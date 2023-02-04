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Представитель ВСУ рассказал о связанных с поставками Украине систем ПВО Patriot PAC-3 и SAMP/T надеждах

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Представитель ВСУ рассказал о связанных с поставками Украине систем ПВО Patriot PAC-3 и SAMP/T надеждах

Украина рассчитывает в связи с поставками ЗРК Patriot PAC-3 и SAMP/T получить возможность сбивать баллистические ракеты, представляющие собой наибольшую опасность для страны в настоящее время. Об этом заявил официальный представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.


Игнат немного рассказал и о том, что сегодня представляет собой система противовоздушной обороны Украины. По словам представителя ВСУ, Украина располагает симбиозом старых советских систем противовоздушной обороны вроде ЗРК С-300, и поставленных Западом систем ПВО IRIS-Т, NASAMS, Crotale и Gepard.

Как утверждает Игнат, все комплексы противовоздушной обороны могут работать в едином информационном поле. Это позволяет им в режиме реального времени передавать информацию о воздушной обстановке и поражать выбранные цели.

Напомним, что Украина наиболее активно стала требовать поставок западных систем противовоздушной и противоракетной обороны после того, как ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетической и военной инфраструктуры страны. Эти удары, в свою очередь, стали ответной мерой после серии террористических актов, проведенных украинскими формированиями на территории Российской Федерации, включая взрыв на Крымском мосту.

Поскольку сейчас в состав ПВО Украины входят и советские, и западные зенитные ракетные комплексы, это обстоятельство значительно усложняет эксплуатацию и обслуживание системы противовоздушной обороны. Представитель ВСУ лукавит, когда говорит, что Украина выстроила развитую систему противовоздушной обороны со столь эклектичным вооружением. Даже простое обслуживание разных систем требует наличия большого количества специалистов с разносторонней подготовкой, умеющих работать с иностранной военной техникой.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA
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5 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:38
    0
    Украина рассчитывает в связи с поставками ЗРК Patriot PAC-3 и SAMP/T получить возможность сбивать баллистические ракеты, представляющие собой наибольшую опасность для страны в настоящее время.
    Вот скоро и увидим...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: svp67
      Украина рассчитывает в связи с поставками ЗРК Patriot PAC-3 и SAMP/T получить возможность сбивать баллистические ракеты, представляющие собой наибольшую опасность для страны в настоящее время.
      Вот скоро и увидим...

      Несомненно. Эта война дает громадный аналитический материал всем армиям. В АОИ, видимо под воздействием успешного применения легкой бронетехники, наконец рухнула стена по отказу от БМП.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:48
    0
    Значит свидомиты скоро начнут своих детей называть именами Пэтриот и Самп. wassat

    Байрактары, Джавеллины и т.д. уже были ....
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:10
    -1
    украина киев прикроет и может часть западной территории и начнут дальнобойными ракетам по России стрелять
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:13
    0
    Позор ПРО США по прежнему летает над индейцем Джо.Говорят что он покинет США в субботу.Пэтриот говорите,судя по всему под шариком не Вини,а симбиоз Вини с Терминатором.Упадёт мало не покажется.