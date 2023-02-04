Американские эксперты: Сегодня китайский аэростат наконец покинет воздушное пространства США

Сегодня китайский аэростат наконец покинет воздушное пространство США. По крайней мере, такой сценарий рассчитали американские эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Об этом сообщает телеканал CNN.
Американские специалисты, основываясь на модели погоды, рассчитали траекторию полета объекта. Расчеты показали, что в эту субботу объект должен покинуть воздушное пространство США. Эксперты предполагают. Что воздушный шар пересечет территорию штатов Кентукки и Теннесси. После этого он должен выйти к побережью Северной Каролины, после чего продолжит свой путь над Атлантическим океаном.
Эту информацию подтверждают и два представителя Минобороны Соединенных Штатов. Один из них заявил, что затем шар упадет в океан.
Ранее в течение последних нескольких дней китайский аэростат пересекал воздушное пространство США с северо-запада на юго-восток, проделав путь от Западного побережья, приближаясь теперь к Восточному. Шар размером с три автобуса летит на высоте более 18 километров, поэтому совершенно не мешает полетам гражданской авиации. Между тем, из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свою поездку в КНР.
В Пентагоне считают, что аэростат имеет на борту специальную разведывательную аппаратуру и выполняет шпионскую миссию, но не сбивают его, чтобы избежать повреждений наземных объектов. В этот четверг шар находился воздушном пространстве штата Монтана, где размещены американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III.