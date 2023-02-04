Член Комитета Рады по обороне заявил о готовности Украины наносить удары по Москве

Украина готова поражать цели на территории России, включая и Москву. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию Bild.
По утверждению украинского политика, Киеву не стоит воздерживаться от подобных ударов. Саму мысль о том, что Украина не будет обстреливать российскую территорию, Вениславский назвал «идеей из параллельной реальности».
Как заявил депутат Рады, российские вооруженные силы наносят удары по территории Украины как со своей, так и с белорусской территории. Поэтому все военные объекты Российской Федерации могут стать целями для ударов украинских формирований. Отдельно Вениславский отметил военные объекты в столице России Москве, заявив, что не видит никаких проблем в том, чтобы наносить по ним удары.
Ранее США приняли решение о передаче Украине более дальнобойных ракет. Американская администрация допустила, что украинские формирования могут атаковать цели в Крыму. Таким образом, риск нанесения ударов вглубь российской территории существует, поэтому и был вынужден отреагировать заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший быстрый ответ любым видом оружия при ударах по Крымскому полуострову или во внутренних регионах России.
Правда, ради справедливости стоит отметить, что и Донбасс, и Херсонская с Запорожской областями также уже являются юридически частью России, не говоря уже о приграничных территориях Белгородской, Брянской или Курской областей. Кстати, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.