Так будем ли мы наступать красивыми колоннами

Читаю очередное заявление западного политика, киевского клоуна или украинского военного и возникает какое-то чувство отстранённости от реальности. Как будто я что-то не знаю. Как будто мои друзья и знакомые, которые сейчас месят украинский чернозем в окопах, чего-то не знают или не говорят мне. Как будто уважаемые мною военкоры умышленно молчат о грядущем Великом…
Завтра, от силы послезавтра Россия начнёт великое наступление на Украину и поставит буквой Зю демократическую власть в Киеве. Ощущение такое, как на концерте классической музыки. Генсек НАТО грозно заявляет о том, что «видит, как Россия готовит крупнейшее наступление», и тут же все вокруг хором исполняют припев о наступлении «переломного момента» в войне.
И самое интересное, в этом хоре участвуют и российские специалисты. С одной стороны, я их прекрасно понимаю. Не может же война быть только позиционной. Наступление и отступление – это естественный ход войны. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, учитывая тот факт, что инициатива сегодня на нашей стороне, сделать вывод о грядущем когда-то наступлении.
С другой стороны, посмотрите видео о том, как ВСУки выпиливают американскую гаубицу из замёрзшей грязи, как ползут по этой грязи колесные бронемашины и т. п. Такая ситуация, между прочим, с обеих сторон. О каком наступлении в «ближайшие дни» в такой ситуации можно говорить? Положить пару батальонов ни за что?
Но начать материал я хочу совершенно о другом...
Почему надо убивать всех русских
Я множество раз читал и слушал споры о том, что же такое произошло с украинцами. Почему они так легко «переформатировались»? Откуда такая ненависть к русским? Откуда это желание уничтожить даже память своих предков, если они были как-то связаны с чем-то русским?
Ответ я получил от одного из довольно известных оппозиционных политологов Украины. Очень грамотный, очень логичный, но предпочитает быть в оппозиции, так как критиковать всегда легче, чем что-то делать. Я довольно часто раньше смотрел его выступления и на телевидении, и в Интернете.
Точно так же случилось в этот раз. Он давал интервью одному из украинских блогеров с претензией на объективность. И в ходе беседы коснулся выступления президента Путина в Волгограде. Внешне это выглядело как его мнение о Путине, но по сути это мнение о всех нас. Точнее, объяснение того, почему нас необходимо убивать.
Итак, логика киевского оппозиционера. Факт это не событие, а то, как об этом пишут и говорят. Отсюда вытекают любые сомнения в том, что такие события были вообще. Его пример – была ли блокада Ленинграда (разговор шёл конкретно о Путине) или эти события во многом выдумка коммунистов?
Далее. Любой цивилизованный человек всегда будет заботиться о своей семье. О своих вкладах в банке. О своём здоровье и жизни. Для него это главное, и ему глубоко наплевать на то, что происходило раньше. Что кто-то когда-то кого-то победил, кого-то убил или убили кого-то. Всё это придумано теми, кто нам об этом рассказывает.
А как у русских? Кто-то вышел на демонстрации, когда заблокировали деньги на Западе? Кто-то вышел к Кремлю с требованием остановить войну? Но зато россияне очень болезненно восприняли немецкие танки с крестами, которые будут на Украине. То есть они готовы опять «жечь немцев», как когда-то их предки.
А есть ли ещё люди на планете, которые готовы отдавать свою жизнь за какие-то химеры? За веру, например? Да, есть, религиозные фанатики, готовые взорвать себя и других мирных людей за какой-то сожжённый Коран. Совершенно такой же подход, как у русских. Только священная книга для мусульман заменена памятью о подвигах предков.
Можно ли перевоспитать религиозного фанатика? Нет! Его можно только убить. Русские точно такие же религиозные фанатики, как и остальные. И в вопросе «перевоспитания» мы (украинцы) должны поступать с русскими точно так же, как во всём мире поступают с фанатиками. Убивать!
