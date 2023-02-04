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Российский политолог Суслов назвал наиболее вероятный сценарий прекращения украинского конфликта

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Российский политолог Суслов назвал наиболее вероятный сценарий прекращения украинского конфликта

Самым реалистичным итогом текущего вооруженного столкновения России и Украины является вероятное заключение перемирия на определенном этапе и переход из «горячей фазы» конфликта к его замораживанию. Такую точку зрения озвучил российский политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.


Выступая в Армении на круглом столе на тему «Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года», эксперт рассказал об отличиях идеального и реалистичного сценариев завершения украинского конфликта.

В идеале России стоило бы нанести Украине такое военное поражение, которое бы привело ее к демилитаризации, ограничению военного сотрудничества с США и НАТО, возвращению статуса русского языка и прекращению преследований русскоязычного населения, приводит мнение Суслова РИА Новости.

Но такой сценарий маловероятен, так как он фактически означает прямое поражение Запада. Поэтому если возникнет угроза реализации такого сценария, Западу придется вступить в прямое вооруженное столкновение с Россией, включая и ядерную войну.

Соответственно, более реалистичным выглядит сценарий замораживания конфликта по корейскому образцу. Обе страны смогут тогда заявлять о своих победах, Западу удастся сохранить ослабленную, но милитаризованную и прозападную Украину, а Россия получит территории Донбасса и Северного Причерноморья.

Однако такой сценарий вряд ли удовлетворит обе стороны конфликта, поэтому Россия и Украина останутся враждебными государствами. Но это, считает политолог, лучше, чем другой вероятный сценарий – ядерная война между Россией и Западом.
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77 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:40
    +71
    НИУ ВШЭ

    Цитировать одного из гайдарышей во время СВО- ужасный моветон.
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 18:48
      +26
      Никаких 38 параллелей.Только полная капитуляция. soldier
      1. Комментарий был удален.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:50
      +30
      То есть, выражаясь без "экивоков", Пятая колонна пробует протолкнуть новые "Минские соглашения".
      Что бы накопить на Украине побольше оружия, провести подготовку кадров.
      И года через три начать новый раунд войны Россия-Запад
    3. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 18:53
      +15
      Во-во, как только прочитал место обитания данного персонажа, так сразу и понял — шоврет. Проталкивает хотелку от нациков.
    4. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 18:59
      +16
      Остановка на полпути означает дать возможность бандеровцам с помощью запада сделать ядерную бомбу. А упыри бандеровские, уж поверьте, обязательно ее применят по России. Тем боле что на западенщине есть и урановые шахты и атомные электростанции. А запад на этом основании умоет руки, но втихаря технически и технологически все сделают для ядерного шантажа.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 20:11
        +1
        Так-то оно так, остановка на полпути будет означать именно то что Вы перечислили. То есть наша победу никак не смикшировать на малой скорости. Об этом пишут все патриоты. Но как реально этого достичь? Просто экстраполировав на текущий ход операции - этого не получается. Даже обстрелы Донбасса предотвратить не удается. Значит необходим, выражаясь старыми истинами диамата, переход количества в качество. А количества хватит? Но этот параметр счетный, усилиями воли никак. Из наших источников я ничего не нашёл
        1. сергей фонов
          сергей фонов Сегодня, 20:22
          0
          На мой взгляд без увеличения армии, и применения оружия массового поражения победа мягко говоря маловероятна, нужно остановиться приготовиться и начинать снова, растягивать по времени СВО не нужно, это дорого и неэффективно, какое будет решение скоро увидим, при хороших сводках будет одно решение, при плохих другое.
    5. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 19:03
      +12
      Как только увидел матерное слово из трех букв "ВШЭ", далее читать не стал.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:16
        +3
        Как только увидел матерное слово из трех букв "ВШЭ", далее читать не стал

