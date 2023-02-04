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Член Комитета Рады по обороне заявил о готовности Украины наносить удары по Москве

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Член Комитета Рады по обороне заявил о готовности Украины наносить удары по Москве

Украина готова поражать цели на территории России, включая и Москву. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию Bild.


По утверждению украинского политика, Киеву не стоит воздерживаться от подобных ударов. Саму мысль о том, что Украина не будет обстреливать российскую территорию, Вениславский назвал «идеей из параллельной реальности».

Как заявил депутат Рады, российские вооруженные силы наносят удары по территории Украины как со своей, так и с белорусской территории. Поэтому все военные объекты Российской Федерации могут стать целями для ударов украинских формирований. Отдельно Вениславский отметил военные объекты в столице России Москве, заявив, что не видит никаких проблем в том, чтобы наносить по ним удары.

Ранее США приняли решение о передаче Украине более дальнобойных ракет. Американская администрация допустила, что украинские формирования могут атаковать цели в Крыму. Таким образом, риск нанесения ударов вглубь российской территории существует, поэтому и был вынужден отреагировать заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший быстрый ответ любым видом оружия при ударах по Крымскому полуострову или во внутренних регионах России.

Правда, ради справедливости стоит отметить, что и Донбасс, и Херсонская с Запорожской областями также уже являются юридически частью России, не говоря уже о приграничных территориях Белгородской, Брянской или Курской областей. Кстати, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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49 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:19
    +8
    Лишний раз убеждаюсь в правоте ВВП о начале СВО. Недогосударство Украина- угроза. Угрозу, надо уничтожить и выбить зубы- чтобы не кусалась- веками и поколениями.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 19:37
      +16
      Круто. Вот только есть небольшой такой моментик. Почему тогда ни одной пылинки не упало с Зеленского и остальных чубатых из правительства и Рады?
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 20:00
        -5
        Данных маловатою Вы пытаетесь решить уравнение с 16тью неизвестными. Три неизвестных у вас есть, а с остальными неизвестными-ёк.
        1. dorz
          dorz Сегодня, 20:15
          +3
          Если бы да кабы, да во рту выросли ...

          За провалы никто не ответит, поставки газа в Европу увеличились на 20%, братский народ продолжает получать деньги за транзит топлива. Пишут, что репарация в $1 трлн. для знати не проблема. sad
        2. Иван Иванов_36
          Иван Иванов_36 Сегодня, 20:27
          +5
          Нет никаких неизвестных. Либо ты играешь от себя, либо ты - пешка в чужой игре. Кому выгодно не трогать верхушку Украины? НАТО. Кому выгоден ход и течение СВО? НАТО. Все неизвестные известны. Просто наша элита играет на два фронта. Как и все годы правления Путина.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 20:38
        +1
        Круто? Вы говорите как молодой человек, а значит вам непонятна потеря Украины. Да и ладно.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:38
      +9
      Давно пора выносить всю верхушку начиная с банковрй улицы. Что еще ожидать от террористического государства.
    3. Грац
      Грац Сегодня, 19:47
      +9
      я что то не вижу уничтожения. Киев стоит, банковая стоит. здание рады стоит. западные политики ездят как к себе на дачу
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 20:40
        -1
        Я скоро у всех буду спрашивать, кто считает что удары не достаточны - вы согласны на ядерный удар по Украине?
    4. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 19:55
      +4
      Я бы добавил, чтобы не только, кусаться не могла, но и жевать не могла. В смысле, ни политически, как государство, ни экономически. Нельзя, после победы, давать им шанс на восстановление этого антироссийского образования.
    5. Amper
      Amper Сегодня, 19:59
      +4
      Выбить зубы попой у ВВП не получилось, а ведь вроде как дзюдока (или купил поясок), должен понимать , что голая попа против шашки бессильна. belay Результат - зубы в попу вцепились. crying
      1. Vicontas
        Vicontas Сегодня, 20:19
        +6
        Когда Россия стояла в Херсоне - кого подрывали свидомые?Чиновников! То есть рушили систему управления! То же самое надо делать и у них - лупить по военкоматам,органам управления,плюс погранпереходы.Тем самым нарушить мобилизацию,за что сами украинцы спасибо скажут и облегчить возможность удрать от могилизации в другую страну! Но раз этого не делается - значит есть какая-то гнилая договоренность!
    6. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:34
      +3
      Вам напомнить слова Очень Ответственного Лица в Кремле про то,что у нас нет цели уничтожить государственность Украины?Нет,я согласен с Вами про уничтожение,но до этого понимания не созрел Тот Самый
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 20:42
        0
        Я какать хотел на кремль - у меня есть такая цель. И хоть я ни кто, но буду стараться из всех сил.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:45
          0
          Что же Вы о себе такого плохого мнения? belay
    7. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 20:51
      0
      Угрозу, надо уничтожить и выбить зубы-
      Вот что делается для уничтожения угрозы.
      Это может показаться невероятным на двенадцатом месяце СВО, но Россия по-прежнему входит с шестерку крупнейших торговых партнеров Украины, пропустив вперед Китай, Польшу, Германию, Турцию и США. Отметим, что все эти страны, за исключением разве что КНР, являются прямыми спонсорами киевского режима. Но и с Поднебесной тоже не все так просто, о чем мы подробнее расскажем далее.
      Сама Россия за прошлый год, когда уже вовсю шел «суровикинг», поставила на Украину каменный уголь, антрацит, кокс и полукокс на сумму 507 миллионов долларов. А это, между прочим, основное топливо для украинских ТЭС и сырье для оборонной промышленности. Также из нашей страны для нужд режима Зеленского идут алюминий, медь, никель, вольфрам и хром, используемые в ВПК. Причем эти и иные металлы поставляются через Россию не только в Незалежную, но и в страны блока НАТО нашим вроде как союзником Китаем.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:23
    +7
    Член... заявил о готовности Украины наносить удары по Москве

