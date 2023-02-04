Пресс-секретарь МИД Франции: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

В настоящее время возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не обсуждается. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клэр Лежандр.По утверждению представителя французского дипломатического ведомства, вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Но Лежандр допустила право Украины развиваться в данном направлении и делать шаги, приближающие евроатлантическую интеграцию.Для киевского режима присоединение к Североатлантическому альянсу является одной из главных официально провозглашенных целей внешней политики. В том числе и по причине стремления войти в НАТО, Киев пошел на открытый конфликт с Россией.Однако, как мы видим, пока страны Запада не сильно жаждут видеть в составе альянса совершенно проблемную и нищую Украину. Как отметила Лежандр, сейчас на Украине идет вооруженный конфликт, но НАТО выступает за свободу каждого государства выбирать себе союзников.Также представитель МИД Франции подчеркнула, что Париж не воюет с Российской Федерацией, однако собирается и далее оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму. Французский дипломат забыла только добавить, что эта поддержка вредит подлинным интересам французского государства и народа, ее осуществление – свидетельство зависимости Парижа от американской администрации.Даже экономика страны и материальное благополучие своих граждан сегодня не являются для французских властей приоритетными целями по сравнению с финансированием, причем заведомо убыточным, украинского режима.