        почитать, что пишет пятая колонна, интересно. Она транслирует волю хозяина в то или ином виде - прогнозы в виде скрытых желаний заморского заказчика. Вывод: хотят перемирия, передышки
        1. Офицер запаса
          Офицер запаса Сегодня, 20:45
          0
          Небольшой экскурс в историю...
          «…никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если ничего не будет чрезвычайного, не звоните до утра, хочу немного отдохнуть перед парадом.»
          И.В. Сталин
          «…если не будет дано согласие Геббельса и Бормана на безоговорочную капитуляцию, мы нанесем такой удар, от которого в Берлине не останется ничего, кроме развалин. Пусть гитлеровцы подумают о бессмысленных жертвах немецкого народа и своей личной ответственности за безрассудство.»
          Г.К. Жуков
    6. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 20:17
      +1
      Да согласен им бы перемирие, да все отдать. Начали войну надо побеждать.
    7. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:18
      +1
      НИУ ВШЭ на этом можно уже статью и закрывать за никчемностью. Умного по причине отсутствия мозгов не скажут, а ванговать и строить капитанов очевидность и без ник каждый первый сможет не хуже.
    8. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: Дилетант
      Цитировать одного из гайдарышей во время СВО- ужасный моветон.

      Но хоть плюнуть то его сторону можно, а?
      fool Человек из ВШИ может сказать только глупость приятную Западу foolВША может родить не политолога, а политолуха. request
      заключение перемирия на определенном этапе и переход из «горячей фазы» конфликта к его замораживанию.
      При заморозке бандеровцы будут накачиваться оружием с Запада, проходить обучение, восстанавливать энергетику, производства и воспитывать новую смену вяло (а може и не вяло) постреливая по Крыму и Донбассу.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:40
    +23
    Ага, "умный" эксперт, как только конфликт заморозят Запад начнет так прокачивать ВСУ что Мама не горюй, а как только украинцы получат более крутые вооруженные силы так Киев попрет по новой и получиться мы отсрочим неминуемое, было уже Минск называлось.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:52
      +9
      Это да. Если оставить хоть сколько территории то повторится сценарий с ЛДНР. Это будет и позор и война. И война с более сильным противником. Штаты хорошо проводят анализ событий и делают выводы. Но и долго вести боевые действя это показатель слабости России. Воюем уже вторую зиму и на носу второе лето. У нас нет толковых полководцев или хорошего вооружения? Чем больше мы воюем, тем больше оружия идёт окраине. Так мы скоро до самолётов с ракетами докатимся. А если окраину ещё и в НАТО примут, то НАТО тогда уже конкретно будет со своих баз наносить удары. Наш гуманизм кажется больно бьёт по нам. Не стали бомбить их мосты из жалости. Но у противника жалости как то не наблюдается. Да и противник не сдаётся пока армиями. Видимо мало мы его долбим.
      1. skeptikk2
        skeptikk2 Сегодня, 20:49
        +1
        Цитата: северный кавказ
        Чем больше мы воюем, тем больше оружия идёт окраине.

        Весьма ценное и точное замечание. Которое, надо понимать, и является результатом объявленной гарантом демилитаризации Украины?
        Цитата: северный кавказ
        Не стали бомбить их мосты из жалости

        Это точно? Точно из жалости?
        Или из-за невозможности попасть в этот самый мост? Я вот что-то не припомню фото попадания наших снарядов от РСЗО или ракет ОТРК хотя бы по одному мосту. Не видел дыр наподобие оставленных Хаймерсами на полотне Антоновского моста.
        Почему?
        Неужели все таки все дело в жалости? Но почему-то с энергетическими объектами мы не церемонимся. И никакой жалости там не наблюдается. Или сказывается разница между шириной моста и площадью подстанции?
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:19
      +3
      "умный" эксперт

