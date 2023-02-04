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Минобороны: В районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

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Минобороны: В районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В отличие от громких заявлений киевских пропагандистов, российское Минобороны не анонсирует планы по возврату Украины к границам до распада СССР, теперь уже в составе РФ, а только докладывает о фактической обстановке в зоне СВО. Главное из очередного брифинга Конашенкова.


Российское военное командование подтверждает продолжение наступательных действий на Купянском направлении в Харьковской области. Подразделения «Западной» группировки войск в результате успешных штурмовых действий выбили противника с западных окраин пгт Двуречное на правом берегу реки Оскол.

Есть успехи у ВС РФ и на Красно-Лиманском направлении, где противника теснят бойцы группировки войск «Центр». О взятии каких-либо населенных пунктов на этом участке официальной информации пока нет.

В Донецкой республике продолжаются штурмовые действия «Южной» группировки войск, которые вновь заняли более выгодные рубежи и позиции. Как известно, основную ударную силу здесь составляют отряды ЧВК «Вагнер».

Как всегда, на всех участках фронта активно работает наша артиллерия и авиация, вот некоторые результаты ударов по позициям противника.

В Харьковской области армейской авиацией и артиллерией уничтожены более тридцати боевиков ВСУ, две БМП и три пикапа. В Луганской и Донецкой республиках нанесено огневое поражение 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ, в результате потери неприятеля составили более 100 человек живой силы, уничтожены РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. На Донецком направлении за сутки украинские подразделения лишились гаубицы «МСТА-Б», самоходной артустановки «Акация» и РСЗО БМ-21 «Град», на позициях уничтожено до 60 националистов.

В районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Снарядный голод, на который уже открыто жалуются украинские боевики, теперь на этих важных направлениях только усилится, что явно поможет нашим бойцам и дальше развивать здесь наступление.

Судя по последним сводкам Минобороны, украинская армия действительно испытывает дефицит в танках. Еще не так давно регулярно сообщалось о нескольких единицах подбитых боевых машин, в сегодняшнем заявлении Конашенкова говорится об одном уничтоженном танке на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

Отдыхали и наши летчики истребительной авиации, похоже, ВС ВСУ или уже не на чем летать, или Генштаб бережет последние оставшиеся самолеты и пилотов. С земли средствами российской ПВО уничтожены тринадцать украинских беспилотников, успешно перехвачены реактивные снаряды РСЗО «Ольха» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У», все в небе над Донецкой и Луганской республиками.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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6 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:58
    +2
    Обстановка на Угледарском направлении. Наступательные действия ведут морская пехота и ОБТФ "Каскад" России. Обороняет город как минимум 72-я бригада ВСУ и, возможно, некоторые подошедшие резервы. ВСУ контратаковав, смогли выбить российские силы из Никольских дач и сейчас бои идут преимущественно в лесополосах.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:31
      0
      Вся эта западная шушера падёт после Краматорска. Иначе никак
    2. Грица
      Грица Сегодня, 17:40
      0
      Цитата: tihonmarine
      ВСУ контратаковав, смогли выбить российские силы из Никольских дач и сейчас бои идут преимущественно в лесополосах.

      Да уж, не везет нам с Угледаром... Это уже третья неудачная попытка овладеть этим небольшим городом.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:13
    0
    Вообще то цели долны быть.Про "демилитаризацию и денацификацию"давайте забудем.Защита жителей Донбасса?Так теперь надо будет зачищать все как минимум до Житомира и Винницы,в свете поставок вооружений для ВСУ
  3. polinet
    polinet Сегодня, 16:23
    0
    Отдыхали и наши летчики истребительной авиации
    это хорошо конечно, но хотелось бы увеличить бомбометание, для более быстрого продвижения.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: polinet
      это хорошо конечно, но хотелось бы увеличить бомбометание, для более быстрого продвижени

      Авиация отдыхает, а в это время мы видим ролики, как под носом - в Часовом Яре разгружается спокойненько куча бронетехники с платформ