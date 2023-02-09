

Коммерческие малогабаритные БПЛА-квадрокоптеры стали одним из наиболее важных и эффективных средств тактической разведки в ходе проведения СВО

«Сильными сторонами русских штурмовых частей является корректировка с БПЛА и четкая координация между его оператором, орудиями и штурмовиками. Корректировщик-оператор дрона располагается в зоне радиодоступности, работая т.н. «каруселью» из 2-х машин, со сменой батарей. Он не только видит наши позиции, наводя на них огонь, высокоточные и площадные арт. удары, но и часто координирует ближний бой при атаке частями РФ наших позиций. Там противники часто находятся рядом, не видя друг друга. И подсказка наблюдателя о том – куда метать гранаты, бить системами АГС, подствольных и обычных гранатометов, не оставляет украинским частям шанса при отсутствии осмотра с воздуха.



Предлагаем следующие меры по противодействию БПЛА-группам ВС РФ:



Широкое использование аэроскопа, для выявления точки нахождения оператора дрона. Враг (то есть мы – русские) ввиду низкого уровня подготовки к современной войне значительной части офицеров ст. и высшего звена, практически не тратит время на спец. прошивки и системы защиты от обнаружения аппаратного типа, вроде тех, которые предлагает военный преступник В. Е. Лобаев и его завод (спасибо за похвалу, всегда рад. – Прим. Лобаева). Так что аэроскоп это всё легко фиксирует. Там, где аэроскопы имеются в нужном числе, а русские орудуют непрошитыми дронами, время работы их оператора исчисляется десятком минут до накрытия арт. огнем. После чего оператор либо убегает, либо получает ранение, либо гибнет, оставляя подразделения без обзора и быстрой координации. Внимание для расчетов минометов, орудий и для снайперов – оператор БПЛА – ВАША КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ!!! Квалифицированных их немного, и потеря каждого чувствительна!!! Для выучки нового, той же эффективности нужно потратить много времени, сил. И ещё непросто найти подходящего на данную должность человека! В свете чего помним – уничтожение корректировщиков, а также ретрансляторов связи являются ключевыми приоритетами!»

Обнаружение



SDR-приёмник HackRF с диапазоном сканирования от 1 МГц до 6 ГГц (слева) и спектроанализатор «Arinst» с диапазоном сканирования от 35 МГц до 6,2 ГГц (справа)



Модуль акустической разведки «Атака-Шорох»



Звукоулавливатели-пеленгаторы времён Первой (слева) и Второй (справа) мировых войн

Сопровождение



Луч LEP-фонаря



Лазерный диод мощностью более 1 Вт с длиной волны 405 нм



Изображение с цифрового прицела ночного видения



Мощный зелёный лазер позволит выдать целеуказание на БПЛА-квадрокоптер не только ночью, но и днём в пасмурную погоду (в ясную погоду дрон и так будет проще обнаружить) – нужен именно видимый луч, поскольку навести и удержать точку непосредственно на БПЛА будет сложно

Поражение



Пулемёт «Печенег-СП» с оптическим прицелом и тактическим глушителем



Снайперская винтовка «Счётчик»



Пулемёты ЯкБ-12,7 (слева) и ГШГ-7,62 (справа)



Белорусский роботизированный комплекс «Берсерк» с двумя пулемётами ГШГ-7,62

Выводы