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Британская пресса: Великобритания собралась признать ЧВК «Вагнер» «террористической организацией»

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Британская пресса: Великобритания собралась признать ЧВК «Вагнер» «террористической организацией»

В настоящее время власти Великобритании занимаются проработкой решения о признании ЧВК «Вагнер» «террористической организацией». Об этом пишет британское издание The Telegraph.


По утверждению британской прессы, непосредственно вопросом создания соответствующего нормативно-правового акта занимаются в министерстве внутренних дел Соединенного королевства. Если Лондон все же признает ЧВК «террористической организацией», то работа в данной структуре будет приравниваться к совершению уголовного преступления. Также в Великобритании будет после этого запрещено ношение символики ЧВК, проведение акций в ее поддержку и так далее.

Еще одно важное последствие подобного решения в случае его принятия – невозможность для компании и связанных с ней структур осуществлять финансовые операции через британские банки.

Что интересно, ранее британские власти не обращали особого внимания на российскую ЧВК. Ситуация стала меняться в январе 2023 года, судя по всему – из-за успехов «Вагнера» в Соледаре и под Артемовском.

Тем не менее, вскоре после первых заявлений в МВД Соединенного королевства, Министерство иностранных дел Великобритании выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Но 6 февраля в МИД должны вновь вернуться к обсуждению данного вопроса.

Вероятно, под последствиями признания «Вагнера» «террористической организацией», в МИД Великобритании понимают вероятность аналогичных шагов со стороны России в отношении британских частных военных компаний. А ведь наемники из Великобритании в составе западных ЧВК воюют не только на Украине, но и в Африке, вдруг к ним начнут относиться как к боевикам террористических группировок?
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20 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:01
    +3
    Я так понимаю, что именно
    SAS принимало участие в диверсиях на СП-2? В ответ можно их признать террористами.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 16:20
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Я так понимаю, что именно
      SAS принимало участие в диверсиях на СП-2? В ответ можно их признать террористами.

      Какой ответ? Наши кроме как сопли жевать и булькать что-то невнятное ничкему не способны, или вам тот же сп-2 ничего не показал...?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:30
      +2
      Вся ничтожнобритания сплошная террористическая организация со времён крестовых походов!
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Я так понимаю, что именно
      SAS принимало участие в диверсиях на СП-2? В ответ можно их признать террористами.

      Разница в том, что формально "Вагнер" - частная лавочка.
      А SAS - контора вполне себе государственная.
      Отсюда мораль - не SAS террористы, в вся Великобритания террористическое государство. Кому-кому, а им-то точно есть за что покаяться.

      Индусы там ничего сказать по этому вопросу не хотят? А китайцы?
      Я б им ещё "сэра Ф.Дрейка со товарищи" напомнил...
  2. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 16:02
    +1
    А королевские ВВС не террористы? Чем больше ложь, тем проще в неё поверить?
  3. Феликс
    Феликс Сегодня, 16:03
    +3
    Может назовут хотя бы один теракт, организованный "Вагнером"?
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:04
    +4
    Им так не нравятся свои дохлые наёмнички? Это признание заслуг, поздравление Вагнерам! Очень результативно мочат козлов
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:06
    +3
    Боятся, что англоязычные граждане, изъявят желание присоединиться на службу, т.к тот недавний видеоролик, видимо нашел свой отклик. Видимо он задумывался как шутка, но она слишком далеко зашла, и восприняли на серьезных щах laughing Надо еще такого, хорошо пошло, кучно.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:06
    +1
    Ждём зубодробительный ответ Евгения Пригожина.Щенка блинкина он уже на завтрак " сожрал".
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:10
    +1
    laughing
    Если в Бриташке посадят всех сотрудников ЧВК, зарегистрированых в Британии - то тюрем там не хватит, придется опять в Австралию параходами везти. И вообще, не стране, которая создала первую в мире ЧВК, что-то квакать на нас. Причем что характерно, первым наемником в ЧВК там стал основатель САС. Представили, чтоб в СССР кто-то Маргелову предложил стать наемником? Договорить бы не успели - порвали бы на ленточки
  8. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:10
    +4
    Британская пресса: Великобритания собралась признать ЧВК «Вагнер» «террористической организацией»

    Пригожин очень сильно расстроится и будет умолять о пощаде.
  9. midivan
    midivan Сегодня, 16:16
    +2
    Странное дело, террористическое государство пытается кого-то обвинить в терроризме! request
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: midivan
      Странное дело, террористическое государство пытается кого-то обвинить в терроризме! request

      Ну... Известное же дело - кто громче всех кричит: "Держи вора"?
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:19
    0
    Вагнер стал слишком крупным и профессиональным, чтобы быть просто ЧВК. Может быть в будущем, эта организация переродится в какой нибудь интернациональный легион при поддержке ряда других государств. Будут уже прикрыты на более высоком уровне от всяких злопыхателей. Фантазии конечно, ну а вдруг.
    1. Станислав Быков
      Станислав Быков Сегодня, 16:36
      -1
      У вагнеровцев самые большие потери на Украине среди всех наших формирований,200ых очень много.Знаю это можно сказать из первых рук.Знакомый сейчас в госпитале рвненый лежит.Их в самое пекло бросают за те деньги что они получают
  11. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 16:23
    +2
    Ух ты как англосаксонских выбля...ков корежит
  12. Grigory B
    Grigory B Сегодня, 16:42
    0
    Ух какая демократия,"Азов" с символикой не нацисты,а музыканты которые этих не нацистов уничтожают-террористы.Ну эта дермократия после Боинга,Одессы,Северных потоков нас уже не удивляет.
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 16:50
    +1
    Да плевать на убогих. Реклама Вагнеру: у Вас проблема с англо-саксами, мы Вам поможем.
  14. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 17:03
    0
    Знатно музыканты пощелкали мелкобританских интуристов и эмиссаров из ми-6 в Артёмовске/Соледаре.
    Боязно им, что заказчики по всему миру будут обращаться к музыкантам (например чтоб отжать рудники/шахты, местоположения от мелкобританских наймитов) вот и пытаются ограничить любые контакты и коммерческое взаимодействие с музыкантами
  15. Феликс
    Феликс Сегодня, 17:56
    0
    Цитата: midivan
    Наши кроме как сопли жевать и булькать что-то невнятное

    На лай каждой моськи реагировать - голос сорвать можно. Кроме прочего, "Вагнер" - контора частная и достаточно серьезная, за себя постоять сможет и без реакции МИДа.