      видно ВШЭ крепко сидит на крючке у Запада, что не стесняются писать такое
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:40
    -16
    Думаю, что через год , где то к этим параметрам стороны и выйдут.
    1. GIPS
      GIPS Сегодня, 18:53
      0
      Ага. Надо ещё придумать священный смысл для населения РФ. Так обосновать, чтобы всё были рады обмануться в очередной раз, не только патриоты без мозгов.
      Хотя, судя по событиям последних лет 10, владельцы государства не особенно волновались о формировании необходимого общественного мнения перед серьезными кидками этого общества и клали болт на мнение.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:03
        -4
        Цитата: GIPS
        Ага. Надо ещё придумать священный смысл для населения РФ. Так обосновать, чтобы всё были рады обмануться в очередной раз, не только патриоты без мозгов.
        Хотя, судя по событиям последних лет 10, владельцы государства не особенно волновались о формировании необходимого общественного мнения перед серьезными кидками этого общества и клали болт на мнение.

        Никакой смысл никто придумывать не будет. По мере истощения резервов и техники у обеих сторон, война все больше будет напоминать "Войну на Истощение". В итоге в не зависимости от желания политиков с обеих сторон, война просто исчерпает сама себя.
        1. GIPS
          GIPS Сегодня, 19:19
          +3
          Фантазирен зи битте нихт.
          Нет такого понятия в философии "война исчерпала себя" и в практике, соответственно, нет такого объективного явления.
          Есть такое понятие, как "снятие противоречий". Но эти противоречия обострятся внутри, чтобы вы понимали о чем я сверху написал.
      2. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 19:53
        0
        Цитата: GIPS
        Ага. Надо ещё придумать священный смысл для населения РФ. Так обосновать, чтобы всё были рады обмануться в очередной раз

        Даже жаль, в какой-то степени, верхи. Сами обманулись насчёт "маленькой победоносной" и глубинный народ раздраконили. И если верхи раздуплились насчёт того, куда залезли, то глубинный народ закусил удила и, образно выражаясь - "хвост начал вилять собакой". Поди успокой диванных милитаристов-завоевателей.
    2. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 18:56
      -4
      Сейчас донецкую группировку в котлах сварят, тогда и подумаем — Днепр или Карпаты. Не зря ВВП из Вагнера опричников себе сделал, буржуинам теперь думать нужно много, прежде чем айфоны нацистам раздавать.
      1. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 20:17
        -1
        Наверное и коню ясно, что численности нашей группировки с учетом помощи запада ВСУ недостаточно чтоб дойти до Карпат. Вот когда мобилизуют ещё 300-500 тыс. и ещё вооружат достойно, тогда и можно мечтать о границе наших войск с Польшей.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 19:11
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Думаю, что через год , где то к этим параметрам стороны и выйдут.

      В принципе, если линия установится по Днепру, то возможно так и заморозится. При этом обе стороны заявят о великой победе/перемоге, и ни одна сторона не будет довольна таким статус кво. Готовиться к продолжению войны будут все, а уж как и когда опять полыхнет, сие только Богу известно.
      При этом при отсутствии постоянного соглашения сохранятся и санкции, что врядли оздоровит глобальную экономику. Если кто от этого и выиграет, то только Китай.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:58
        0
        Цитата: Наган
        Цитата: Арон Заави
        Думаю, что через год , где то к этим параметрам стороны и выйдут.

        В принципе, если линия установится по Днепру, то возможно так и заморозится. При этом обе стороны заявят о великой победе/перемоге, и ни одна сторона не будет довольна таким статус кво. Готовиться к продолжению войны будут все, а уж как и когда опять полыхнет, сие только Богу известно.
        При этом при отсутствии постоянного соглашения сохранятся и санкции, что врядли оздоровит глобальную экономику. Если кто от этого и выиграет, то только Китай.

