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Правительство Германии собралось направить на военные цели деньги, ранее выделенные на отказ энергетики от угля

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Правительство Германии собралось направить на военные цели деньги, ранее выделенные на отказ энергетики от угля

В ближайшее время финансовые средства, выделенные ранее на отказ энергетической системы страны от угля и закрытие угольных электростанций, могут быть направлены на цели обороны Германии. Такое решение уже прорабатывается правительством ФРГ, сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.


Как известно, многие годы в Европе была очень популярна идея замещения старых угольных электростанций новыми, «альтернативными». На это требовались большие средства, но «зеленая энергетика» была идеей-фикс многих европейских правительств. Но события на Украине в корне изменили энергетическую повестку.

Сейчас Германия больше нуждается в новых вооружениях, чем в «зеленой энергетике». В связи с этим федеральным правительством и прорабатывается вопрос обеспечения бундесвера оружием и боеприпасами за счет увеличения их производства. Но оборонные компании требуют финансовых вливаний, которые и решено производить из уже имеющихся средств, предназначавшихся на субсидирование отказа от угля.

Как утверждают немецкие аналитики, устаревшее вооружение создает многочисленные проблемы для Германии в сфере обороны. Например, бундесвер обладает большим количеством неисправной и нуждающейся в ремонте техники, а запасы боеприпасов предельно истощены после регулярных поставок снарядов на Украину.

Однако даже имеющийся дефицит боеприпасов и исправной техники не мешает Германии продолжать поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ, и даже обещать передачу танков Leopard 2.
Автор:
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:47
    0
    Правительство Германии собралось направить на военные цели деньги, ранее выделенные на отказ энергетики от угля
    . Понятно, зелёные дела, сейчас, совсем ни в дугу, никому... вот только куда они эти средства тратить будут, совсем не однозначно можно оценить.
    Т. е. деньги предназначались на созидание, вроде как, а теперь пойдут на разрушение... ну, ну, что дальше?
    1. стар
      стар Сегодня, 14:05
      +1
      А в это время в Нижней Саксонии горит себе потихоньку подземное хранилище газа, которое немцы отжали у Газпрома. Вот только немецкие варвары не знали что, Erdgas ist nicht gleich Erdgas, и радостно закачали туда четыре лярда кубов газа, состоящего сплошь из молекул свободы и добытого с помощью фрекинга. Химический состав газасмеси не знает теперь никто. Как итог самовозгорание! Химия? Техника безопасности? Не не слышали.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:47
    +3
    Зима на убыль идет. Переживут и без угля а вот танки нужны им и срочно.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:54
      +2
      Цитата: Mitos
      а вот танки нужны им и срочно.

      Старшой приказал ! Дать танки ВСУ ! Шольц ответил - Есть ! sad
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Mitos
        а вот танки нужны им и срочно.

        Старшой приказал ! Дать танки ВСУ ! Шольц ответил - Есть ! sad

        А Израилю так и платят за холококост И Зеленский как некогда все требует и требует tongue
        А Россия воюет уже конкретно и 50 стран нато нам противостоят ..

        Храни Бог русские дружины ..
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:04
    0
    Могут и нам отправить, мы не обидемся))
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:39
      +2
      Цитата: Alien From
      Могут и нам отправить, мы не обидемся))

      фрицы уже ничего не решают !
  4. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:14
    0
    Правительство Германии собралось направить на военные цели деньги, ранее выделенные на отказ энергетики от угля

    Ну да, газ по вкусной цене продудонили, теперь угольком небо коптить по старинке придётся... request
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:14
    0
    Сейчас Германия больше нуждается в новых вооружениях, чем в «зеленой энергетике»
    Начните с того, что всех "зеленых", которые оказались коричневыми, вон из правительства грязной метлой. Ну, а потом садитесь считать денежку и сводить дебет с кредитом. К углю то пришлось вернуться, а на его разработку тоже нужны деньги. Поэтому надо определить, что на угольную энергетику, а что на нужды Бундесвера.
    Совет бесплатный. За неправильное использование советчик ответственности не несет.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:22
    +1
    К сожалению это разумное и эффективное решение. Угольная генерация остается одной из самых (если не самой) эффективных источников энергии. И военный бюджет увеличивается в рамках уже утвержденного без необходимости его перекраивать и что то урезать.
  7. lubesky
    lubesky Сегодня, 14:58
    0
    А эта, как её, Гретта Тунберга что по этому поводу думает? Или она уже не в тренде?