Одесса и ближайшие районы вновь обесточены из-за очередной масштабной аварии на электроподстанции

Энергосистема Украины после каждого поражения российскими беспилотниками и ракетами совершает очередной безвозвратный шаг к полному разрушению. Даже при отсутствии атак со стороны ВС РФ, сети периодически не выдерживают нагрузки, особенно в пиковые часы, из-за чего происходят экстренные отключения и аварии. Таким образом цепная реакция обесточивания незалежной постепенно становится практически неуправляемой.Судя по сообщениям местных операторов и представителей власти, подтверждаемым «Укрэнерго», хуже всего с восстановлением энергосистемы дело обстоит в Одессе и области. После массированного ракетного обстрела в конце января в Одессе без света периодически остаются отдельные районы и весь город, отключения могут длиться по несколько часов и даже дней. Перегрузки энергосистемы начали приводить к повторяющимся авариям на подстанциях.Сегодня в официальном телеграм-канале ДТЭК опубликовано сообщение о второй за сутки масштабной аварии на одной из подстанций «Укрэнерго». В результате обесточен весь административный центр и ближайшие районы. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы, масштаб аварии существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретный срок, когда энергопитание будет полностью восстановлено, сообщает ДТЭК.«Укрэнерго» выступило с официальным разъяснением причин очередного энергетического коллапса в Одесской области. Сообщается, что утром на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после атак 26 января. В компании добавили, что после последнего обстрела все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные повреждения.Местные жители в субботу утром сообщили о взрыве и столбе черного дыма в пригороде Одессы. Утверждалось, что горит подстанция «Усатово», расположенная в одноименном селе. Ракетных ударов в этот день по Одессе и области со стороны ВС РФ не производилось.