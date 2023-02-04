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Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры подготовки украинских экипажей танков Challenger 2

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Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры подготовки украинских экипажей танков Challenger 2

Военное ведомство Великобритании представило в социальной сети фотографии с полигона, на котором военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) учатся управлять танками Challenger 2 британского производства. По утверждению Министерства обороны Соединенного королевства, танкисты ВСУ якобы быстро осваивают нюансы управления британским танком.


Напомним, что Великобритания приняла решение о передаче 14 танков Challenger 2 ВСУ, став первой европейской страной, официально объявившей о начале поставок танков Украине.

Танк Challenger 2 производился в Великобритании с 1994 по 2009 годы. В мае 2009 года BAE Systems объявила о прекращении производства танков такого типа в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны Лондона. Танки участвовали в боевых действиях в Косово и Ираке.


Помимо королевской армии Великобритании, располагающей 227 танками Challenger 2, данные боевые машины находятся на вооружении армии Омана. Теперь их получила и Украина, правда в очень ограниченном количестве, достаточном для вооружения одной танковой роты.


Помимо Великобритании, подготовку украинских танкистов организовали и в Германии, где их учат управлять танками немецкого производства Leopard.

Некоторые западные эксперты ранее сомневались, что украинские танкисты смогут в течение нескольких недель освоить управление сложной западной военной техникой, даже если они уже имеют опыт управления советскими танками. Кроме того, возникают вопросы и относительно эффективности самих боевых машин в непростых погодных условиях Донбасса.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Великобритании
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10 комментариев
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  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:11
    +3
    А что это за говнотехника на фото?
    Это и есть настоящий Челленджер? recourse
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 17:13
      +3
      А что это за говнотехника на фото?
      Это и есть настоящий Челленджер?

      Учебный.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:16
      +3
      Научатся ездить, пушку поставят. Пока не доверяют, видимо laughing
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:52
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Научатся ездить, пушку поставят.

        ...а года через 3 и снаряды к ней дадут. Сначала - учебные winked
    3. sabakina
      sabakina Сегодня, 17:33
      +1
      Цитата: Rage66
      А что это за говнотехника на фото?
      Это и есть настоящий Челленджер? recourse

      Меня больше интересует, с какого самовара делали фото? У "Лейки" и то качество лучше...
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: sabakina
        с какого самовара делали фото?

        Не узнаёте?
        Это же качество самых дешёвых кнопочных телефонов.
        Был у меня такой в 90-ых.
        Слышал, что на некоторые военные базы не разрешено со смартфонами заходить. Типа, смартфон - это тот же компьютер, хороший хакер может перехватит им управление и включить прослушку, да и через камеру смотреть сможет. А главное - использовав смартфон как точку доступа, подключиться к закрытой внутренней локальной сети базы.
        На таких базах разрешено только кнопочные телефоны иметь, причём те, что руководство для сотрудников купили, а не сам приобрёл.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:16
    +1
    Не, всё по ИХ логике, сейчас бриты хвалят украинцев, потом украинцы будут нахваливать Челенджеры. Чего в первый раз что ли?
  3. fiv
    fiv Сегодня, 17:28
    0
    Теперь в 17-00 хохтанкисты будут пить чай с печеньем. А в остальном так и останутся свиноголовыми говнацистами
  4. notingem
    notingem Сегодня, 17:29
    0
    Похож на Краусайдер времен второй мировой войны
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 18:15
      0
      Танк очень специфичен, но и прямо списывать его не стоит. Может соберут какую-нить английскую часть на Спартанах, Султанах, Скимитарах и Бульдогах с танковой ротой на Челленджерах.