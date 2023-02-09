Дроны над окопами: противодействие квадрокоптерам разведки и корректировки на передовой

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине стала крупнейшим военным конфликтом за последние полвека и крупнейшим военным конфликтом на европейском континенте начиная со времён Второй мировой войны. Можно сказать, что даже участники те же, только теперь к нацистскому блоку присоединились США, Канада и Великобритания.
Ещё одной отличительной особенностью этой войны стало применение новейших средств разведки, связи и обработки информации, никогда ранее не применявшихся в таких количествах и столь интенсивно. Именно они определяют тот формат боевых действий, к которому в конечном итоге пришла СВО, а именно – к артиллерийской войне с медленным «прогрызанием» позиций противника пехотными подразделениями, усиленными бронетехникой – никаких танковых клиньев и «блицкригов».
Если нанесение ударов высокоточным оружием в глубину территории противника в основном опирается на данные спутниковой и агентурной разведки, то на передовой важнейшую задачу по обнаружению противника, корректировке действий наземных подразделений и огневых средств выполняют малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) квадрокоптерного, гексакоптерного, октакоптерного и т. д. типа, а также самолётной и вертолётной схем. Поскольку большая часть таких БПЛА является именно коммерческими малогабаритными БПЛА-квадрокоптерами, то в дальнейшем будем говорить именно о них.
Коммерческие малогабаритные БПЛА-квадрокоптеры стали одним из наиболее важных и эффективных средств тактической разведки в ходе проведения СВО
Необходимо напомнить о важности перепрошивки гражданских дронов, используемых нашими вооружёнными силами в ходе СВО, и в качестве аргументации привести выдержку одного из украинских документов, опубликованную на телеграм-канале «Lobaev Z»:
«Сильными сторонами русских штурмовых частей является корректировка с БПЛА и четкая координация между его оператором, орудиями и штурмовиками. Корректировщик-оператор дрона располагается в зоне радиодоступности, работая т.н. «каруселью» из 2-х машин, со сменой батарей. Он не только видит наши позиции, наводя на них огонь, высокоточные и площадные арт. удары, но и часто координирует ближний бой при атаке частями РФ наших позиций. Там противники часто находятся рядом, не видя друг друга. И подсказка наблюдателя о том – куда метать гранаты, бить системами АГС, подствольных и обычных гранатометов, не оставляет украинским частям шанса при отсутствии осмотра с воздуха.
Предлагаем следующие меры по противодействию БПЛА-группам ВС РФ:
Широкое использование аэроскопа, для выявления точки нахождения оператора дрона. Враг (то есть мы – русские) ввиду низкого уровня подготовки к современной войне значительной части офицеров ст. и высшего звена, практически не тратит время на спец. прошивки и системы защиты от обнаружения аппаратного типа, вроде тех, которые предлагает военный преступник В. Е. Лобаев и его завод (спасибо за похвалу, всегда рад. – Прим. Лобаева). Так что аэроскоп это всё легко фиксирует. Там, где аэроскопы имеются в нужном числе, а русские орудуют непрошитыми дронами, время работы их оператора исчисляется десятком минут до накрытия арт. огнем. После чего оператор либо убегает, либо получает ранение, либо гибнет, оставляя подразделения без обзора и быстрой координации. Внимание для расчетов минометов, орудий и для снайперов – оператор БПЛА – ВАША КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ!!! Квалифицированных их немного, и потеря каждого чувствительна!!! Для выучки нового, той же эффективности нужно потратить много времени, сил. И ещё непросто найти подходящего на данную должность человека! В свете чего помним – уничтожение корректировщиков, а также ретрансляторов связи являются ключевыми приоритетами!»
Предлагаем следующие меры по противодействию БПЛА-группам ВС РФ:
Широкое использование аэроскопа, для выявления точки нахождения оператора дрона. Враг (то есть мы – русские) ввиду низкого уровня подготовки к современной войне значительной части офицеров ст. и высшего звена, практически не тратит время на спец. прошивки и системы защиты от обнаружения аппаратного типа, вроде тех, которые предлагает военный преступник В. Е. Лобаев и его завод (спасибо за похвалу, всегда рад. – Прим. Лобаева). Так что аэроскоп это всё легко фиксирует. Там, где аэроскопы имеются в нужном числе, а русские орудуют непрошитыми дронами, время работы их оператора исчисляется десятком минут до накрытия арт. огнем. После чего оператор либо убегает, либо получает ранение, либо гибнет, оставляя подразделения без обзора и быстрой координации. Внимание для расчетов минометов, орудий и для снайперов – оператор БПЛА – ВАША КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ!!! Квалифицированных их немного, и потеря каждого чувствительна!!! Для выучки нового, той же эффективности нужно потратить много времени, сил. И ещё непросто найти подходящего на данную должность человека! В свете чего помним – уничтожение корректировщиков, а также ретрансляторов связи являются ключевыми приоритетами!»
