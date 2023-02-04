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Одесса и ближайшие районы вновь обесточены из-за очередной масштабной аварии на электроподстанции

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Одесса и ближайшие районы вновь обесточены из-за очередной масштабной аварии на электроподстанции

Энергосистема Украины после каждого поражения российскими беспилотниками и ракетами совершает очередной безвозвратный шаг к полному разрушению. Даже при отсутствии атак со стороны ВС РФ, сети периодически не выдерживают нагрузки, особенно в пиковые часы, из-за чего происходят экстренные отключения и аварии. Таким образом цепная реакция обесточивания незалежной постепенно становится практически неуправляемой.


Судя по сообщениям местных операторов и представителей власти, подтверждаемым «Укрэнерго», хуже всего с восстановлением энергосистемы дело обстоит в Одессе и области. После массированного ракетного обстрела в конце января в Одессе без света периодически остаются отдельные районы и весь город, отключения могут длиться по несколько часов и даже дней. Перегрузки энергосистемы начали приводить к повторяющимся авариям на подстанциях.

Сегодня в официальном телеграм-канале ДТЭК опубликовано сообщение о второй за сутки масштабной аварии на одной из подстанций «Укрэнерго». В результате обесточен весь административный центр и ближайшие районы. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы, масштаб аварии существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретный срок, когда энергопитание будет полностью восстановлено, сообщает ДТЭК.

«Укрэнерго» выступило с официальным разъяснением причин очередного энергетического коллапса в Одесской области. Сообщается, что утром на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после атак 26 января. В компании добавили, что после последнего обстрела все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные повреждения.

Местные жители в субботу утром сообщили о взрыве и столбе черного дыма в пригороде Одессы. Утверждалось, что горит подстанция «Усатово», расположенная в одноименном селе. Ракетных ударов в этот день по Одессе и области со стороны ВС РФ не производилось.
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Использованы фотографии:
Укрэнерго
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:37
    +4
    Следовало бы добавить жару.И,да-по ремонтным бригадам.Мы на войне,и гуманитарить тут нечего
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:40
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Следовало бы добавить жару.И,да-по ремонтным бригадам.Мы на войне,и гуманитарить тут нечего

      Это да, надо, чтоб головы думать начали. Но почему столица не обесточивается для полных ощущений ? Что им там области, ка бы по ним !
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:44
    +3
    Неизбезно такие аварии будут случатся автоматом с минимумом нашего вмешательства. Ну хоть гдето наши власти спецов советского образования послушались а не собственного ег с купленными дипломами эффективных неучей.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:53
    +6
    Мои знакомые решили переехать из Красноярска в Одессу, это было в 12 году. Быстро они от туда бежали, даже охрану наняли из тех же хоолов. Теперь живут в Краснодаре и в ус не дуют. А я им говорил, несмотря на их утверждения "да что там... подумаешь" - если вы не интересуетесь политикой, то политика сама придет к вам.
  4. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 17:00
    +2
    Такие результаты обстрелов не могут устроить. Итогом обстрелов должно быть отключение электроэнергии на год, не меньше. Причем, надо, чтобы обесточены были именно предприятия, они все сейчас на ВСУ работают. Но в первую очередь - Укрзализныця и аэродромы. Надо и уничтожать, а не повреждать, ТЭС, ГЭС, ГРЭС. После победы восстановим, а сейчас побеждать надо. Надо НПЗ и базы ГСМ наглухо из строя выводить. Но - сначала наглухо железную дорогу. Я не понимаю, почему это не сделано, почему вечно какие то полушаги, полумеры? Сейчас надо реально именно воевать, а уж о будущей экономике после победы думать, а не сейчас.