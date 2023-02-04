Американский эксперт: Западные ограничительные меры против российской нефти полностью провалились

По словам американского эксперта , аналитика Sankey Research Пола Сэнки, западные ограничения против российской нефти «полностью провалились». Об этом эксперт сказал в эфире телеканала CNBC.Сэнки отметил, что и новые попытки повлиять на российские доходы от продажи нефти, вероятно, будут малоэффективны.Напомним, что в декабре прошлого года ЕС ввёл лимит цены на российскую нефть, а в воскресенье ЕС планирует предпринять такие же меры в отношении нефтепродуктов из России. Запад таким образом пытается снизить доходы России от продажи энергоресурсов.Однако многие западные эксперты не считают, что Западу удалось достичь своей цели.Идея с ограничением цен на российскую нефть сама по себе была «настоящей бомбой», считает эксперт, но, по его мнению, она «полностью провалилась».Сэнки отметил, что, несмотря на всю антироссийскую риторику Запада, поставки российской нефти туда продолжаются.Кроме того, по мнению некоторых западных экспертов, российская нефть все равно найдёт путь на рынки, где она остаётся желанной, например, в Индии или Китае.По словам Сэнки, у Москвы достаточно способов найти обходные пути для своей нефти. Одним из примеров эксперт считает поставки «малазийской» нефти в Китай. Малайзия поставляет в Поднебесную 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, производя всего 400 тысяч баррелей в сутки, отмечает Сэнки. Очевидно, что это точно не малазийская нефть, добавил эксперт.