В сети интернет имеется огромное количество видеороликов, снятых с БПЛА, которые осуществляют обнаружение живой силы и техники противника, обеспечивают корректировку огня, ведущегося по ним, а также непосредственный сброс малогабаритных мин и гранат, осуществляемый с помощью специальных приспособлений.
Нет никаких сомнений, что малогабаритные БПЛА-квадрокоптеры являются значительной угрозой для наших бойцов, находящихся на передовой, а значит, их уничтожение является одной из наиболее приоритетных задач.
Для уничтожения БПЛА-квадрокоптеров необходимо обеспечить:
- первичное обнаружение БПЛА-квадрокоптера противника над полем боя;
- допоиск, сопровождение и точное наведение на него оружия;
- поражение тем или иным видом оружия.
Рассмотрим эти задачи поподробнее.
Обнаружение
Задача обнаружения БПЛА-квадрокоптеров является одной из самых сложных. Эти дроны являются малогабаритными, их корпуса по большей части изготовлены из пластика. Из-за этого их плохо различают радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, работа РЛС засекается средствами радиотехнической разведки (РТР) противника, после чего в неё может прилететь противорадиолокационная ракета (ПРР) типа AGM-88 HARM, управляемая ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS или иной управляемый, или неуправляемый боеприпас.
В тепловизор их также практически не видно, поскольку работа электродвигателей обеспечивается от аккумуляторов, и они практически не излучают тепло – разумеется, речь идёт только об электрических квадрокоптерах, а не о сельскохозяйственных БПЛА с бензиновыми двигателями, тарахтящих как газонокосилка и светящихся в инфракрасном (ИК) диапазоне как новогодняя ёлка.
Также электрические БПЛА-квадрокоптеры практически не шумят. По личному опыту, достаточно громко «жужжащий» на земле дрон DJI Mavic Mini на высоте 300-500 метров становится еле слышен, и это в лесу, практически в абсолютной тишине, что уж тут говорить о поле боя. На этой же высоте он становится едва различим визуально – его можно обнаружить, только если точно знать, что он там должен быть.
Тогда как же осуществлять обнаружение БПЛА-квадрокоптеров?
Можно предположить, что в первую очередь могут и должны использоваться средства РТР. Дело в том, что любой БПЛА-квадрокоптер имеет постоянный канал связи с оператором, который этим БПЛА управляет. Этот канал лежит в диапазоне от 900 МГц до 5,8 ГГц.
Обнаружить излучение приёмопередатчиков БПЛА можно с помощью SDR (Software Defined Radio) приёмников и спектроанализаторов с расширенным функционалом – об их применении мы уже говорили ранее в материале Охота на терминалы Starlink и их операторов объявляется открытой. По сравнению с РЛС и тепловизорами это оборудование стоит сущие копейки. Даже с помощью одного SDR-приёмника или спектроанализатора, в сочетании с направленной антенной, можно определить примерное направление на искомый БПЛА, к примеру, на телеграм-канале «Золотые руки ангела» был показан способ обнаружения дронов с помощью спектроанализатора «Arinst». Можно предположить, что распределённая система с триангуляцией источника сигнала позволит делать это быстрее и точнее.
SDR-приёмник HackRF с диапазоном сканирования от 1 МГц до 6 ГГц (слева) и спектроанализатор «Arinst» с диапазоном сканирования от 35 МГц до 6,2 ГГц (справа)
Второй возможный способ первичного обнаружения БПЛА-квадрокоптеров противника – это акустический. Как уже говорилось выше, электрический БПЛА DJI Mavic Mini на высоте 300-500 метров становится еле слышен, то есть для обнаружения таких БПЛА необходимы некие устройства усиления звуков. Предприятиями госкорпорации «Ростех» создан модуль акустической разведки «Атака-Шорох», точные характеристики которого неизвестны.
