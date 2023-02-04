Власти Украины разорвали соглашение с Российской Федерацией о мирном исследовании космоса

Правительство Украины приняло решение о прекращении действия договора с Российской Федерацией о совместном исследовании космического пространства в мирных целях. О разрыве договора сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.Как написал чиновник в своем Telegram-канале, действие соглашения прекращено. Договор, между тем, был заключен еще в 1996 году. Таким образом, он действовал чуть более 26 лет. Кроме этого соглашения, украинское правительство прекратило и действие протокола от 26 ноября 2010 года, в соответствии с которым в соглашение вносились определенные изменения.Между тем, известно, что Россия является одним из мировых лидеров в космической отрасли. Это признают и в США, и в странах Западной Европы. Даже США не идут на полный разрыв сотрудничества с РФ в сфере исследования космического пространства, прекрасно осознавая необходимость сохранения связей с нашей страной в данном направлении.Впрочем, на фоне конфликта у киевского режима вряд ли был смысл оставлять данный договор функционирующим. Ведь его исполнение в текущей ситуации все равно невозможно. Сейчас украинские власти выискивают и разрывают любые договора с Россией, заключенные ранее.Например, в январе 2023 года Украина прекратила действие договора с Российской Федерацией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее были прекращены соглашения о сотрудничестве в различных областях образования и культуры. Это – своеобразный символический шаг киевского режима, обозначающий окончательное и демонстративное превращение Украины в проект «Анти-Россия».