Как стало известно, в ходе боёв за Артемовск (Бахмут) был ликвидирован очередной западный наёмник, в частности, из США.Речь идёт о 33-летнем ветеране морской пехоты США Пите Риде, который оказался на Украине якобы в роли «волонтёра», как обычно представляются многие прибывающие на Донбасс иностранные наёмники.По данным британской газеты The Guardian, в Артёмовске в автомобиль Рида попала ракета, что и стало причиной его смерти.В последнее время Артёмовск стал одним из основных направлений, где идут наиболее активные боевые действия. Этот районный центр ДНР занимает достаточно большую территорию из-за множества промышленных предприятий, что также играет на руку обороняющимся там подразделениям ВСУ и наоборот осложняет наступление российских сил.Следует напомнить, что иностранные наёмники, особенно из западных стран, воюющие на украинской стороне уже давно никого не удивляют. Многие из них уже нашли свою смерть, а некоторые оказались и в российском плену. Правда, бывали случаи и с так называемыми жестами доброй воли.В ноябре прошлого года СК России сообщал, что на стороне ВСУ воюют наёмники из более 50 стран.Рид уже не первый и, очевидно, не последний американский «волонтёр», который лишился жизни за интересы нацизма за тысячи километров от родного дома.