        Я думаю по Днепру пойдет граница разделяюшая Запорожскую и Херсонскую области, а вот Донецкую и Луганскую РФ отобьет на 100% не считаясьбни с какими потерями, это для вам действительно принципиально.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:42
    0
    У России программа минимум это выход берег Днепра, а также освобождение Херсона, Николаева, Одессы и Кривого Рога+Волынь для Батьки. Короче раздел Украины по сценарию Польши.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:03
      -4
      какого извините фига кровью русских солдат должна добываться территория каким-то батькам? если Волынь займут русские войска,она должна остаться русской. а хотят её белорусы,так пусть почешутся...
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:12
        -1
        Реал политик: кроме того Батько сковывает значительные силы ВСУ на Севере. Ну и: ещё не вечер.
      2. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 20:19
        0
        Ни кому в Беларуси не сдалась ни Волынь ни Карпаты, ни народу ни власти это не надо....
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:59
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      У России программа минимум это выход берег Днепра, а также освобождение Херсона, Николаева, Одессы и Кривого Рога+Волынь для Батьки. Короче раздел Украины по сценарию Польши.

      Это не реально, если не призовете еще 1млн человек.
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:16
        0
        Арон, остановиться уже невозможно. Я когда здесь выкладываю реальные сценарии меня минусуют, как и Вас. Я все прекрасно знаю, сколько и как. Тут написали, что "хвост крутит собакой" , а я скажу, что сейчас мы разбудили Беллону и пока она не упьёться людской кровью война продолжится. Самому интересно: сколько сейчас будет минусов...
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 18:42
    0
    Как договориться с западом, если он потом не соблюдает договорённости? Вот в чём вопрос! Нам до Победы, как до Китая пешком, а украинцы в любом случае уже проиграли. Запад скорее просто зафиксирует территориальную принадлежность сторон по Днепру без всяких Договоров, неофициально.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:13
      -1
      При этом сценарии все будут еще от двадцати до пятидесяти лет переваривать добычу и зализывать раны.
  6. Cure72
    Cure72 Сегодня, 18:43
    +14
    ВШЭ инноагент сплошной.
    Запретить вместе с Сусловым.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 18:43
    +15
    Посмотрел биографию этого Суслова. Не надо быть гением контрразведки чтобы понять, что это типовой агент влияния США. Впрочем, в ВШЭ других не бывает. И его "реалистичный" сценарий ничто иное как поражение России.
    Короче, Кац предложил сдаться.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:44
    0
    Поэтому двигаем к границе с Польшей и Венгрией.
    Даже граница по Днестру - так себе вариант
    1. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 18:57
      +1
      Ситуация в Польше подсказывает, что вариант с радиостанцией с первого раза они не усвоили.
  9. garik77
    garik77 Сегодня, 18:45
    +7
    Суслов — а кто то? Какие имеются основания доверять его прогнозам? Таких политолухов сейчас как тараканов на помойке развелось!
  10. Nag1984
    Nag1984 Сегодня, 18:46
    +5
    Замараживание, пролог к еще более страшной войне в будущем.
  11. GIPS
    GIPS Сегодня, 18:47
    +4

    Гре@аные торгаши не понимают, что такое "все всерьёз". А значит, что в конце концов доведут до того момента, когда уже встанет сам народ. Тогда точно будет всё очень всерьёз. И не известно ещё, останутся ли после заводы и пароходы в частных ручках)))

    А причина в следующем.
    Идеология рынка подразумевает обман не только конкурента, но зачастую и партнёра, поскольку вопрос о прибыли важнее нравственности и морали. Поэтому будут приняты решения только исходя из выгоды конкретной ситуации.

    А торгашам изначально было плевать, кто там нацист, фашист и чем вообще дышит сосед. Но для того, чтобы кого-то заставить воевать за твои интересы, надо придать вместе с оружием в руки священный смысл большой затеи. Никто не скажет же, что главный буржуй и капитал планеты побеждает в конкурентной борьбе. Результатом его победы будет то, что у нас отнимут все наворованное с 91 года и распределят в другие руки. А саму страну разделят на куски и сферы влияния.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 18:56
      +3
      Цитата: GIPS
      когда уже встанет сам народ


