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Украинские военнослужащие жалуются на условия в госпиталях: «Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых»

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Украинские военнослужащие жалуются на условия в госпиталях: «Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых»

В медицинских учреждениях Министерства обороны Украины, где проходят лечение раненые военнослужащие ВСУ, условия быта нельзя назвать иначе как ужасными. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на жалобы в социальных сетях самих украинских силовиков.


Несмотря на то, что ВСУ участвуют в боевых действиях почти год, а с учетом боевых действий в Донбассе – почти девять лет, украинские власти так и не озаботились нормальным состоянием госпиталей для военнослужащих.

Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых

- жалуется в социальной сети один из украинских военнослужащих.

По его словам, раненым приходится очень тяжело. Например, люди с ампутированными конечностями не могут добраться самостоятельно до кабинета нужного врача без лифта. В туалет также нельзя сходить, так как он не предназначен для таких людей.

Как пишет украинское издание «Страна», раненые военные жалуются на отвратительное состояние госпиталей в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Полтаве.

Но кроме бытовых условий, офицеры и солдаты ВСУ сталкиваются и с обесценивающим отношением со стороны медицинского персонала. Одна из военнослужащих считает отношение врачей и медсестер «бесчеловечным», так как они за малым не усмехаются, видя, как сложно приходится раненым военным.

Эти жалобы, между тем, лишь показывают малую часть истинного отношения киевского режима к своему населению, включая и военных. Если Киев не считается с потерями на фронте, мобилизует всех подряд, то какого отношения к раненым ожидают от него вернувшиеся с передовой украинские военнослужащие? Но, с другой стороны, они сами виноваты в том, что отдают жизни и здоровье за колониальных ставленников США и НАТО, для которых украинцы – лишь расходный материал.
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:29
    +2
    Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых
    Администрация госпиталя отвечает просто: "Скажите спасибо, что живыми остались, а по большому сходить можно и в "утку"."
    1. Карат
      Карат Сегодня, 14:33
      -1
      Цитата: rotmistr60
      "Скажите спасибо, что живыми остались, а по большому сходить можно и в утку."


      Если эту "утку" подадут, а потом ещё и вынесут. Судя по жалобам на санузлы утку не подают.
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 14:45
      0
      Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых

      Может им еще джакузи и спа-процедуры обеспечить. В окапах не сдохли и в больце не сдохнут. Утки и костыли сгодятся.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:36
    0
    Ничего,это не передовая восстановятся.Советская школа военной хирургии самая лучшая в мире.Украине она тоже по наследству досталась,знания и опыт Великой Отечественной Войны ни куда не делись.
  3. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 14:39
    -2
    Автор, цель стальи? Что жалко бандеровцев? Тогда ты с...ка.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:51
      0
      Автор, цель статьи? Что жалко бандеровцев?

      А действительно в чём цель? Ну если для сравнения то расскажи как состоят дела с этим у нас а если чтоб мы дружно посочувствовали то иди ты далеко далеко куда цензура не пускает.
  4. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 15:12
    -1
    Есть вопросы по укропским потерям, о котором бают в наших сми. Если они так велики, то большое кол-во мужиков должны на костылях да с палочкой по городам ходить.Безруких, обезображенных должно быть много.Почему не видим.Почему ихнее население не видит? Население бы из госпитолей не вылазило бы и обмануть его малыми укропскими потерями было бы нельзя ведь так? Кто врет? Наши сми или люди по количеству своих раненых не видят очевидного урона?
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:12
    0
    Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых
    fool Кликни побратимов, они стаскают с 5-го на 9-ый. request Да и в сортире подержат, как вазу хрустальную.... они же браты.
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 15:14
    0
    Как человек с ампутированной конечностью ( ноги нет по самые труселя ) могу сказать что и без лифта через месяц после операции по леснице поднимутся ( спускаться чуть хужее но ) .
    Словом зря плачутся для людей с одной или без конечностей все хреново , все не так .
    Ни кто не рассчитывает на инвалидов в массовых проектах. Что могу сказать - учитесь , привыкайте на костылях пару км пройти вполне возмодно.