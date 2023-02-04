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Власти Португалии назвали причины отказа от поставки танков Leopard 2 на Украину

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Власти Португалии назвали причины отказа от поставки танков Leopard 2 на Украину

У Лиссабона есть примерно четыре или пять танков, которые он мог бы передать Киеву, но он не станет этого делать. Власти Португалии назвали причины отказа от поставки танков Leopard 2 на Украину.


Их опубликовала местная газета Sol, ссылаясь на источники в Министерстве обороны страны.

Они отмечают, что имеющиеся в распоряжении португальской армии танки «Леопард-2» являются превосходными машинами для военных парадов, но вряд ли пригодны ждя чего-либо еще, в том числе и для участия в боевых действиях.

К примеру, у португальских военных нет в наличии ни одного боевого снаряда, а есть только учебные боеприпасы. В Лиссабоне считают, что иметь их на вооружении – слишком дорогое «удовольствие», ведь стоимость каждого составляет не менее десяти тысяч евро за штуку. Если поставить Украине 300 «Леопардов», как требует Зеленский, то их использование будет слишком разорительно для Украины, ведь каждый танк расходует в ходе боевых действий минимум сорок снарядов в день. То есть за год на боеприпасы этой танковой армаде понадобится на боеприпасы примерно 44 миллиарда евро.

Кроме того, в Португалии опасаются, что поставленные на Украину танки очень скоро попадут в руки российских военных, которые благодаря этому якобы получат доступ к передовым секретным технологиям.

Основной боевой танк Leopard 2 выпускается в ФРГ с 1979 года. С тех пор было произведено более 3,5 тысячи единиц этой боевой техники. Танк стоит на вооружении армий 20 стран мира.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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18 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:30
    +8
    Добрые португальцы. И снаряды учебные.
    И о бюджете Украины беспокоятся, равно как и получении Россией секретных технологий в танке от 1979 года производства...
    Я аж плачу от умиления
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:36
      +3
      ...В Лиссабоне считают, что иметь их на вооружении – слишком дорогое «удовольствие», ведь стоимость каждого составляет не менее десяти тысяч евро за штуку...

      Ну просто полная португальская наивность и не более.
      Да с таким опытом попрошайничества как у киевских "стратегов" они сначала разведут страны НАТО и к ним примкнувших на безвозмездные поставки оружия, а после (если оно конечно наступит) с таким же напором, нахрапистостью и хамством будут требовать дать безвозмездно денег на "восстановление" остатков Украины и списания с Украины долгов под ноль. laughing
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:42
        +2
        Странно, что не подарили М60
        Это старьё до сих пор сотня штук на балансе португальской армии есть.
        И почти сотня М48А5.
        Вся Европа своё старьё, пользуясь случаем, списала, а португальцы не догадались.
        Хотя, вообще-то, и "Леопарды" они по цене металлолома у Нидерландов, списанные, купили.
    2. nikon7717
      nikon7717 Сегодня, 15:41
      0
      Добрые португальцы. И снаряды учебные.
      И о бюджете Украины беспокоятся
      у Португалии просто все колонии уже давно англосаксы отжали. Даже если хохлам передадут танки им все равно ничего не обломиться. Простой расчет.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:49
      -4
      Цитата: Федор Рашкин
      Добрые португальцы. И снаряды учебные.

      Ну не хотят португалы, быть повязанными, «украинским дурдомом». У них с Каталонией проблемы, а тут ещё незалежных им "подсовывают"
      1. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 15:59
        +2
        Уточните ,пожалуйста,какие проблемы у Португалии в испанской Каталонии!Спасибо.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 15:39
    +1
    танки «Леопард-2» являются превосходными машинами для военных парадов, но вряд ли пригодны для чего-либо еще,

    Любые отмазки, только не поставлять.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 15:40
    +3
    Иначе чем "прогнали пургу" то, что заявили потомки просвещенных мореплавателей - португальцы и не назвать...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +1
    А по данным португальского агентства Lusa,лёпы на краину поедут ,после ремонта.У Рыбаря по крайней мере так сказано.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:00
      0
      Тоже читал что после ремонта отправят 37 штук.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:59
    0
    Португальцев еще марокканцы напугали в битве при Танжере.
    До сих пор опомниться не могут yes
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:05
    +1
    Исходя из реалий сегодняшнего дня, наблюдая, как меняется антироссийская риторика, думаю, корректнее подавать такие заметки не в категорическом ключе, а с оговоркой - на сегодняшний день.
    К примеру:
    "Власти Португалии назвали причины отказа от поставки танков Leopard 2 на Украину на сегодняшний день"
    Потому что никто не знает, что будет завтра.
    Не так давно говорилось, что танков вообще не будет. Что не будет авиации. Что не будут поставляться ракеты дальнего действия...
    Много чего говорилось
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:08
    +1
    "...то их использование будет слишком разорительно для Украины, ведь каждый танк расходует в ходе боевых действий минимум сорок снарядов в день. То есть за год на боеприпасы этой танковой армаде понадобится на боеприпасы примерно 44 миллиарда евро." - вопрос: а Украина то здесь причем??? Деньги выделит Европа и переданы они будут ВПК Европы. Один Rhelnmetall на этом озолотится (они уже заявили, что готовы производить 240.000 танковых снарядов в год - только дайте заказ).
  8. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Сегодня, 16:27
    0
    Дорого для Украины содержать свои вооруженные силы. Вот мы о них подумали и предложили демилитаризацию чтобы нагрузку на бюджет уменьшить winked
  9. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:31
    0
    Еще месяц назад португальцы голосили, что готовы украм все отдать, а как немцы сломались, так в отказ пошли. А вот немцам поздно уже рыпаться.
  10. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 16:35
    0
    Вроде как их примьерминистр обещает до конца марта поставить танки Украине.
  11. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 16:39
    0
    Да отправили уже, едут.
    Из Португалии - в Германию, далее - в Польшу, потом В/НА.
    Все остальное- болтовня пуста.
  12. donavi49
    donavi49 Сегодня, 18:09
    0
    Их опубликовала местная газета Sol, ссылаясь на источники в Министерстве обороны страны.


    А вот премьер-министр Антонио Коста сегодня заявил другое:
    Portugal will hand over Leopard 2 tanks to Ukraine by the end of March, Prime Minister Antonio Costa said.

    Lisbon is also discussing with Germany the supply of spare parts to repair the Leopard 2, which are currently in Portuguese warehouses.

    Оригинал:
    Portugal enviará tanques Leopard a Ucrania
    El primer ministro António Costa también indicó que su país está trabajando con Alemania para obtener piezas necesarias para reparar los tanques que no están operativos.

    "Sé cuántos tanques serán, pero eso será anunciado cuando sea el momento", dijo el mandatario a la agencia de noticias Lusa al final de una visita a República Centroafricana.

    Asimismo, Costa señaló que Portugal puso en marcha una operación logística con Alemania para conseguir piezas que permitan recuperar otros carros de combate.

    Portugal ya había confirmado que estaba disponible para enviar tanques Leopard 2 a Ucrania y hace dos semanas anunció que iba a suministrar un segundo grupo de 14 vehículos blindados de transporte de personal M113, ocho generadores de gran capacidad para producción de electricidad, municiones y dos toneladas de equipo médico.

    Коста - знает сколько танков отправят (вероятно 4-6 машин), но объявят об этом ближе к отправке. До конца марта.
    Коста - Португалия вместе с Германией оснастят их запчастями и расходниками.
    Коста - пока Леопарды готовятся в рамках общей миссии (с Германией и другими союзниками) они активно отправляют помощь, М113, генераторы, боеприпасы, медицину и т.п.