      lol
      Никуда никакой народ не встанет. Против пенсионного возраста не встал, против попрания Конституции не встал - а тут вдруг встанет. С чего вдруг?))))
      Как у нас встаёт народ наглядно показала мобилизация, когда из более чем 20 000 000 встало добровольно всего 18 000, а почти в 40 раз больше встало из России подальше - в Казахстан там, в Грузию. hi
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 19:05
        +2
        справедливости ради,государство 30 лет делало всё,чтобы его молодёжь бежало именно в Грузию,а не в военкоматы...следом за испуганными патриотами с первого канала
      2. GIPS
        GIPS Сегодня, 19:41
        0
        Надо, конечно, признать, что мое заявление эмоциональное, на счёт подъёма народа. Но вы должны понимать, что бунты и революции происходят когда верхи не могут, а низы больше не хотят. Чтобы бунт назвать революцией, этот бунт должен победить и тот, кто его возглавляет должен иметь научную голову для победы.

        Так вот, если бунтов не было, а тем более революций, то низы может быть и не очень хотят, а возможно, что и совсем не хотят, НО ВЕРХИ еще очень даже МОГУТ.

        Так что вы не спешите расстраиваться. Все будет. Общество - это материя и развивается по строгим законам, описанным почти 200 лет назад.
  12. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:49
    +3
    Поэтому если возникнет угроза реализации такого сценария, Западу придется вступить в прямое вооруженное столкновение с Россией, включая и ядерную войну.

    Да не пойдёт запад на ядерную войну из за Украины, зачем им рисковать разрушением своих городов и радиоактивным заражением?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 20:53
      0
      Американцы четко сказали, что они предпримут, если Россия применит ТЯО по территории Украины.
      Американские войска и войска НАТО войдут в Киев и другие крупные города запада и центра Украины.
      Демонстрируя этим, что ТЯО не приведет к капитуляции Украины.
  13. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:50
    +7
    Все ясно..Птенцы гнезда либрастного на выезде.В Армении.Там сейчас серезно заштатники обрабатывают
  14. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 18:56
    +2
    Сценарий должен быть только один - победа России! А если и имеет место быть организация переговоров, то только в том случае, когда денацификация и демилитаризация достигнет своей апогеи.
  15. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:59
    0
    Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, что в общем-то близко к дилеме выбора между войной и позором
  16. Два диплома
    Два диплома Сегодня, 18:59
    +5
    Я так понимаю, что данный вброс сделан исключительно для тренировки сарказма на ВО.
  17. Динич
    Динич Сегодня, 19:00
    +5
    Зачем тут мысли этого ноунейма? К тому же, какого-то гнилого, судя по его мыслям.
  18. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:06
    +5
    Этот вброс требует тщательного расследования soldier
  19. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:07
    +3
    Но такой сценарий маловероятен,

    Соответственно, более реалистичным выглядит сценарий замораживания конфликта...

    Однако такой сценарий вряд ли удовлетворит обе стороны конфликта,

    Автор хоть бы вывод внятный сделал. Масло масляное.
  20. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:10
    +5
    ВШИ какие то появились. Зачем нам на эти вши смотреть.
  21. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:10
    +4
    Этот "эксперт" из ВШЭ рекомендует проделать то же самое, что даже вражина Меркель признала обманом России. Уже давно пора прикрыть рассадник под названием ВШЭ вместе со всеми экспертами от туда!
  22. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 19:14
    +2
    Мысля конечно ынтересная, не побоюсь этого слова - генитальная, но хотелось бы услышать конкретику, на чем базируются выводы данного индивидуума)))
  23. skept
    skept Сегодня, 19:17
    0
    Одесская,Николаевская,Запорожская,Днепропетровская,Харьковская,Сумы,Черниговская и до Днепра,если эти территории не будут освобождены от бандеровского режима это будет поражение и наш народ это не примет.ИМХО
  24. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:17
    +3
    НИУ ВШЭ

