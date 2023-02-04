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Пользуясь поддержкой Великобритании, Приштина саботирует реализацию соглашения о создании Союза сербских муниципалитетов

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Пользуясь поддержкой Великобритании, Приштина саботирует реализацию соглашения о создании Союза сербских муниципалитетов

Несмотря на давление Брюсселя и Вашингтона, премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти, пользуясь неофициальной поддержкой Великобритании, фактически саботирует реализацию соглашения о создании Союза сербских муниципалитетов. При этом Курти еще и выдвигает шесть встречных условий для его реализации, что также поддерживает Лондон. Позицию Приштины по этому вопросу анализирует сербское интернет-издание Novosti.


Соглашение о создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в виде ассоциации сербского большинства в Косово появилось в результате Брюссельского соглашения 2013 года, согласованного и заключенного правительствами Косово и Сербии. В соответствии с полномочиями, предоставленными Европейской хартией местного самоуправления и законодательством Косово, участвующие в ССМ сербские муниципалитеты на севере республики будут иметь право сотрудничать в осуществлении своих прав коллективно через ассоциацию. Ожидалось, что сообщество будет официально создано в рамках законодательства Косово в 2015 году, но затем решение было отложено на неопределенный срок из-за конфликтов по поводу полномочий.

Создание этой ассоциации должно стать условием для начала переговоров реализации европейского плана по Косово и Метохии, основанном на предложении Шольца-Макрона. Однако из всех западных стран, которые участвуют в решении косовской проблемы (США, Франция, Германия, Италия и Великобритания), только Соединенное Королевство упорно не настаивает на этом требовании. Чем и не преминул воспользоваться премьер-министр Косово.

Позицию по потаканию Приштине в отказе от выполнения Брюссельского соглашения подтверждают слова британского посланника на Западных Балканах Стюарта Пича, заявившего следующее:

ССМ является важным элементом нормализации отношений между Сербией и Косово, но этот вопрос не должен препятствовать достижению других договоренностей между двумя сторонами.

Имея такую поддержку Лондона, Курти начал менять договоренности по мирному регулированию ситуации на севере Косово, выдвигая свои требования к ССМ. Среди них, переименование соглашения, приведение его в соответствие с Конституцией и законами Косово, отказ Сербии от создания параллельных органов местного самоуправления на севере республики и сдача оружия местным населением.

Более того, косовский премьер потребовал от Белграда отозвать письма, адресованные высшим должностным лицам пяти стран-членов ЕС, которые не признают самопровозглашенную независимость Косово. В них власти Сербии просят эти страны не поддерживать заявку Приштины на членство в Евросоюзе.

В этой непростой ситуации Брюссель и Вашингтон пытаются воздействовать на Лондон, чтобы британское правительство изменило свою позицию и присоединилось к консолидированному требованию к Приштине скорейшим образом вернуться к выполнению Брюссельского соглашения.

Специальный посланник США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что принятие европейского плана по Косово и Метохии станет важным шагом для нормализации отношений между Белградом и Приштиной, и еще раз повторил, что выполнение Брюссельского соглашения и формирование ССМ является юридическим обязательством Приштины, сообщает сербское издание.
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:15
    0
    Вучичу бы давно пора понять пятой ношки в стуле не будет, самая устойсивая система трехмерная Россия-народ Сербии-армия.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 18:02
      0
      А у него нет выбора. Фактически страна в окружении недружественных стран НАТО. Причем половина хоть завтра подпишется на блокаду. И что делать Сербии? У них нет границ с не-НАТО. Изначальная ситуация в разы хуже чем у Милошевича в 99, для конфронтации.

      И чем поможет Россия? Пробьет коридор через Польщу-Словакию? Или высадит десант в Румынии-Болгарии?
  2. кредо
    кредо Сегодня, 17:15
    0
    Сербам можно только посоветовать почитать комментарии уже бывших политиков Франции, Германии и Украины по поводу того, что они подразумевали под Минскими соглашениями и наконец понять, что таким же образом все эти европейские "гаранты" будут "соблюдать" соглашения по созданию сербских муниципалитетов в Косово.
    Ничего не ново под луной и англосаксы с годами не меняются.
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 17:20
      0
      Ну прочитают они и что для них изменится?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:22
      0
      кредо hi, СЕРБЫ это и так знают и понимают, а вот их ПРОВИТЕЛЬСТВО похоже другие интересы имеет.
  3. fiv
    fiv Сегодня, 17:37
    0
    Надо бы в наглию загнать побольше албанских беженцев. Вместе с укротанкистами и танкистками, что бы наглам жилось все уютнее и уютнее. Приштина-на-Эйвоне, Жмеринкашир - новая наглийская страшная сказка
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:46
    0
    Сербов фактически уже дожали, кругом и внутри враги, народ теплохладен и забыл уже про бомбежку своей страны англосаксами.