Украина рассчитывает в связи с поставками ЗРК Patriot PAC-3 и SAMP/T получить возможность сбивать баллистические ракеты, представляющие собой наибольшую опасность для страны в настоящее время. Об этом заявил официальный представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.Игнат немного рассказал и о том, что сегодня представляет собой система противовоздушной обороны Украины. По словам представителя ВСУ, Украина располагает симбиозом старых советских систем противовоздушной обороны вроде ЗРК С-300, и поставленных Западом систем ПВО IRIS-Т, NASAMS, Crotale и Gepard.Как утверждает Игнат, все комплексы противовоздушной обороны могут работать в едином информационном поле. Это позволяет им в режиме реального времени передавать информацию о воздушной обстановке и поражать выбранные цели.Напомним, что Украина наиболее активно стала требовать поставок западных систем противовоздушной и противоракетной обороны после того, как ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетической и военной инфраструктуры страны. Эти удары, в свою очередь, стали ответной мерой после серии террористических актов, проведенных украинскими формированиями на территории Российской Федерации, включая взрыв на Крымском мосту.Поскольку сейчас в состав ПВО Украины входят и советские, и западные зенитные ракетные комплексы, это обстоятельство значительно усложняет эксплуатацию и обслуживание системы противовоздушной обороны. Представитель ВСУ лукавит, когда говорит, что Украина выстроила развитую систему противовоздушной обороны со столь эклектичным вооружением. Даже простое обслуживание разных систем требует наличия большого количества специалистов с разносторонней подготовкой, умеющих работать с иностранной военной техникой.