    laughing
    А что еще в ВШЭ могут сказать кроме самого желательного для США сценария?
  25. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:24
    +4
    Нашей стране требуется серьёзное сокращение числа политологов. Мне непонятно вообще из каких статей бюджета им идёт оплата. Что касается ВШЭ и все вшэвоты, - этих кандидатов и докторов пора разместить в Дальневосточной регионе (можно в Восточной Сибири). Пусть нам продемонстрируют на практике результаты своих измышлений.
    В идеале России стоило бы нанести Украине такое военное поражение, которое бы привело ее к демилитаризации, ограничению военного сотрудничества с США и НАТО, возвращению статуса русского языка и прекращению преследований русскоязычного населения, приводит мнение Суслова РИА Новости.

    Единственная правильная мысль, которая с самого начала СВО в той или иной интерпретации озвучивается всеми здравомыслящими людьми. Правда эти люди ещё говорили о полной мобилизации человеческих ресурсов и экономики. Возможно, из России не утекли бы не человеческие ресурсы, ни капиталы.
    Здесь прошло мнение о том, что добровольцами ушло в разы меньше, чем сбежало...Сказать по правде, я жалею только о том, что страну удалось покинуть Чубайсу...Причём безнаказанно...А эта мразь должна была ответить за все свои дела.
    Не желающих попасть под частичную мобилизацию я судить не собираюсь, - на это есть соответствующие органы. Как неоднократно заявлялось на сайте, именно безнаказанность порождает вседозволенность.
    * * *
    Последние месяцы мы ежедневно хором повторяем: «Халва! Халва!». Правда слаще от этого наша жизнь не становится, проблемы сами собой не рассасываются, а ситуация остаётся на стадии пандемии, когда одно, незначительное послабление образует нарастающий ком проблем.
  26. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:34
    +2
    Такой вариант - однозначно проигрыш России, ее поражение. Вспомним выступление президента России - 24 февраля?что там было сказано? Начата спецоперация по демилитаризации и денафикации Украины. Так? И что получается, что президент огромной ядерной державы ошибся как первокласник? Как никакуший дохляк с голыми руками полез на профессионала рукопашника с ножами? Не расчитал силы? Не придвидел? Не продумал? Не знал, каково состояние армии и флота? Не знал, что Запад полезет напролом? Если такой человек руководит страной и является главнокомандуюшим армии с ядерным арсеналом - то это уже опасно, опасно не только для страны, но и для всего мира! Это не эмоции, это просто осознание ситуации. Никто не будет придерживаться мирных соглашений. Будут новые обстрелы и диверсии, на Украине будут накапливаться силы, вооружения, внутри страны нашей будут расскачиваться лодка Майдана. Общество будет рассколото. Все устали от этой кровавой войны на "пол шишечки". Это будет крах власти и смута в России. По этому только победа и освобождение 70% территории Украины от бандеровской американской власти.
  27. Ceburec59
    Ceburec59 Сегодня, 19:46
    +2
    Вот такие у нас политологи.Призывают к явному поражению России и выступают за бесконечную войну.С чего этот идиот заключил,что Запад решит самоубийтся ради украины?!Интересно,это он сам пугает наш народ или его кто из наших верхов надоумил эту тропинку протоптать?
  28. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 19:53
    +2
    Такую точку зрения озвучил российский политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.


    представитель либеральной прозападной помойки озвучил те самые хотелки этой помойки.
    Так как сего представителя трудно назвать как российским так и политологом то название статьи должно быть таким

    Суслов назвал наиболее вероятный сценарий прекращения украинского конфликта
  29. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 19:59
    0
    Аналолитик ,мужикам в чвк,его отслать,чтобы он обосрался.
  30. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:01
    +1
    Цитата: Shurik70
    Пятая колонна пробует протолкнуть новые "Минские соглашения".

