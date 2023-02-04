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«Роскосмос» представил украшенную в честь 80-летия Сталинградской битвы ракету «Союз-2.1а»

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«Роскосмос» представил украшенную в честь 80-летия Сталинградской битвы ракету «Союз-2.1а»

Государственная корпорация «Роскосмос» показала праздничное оформление ракеты «Союз-2.1а» в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Фотографии ракеты выложены в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».


На носитель нанесены изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о городе Волгограде, герб Волгоградской области, логотип фонда социальных проектов «Наследие». Эти изображения призваны напоминать о великой победе советского народа 80 лет назад.

Дизайн украшений был представлен в Волгограде в ноябре 2022 года. Тогда в корпорации еще не сообщали, какую именно ракету собираются украсить в честь памятной годовщины.


Известно, что в настоящее время ракета готова к предстоящему пуску. Ее сборку завершили на космодроме «Байконур» сегодня, а пуск состоится 9 февраля в 9:15 мск. Ракета «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию грузовой космический корабль «Прогресс МС-22».


Напомним, что Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года победой Красной Армии над гитлеровскими войсками. Как отметил президент России Владимир Путин, выступая в Волгограде на мероприятии в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, она коренным образом изменила весь ход Великой Отечественной войны. Именно после этой битвы европейские сателлиты начали отворачиваться от Германии, пытаясь избежать ответственности за соучастие в ее преступлениях, так как поняли, что разгром Третьего рейха – решенный вопрос.
Использованы фотографии:
Telegram-канал госкорпорации "Роскосмос"
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13 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:30
    +9
    И сколько миллионов ушло на украшение?
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 16:40
      +9
      И какое отношение имеет "Роскосмос"и это изделие к Сталинградской битве?
      хотели-бы удивить народ.. отчеканили-бы портрет Великого И.В.Сталина.и это было понято и принято народом. А так опять батут!
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 16:47
        -1
        Возможно, не будь Сталинградской битвы,сегодня и "Роскосмоса" бы не было. Такое вот отношение.
      2. skeptikk2
        skeptikk2 Сегодня, 16:55
        +6
        Цитата: withoutreverse
        А так опять батут!

        Что делать?..
        Рогозинские понты в виде раскрасок и названий продолжаются и после его отставки. Инициатива с названиями, кстати, не самая удачная. "Союз МС-22" уже назвали "К. Э. Циолковский". Тот самый, который ныне пристыкован к МКС и признан аварийным. И ждет своей участи приземлиться в беспилотном режиме в марте месяце.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:45
      -2
      Цитата: Адриан28
      миллионов ушло на украшение

      То есть сказать нечего, но хочется.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:47
        +7
        раньше старались к памятным датам ракету запустить, мост сдать в эксплуатацию или ж/д ветку, или еще что...

        а сейчас раскрасками занимаются... н-даа....
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 17:56
          0
          Цитата: Nexcom
          раньше старались к памятным датам ракету запустить, мост сдать в эксплуатацию или ж/д ветку, или еще что...

          А потом после памятной даты занимались доведением до ума формально сданного.
      2. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 17:02
        0
        Ну да. Мне до ваших очень важных разоблачений далеко.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:10
      +2
      Лучшим памятником Сталинградской битве будет возвращение городу имя Сталинград, нет не из-за великой любви к Сталину, а ради исторической справедливости и дани величайшего уважения к Подвигу народа, лично для меня дико звучит город-Герой Волгоград или Санкт-Петербург, это уже история, и ведь нас учат не быть Иванами не помнящими родства. Сталины и Ленины приходят и уходят, а подвиг Героев на Века.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:48
    +2
    Если иконки на торпедо и елочки с четками воровскими на зеркале нет то есть куда стремится. И кстати, заметили как у нас в обществе и на сайте в частности отношение к гордости любой уважающей себя страны (космосу) изменилось. Один негатив, а как при союзе гордились и с придыханием обсуждали эти темы.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:00
      0
      Цитата: evgen1221
      Если иконки на торпедо и елочки с четками воровскими на зеркале нет то есть куда стремится. И кстати, заметили как у нас в обществе и на сайте в частности отношение к гордости любой уважающей себя страны (космосу) изменилось. Один негатив, а как при союзе гордились и с придыханием обсуждали эти темы.

      Потому как теперь не лидеры.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_2023_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
    2. У.Ченый
      У.Ченый Сегодня, 17:09
      0
      А чем гордиться? Тем, что раскрасили ракету? Ведь раньше гордились именно достижениями. Грандиозными достижениями. Первый спутник, первый космонавт, первая станция на Венере, первый луноход, первый выход в космос, первая космическая станция. Каждое из этих событий - прорыв, достижение мирового масштаба. А сейчас что? Робот Федор из импортных комплектующих, которого тупо свозили в космос. Киношников в космос свозили. Кстати, где тот фильм? Ни одного крупного достижения за все годы РФ.
  3. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 16:56
    0
    Рогозина уж нет, но дело его живет. Короткий комментарий.