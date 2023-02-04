Правительство Германии собралось направить на военные цели деньги, ранее выделенные на отказ энергетики от угля

В ближайшее время финансовые средства, выделенные ранее на отказ энергетической системы страны от угля и закрытие угольных электростанций, могут быть направлены на цели обороны Германии. Такое решение уже прорабатывается правительством ФРГ, сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Как известно, многие годы в Европе была очень популярна идея замещения старых угольных электростанций новыми, «альтернативными». На это требовались большие средства, но «зеленая энергетика» была идеей-фикс многих европейских правительств. Но события на Украине в корне изменили энергетическую повестку.
Сейчас Германия больше нуждается в новых вооружениях, чем в «зеленой энергетике». В связи с этим федеральным правительством и прорабатывается вопрос обеспечения бундесвера оружием и боеприпасами за счет увеличения их производства. Но оборонные компании требуют финансовых вливаний, которые и решено производить из уже имеющихся средств, предназначавшихся на субсидирование отказа от угля.
Как утверждают немецкие аналитики, устаревшее вооружение создает многочисленные проблемы для Германии в сфере обороны. Например, бундесвер обладает большим количеством неисправной и нуждающейся в ремонте техники, а запасы боеприпасов предельно истощены после регулярных поставок снарядов на Украину.
Однако даже имеющийся дефицит боеприпасов и исправной техники не мешает Германии продолжать поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ, и даже обещать передачу танков Leopard 2.