    А ведь есть ещё и "шестая колонна" в самой власти. Гораздо опаснее "пятой".
  31. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:03
    0
    хоть и не родственник, но фамилия о многом говорит
  32. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:03
    +1
    НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Дальше надо не читать, а вызывать нквд.
  33. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:04
    0
    Как остановить военные действия, без угрозы для России, и потери лица для США?
    Извините, желания представителей бывшей Украины рассматривать не буду.
    Итак,
    1. Чтобы ликвидировать военную угрозу для России, мобилизационный потенциал условной Антироссии должен быть минимальным.
    Поэтому оставлять города-миллионники под контролем запада - плохая идея.
    2. США нужен какой-то результат, поэтому Львов и Черновцы могут уходить в НАТО. Но лучше с потерей названия Украина, как части сопредельных государств.
    Тогда обеспечивается остановка военных действий.
    3. Никакое перемирие между Россией и Антироссией невозможно. Переговоры должны идти в формате Ялтинской конференции, напрямую между Россией и США.
  34. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 20:13
    +2
    В принципе все к этому и идёт, мы же в отличие от окраины не хотим положить всех своих воинов, они наше будущее, итак много народа исчезло в 90-е: кто уехал, кто спился, кто в Чечне погиб. К нам в отличие от США с Европой так много не едут будущих граждан, и мы не Япония, опасно быть малолюдной страной со стариками. К тому же когда летом пойдут орки на Крым, а над Москвой будут сбивать аналоги гераней не имея преимуществ перед орками в силах нам и так будет нелегко. Тяжёлый выбор, как хосавюрт, только время показало что лебедь был прав.
  35. Тимур_kz
    Тимур_kz Сегодня, 20:13
    +3
    Чего все так накинулись на Суслова? Все к этому и идет. К компромиссу. Скорее всего Донбас обменяют на Херсонскую область и Запорожье, либо зафиксируется на текущем разделе этих областей. Но Донбас обязательно освободят - надо же что-то народу преподнести. Никакого освобождения юго-восточной Украины не будет, Бахмут который месяц не можем взять, представляете битву за Одессу или Харьков? Это надо иметь техническое и тактическое превосходство во всем. Ну и с таким военно-политическим руководством эффективно не повоюешь. Поэтому эксперт прав, рано или поздно придется довольствоваться малым.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 20:20
      0
      Цитата: Тимур_kz
      Чего все так накинулись на Суслова?