Модуль акустической разведки «Атака-Шорох»
Могут быть разработаны и другие аналогичные системы, причём даже гражданскими компаниями, не работающими сейчас в рядах предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) – определённый интерес у некоторых предприятий имеется, как и необходимые компетенции, но они не готовы работать в этом направлении без конкретного заказчика. В конце концов, первые звукоулавливатели-пеленгаторы были созданы ещё во времена Первой мировой войны.
Звукоулавливатели-пеленгаторы времён Первой (слева) и Второй (справа) мировых войн
Разумеется, современные средства акустической разведки не должны иметь такие размеры, как во времена Первой и Второй мировых войн. Предположительно они могут быть выполнены на базе современных слуховых аппаратов с отсечкой превышения звукового порога.
Акустические средства обнаружения БПЛА могут включать в себя как системы кругового обзора, так и системы, предназначенные для более точного определения направления на БПЛА-квадрокоптер противника. В простейшем варианте обнаружение БПЛА может осуществляться оператором на слух. В более сложных системах акустический сигнал может преобразовываться в цифровой формат для анализа, разнесённые акустические приёмники позволят определить направление на БПЛА противника. Могут быть составлены «акустические портреты» наиболее известных БПЛА для определения их типа.
Предлагаемые средства радиотехнической разведки на базе SDR приёмников и спектроанализаторов с расширенным функционалом, как и акустические средства обнаружения, являются полностью пассивными системами, то есть они ничего не излучают и не могут быть запеленгованы противником для нанесения удара артиллерией или авиацией.
Сопровождение
После того как БПЛА-квадрокоптер противника обнаружен и определено примерное направление на него, необходимо осуществить допоиск его точного местоположения и сопровождение для последующего поражения. Визуально обнаружить БПЛА-квадрокоптер, находящийся выше 300-500 метров, крайне затруднительно, таким образом, необходимы какие-то прицельные приспособления.
Для обнаружения БПЛА-квадрокоптеров в дневное время по предварительному целеуказанию от средств обнаружения может быть достаточно оптического прицела, кратность которого и ширина поля зрения могут быть определены только опытным путём. В качестве альтернативного варианта может быть рассмотрено использование профессиональных видеокамер с переменной кратностью объектива и выводом изображения на дисплей высокого разрешения.
В части оптических прицелов и дневных телевизионных камер высокого разрешения есть одна проблема – с их помощью сложно, скорее невозможно обнаружить БПЛА-квадрокоптер в сумерки или в ночное время суток.
Простейшее решение, опять же, по опыту Второй мировой войны – применение активной подсветки в видимом диапазоне в сочетании с вышеупомянутым оптическим прицелом. В качестве оптической подсветки в видимом диапазоне длин волн может быть рассмотрено применение LEP-фонарей (не путать с LED – светодиодными фонарями). Этот тип источников освещения основан на использовании лазера для возбуждения лазером малоразмерной точки люминофора, что позволяет получить узкий дальнобойный луч – дальность освещения лучом карманного LEP-фонаря может достигать нескольких километров.
Луч LEP-фонаря
Дополнительно к ним может быть применена подсветка малогабаритным диодным лазером мощностью порядка 1,5 Вт с длиной волны 405 нм (доступные рыночные решения). Лазер с такой длиной волны вызывает флюоресценцию многих материалов, с высокой вероятностью белые части БПЛА-квадрокоптера будут очень хорошо заметны на большом расстоянии (вспомним светящиеся белые майки на дискотеках).
Лазерный диод мощностью более 1 Вт с длиной волны 405 нм
Другим решением может стать применение приборов/прицелов ночного видения (ПНВ). Не тепловизоров, поскольку в них БПЛА-квадрокоптеры плохо различимы, а именно ПНВ, основанных на усилении видимого света и инфракрасного излучения ближнего диапазона (у автора нет личного опыта наблюдения за БПЛА-квадрокоптерами в тепловизоре, по идее электрические БПЛА тоже должны излучать тепло, проблема скорее в том, что тепловизоры, способные его увидеть на большом расстоянии, стоят очень дорого).
В свою очередь ПНВ делятся на аналоговые, выполненные на базе электронно-оптических преобразователей (ЭОП), чья работа основана на принципе усиления света, и цифровые, оснащённые высокочувствительной матрицей, способной работать и в ближнем ИК диапазоне. Цифровые приборы/прицелы ночного видения могут иметь объективы с изменяемой кратностью и выводить изображение на дисплей.