Вот такая теория расового превосходства цивилизованного человека над русским варваром в интерпретации сверхчеловека из укров. А теперь вернёмся к теме скорого российского наступления.
Почему слухи о подготовке украинского наступления сменились слухами о российском наступлении
Помните совсем недавние времена, когда Киев и его западные хозяева на полном серьёзе рассуждали о том, где выгоднее наступать. На юге, в сторону Крыма, или на севере? Анализировались все плюсы и минусы этих направлений. И вдруг всё прекратилось. Кто-то взмахнул волшебной палочкой, и карета (перемога), по традиции, превратилась в тыкву (зраду).
«Взмах» был настолько неожиданным для многих аналитиков, что СМИ даже не стали искать причину такой неожиданной смены мнений. Кто-то начал разыскивать разведданные американцев и британцев. Кто-то придумывать какие-то хитрые операции по дезинформации укропа. Кто-то связывал перемены с кадровыми перестановками в командовании ВС России.
Мы настолько привыкли к тому, что СВО приобрело характер окопной войны, что боевые действия ведутся с переменным успехом за каждый дом, при этом в целом ситуация остаётся стабильной. И вдруг появился Вагнер и начал поддавливать ВСУ. А вслед за добровольцами Вагнера стали проявлять активность и подразделения МО, БАРСы и прочие вооруженные формирования. И активность эта сопровождалась определёнными успехами.
И вот тут-то и появились слухи о подготовке наступления русскими. Появились не у нас, а именно в ВСУ. И какие-то злые козни наших разведчиков в этом не наблюдаются. Виноваты... российские солдаты и офицеры, добровольцы, бывшие корпуса республик и все те, кто давит укроп своими берцами.
Именно они своими успешными вылазками и захватом то одного, то другого опорника ВСУ, сёл и отдельных позиций ВСУк, посеяли в мозгах штабистов противника сомнения в собственных же выводах. Оказалось, что все планы, которые были согласованы с Пентагоном и Брюсселем, пошли прахом. Определить направление, где готовится наступление, стало просто невозможно!
А дальше паника. Специалисты её увидели довольно быстро. Помните переброску подразделений и частей с одного направления на другое? Затыкание дыр после активизации россиян на каком-то направлении. Даже сегодня эта суматоха продолжается. Сколько бригад было разгромлено в Артемовске? Посмотрите на пленных, которые сегодня в приличном количестве находятся у нас. Многие прослужили даже не месяцы или недели. Буквально дни…
Посмотрите на статистику огневого поражения противника. Львиная, даже слоновья доля всех потерь – это работа российской артиллерии. А если считать царицу полей с ВКС, то процентов 90 потерь противник несёт именно от действий этих частей и подразделений.
И огромную часть потерь противник несёт при передислокации частей и подразделений. Научились стрелять метко. Недавно видел видео, в котором наши поразили БМП в движении 152-мм калибром. Не увидел бы – не поверил. Но факт остаётся фактом. Может – чудо, а может и мастерство.
И ещё одно радостное событие. Заметили, как исчезло из СМИ название «мобики», когда-то запущенное укропрессой? И опять виноваты солдаты и офицеры… 144-й гвардейской МСД. Дивизия, в составе которой воюют брянские и смоленские бойцы, мало того что неделю сдерживала атаки ВСУ, но ещё и перешла в наступление. Те самые мобики надрали задницу ВСУкам по полной.
Так мы уже наступаем или нет? Красиво, как под Москвой в 41-м или на Курской дуге, в Белоруссии. Куча артиллерии, танковые клинья, солдаты, бегущие в атаку на пулеметы… А то как-то всё не так. Посёлки берём, опорные пункты берём, бронетехнику крошим, личный состав уничтожаем. Но наступаем ли? Думаю, многие задумывались об этом. И считаю необходимым провести маленький ликбез для тех, кто не может ответить на этот вопрос.
