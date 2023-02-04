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ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

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ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел украинских формирований сегодня попало село Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Как сообщает глава региона, самое главное – во время обстрела никто из жителей населенного пункта не пострадал. Но осколки снарядов сильно повредили одно частное домовладение. В двух домах выбиты окна. Также осколки посекли заборы и фасады домов.

Кроме того, на территории села была разрушена хозяйственная постройка. Обстрел повредил и местную линию электропередачи. Как сообщает губернатор Гладков, сейчас на месте происшествия находятся специалисты аварийных и оперативных служб. Они устраняют повреждения.


Ущерб от обстрела населенного пункта будет зафиксирован. Между тем, несколькими днями ранее президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от Министерства обороны России сделать так, чтобы обстрелы российских территорий, граничащих с Украиной, прекратились.


Также сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае ударов Украины по Крыму или вглубь России, ответ будет незамедлительным и жестким, любыми видами оружия.

Напомним также, что приграничные населенные пункты Белгородской, Брянской и Курской областей давно и регулярно обстреливаются украинскими формированиями. Обстрелы этих регионов усилились после того, как российские войска были вынуждены уйти с территорий Сумской и Харьковской областей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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19 комментариев
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:23
    +10
    Это в насмешку над Медведевым они сделали. hi
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 17:24
    +3
    Также сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае ударов Украины по Крыму или вглубь России, ответ будет незамедлительным и жестким, любыми видами оружия.

    Последнее китайское.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:24
    +3
    В случае удара по Крыму или вглубь России, ну а по остальной территории не так уж и важно .
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: ASAD
      В случае удара по Крыму или вглубь России

      Главное, чтобы не в ширь!
      Медведев уже на позициях выдаёт координаты целей...
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:28
    +4
    Да уж, тут и комментировать то не хочется, пока у одних слова и гневные обещания у других полный болт на те обещания и продолжение обстрелов.
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 17:30
    +4
    Боже, кто бы позакрывал бы им рты и заставил бы действительно работать. Слушать эту пургу еже невозможно.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:37
    +2
    Проверяют пост Медведева.
    И что он ещё скажет.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 17:46
      +4
      Щас к вечеру накатит и опять в эфир с кулаками полезет.
  7. notingem
    notingem Сегодня, 17:43
    +1
    А это точно дом 21 го века или призрак из средневековья
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 17:58
      0
      notingem (Андрей)
      Может быть и дом, может это свинарник. Черт его знает. Хреново, что разрушен. В любом случае плохо.
  8. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 17:43
    0
    Что-то этого деятеля стало очень много .....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:45
      0
      Тихий Дон hi, ну так 2024 не за горами. wink выводы напрашиваются.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:48
        0
        Скорее всего это отвлекающий манёвр.
  9. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:49
    +3
    Они там давно уже насмехаются над заявлениями Путина и Медведева.
    Вот дали ракеты с дальностью под 200 км.
    В конце месяца обещают ATACMS с дальностью 300 км если уже не передали.
    Еще тактические ракеты для Himars с дальность в 600 км могла подарить Германия.
    Понятно что дальше пойдет боевая авиация, ударные дроны и крылатые ракеты большой дальности.

    И даже если все это не будет обстреливать приграничные российские регионы , то для нашей группировки в Донбассе , Херсонской области и в Крыму включая Черноморский флот это таит смертельную угрозу.
    Без шуток.
    Все важные объекты могут просто вынести этими тактическими ракетами. Задавив численно ПВО.
    Потом добить бомбами JSOW и JDAM с переданных F-16.
    Этими же самолетами будут бить и по кораблям.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 18:06
      -2
      Понятно что дальше пойдет

      Вы от своего буйного воображения можете помереть раньше, чем ВСУ получат всё вышеперечисленное.
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:49
    +1
    Niemand, wirklich Niemand mit ein wenig Resthirn kann verstehen,
    warum man immer erst noch abwartet bis weitere Gebiete Russlands
    beschossen und die armen Leute im Donbass, oder im Grenzgebiet
    Russland immer noch sterben müssen!?!
    Was hindert Russland diesen ukrainischen Abschaum in Kiew und
    im ganzen Westen der Ukraine endlich allumfassend auszulöschen?!?

    War denn der Angriff auf die Krim-Brücke nicht bereits mehr als
    alle "Roten Linien" zu überschreiten?
    Muss wirklich erst noch ein Angriff auf die Krim erfolgen - ganz
    gleich mit welchen Waffen - damit man endlich diesen ganzen
    großspurigen Ankündigungen auch TATEN folgen lässt?!?

    Wieso kann das ganze, westliche "Diplomaten"-Pack noch immer
    völlig ungeniert in Kiew ein und ausgehen??????
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:02
    0
    Видать слова Медведева не подействовали.
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:05
    0
    Дмитрий Медведев отметил, что в случае ударов Украины по Крыму или вглубь России, ответ будет незамедлительным и жестким, любыми видами оружия.

    Да ответьте уже хоть раз, хоть чем нибудь.
  13. Дво
    Дво Сегодня, 18:12
    +1
    Кремлёвские терпилы уже получают, жалко население Курской, Белгородской области подвезут боеприпасы с дальностью 150 км, вообще будет жесть.Я думаю что все приграничные села в пятнадцати километровой зоне от границы с Украиной уже разрушены в России. Зная противника ждите серьёзных ударов 23 и 24 февраля.