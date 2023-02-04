Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Украины разорвали соглашение с Российской Федерацией о мирном исследовании космоса

3
Власти Украины разорвали соглашение с Российской Федерацией о мирном исследовании космоса

Правительство Украины приняло решение о прекращении действия договора с Российской Федерацией о совместном исследовании космического пространства в мирных целях. О разрыве договора сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.


Как написал чиновник в своем Telegram-канале, действие соглашения прекращено. Договор, между тем, был заключен еще в 1996 году. Таким образом, он действовал чуть более 26 лет. Кроме этого соглашения, украинское правительство прекратило и действие протокола от 26 ноября 2010 года, в соответствии с которым в соглашение вносились определенные изменения.

Между тем, известно, что Россия является одним из мировых лидеров в космической отрасли. Это признают и в США, и в странах Западной Европы. Даже США не идут на полный разрыв сотрудничества с РФ в сфере исследования космического пространства, прекрасно осознавая необходимость сохранения связей с нашей страной в данном направлении.

Впрочем, на фоне конфликта у киевского режима вряд ли был смысл оставлять данный договор функционирующим. Ведь его исполнение в текущей ситуации все равно невозможно. Сейчас украинские власти выискивают и разрывают любые договора с Россией, заключенные ранее.

Например, в январе 2023 года Украина прекратила действие договора с Российской Федерацией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее были прекращены соглашения о сотрудничестве в различных областях образования и культуры. Это – своеобразный символический шаг киевского режима, обозначающий окончательное и демонстративное превращение Украины в проект «Анти-Россия».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. К-50
    К-50 Сегодня, 18:03
    0
    Власти Украины разорвали соглашение с Российской Федерацией о мирном исследовании космоса

    Укро хунта не знает чем бы ещё от русского мира отмежеваться.
    Но матерятся всё равно по-русски. lol
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 18:05
    +1
    Власти Украины разорвали соглашение с Российской Федерацией о мирном исследовании космоса

    Вот ведь горе то какое !
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:09
    +2
    Хрень какая, пусть писание и на кириллице прекратят, а ещё в России ногами по земле ходят, следовательно нацисты должны стоять на голове.... хотя и так они всё перевернули с ног на голову.