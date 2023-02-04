Украинские военнослужащие жалуются на условия в госпиталях: «Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых»

Лифты не работают, санузлы не предназначены для раненых

В медицинских учреждениях Министерства обороны Украины, где проходят лечение раненые военнослужащие ВСУ, условия быта нельзя назвать иначе как ужасными. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на жалобы в социальных сетях самих украинских силовиков.Несмотря на то, что ВСУ участвуют в боевых действиях почти год, а с учетом боевых действий в Донбассе – почти девять лет, украинские власти так и не озаботились нормальным состоянием госпиталей для военнослужащих.- жалуется в социальной сети один из украинских военнослужащих.По его словам, раненым приходится очень тяжело. Например, люди с ампутированными конечностями не могут добраться самостоятельно до кабинета нужного врача без лифта. В туалет также нельзя сходить, так как он не предназначен для таких людей.Как пишет украинское издание «Страна», раненые военные жалуются на отвратительное состояние госпиталей в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Полтаве.Но кроме бытовых условий, офицеры и солдаты ВСУ сталкиваются и с обесценивающим отношением со стороны медицинского персонала. Одна из военнослужащих считает отношение врачей и медсестер «бесчеловечным», так как они за малым не усмехаются, видя, как сложно приходится раненым военным.Эти жалобы, между тем, лишь показывают малую часть истинного отношения киевского режима к своему населению, включая и военных. Если Киев не считается с потерями на фронте, мобилизует всех подряд, то какого отношения к раненым ожидают от него вернувшиеся с передовой украинские военнослужащие? Но, с другой стороны, они сами виноваты в том, что отдают жизни и здоровье за колониальных ставленников США и НАТО, для которых украинцы – лишь расходный материал.