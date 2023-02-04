Российский политолог Суслов назвал наиболее вероятный сценарий прекращения украинского конфликта

Самым реалистичным итогом текущего вооруженного столкновения России и Украины является вероятное заключение перемирия на определенном этапе и переход из «горячей фазы» конфликта к его замораживанию. Такую точку зрения озвучил российский политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Выступая в Армении на круглом столе на тему «Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года», эксперт рассказал об отличиях идеального и реалистичного сценариев завершения украинского конфликта.
В идеале России стоило бы нанести Украине такое военное поражение, которое бы привело ее к демилитаризации, ограничению военного сотрудничества с США и НАТО, возвращению статуса русского языка и прекращению преследований русскоязычного населения, приводит мнение Суслова РИА Новости.
Но такой сценарий маловероятен, так как он фактически означает прямое поражение Запада. Поэтому если возникнет угроза реализации такого сценария, Западу придется вступить в прямое вооруженное столкновение с Россией, включая и ядерную войну.
Соответственно, более реалистичным выглядит сценарий замораживания конфликта по корейскому образцу. Обе страны смогут тогда заявлять о своих победах, Западу удастся сохранить ослабленную, но милитаризованную и прозападную Украину, а Россия получит территории Донбасса и Северного Причерноморья.
Однако такой сценарий вряд ли удовлетворит обе стороны конфликта, поэтому Россия и Украина останутся враждебными государствами. Но это, считает политолог, лучше, чем другой вероятный сценарий – ядерная война между Россией и Западом.