового памятника.
    P.S.
    В украинском укронет, появилось сообщение, что в Киеве поставят памятник "забывчивому дедушке", батьке Украины ( а почему не Соросу).
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:25
      +1
      Цитата: tihonmarine
      теперь дошло дело и "кобзаря" символа Украины. На этот раз жертвой стал монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко.

      А с Шевченко-то что не так?
      Вроде как единственный был из нашей общей истории, которого пока не трогали. Опять же, про "Украину" говорил, а не про "Малороссию".
      Правда, не "в", а "на" говорил - но это уже, вроде бы, мелочи...
      А, может, тем и "провинился", что не "в", а "на"?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:54
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        А с Шевченко-то что не так?

        Последнего из "могикан" декоммунизировали, признали "москалём", сейчас на Украине - Бандера, Гитлер и дедуля - в фаворе, да и слово Русь, как на быка красная тряпка.
        Даже немцы во времена ВОВ, человечнее были.
        ,
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:09
    +1
    Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».
    А украинская харя не треснет? Везде выгоду ищут, как на крови, так и на сносе памятников.
    те, кому заплатили за акции такого плана, понятия не имеют, в честь кого тот или иной памятник был воздвигнут.
    Так они сегодня кроме Бандеры, Шухевича и конечно Гитлера ни кого не могут узнать даже по портрету не говоря о памятнике или бюсте.
  8. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:15
    0
    Товар сначала надо доставить и оценить. С учётом ненужности украм, выкупать надо по цене металлолома с учётом доставки.
    А лучше, пусть привозят и устраивают аукцион.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:18
    +1
    Это вершина украинского национального мышления!!! ) Шедевр!!!)
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:20
    0
    Так же добавляется, что горсовет Днепропетровска (Днепра) согласился на обмен, предлагая свой «обменный курс»:

    Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».
    Напоминает пир во время чумы...
  11. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 14:31
    +3
    Оказывается, "переданы до выяснения статуса на особое хранение". Вот поступок типичного хитрожопого укрохохла. Потом, когда власть сменится, Филатов будет всем рассказывать, что это он спас памятники от злых бандер таким способом, поместив их на особое хранение.
  12. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:57
    0
    Цитата: Bingo
    Просит тонны - дайте тонны. Сырые весят больше, гнилые - вообще замечательно! Их и отгрузить.

    Уже поступило предложение брать деньги с желающих поссать на отправляемые дрова. А чё? И вес повышается больше, чем просто водой полить и позитив у людей и деньги (у других) /ржёт/ :)
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:59
    0
    Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».
    Явная дискриминация. Кг бетона на тонну дров. fool Предлагаем реальный курс Тонна памятников, на тонну угля. recourse Памятники с отколотым носом, сломанными руками, залитыми смолой глазами не рассматриваются!
  14. andray
    andray Сегодня, 15:12
    0
    вести переговоры с терорристами эту мерию на передовую в качестве пехоты
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 15:12
    0
    Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».
    Знаю я эти памятники... Вот "фиг вам", тонна дров на центнер веса памятника