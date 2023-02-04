Минобороны: В районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В отличие от громких заявлений киевских пропагандистов, российское Минобороны не анонсирует планы по возврату Украины к границам до распада СССР, теперь уже в составе РФ, а только докладывает о фактической обстановке в зоне СВО. Главное из очередного брифинга Конашенкова.
Российское военное командование подтверждает продолжение наступательных действий на Купянском направлении в Харьковской области. Подразделения «Западной» группировки войск в результате успешных штурмовых действий выбили противника с западных окраин пгт Двуречное на правом берегу реки Оскол.
Есть успехи у ВС РФ и на Красно-Лиманском направлении, где противника теснят бойцы группировки войск «Центр». О взятии каких-либо населенных пунктов на этом участке официальной информации пока нет.
В Донецкой республике продолжаются штурмовые действия «Южной» группировки войск, которые вновь заняли более выгодные рубежи и позиции. Как известно, основную ударную силу здесь составляют отряды ЧВК «Вагнер».
Как всегда, на всех участках фронта активно работает наша артиллерия и авиация, вот некоторые результаты ударов по позициям противника.
В Харьковской области армейской авиацией и артиллерией уничтожены более тридцати боевиков ВСУ, две БМП и три пикапа. В Луганской и Донецкой республиках нанесено огневое поражение 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ, в результате потери неприятеля составили более 100 человек живой силы, уничтожены РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. На Донецком направлении за сутки украинские подразделения лишились гаубицы «МСТА-Б», самоходной артустановки «Акация» и РСЗО БМ-21 «Град», на позициях уничтожено до 60 националистов.
В районе Краматорска и Угледара уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Снарядный голод, на который уже открыто жалуются украинские боевики, теперь на этих важных направлениях только усилится, что явно поможет нашим бойцам и дальше развивать здесь наступление.
Судя по последним сводкам Минобороны, украинская армия действительно испытывает дефицит в танках. Еще не так давно регулярно сообщалось о нескольких единицах подбитых боевых машин, в сегодняшнем заявлении Конашенкова говорится об одном уничтоженном танке на подконтрольной ВСУ территории ДНР.
Отдыхали и наши летчики истребительной авиации, похоже, ВС ВСУ или уже не на чем летать, или Генштаб бережет последние оставшиеся самолеты и пилотов. С земли средствами российской ПВО уничтожены тринадцать украинских беспилотников, успешно перехвачены реактивные снаряды РСЗО «Ольха» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У», все в небе над Донецкой и Луганской республиками.