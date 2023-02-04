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Американский эксперт: Западные ограничительные меры против российской нефти полностью провалились

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Американский эксперт: Западные ограничительные меры против российской нефти полностью провалились

По словам американского эксперта , аналитика Sankey Research Пола Сэнки, западные ограничения против российской нефти «полностью провалились». Об этом эксперт сказал в эфире телеканала CNBC.


Сэнки отметил, что и новые попытки повлиять на российские доходы от продажи нефти, вероятно, будут малоэффективны.

Напомним, что в декабре прошлого года ЕС ввёл лимит цены на российскую нефть, а в воскресенье ЕС планирует предпринять такие же меры в отношении нефтепродуктов из России. Запад таким образом пытается снизить доходы России от продажи энергоресурсов.

Однако многие западные эксперты не считают, что Западу удалось достичь своей цели.

Идея с ограничением цен на российскую нефть сама по себе была «настоящей бомбой», считает эксперт, но, по его мнению, она «полностью провалилась».

Сэнки отметил, что, несмотря на всю антироссийскую риторику Запада, поставки российской нефти туда продолжаются.

Кроме того, по мнению некоторых западных экспертов, российская нефть все равно найдёт путь на рынки, где она остаётся желанной, например, в Индии или Китае.

По словам Сэнки, у Москвы достаточно способов найти обходные пути для своей нефти. Одним из примеров эксперт считает поставки «малазийской» нефти в Китай. Малайзия поставляет в Поднебесную 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, производя всего 400 тысяч баррелей в сутки, отмечает Сэнки. Очевидно, что это точно не малазийская нефть, добавил эксперт.
Автор:
Использованы фотографии:
oilcapital.ru
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:00
    +2
    Как бы и не провалились,доходы в бюджет упали,если смотреть отчёт Минфина РФ.
    1. olegff68
      olegff68 Сегодня, 17:07
      0
      Недавно в районе Туапсе был, на рейде не рассмотрел ни одного танкера. В прошлом году, десятками в очереди стояли. Так что от чтения самоуспокаивающих статей, бюджет не наполнится.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 17:51
        +1
        Цитата: olegff68
        от чтения самоуспокаивающих статей, бюджет не наполнится.

        дык от американских потуг их хранилища тоже не наполняются, а стратегический резерв они продолжают сливать, предполагаю - их демпинг кончится раньше
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:13
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Как бы и не провалились,доходы в бюджет упали,если смотреть отчёт Минфина РФ.

      Ну в начале года это не показатель. Будем смотреть по декабрю.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:28
        0
        Безусловно, начальный период не показатель и дальше будут пытаться придумать обходные решения. Но пока крупнейшая судоходная компания Китая (и мира) China Cosco Shipping с флотом более чем из 1,4 тыс. судов отказалась перевозить нефть из России. Отказалась работать с Россией и греческая Avin International, флот которой насчитывает 35 танкеров общей вместимостью 2,5 млн тонн. Обе компании отказываются возить дальневосточную российскую нефть марки ESPO, которая торгуется выше 60 долларов за баррель. Небольшие частные судовладельцы продолжают возить российскую нефть по ценам выше потолка однако с ними отказываются работать Shell и Exxon Mobil – крупнейшие западные нефтяные компании.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:13
        0
        Как бы танкера на маринтрафике красенькие. wassat
  2. Жук1991
    Жук1991 Сегодня, 17:16
    0
    Да?
    А вот российское агентство Аргус (которое мониторит нефтяной рынок) заявляет что скидка на нефть сорта юралс достигла 40$ за бочку.
    Министр топлива и энергетики тоже говорит что ситуация не простая.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:21
      -1
      Цитата: Жук1991
      Да?
      А вот российское агентство Аргус (которое мониторит нефтяной рынок) заявляет что скидка на нефть сорта юралс достигла 40$ за бочку.
      Министр топлива и энергетики тоже говорит что ситуация не простая.

      Я не спорю. Сам читал похожие цифры, но во первых год только начался, а во вторых не будете продавать нефть, придется бетонировать скважины.
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:44
    0
    Может немного не в тему, но в прошлом году анонсировали, что Верховный запретит вывоз кругляка леса из страны... С 1 июля прошлого года он отменил льготу на подключение участка к электроэнергии с 550 руб на 5000 за Кв. (Китайцам электричество нужнее на самом деле)

    Так что там с кругляком? В итоге вывозим?

    Если наша стратегия в том, чтобы уронить запад и стать сырьевым складом для Новой Мегаазии, то мы должны за это получить что то очень многое от Азии в будущем. Но "МЫ" это кто? "Они" не мы. Я хочу сказать, что конкретно получит простой народ от этой стратегии?
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 17:54
    -1
    Вот бы вообще запретить отгружать ресурсы России в США, а также фирмам и компаниям с участием фирм и компаний стран НАТО. А то США закупали СПГ России а затем пере продавапи третьим странам, к примеру в ЕС. Вообще ресурсы России не продавать в страны НАТО за поставку вооружений киевскому режиму и воровство Российских активов.