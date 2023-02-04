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Индийская армия закупает 850 дронов для наблюдения за границами с Китаем и Пакистаном

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Индийская армия закупает 850 дронов для наблюдения за границами с Китаем и Пакистаном

В настоящее время вооруженные силы Индии собираются как можно быстрее приобрести 850 нано-дронов для наблюдения за оперативной обстановкой в районах границ с Китаем, а также для антитеррористических операций в районе индийско-пакистанской границы. Об этом сообщает индийская пресса, ссылаясь на источники в национальных силовых структурах.


Индийские аналитики утверждают, что оперативная полезность беспилотной авиации была продемонстрирована 33-месячной вялотекущей конфронтацией на китайско-индийской границе, а также многочисленными вооруженными конфликтами по всему миру – от столкновения Армении и Азербайджана до событий на Украине.

Приобретение индийскими вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов позволит армии выполнять специальные задачи в обычных и контртеррористических операциях. Ведь БПЛА позволяют иметь повышенную осведомленность о событиях на границе.

В военном ведомстве страны сообщают, что процесс приобретения разведывательных дронов, беспилотников-камикадзе и грузовых БПЛА для нужд пехотных подразделений индийской армии уже начался.

В настоящее время, как пишет индийская пресса, военное ведомство планирует закупить 12 «роев дронов», каждый из которых включает в себя 50-75 беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, которые могут поддерживать связь со станциями управления и между собой.

Семь роев дронов планируется использовать в районе китайско-индийской границы, а пять роев дронов – на индийско-пакистанской границе. В индийской армии считают, что размещение беспилотников значительно повысит безопасность приграничных территорий в Кашмире и Ладакхе.
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4 комментария
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  1. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 14:09
    0
    Причём закупает, естественно, в Китае.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: aleksandrvvsysop
      Причём закупает, естественно, в Китае.

      Да все скупает у всех ,хотя население нищенствует.
      Это так сейчас на украине Они все закупают и выпрашивают Лишь бы русских остановить хе хе
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:18
    0
    БПЛА доказали свою НУЖНОСТЬ причем от мини до макси размеров, ударные и разведовательные, так чему тут удивляется то, сейчас только нищие и глупые не преобретают данный вид техники.
    1. viktor_ui
      viktor_ui Сегодня, 14:28
      0
      и чаво тогда наше МО столько десятков лет рэпу чесало ... надоть енто чудо враждебной техники нам , или так забава папуасов гонять ??? Их к кому отнести в свете перечисленного вами списка ? ПОКА НЕ ГРЯНУЛО. feel