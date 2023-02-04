Уже давно пора стереть с лица земли те места, откуда ведутся эти обстрелы. И главное у нас есть чем это сделать

Удары ВСУ (вооруженных сил Украины) привели к тому, что в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия в многоквартирном доме. Об этом сообщило МЧС Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.На улице Артема «взрывоопасный предмет», сообщают в МЧС, попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошло обрушение перекрытий между пятым и четвертым этажами. Также снаряд попал в многоэтажный дом на улице Челюскинцев, там рухнули перекрытия технического этажа.Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Напомним, что Киевский район Донецка часто подвергается обстрелам со стороны украинских формирований. ВСУ специально наносят удары по жилым домам, стараясь причинить максимальные разрушения и вызвать панику среди мирного населения.Как сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», разлет снарядов во время последнего обстрела Донецка составляет более километра. Это свидетельствует о том, что у ВСУ не было конкретной цели при обстреле города. Украинские формирования просто обстреливают наобум жилые районы, чтобы добиться максимальных жертв и разрушений.- пишет автор Telegram-канала.На протяжении многих лет Украина ведет жестокие обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего разрушаются жилые дома, гражданская инфраструктура, а самое ужасное – гибнут люди, граждане Российской Федерации. Эти действия, вне всяких сомнений, требуют самой жесткой ответной реакции со стороны российского государства.