    надо России действовать решительней, добить энергетику, по крайней мере, бить по тоннелям на Западной Украине...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:23
    0
    Боюсь, что ВВП не шутил в Сталинграде. Плохо кому то будет...
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 19:26
      -1
      "Плохо кому то будет..."
      Конечно будет! Нам.
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:12
        -4
        Если, Вы, украинец, то да... Бедный, Вы, бедный...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Боюсь, что ВВП не шутил в Сталинграде.

      Когда он не шутит, то говорит так:
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  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:25
    +2
    Готовность то есть, возможности пока нет.
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:40
      +5
      Скорее наоборот. Возможность и средства есть, а вот воли нет.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:58
      -1
      Цитата: Андрей Москвин
      Готовность то есть, возможности пока нет.

      Они на все готовы, Крым с Донбассом вернуть и Москву с Владивостоком бомбить.
      Не печалится дятел, что петь не может, его и так весь лес слышит.
      1. guest
        guest Сегодня, 20:46
        0
        Цитата: tihonmarine
        Они на все готовы

        Я так понял он не пр них, а про нас.
  5. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 19:25
    +8
    Please god, destroy Kiev nazi imbeciles once and for all. Painful bunch of lunatics.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:38
      +1
      Надеюсь так уничтожим фашистов,что у Европы возникнет непреодолимое желание смотреть в сторону России ,только с нашего разрешения. hi
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: christian revuelta
      Please god, destroy Kiev nazi imbeciles once and for all. Painful bunch of lunatics.

      And what's about European and American nazi imbeciles?
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:30
    0
    А ведь бахнут, обязательно бахнут.
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:30
    +4
    За эти слова нужно сказать спасибо тому, кто запретил уничтожить правительственный квартал в Киеве. request

    То ли ещё будет.
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:33
    -2
    Член Комитета Рады по обороне заявил о готовности Украины наносить удары по Москве

    Реально тогда Киеву писец придет. Шмалять тогда будут не по заводам и подстанциям, а по центрам принятия решений, Надо случайно задеть американское посольство, а потом спихнуть на укропов...
  9. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 19:38
    0
    Чем интересно долбануть собираются конкретно по Москве, языком который до Куева доведет, а так кое кому взбучка не помешала бы, может ободрился малость да начал принимать мужественные решения, а не только языком чесать.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:20
      0
      Навеяло мне мою старую фразу-размышление:
      Все дороги ведут в рим, а язык почему-то только до киева, правда длинный язык может завести даже до магадана
      winked
    2. guest
      guest Сегодня, 20:47
      0
      Цитата: yuliatreb
      Чем интересно долбануть собираются конкретно по Москве

      Что заокеанские хозяева им дадут, тем и долбанут.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:39
    +7
    Украина готова поражать цели на территории России, включая и Москву.