Можно предположить, что в пассивном режиме обнаружить БПЛА-квадрокоптеры смогут только самые современные, редкие и дорогие аналоговые ПНВ третьего поколения. Таким образом, с высокой вероятностью потребуется применение ИК подсветки, например, на базе всё тех же лазерных диодов, только ИК-спектра, которые очень широко распространены и обладают высокой мощностью излучения и КПД. А если без подсветки не обойтись, то и нет смысла использовать дорогие аналоговые ПНВ, когда с этой задачей допоиска и сопровождения БПЛА-квадрокоптеров в ночное время могут справиться и цифровые ПНВ в сочетании с лазерной ИК-подсветкой.
Изображение с цифрового прицела ночного видения
Все предложенные меры могут использоваться как по отдельности, так и в комплексе. Например, если нет возможности уничтожать БПЛА-противника ночью, то зачистив от них небо днём, можно в светлое время суток провести перегруппировку, вывезти раненых, подвезти припасы.
Целесообразно комплектовать средства допоиска и сопровождения лазерным дальномером – они стоят совсем недорого и позволят точнее осуществлять поражение дронов.
Также может быть рассмотрен вариант своего рода «снайперской пары», когда помимо средств допоиска и сопровождения БПЛА, размещённых на вооружении, у «второго номера» будет свой комплект средств допоиска и сопровождения, дополненных лазерным целеуказателем на базе лазерного диода мощностью 1-1,5 Вт с длиной волны 520/525 нм. Преимуществом такого лазерного целеуказателя является то, что его луч виден даже днём в пасмурную погоду, то есть «второй номер» может быстро и эффективно обозначить направление на БПЛА «первому номеру».
Мощный зелёный лазер позволит выдать целеуказание на БПЛА-квадрокоптер не только ночью, но и днём в пасмурную погоду (в ясную погоду дрон и так будет проще обнаружить) – нужен именно видимый луч, поскольку навести и удержать точку непосредственно на БПЛА будет сложно
Конечно, применение активных излучателей – LEP-фонарей, ИК-лазеров, лазеров с длиной волны 405 нм, и особенно 520/525 нм, может демаскировать позицию стрелка/наблюдателя, но издалека можно только определить направление на источник света – определить дистанцию до него крайне затруднительно, а вблизи БПЛА-квадрокоптер противника, особенно при наличии у него тепловизора, и так обеспечит противнику обнаружение наших бойцов. Лучше обнаружить себя, быстро уничтожить БПЛА-квадрокоптер противника и поменять позицию, чем смирно дожидаться артналёта по его целеуказанию.
Поражение
Поскольку речь идёт о борьбе с дронами на передовой, то дальность поражения будет ограничена примерно одним километром. Могут быть рассмотрены два варианта – переносной и возимый. Соответственно в первом варианте масса, габариты и отдача средств поражения будут ограничены.
Предположительно, в качестве средств огневого поражения могут выступать пулемёты калибра 7,62х54R, например, ПКМ или «Печенег», оснащённые средствами допоиска и сопровождения БПЛА, рассмотренными в предыдущей главе. Пулемёты должны устанавливаться на носимую турель, обеспечивающую удобство их применения по воздушной цели. Поражение малоразмерной цели на расстоянии порядка одного километра – это достаточно сложная задача, поэтому не исключён вариант, что точности и кучности пулемётов будет недостаточно.
Пулемёт «Печенег-СП» с оптическим прицелом и тактическим глушителем
В качестве альтернативы можно рассмотреть применение высокоточных полуавтоматических снайперских винтовок, например, модели «Счётчик» калибра 7,62х51 мм компании Lobaev Arms. Винтовка также должна располагаться на турели. Возможно, что для поражения воздушных целей «Счётчик» должен быть дополнен режимом огня короткими очередями (по 2-3 патрона).
Снайперская винтовка «Счётчик»
Было бы интересно проверить эффективность против малых БПЛА автоматов АН-94 в режиме стрельбы короткими очередями по два патрона со скорострельностью 1800 выстрелов в минуту, хотя, разумеется, дальность поражения патроном 5,45х39 мм будет значительно меньше, чем патроном 7,62х51 мм или 7,62х54R.
В конечном итоге выбор оптимального варианта вооружения может быть сделан только по результатам практических испытаний.
