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Американские эксперты: Сегодня китайский аэростат наконец покинет воздушное пространства США

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Американские эксперты: Сегодня китайский аэростат наконец покинет воздушное пространства США

Сегодня китайский аэростат наконец покинет воздушное пространство США. По крайней мере, такой сценарий рассчитали американские эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Об этом сообщает телеканал CNN.

Американские специалисты, основываясь на модели погоды, рассчитали траекторию полета объекта. Расчеты показали, что в эту субботу объект должен покинуть воздушное пространство США. Эксперты предполагают. Что воздушный шар пересечет территорию штатов Кентукки и Теннесси. После этого он должен выйти к побережью Северной Каролины, после чего продолжит свой путь над Атлантическим океаном.

Эту информацию подтверждают и два представителя Минобороны Соединенных Штатов. Один из них заявил, что затем шар упадет в океан.


Ранее в течение последних нескольких дней китайский аэростат пересекал воздушное пространство США с северо-запада на юго-восток, проделав путь от Западного побережья, приближаясь теперь к Восточному. Шар размером с три автобуса летит на высоте более 18 километров, поэтому совершенно не мешает полетам гражданской авиации. Между тем, из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свою поездку в КНР.

В Пентагоне считают, что аэростат имеет на борту специальную разведывательную аппаратуру и выполняет шпионскую миссию, но не сбивают его, чтобы избежать повреждений наземных объектов. В этот четверг шар находился воздушном пространстве штата Монтана, где размещены американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III.
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17 комментариев
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  1. Грица
    Грица Сегодня, 17:36
    +4
    "Наконец-то" - радостно выдохнули штатовские политики и военные. Сколько крови он им попил. А сколько погонов полетит...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:39
      +2
      Погоны не полетят там свои сидят, просто потребуется какая то супер дорогая разработка против зондов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:46
        0
        Это просто "охота на ведьм".Заштатникам потребовалась еще одна "империя зла"
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:50
        0
        Супер-стелс ПВО разработают. Настолько стелс, что пятый год его в ангаре ищут feel
    2. albert
      albert Сегодня, 17:54
      +1
      Цитата: Грица
      Наконец-то" - радостно выдохнули штатовские политики и военные. Сколько крови он им попил. А сколько погонов полетит...

      Да ну?Там еще пара новых летит.В ВК уже фотки выкладывали .Летят со стороны Южной америки.
      laughing
    3. Azim77
      Azim77 Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Грица
      "Наконец-то" - радостно выдохнули штатовские политики и военные.

      и добавили: "у китайцев 2-3 шара всего осталось."
  2. Cure72
    Cure72 Сегодня, 17:42
    +1
    Но не сбивают.....
    На ВО слоупоки ? Или эстонцы ?
    Кадры с работой пво сшп уже давно выложены в телеге .
    Попасть не могут )))
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:43
    +3
    18 км? А, кто говорил, что около 100 км? Или, как над территорией "исключительных", так 100, а как покидает территорию, то 18?
    1. Avis
      Avis Сегодня, 18:10
      -1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      18 км? А, кто говорил, что около 100 км?

      Действительно, кто? И, главное, что за укурок приняло этот наркобред всерьёз? Аэростат на 100км? Серьёзно?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:43
    +1
    Подгнило что то в энтом "королевстве" аэростат спокойно летает.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 17:47
    +2
    - Василий Иванович, пупырь летит!
    - Не, Петька, не пупырь, а дирижопль
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 17:50
    +5
    "Повреждение наземных обьектов"
    А не вариант рассчитать,когда он будет над пустынной территорией?
    Я , бы из ,вредности,пускала эти аэростаты: пусть попсешат
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 17:51
    +2
    И вся королевская конница,
    И вся королевская рать...
  8. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 18:02
    +1
    Очередное позорище гигимона.
    Недолго ему осталось почивать.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:09
    +2
    Реклама ЗРК Пэтриот заканчивается.Кто оплатил этот банкет? drinks
  10. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:11
    +2
    Аысота воздушного пространства государств ограничена 100-110 км. Всё, что выше, это уже международное пространство. Если зонд был выше 100 км (а он, по-моему) и был выше, то формально все притензии беспочвенны.
    К спутникам ведь нет вопросов.
    Даёшь больше разведывательных зондов над территорией сша!
  11. al3x
    al3x Сегодня, 18:13
    0
    Так надо аэростаты подобные пускать на постоянной основе и не по 1-2, а сразу десятками. Ориентироваться по циклонам, пусть летят себя над морями океанами в сторону сша. Ещё знак радиации на нем нарисовать, чтобы пуков было больше laughing