    Оценку этого заявления должны подтверждать или опровергать служащие российской внешней разведки.
    Пока мы слышали ряд дублирующих друг друга заявлений от «всех, кому не лень», краткий смысл которых сводится к выражению: «Мы бы им ещё дали, если бы они нас догнали!»
    Одной воли, профессионализма и выучки личного состава, непосредственно принимающего участие в боевых действиях, - недостаточно. Слишком велики цели и глубоки возникающие проблемы.
    Нам, находящимся в тылу, помогающим материально и физически, хочется знать только одно:
    «СКОЛЬКО ЕЩЁ ВРЕМЕНИ БОЛТУНЫ И ПУСТОЗВОНЫ БУДУТ ПОЗОРИТЬ СТРАНУ И РОССИЙСКИЙ НАРОД?»
    Победа на поле боя достигается превосходством воинского мастерства, морального духа, качеством и количеством вооружения. Простите, но просто сотрясать воздух - это какой-то позор!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:20
      +5
      Цитата: ROSS 42
      Победа на поле боя достигается превосходством воинского мастерства, морального духа, качеством и количеством вооружения. Простите, но просто сотрясать воздух - это какой-то позор!
      Все перечислили кроме главного. У нашей власти нет желания победить. Милые их сердцу люди заложники на Западе. request А счета в западных банках, а недвижимость. Да и Путина они похоже прижали... recourse
  11. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:41
    +3
    Я так понимаю, что Медведев обозначил очередную красную линию!
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 19:43
    +2
    нужно учитывать, что одна из целей запада, чтобы Россия ядерное оружие применила. и ктсати да же после этого нет гарантий что украина пойдет на переговоры. оружие и деньги и солдаты к ней из-за границы поступают, плюс она может просто в ответ грязной бомбой жахнуть. тогда уже придется бить по НАТО ядерным оружием...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:15
      -1
      Грязной конечно могут, вот только ветерок в сторону европы очень там непонравится, на этом моменте украинцев начнут и свои благодетели бить, и уж точно ногами.
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:45
    +4
    Будет у них возможность, обязательно удар нанесут, если мы не начнём воевать по настоящему, а не СВО.
  14. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:46
    +6
    Ну видимо Белгородская, Брянская, Курская, Саратовская области, Краснодарский край, Ростовская область, Донбасс, Запарожье - это обычная Россия. Ее видимо можно обстреливать с соседних государств. А есть очень российский край, конкретно особенный, который ну "низя" обстреливать - Крым. При том, что его обстреливают чуть ли не каждый день...
  15. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 20:07
    +2
    А что сейчас не нанести ? Топливо не подвезли ? Какого .....надо всегда ждать, после чего в ответ наносить ??
  16. НСВ
    НСВ Сегодня, 20:08
    +1
    Какие-то красные линии ждём??? Только полная ликвидация этих кастрюлеголовых залог спокойного будущего России!!!
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 20:33
      0
      Про таблице цветов RAL есть 34 оттенка красного цвета - от RAL 3000 до RAL 3033, не считая оранжевых. Может, никак цвет красной линии не угадают?
      А если серьезно, то только полное сплочение народа - путь к победе. Без всяких там исключений, без коммерции, без кумовства. И без откровенной тупости. Надеюсь, доживу.
      Предвижу вопросы типа - а сам-то в окопах? Сразу отвечу. Ходил в военкомат, просил отправить добровольцем. Мне хоть и 62, но я офицер, мастер спорта СССР по стрельбе, от меня была бы реальная польза. Ответ- идите домой, товарищ капитан, дойдет и до Вас очередь.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:12
    0
    А как с амерами разосрутся так будут готовы и по вашингтону с траекторией через антарктиду наносить чегото там. Вот только сперва попросят дать им то чем они готовы ударить. А так ниче, всегда готовы, как пионеры!))))
  18. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:14
    +1
    заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший быстрый ответ любым видом оружия при ударах по Крымскому полуострову или во внутренних регионах России.
    Медведев грозит, "а Васька слушает, да ест" request Стрелять по Москве не будут, а то по Кыыву прилетит, а вот по остальным местам, по выбору будут... request обязательно.
  19. Фюдор
    Фюдор Сегодня, 20:21
    0
    накаркает на свою жопу приключения, шник.
  20. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:38
    0
    поэтому и был вынужден отреагировать заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший быстрый ответ любым видом оружия при ударах по Крымскому полуострову или во внутренних регионах России.

    Про "красные линии" забыл сказать.
  21. Artur Homoastricus
    Artur Homoastricus Сегодня, 20:39
    +1
    Объясните мне, пожалуйста, некомпетентному диванному аналитику, ЧТО нам как государству не дает проявить инициативу в создании некоего Нового Евроазиатского Союза, в который бы входили РФ, Китай, Иран, Северная Корея, и возможно, Вьетнам, Белоруссия, некоторые страны Латинской Америки, целью образования которого было военно-политическое объединение супротив НАТО и амеров, так сказать, второй центр силы в мире в военном отношении? Ведь военные союзы имели место быть что до первой и второй мировых войн, что во-время, что после, играя при этом ведущую роль на мировой политической арене. Как же так получается, что сейчас каждая за стран в списке выше в одиночку отхватывает от коллективного запада и молча сидит в глухой обороне с мыслью "ну как мы одни можем противостоять штатам и англосаксам?". Наверняка же здесь есть какие-то объективные трудности (не может же здесь быть дело исключительно в политической импотентности нашего руководства и МИД), но неужели они непреодолимы? Очевидно же, что риторика англосаксов и НАТО утихнет мигом, после того, как такой гипотетический союз заявит о взаимной гарантированной военной поддержке каждого из своих членов. Неужели нарастающий риск перехода третьей мировой войны в горячую фазу и все более смелые доводы аналитиков и первых лиц государств о применении ТЯО не являются сигналом к тому, что такой союз крайне необходим странам, которые до сих пор почему-то в нем не состоят?