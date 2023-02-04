ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел украинских формирований сегодня попало село Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщает глава региона, самое главное – во время обстрела никто из жителей населенного пункта не пострадал. Но осколки снарядов сильно повредили одно частное домовладение. В двух домах выбиты окна. Также осколки посекли заборы и фасады домов.
Кроме того, на территории села была разрушена хозяйственная постройка. Обстрел повредил и местную линию электропередачи. Как сообщает губернатор Гладков, сейчас на месте происшествия находятся специалисты аварийных и оперативных служб. Они устраняют повреждения.
Ущерб от обстрела населенного пункта будет зафиксирован. Между тем, несколькими днями ранее президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от Министерства обороны России сделать так, чтобы обстрелы российских территорий, граничащих с Украиной, прекратились.
Также сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае ударов Украины по Крыму или вглубь России, ответ будет незамедлительным и жестким, любыми видами оружия.
Напомним также, что приграничные населенные пункты Белгородской, Брянской и Курской областей давно и регулярно обстреливаются украинскими формированиями. Обстрелы этих регионов усилились после того, как российские войска были вынуждены уйти с территорий Сумской и Харьковской областей.