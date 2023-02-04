У Лиссабона есть примерно четыре или пять танков, которые он мог бы передать Киеву, но он не станет этого делать. Власти Португалии назвали причины отказа от поставки танков Leopard 2 на Украину.
Их опубликовала местная газета Sol, ссылаясь на источники в Министерстве обороны страны.
Они отмечают, что имеющиеся в распоряжении португальской армии танки «Леопард-2» являются превосходными машинами для военных парадов, но вряд ли пригодны ждя чего-либо еще, в том числе и для участия в боевых действиях.
К примеру, у португальских военных нет в наличии ни одного боевого снаряда, а есть только учебные боеприпасы. В Лиссабоне считают, что иметь их на вооружении – слишком дорогое «удовольствие», ведь стоимость каждого составляет не менее десяти тысяч евро за штуку. Если поставить Украине 300 «Леопардов», как требует Зеленский, то их использование будет слишком разорительно для Украины, ведь каждый танк расходует в ходе боевых действий минимум сорок снарядов в день. То есть за год на боеприпасы этой танковой армаде понадобится на боеприпасы примерно 44 миллиарда евро.
Кроме того, в Португалии опасаются, что поставленные на Украину танки очень скоро попадут в руки российских военных, которые благодаря этому якобы получат доступ к передовым секретным технологиям.
Основной боевой танк Leopard 2 выпускается в ФРГ с 1979 года. С тех пор было произведено более 3,5 тысячи единиц этой боевой техники. Танк стоит на вооружении армий 20 стран мира.