      Диванным полководцам очень хочется поиграть в солдатиков. hi
  36. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:18
    -1
    Остановить войну, это украину накачать оружием, они экономику настроят на производство оружия. На украине возрадился новый рейх
    У Зеленского, как у Фюрера только одно, планы только вперед
    Еще никогда ни одна война миром не заканчивалась нормально. Кто то должен победить.
    Пытаться с ними договариваться на их условиях это проигрышь. Они же не остановят нападки на донбасс, они его 8 лет обстреливали, и ними договариваться нельзя
    Это война не с ровного места пошла, они 8 лет уничтожали людей на донбассе
    С ними договариваться нельзя, смотрите их планы они как у Гитлера, Зеленский готов в бой почти весь люд бросить.Украина будет как в 1941 году как Германия разделена
    Возможно что война будет лет 5 и более. Как минимум надо три года чтобы войска пошли в наступление.
    У нашего министерства обороны ничего нет для наступления они не готовились к полномаштабной войне. Склады думаю пустые. Пока наша экономика не встанет на колеса все для войны, как в 1941 году мы не победим.
    Нашу армию как раз 5 колонна и сократила.
    Путин не тот человек что будет договариваться его много раз обманывали украинцы.
    Надо не сидеть в укрытия а готовить полномасшабное наступление
    Если уничтожить мосты и наступать, то у украинской армии не хватит оружие.
    Если не мосты то прийдется бить по аэродромам польши, нов ответ могут наши пострадать аэродромы. У нас авиация ничем не прикрытия стоит, за 30 лет ничего не сделали чтобы спрятать самолеты от ударов
    У нас ПВО не готово, нам надо заново создавать армию. Нам надо возрождать все что было закрыто, ремонтировать аэродромы, заливать бетонные полосы.
    Есть проблема с Эннгельсом, ну перенесите этот аэродром в другое место постройте новый, с укрытиями. Ну и вообще в приграничных областях должно стоять везде ПВО
  37. Eug
    Eug Сегодня, 20:29
    +2
    Давайте смотреть на ситуацию реально - орешек оказался не по зубам.
  38. Artur Homoastricus
    Artur Homoastricus Сегодня, 20:36
    +1
    Объясните мне, пожалуйста, некомпетентному диванному аналитику, ЧТО нам как государству не дает проявить инициативу в создании некоего Нового Евроазиатского Союза, в который бы входили РФ, Китай, Иран, Северная Корея, и возможно, Вьетнам, Белоруссия, некоторые страны Латинской Америки, целью образования которого было военно-политическое объединение супротив НАТО и амеров, так сказать, второй центр силы в мире в военном отношении? Ведь военные союзы имели место быть что до первой и второй мировых войн, что во-время, что после, играя при этом ведущую роль на мировой политической арене. Как же так получается, что сейчас каждая из стран в списке выше в одиночку отхватывает от коллективного запада и молча сидит в глухой обороне с мыслью "ну как мы одни можем противостоять штатам и англосаксам?". Наверняка же здесь есть какие-то объективные трудности (не может же здесь быть дело исключительно в политической импотентности нашего руководства и МИД), но неужели они непреодолимы? Очевидно же, что риторика англосаксов и НАТО утихнет мигом, после того, как такой гипотетический союз заявит о взаимной гарантированной военной поддержке каждого из своих членов. Неужели нарастающий риск перехода третьей мировой войны в горячую фазу и все более смелые доводы аналитиков и первых лиц государств о применении ТЯО не являются сигналом к тому, что такой союз крайне необходим странам, которые до сих пор почему-то в нем не состоят?
  39. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:39
    +1
    Чтобы наступать нужны предложения по наступлению с каждой части. А у нас все наоборот в минестрество обороны рисуют планы. Хоть один план там был выполнен?
    Чтобы наступать нужны разведанные. Вот тут противник стоит тут. Где удобнее наступать. Противник видимо пользуется из космоса данными из спутника. тут сложно наступать.
    Во время второй мировой шла вначале артподготовка многочасовая а потом в атаку подымали батальоны и они шли вперед. А что щас показывают в наступление пошел один танк.
    Если идут в наступление малыми силами надо вычерчивать те вражеские группы и бить по ним ракетами. Авиация не совсем хорошо работать стала. Она даже десант говорят высадить не может.
    У нас война идет против Нато, пусть оружие в украине не современно но информацией они владеют на уровне нато, ими управляют войска нато. Если это война с нато мы должны по всем складам нато ударить
    По идее мы должны были бить по складам Тыла украинской армии. Эти склады находятся в польше.
    Наше министерство обороны снова играется, уместо призыва до миллиона человек, призвали только треть, результат ноль.
    Если мы начнем бить по складам польши нам прийдется воевать с польшей и со всем нато, тут как не крути в армию надо увеличить до трех миллионов человек
  40. Vashek
    Vashek Сегодня, 20:50
    0
    Что бы там впереди не ждало, но отвратно слышать прогнозы из уст ВШЭ. Вот ее-то разгон - одно из условий борьбы за победу, а пока она сосет и готовит 500-х ничего не светит.
  41. Nord11
    Nord11 Сегодня, 20:53
    0
    А самый лучший с точки Европы и США выход, это всучить разоренную окраину России. Тогда блокированные деньги возвращать не придется, свои тратить на восстановление не надо, плюс мы получим неподъемную разграбленную территорию с озлобленным населением..
  42. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:54
    0
    Сценарий который не удовлетворит обе стороны на длительный период.
    И кому нужен такой исход?
    Только США. Чтобы поправить свои финансы и впарить Украине и ЕС еще кучу вооружения.