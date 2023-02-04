Комбриг «Востока» рассказал о переброске ВСУ дополнительных подразделений на Угледарское направление

В настоящее время российская военная разведка фиксирует переброску значительных подкреплений украинских войск в сторону Угледара. Об этом в своем Telegram-канале пишет командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.Как отмечает офицер, две последние ночи противник активно пытается прощупывать оборону российских войск. Это заставляет подозревать возможные приготовления ВСУ к контрнаступлению. Так, была зафиксирована переброска дополнительных сил со стороны Димитрова под Угледар.По утверждению Ходаковского, ссылающегося на данные разведчиков, количество сил и средств, перебрасываемых противником, способно серьезно повлиять на ситуацию на данном участке фронта. Поэтому ВС РФ под Угледаром приведены в максимальную боеготовность.Стремление ВСУ перейти в контрнаступление понятно: если вслед за Соледаром и плачевной ситуацией в Артемовске (Бахмуте), ВСУ столкнутся еще и с потерей Угледара, это будет сильным военным и репутационным ударом по киевскому режиму.Смиряться с таким развитием событий в Киеве не хотят. Поэтому не исключено, что и под Угледаром ВСУ попытаются инициировать контрнаступление, задействовав мобилизованных и также не считаясь с потерями личного состава, как и в Артемовске.О том, что в районе Димитрова были замечены перемещения ВСУ, сообщил и Telegram-канал «Неофициальный Безсонов». По информации канала, в сторону города двигались 3 крупные колонны ВСУ, в составе которых были замечены в большом количестве РСЗО БМ-21 «Град». Судя по всему, в данную колонну включили и резервные формирования, ранее находившиеся в районе Кременной.Из перехватов разговоров украинских военных стало ясно о том, что они движутся на Угледарское направление, но не факт. Командование ВСУ старается держать в тайне направление перемещения этих формирований. Например, их могут бросить на Запорожское направление или под Авдеевку.Российским вооруженным силам в такой ситуации также не помешало бы усилить не только боеготовность, о которой пишет комбриг, но и имеющиеся силы и средства на данном направлении. Если украинское контрнаступление и произойдет, ВС РФ должны иметь все возможности для его быстрого и успешного отражения.