Несмотря на давление Брюсселя и Вашингтона, премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти, пользуясь неофициальной поддержкой Великобритании, фактически саботирует реализацию соглашения о создании Союза сербских муниципалитетов. При этом Курти еще и выдвигает шесть встречных условий для его реализации, что также поддерживает Лондон. Позицию Приштины по этому вопросу анализирует сербское интернет-издание Novosti.
Соглашение о создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в виде ассоциации сербского большинства в Косово появилось в результате Брюссельского соглашения 2013 года, согласованного и заключенного правительствами Косово и Сербии. В соответствии с полномочиями, предоставленными Европейской хартией местного самоуправления и законодательством Косово, участвующие в ССМ сербские муниципалитеты на севере республики будут иметь право сотрудничать в осуществлении своих прав коллективно через ассоциацию. Ожидалось, что сообщество будет официально создано в рамках законодательства Косово в 2015 году, но затем решение было отложено на неопределенный срок из-за конфликтов по поводу полномочий.
Создание этой ассоциации должно стать условием для начала переговоров реализации европейского плана по Косово и Метохии, основанном на предложении Шольца-Макрона. Однако из всех западных стран, которые участвуют в решении косовской проблемы (США, Франция, Германия, Италия и Великобритания), только Соединенное Королевство упорно не настаивает на этом требовании. Чем и не преминул воспользоваться премьер-министр Косово.
Позицию по потаканию Приштине в отказе от выполнения Брюссельского соглашения подтверждают слова британского посланника на Западных Балканах Стюарта Пича, заявившего следующее:
ССМ является важным элементом нормализации отношений между Сербией и Косово, но этот вопрос не должен препятствовать достижению других договоренностей между двумя сторонами.
Имея такую поддержку Лондона, Курти начал менять договоренности по мирному регулированию ситуации на севере Косово, выдвигая свои требования к ССМ. Среди них, переименование соглашения, приведение его в соответствие с Конституцией и законами Косово, отказ Сербии от создания параллельных органов местного самоуправления на севере республики и сдача оружия местным населением.
Более того, косовский премьер потребовал от Белграда отозвать письма, адресованные высшим должностным лицам пяти стран-членов ЕС, которые не признают самопровозглашенную независимость Косово. В них власти Сербии просят эти страны не поддерживать заявку Приштины на членство в Евросоюзе.
В этой непростой ситуации Брюссель и Вашингтон пытаются воздействовать на Лондон, чтобы британское правительство изменило свою позицию и присоединилось к консолидированному требованию к Приштине скорейшим образом вернуться к выполнению Брюссельского соглашения.
Специальный посланник США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что принятие европейского плана по Косово и Метохии станет важным шагом для нормализации отношений между Белградом и Приштиной, и еще раз повторил, что выполнение Брюссельского соглашения и формирование ССМ является юридическим обязательством Приштины, сообщает сербское издание.