Всё дело в терминах. Наступательные действия и наступление – это несколько разные действия. Наступательные действия – это то, что мы видим сегодня на фронте. На разных участках мы понемногу рвём оборону ВСУ. Небольшими кусочками, но рвём. Мы разрушаем ту систему обороны, которую создали украинские войска.
Возможно, такая тактика на каком-то участке создаст условия для быстрого рывка вперёд на какое-то расстояние. Но даже этот рывок назвать наступлением в классическом понимании этого слова сложно. Отчасти в этом и кроется паническое непонимание действий российской армии среди штабистов западных армий и ВСУ.
Сегодня невозможно даже приблизительно определить не только сроки наступления, но и место, где это может произойти. Как говорится, всегда и везде. Наши войска сегодня действуют достаточно успешно и эффективно. Я уже писал о том, насколько потери ВСУ превосходят наши. Артемовск это мясорубка. Другие посёлки и городки тоже.
«Русское наступление» для очередных поставок вооружения
Рассказывая о возможном наступлении российской армии, невозможно обойти саму суть западного подхода к этому вопросу. Я многократно писал о целях Запада в этой войне. В конечном итоге всё сводится к одному. К деньгам. Заработать и создать условия для дальнейшего выкачивания денег с Украины, а в идеале и с России.
Выше я писал о том, что понимания действий российской армии в западных штабах сейчас нет. Но есть понимание, что западные армии нуждаются в замене устаревшего вооружения, а американская военная промышленность – в военных заказах на многие годы. Проще говоря, необходим предлог для поставок старья на Украину.
Очень простая схема. Пугаем западного обывателя и западные правительства русским наступлением и под этот испуг требуем наращивания военных поставок, требуем изменения номенклатуры этого вооружения. В эту схему прекрасно вписывается и вся та риторика, которую сегодня распространяют западные СМИ.
Кстати, вы не заметили интересной особенности современной ситуации? Киев больше не ссылается на данные разведки США. Раньше чуть ли не ежедневно такие ссылки были у политиков и военных Украины, и вдруг всё затихло. Теперь в тренде какой-то там институт изучения войны и прочие «общественные организации». Причём громкое название без расшифровки обеспечивает необходимую «весомость» этого «института».
Точно так же быстро затихли слухи о нападении Белоруссии на Украину. Попытка раскрутить эту тему наткнулась на молчание западных разведок либо на заявления о том, что разведка не обнаруживает никаких признаков подготовки к наступлению со стороны Минска. А ведь год назад, перед началом СВО западные СМИ были завалены фотографиями российской армии на границах с Украиной.
Но как бы то ни было, старые танки из европейских армий будут поставлены. Задача выполнена. А как там дальше будет, никому не интересно. Мавр сделал своё дело. Основные задачи США выполнили. Европу под себя подмяли. Связи ЕС и России разрушили. Москву немного ослабили. Так что Киев теперь будет драться сам за себя.
Так будет ли наступление хоть в каком-то виде
Ответ однозначный. Будет! Взятие того же Артемовска и выход на оперативный простор, где нет серьёзных опорных пунктов – это наступление? Безусловно! Захват правобережья и выход к Днепру или Запорожью – это наступление? Естественно.
Теоретически наступлением можно назвать любой более или менее успех российской армии. Конечно, специалисты, в своих профессиональных тусовках, будут знать о том, что произошло, но для обычного читателя, для обычного обывателя это действительно будет наступление.
И последнее. Любое наступление нашей армии – это огромный гвоздь в крышку гроба киевской власти и лично Зеленского. Слабых не любят. Слабых добивают их же бывшие друзья. Может, именно поэтому американцы устраивают сегодня генеральный аудит украинских трат. Подчищают за собой. Так что всё только начинается...
А по поводу того, с чего я начал эту статью, советую подумать очень крепко… Что мы должны делать, чтобы и народ сохранить, и мозг вернуть на правильное место...