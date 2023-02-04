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Комбриг «Востока» рассказал о переброске ВСУ дополнительных подразделений на Угледарское направление

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Комбриг «Востока» рассказал о переброске ВСУ дополнительных подразделений на Угледарское направление

В настоящее время российская военная разведка фиксирует переброску значительных подкреплений украинских войск в сторону Угледара. Об этом в своем Telegram-канале пишет командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.


Как отмечает офицер, две последние ночи противник активно пытается прощупывать оборону российских войск. Это заставляет подозревать возможные приготовления ВСУ к контрнаступлению. Так, была зафиксирована переброска дополнительных сил со стороны Димитрова под Угледар.

По утверждению Ходаковского, ссылающегося на данные разведчиков, количество сил и средств, перебрасываемых противником, способно серьезно повлиять на ситуацию на данном участке фронта. Поэтому ВС РФ под Угледаром приведены в максимальную боеготовность.

Стремление ВСУ перейти в контрнаступление понятно: если вслед за Соледаром и плачевной ситуацией в Артемовске (Бахмуте), ВСУ столкнутся еще и с потерей Угледара, это будет сильным военным и репутационным ударом по киевскому режиму.

Смиряться с таким развитием событий в Киеве не хотят. Поэтому не исключено, что и под Угледаром ВСУ попытаются инициировать контрнаступление, задействовав мобилизованных и также не считаясь с потерями личного состава, как и в Артемовске.

О том, что в районе Димитрова были замечены перемещения ВСУ, сообщил и Telegram-канал «Неофициальный Безсонов». По информации канала, в сторону города двигались 3 крупные колонны ВСУ, в составе которых были замечены в большом количестве РСЗО БМ-21 «Град». Судя по всему, в данную колонну включили и резервные формирования, ранее находившиеся в районе Кременной.

Из перехватов разговоров украинских военных стало ясно о том, что они движутся на Угледарское направление, но не факт. Командование ВСУ старается держать в тайне направление перемещения этих формирований. Например, их могут бросить на Запорожское направление или под Авдеевку.

Российским вооруженным силам в такой ситуации также не помешало бы усилить не только боеготовность, о которой пишет комбриг, но и имеющиеся силы и средства на данном направлении. Если украинское контрнаступление и произойдет, ВС РФ должны иметь все возможности для его быстрого и успешного отражения.
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17 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:35
    -1
    Если известно о подкреплении, то нужно срочно применять Герани....
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:53
      +3
      Тут уже не Герани, а скорее офаб-500 и мощнее. А вообще утрата инициативы на фронте приводит к тому, что противник сам выбирает где и как тебя бить. Именно непрерывные контрудары в любой удобной ситуации помогли нам раздербанить вермахт в 1941 году.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:21
        +3
        Из под Угледара было вчера видео, где противник, похоже, ударил по скоплению техники (БМП-3Ф) и морпехов, боеприпасом с дистанционным подрывом на высоте примерно 7-ми метров.
        Пока не будет адекватного ответа на такое оружие, победы можно и не дождаться. Ответ должен быть мощным, а не штурм одной стрелковкой и бронетехникой.
        1. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 20:51
          -1
          Цитата: СергейАлександрович
          противник, похоже, ударил по скоплению техники (БМП-3Ф) и морпехов, боеприпасом с дистанционным подрывом на высоте примерно 7-ми метров.

          Ну и какой принципиально перевес даёт применение подобного боеприпаса? Причём применение эпизодическое. У нас достаточно высокоточных боеприпасов типа Краснополь, достаточно мощных боеприпасов, работающих по площадям (Смерч, Ураган, Град, Солнцепёк). Перевес в использовании артиллерии у нас многократный.
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:38
    +7
    А в чём проблема ударить по скоплению войск противника ЗАРАНЕЕ?
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 20:23
      -2
      Если б не было проблем давно б ударили, попробуйте передти линию соприкосновения и навести в режиме реального времени наши средства поражения, это только в кино все получается в реальной жизни все хотят жить. Представьте что это ваш брат, отец друг пойдет туда или на мине подорвется, либо под перекрестный огонь попадет. Хотелки по умерьте.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 20:28
        +3
        Цитата: алексей_444
        Если б не было проблем давно б ударили


        Ну вот ВСУ же ударили на Новый Год по Макеевке.
        Если у нас проблемы в том, чтобы уничтожать резервы ВСУ до того, как они начинают нас убивать, а у них такой проблемы нет, то зачем было всё это начинать?
      2. U_GOREC
        U_GOREC Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: алексей_444
        Представьте что это ваш брат, отец друг пойдет туда или на мине подорвется, либо под перекрестный огонь попадет. Хотелки по умерьте.

        А... ну тогда да, тогда действительно - пусть никто никуда не ходит! Брат же чей то или отец... Тогда пусть все по окопам и блиндажам сидят. А ещё лучше - в тылу! А может лучше, вообще, как х.охлы предлагают - вернуться на границы 2014 года? Тогда уж точно ни чьи братья и отцы не погибнут!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:41
    +2
    ..ВСУ столкнутся еще и с потерей Угледара, это будет сильным военным и репутационным ударом по киевскому режиму...

    Да и России пора про это подумать. Согласен с Ходаковским:
    ...Российским вооруженным силам в такой ситуации также не помешало бы усилить не только боеготовность, о которой пишет комбриг, но и имеющиеся силы и средства на данном направлении...

    Хватит отступать, норму по перегрупировкам Россия выполнила. Больше права на ошибки нет. Теперь только вперёд.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:41
    0
    российская военная разведка фиксирует переброску значительных подкреплений украинских войск в сторону Угледара

    значительные подкрепления это сколько? может быть для ротации или компенсации потерь?
  5. Fisher
    Fisher Сегодня, 19:50
    +2
    Если замечена колонна почему не нанесён удар?
  6. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 19:54
    +6
    Все знают о перемещении войск. При этом идут крупные колонны. Возникает вопрос, почему не уничтожаем? Если боимся их ПВО, то зачем нам эти истребители за 70 миллионов долларов штука, которые ничего не могут? Способны только бармалеев в Сирии гонять.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:31
      +2
      Потому что никто не знает, уничтожаем мы эти колонны или нет. Возможно нам "забыли" сообщить. А быть может это пока невозможно request
  7. Uno
    Uno Сегодня, 20:31
    +1
    Вы до сих пор думаете что противник колоннами ездит и марширует на ноль?
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: Uno
      Вы до сих пор думаете что противник колоннами ездит и марширует на ноль?

      Ну технику то с Запада, наверное, не лесами везут и окольными тропами?
  8. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 20:36
    0
    Уничтожать на подходе надо, чтобы эта вся муть не доехала. Планирующие бомбы переделанные (которые недавно показывали) использовать, если так насчет их ПВО переживаем. Очень странно будет, если в 2023г такое спокойно доедет до передовой совсем непотрепанной
  9. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 20:40
    0
    А как разговоры всу перехватывают? разве не через старлинк работают и все должно шифроваться и в цифре передаваться...