Отдельно необходимо сказать о боеприпасах. В страйкболе иногда применяют ультрафиолетовые (УФ) фонари, которые заставляют флюоресцировать летящие шарики для улучшения точности стрельбы игрока. Предположительно, на донце пуль патронов калибра 7,62х51 мм и 7,62х54R также может быть нанесён флюоресцирующий состав. В сочетании с вышеупомянутым лазером с длиной волны излучения 405 нм это позволит стрелку (и второму номеру расчёта) визуально наблюдать траекторию полёта пуль к атакуемому БПЛА для эффективной корректировки стрельбы. Однако здесь уже потребуется привлечение патронных заводов, что явно будет непросто. Разве что обеспечить изготовление таких «противодроновых» патронов малыми партиями на небольших предприятиях...
В возимом варианте в качестве средств поражения могут выступать крупнокалиберные пулемёты НСВ, «Корд» под патрон 12,7х108 мм или автоматические пушки ЗУ-23-2 под боеприпас 23х158 мм, размещаемые в кузовах пикапов или грузовых автомобилей. Как и в случае с носимыми комплексами оптимальный выбор можно сделать только по результатам практических испытаний. БПЛА-квадрокоптеры – это малоразмерная и сложная для поражения цель, оружие для её уничтожения должно обладать высокой точностью и кучностью стрельбы.
Можно ещё рассмотреть такие достаточно экзотичные вооружения, как четырёхствольные пулемёты ЯкБ-12,7 под патрон 12,7х108 мм и ГШГ-7,62 под патрон 7,62х54R. Пулемёт ЯкБ устанавливается на некоторые модификации транспортно-боевого вертолёта Ми-24, а пулемёт ГШГ используется в подвесных гондолах вертолёта Ка-29 вместе с вышеупомянутым пулемётом ЯкБ.
Пулемёты ЯкБ-12,7 (слева) и ГШГ-7,62 (справа)
Белорусы установили два пулемёта ГШГ на роботизированный комплекс «Берсерк», который предназначен для поддержки наземных сил и, по некоторым данным, для поражения БПЛА.
Белорусский роботизированный комплекс «Берсерк» с двумя пулемётами ГШГ-7,62
Для наведения и удержания во время стрельбы крупнокалиберных и высокоскоростных пулемётов потребуются массивные станки, размещаемые в кузовах автомобилей.
Выводы
Как мы уже говорили в начале, борьба с БПЛА противника, осуществляющими тактическую разведку на передовой, корректировку артиллерийского огня и сброс гранат/мин на позиции наших бойцов, является одной из приоритетных задач. В настоящем материале рассмотрены средства, позволяющие обеспечить первичное обнаружение, допоиск, сопровождение и поражение БПЛА противника.
По сути предлагаемые решения представляют собой пространственно и функционально распределённый противодроновый комплекс, каждая из составных частей которого может функционировать независимо или в комплексе, дополняя возможности друг друга.
Перечислим элементы, которые могут в него входить.
Обнаружение:
- средства радиотехнической разведки на базе SDR-приёмников;
- средства радиотехнической разведки на базе спектроанализаторов;
- акустические средства разведки.
Допоиск и сопровождение:
- оптические прицелы;
- дневные видеокамеры высокого разрешения с объективами с переменной кратностью;
- LEP-фонари;
- лазеры с длиной волны 405 нм, мощностью свыше 1 Вт;
- цифровые приборы ночного видения с лазерной ИК-подсветкой;
- зелёные лазеры с длиной волны 520/525 нм, мощностью свыше 1 Вт (целеуказание).
Поражение (носимые варианты):
- пулемёты типа ПКМ или «Печенег» под патрон 7,62х54R;
- полуавтоматические высокоточные винтовки типа «Счётчик» калибра 7,62х51 мм, возможно, дополненные режимом огня короткими очередями на 2-3 выстрела.
Поражение (возимые варианты):
- пулемёты НСВ или «Корд» калибра 12,7 мм;
- автоматические пушки ЗУ-23-2;
- скорострельные пулемёты ЯкБ под патрон 12,7х108 мм и ГШГ под патрон 7,62х54R.
Для работы всех вышеперечисленных элементов комплекса потребуются:
- операторы средств разведки;
- стрелки (первый номер);
- наблюдатели (второй номер).
Количество средств разведки, стрелков и наблюдателей на километр фронта будет определяться характеристиками оборудования обнаружения, допоиска и сопровождения дронов, а также эффективностью выбранных средств поражения дронов противника. В дальнейшем мы постараемся рассмотреть иные способы поражения БПЛА противника, в дополнение к представленным в данном материале.