Британская пресса: Великобритания собралась признать ЧВК «Вагнер» «террористической организацией»

В настоящее время власти Великобритании занимаются проработкой решения о признании ЧВК «Вагнер» «террористической организацией». Об этом пишет британское издание The Telegraph.По утверждению британской прессы, непосредственно вопросом создания соответствующего нормативно-правового акта занимаются в министерстве внутренних дел Соединенного королевства. Если Лондон все же признает ЧВК «террористической организацией», то работа в данной структуре будет приравниваться к совершению уголовного преступления. Также в Великобритании будет после этого запрещено ношение символики ЧВК, проведение акций в ее поддержку и так далее.Еще одно важное последствие подобного решения в случае его принятия – невозможность для компании и связанных с ней структур осуществлять финансовые операции через британские банки.Что интересно, ранее британские власти не обращали особого внимания на российскую ЧВК. Ситуация стала меняться в январе 2023 года, судя по всему – из-за успехов «Вагнера» в Соледаре и под Артемовском.Тем не менее, вскоре после первых заявлений в МВД Соединенного королевства, Министерство иностранных дел Великобритании выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Но 6 февраля в МИД должны вновь вернуться к обсуждению данного вопроса.Вероятно, под последствиями признания «Вагнера» «террористической организацией», в МИД Великобритании понимают вероятность аналогичных шагов со стороны России в отношении британских частных военных компаний. А ведь наемники из Великобритании в составе западных ЧВК воюют не только на Украине, но и в Африке, вдруг к ним начнут относиться как к боевикам террористических группировок?