Днепропетровский горсовет согласился на предложение мэрии российского города об обмене снесённых памятников на дрова

Ставленнику киевского режима в Днепропетровске Борису Филатову пришло письмо с «интересным» предложением от мэрии небольшого города Кремёнки Калужской области РФ. Местная администрация предлагает Филатову натуральный обмен.
В письме речь идёт об обмене снесённых в Днепре (Днепропетровске) памятников на калужские дрова.
Филатову предлагают соглашаться на дрова, а снесённые ранее по его распоряжению памятники направить в Россию с последующей их установкой в упомянутом российском городе. Приводится и список памятников. Это памятники А.М.Горькому, М.В.Ломоносову, А.С.Пушкину, В.П.Чкалову и другим известным людям единой с Украиной истории.
Украинская пресса, ссылаясь на секретаря городского совета Днепра, пишет о том, что Филатов опосредованно ответил на письмо из Калужской области. Указывается, что памятники «не снесены, а переданы до выяснения статуса на особое хранение». В украинской версии теперь это так называется…
Так же добавляется, что горсовет Днепропетровска (Днепра) согласился на обмен, предлагая свой «обменный курс»:
Мы готовы на обмен по курсу «тонна дров на килограмм памятника».
Напомним, что по всей Украине прокатилась волна сносов памятников, причём иногда доходило до абсурда, явно демонстрировавшего зачастую наёмный характер действий. Например, перед демонтажными работами на памятнике поэту Александру Пушкину на украинском языке было красными буквами написано «палач». Видимо, те, кому заплатили за акции такого плана, понятия не имеют, в честь кого тот или иной памятник был воздвигнут.