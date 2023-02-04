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Пресс-секретарь МИД Франции: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

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Пресс-секретарь МИД Франции: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

В настоящее время возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не обсуждается. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клэр Лежандр.


По утверждению представителя французского дипломатического ведомства, вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Но Лежандр допустила право Украины развиваться в данном направлении и делать шаги, приближающие евроатлантическую интеграцию.

Для киевского режима присоединение к Североатлантическому альянсу является одной из главных официально провозглашенных целей внешней политики. В том числе и по причине стремления войти в НАТО, Киев пошел на открытый конфликт с Россией.

Однако, как мы видим, пока страны Запада не сильно жаждут видеть в составе альянса совершенно проблемную и нищую Украину. Как отметила Лежандр, сейчас на Украине идет вооруженный конфликт, но НАТО выступает за свободу каждого государства выбирать себе союзников.

Также представитель МИД Франции подчеркнула, что Париж не воюет с Российской Федерацией, однако собирается и далее оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму. Французский дипломат забыла только добавить, что эта поддержка вредит подлинным интересам французского государства и народа, ее осуществление – свидетельство зависимости Парижа от американской администрации.

Даже экономика страны и материальное благополучие своих граждан сегодня не являются для французских властей приоритетными целями по сравнению с финансированием, причем заведомо убыточным, украинского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SFJZ13. Opening ceremony for Ex STEADFAST JAZZ
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:57
    0
    В настоящее время возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не обсуждается. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клэр Лежандр.
    . Кукуевские и их скакуасы живут не в настоящем, а в своих фантазиях ... так шо это их не остановит, в настоящий момент.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 14:28
      -1
      Не для того украинцам Безвиз предоставили, чтобы принимать в НАТО и ЕС. Для европы достаточно принимать рабочую силу из числа аборигенов, убойное мясо и шопоголиков от тех, кто побогаче.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:57
    0
    по причине стремления войти в НАТО, Киев пошел на открытый конфликт с Россией.
    Так в НАТО хочу, аж кушать не могу ! wink
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:11
      -1
      А зачем они там Западу?Солдат для НАТО для войны с Россией украина послушно поставляет,в свою очередь НАТО для укровермахта вооружение-поставляет.Что еще надо Западу?Чтобы война длилась долго,на истощение. hiНаглосаксы пересчитывают прибыль.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Так в НАТО хочу, аж кушать не могу !

      В "нате" трюселя красивее, чем в России, да и голубых там признают - "подавай мне свидомому НАТУ и кусок американского яблочного пирога (кайф для янки, если лучшего не едали) ".
      Как они уже достали с яблочным пирогом (терпеть уже н могу это пирог).
  3. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:59
    +3
    Но даже до начала войны у Украины не было шансов вступить в НАТО.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Decimalegio
      Но даже до начала войны у Украины не было шансов вступить в НАТО.

      А зачем Америке Украина в НАТО?

      Все цели, которые могли бы быть поставлены при вступлении Украины в НАТО, достигнуты.
      А обязательств, даже мифических, на уровне пресловутой "5-й статьи" - никаких.
      Так... Приходящий муж...
      Захочет - цветы с шампанским принесёт, в театр выгуляет, колечко подарит.
      Захочет - придёт пьяный, даст в ухо, оттрахает и уйдёт.
      И никаких обязательств.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:14
      -1
      Цитата: Decimalegio
      Но даже до начала войны у Украины не было шансов вступить в НАТО.

      Ну если Финляндию принимают, почему бы не принять Украину, там "пушечного мяса" в 7 раз больше чем финнов.
  4. Zhan
    Zhan Сегодня, 14:02
    +1
    Также представитель МИД Франции подчеркнула, что Париж не воюет с Российской Федерацией, однако собирается и далее оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму. Французский дипломат забыла только добавить, что эта поддержка вредит подлинным интересам французского государства и народа, ее осуществление – свидетельство зависимости Парижа от американской администрации.

    Даже экономика страны и материальное благополучие своих граждан сегодня не являются для французских властей приоритетными целями по сравнению с финансированием, причем заведомо убыточным, украинского режима.

    Как то в начале нулевых мы были на охоте, рядом границей Луганской области. Ну с нами были с Луганщины, Днепропетровска, Киева. Уток настреляли, как обычно под дичь по рюмашке и пошли разговоры о жизни. Один выдал, а как вы будете прикрывать свои границы в случае принятия Украины в НАТО, у вас протяжённость больше 1000 км ? Я ему тогда ещё сказал, вас используют как презерватив, как порвут, выкинут и забудут о вашем существовании. Очнитесь им говорю, пока не поздно.
    И в НАТО вас никто не примет, ввиду того, что ваши границы не ратифицированы а это предусмотрено уставом НАТО. И если начнётся непоправимое, всю ответственность за происходящее будете нести вы все. Их фантастическая наглость и жадность уже тогда не гарантировала благополучного исхода этого бардака.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:10
    -1
    Фото, флаги НАТО, а американский флаг, уже держит африканец. Я не знал что США, находятся в Африке, проработав там 40 лет.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:17
    0
    Украина де-факто уже в НАТО набного глубже, чем многие его члены. Просто без такие де-юре глупостей, как 5я статься.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:21
    0
    на Украине идет вооруженный конфликт, но НАТО выступает за свободу каждого государства выбирать себе союзников.
    Намек на то, что при желании можно и забыть об установленных правилах? Вы уж определитесь или больного в морг или все таки в реанимацию.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:06
    0
    В настоящее время возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не обсуждается.
    Значит подписанные документики уже лежат в сейфе. request
  9. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 15:08
    0
    Liars. But now nobody believes one word of these euro freaks controlled by Washington .. I mean Nazington.
  10. andray
    andray Сегодня, 15:10
    0
    дырявые лягушатники как и хахляки только неграм нужны