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В Мариуполе создали Российский Добровольческий Корпус для участия в спецоперации

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В Мариуполе создали Российский Добровольческий Корпус для участия в спецоперации

На площадке республиканского центра МЧС Донецкой Народной Республике в Мариуполе состоялся восьмой съезд Союза Добровольцев Донбасса. В съезде принимали участие председатель союза Александр Бородай, депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, предприниматель и владелец «Царьграда» Константин Малофеев, знаменитый командир Ахра Авидзба «Абхаз», другие командиры и добровольцы. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.


На съезде было принято решение о формировании Российского Добровольческого Корпуса для участия в специальной военной операции. Корпус планируется оснастить военной техникой и другим необходимым вооружением, чтобы он смог принимать активное участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

В составе корпуса объединятся различные добровольческие подразделения. Также съезд решил обратиться к Верховному Главнокомандующему об объединении всех отрядов и батальонов Союза Добровольцев Донбасса в единое войсковое соединение. Такое решение является оправданным. Стоит отметить, что добровольческое движение Донбасса уже имеет солидную историю и впечатляющий послужной список. Многие его представители принимали участие в боевых действиях еще на самом раннем этапе освобождения Донбасса - в 2014-2015 гг.

Несмотря на то, что в специальной военной операции принимают участие самые разные соединения и подразделения – от Вооруженных сил Российской Федерации до ЧВК «Вагнер», добровольцы также играют важную роль в выполнении боевых задач. Если они войдут в единый корпус, который сможет оперировать на целых направлениях в зоне спецоперации, это может позитивно отразиться на боевой эффективности российских войск.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:06
    0
    Что то у меня подозрение что это результат вливания 2 корпусов народной милиции ДНР и ЛНР в ВС РФ.Может я не прав.
  2. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 20:07
    +6
    КТОНИБУДЬ Добавьте вы уже этих ДОБРОВОЛЬЦЕВ в состав ВС РФ !!!!!
    1. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 20:16
      +1
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Добавьте вы уже этих ДОБРОВОЛЬЦЕВ в состав ВС РФ !

      Мало того, что придется служить за одну зарплату, так еще и выполнять приказы тупых штабистов у которых весь боевой опыт заключается в сидении в бункере и которым плевать на людей и потери. Достаточно посмотреть сколько людей постоянно возвращают из плена. А ведь это малая часть тех кому повезло статься в живых в тылу или окружении. И пока ни кто за это не отвечает ни о каком доверии командованию ВС РФ и речи быть не может.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:08
    +2
    Корпус планируется оснастить военной техникой и другим необходимым вооружением, чтобы он смог принимать активное участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
    belay Для этого нужно еще освоить технику, или нет.....
    1. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 20:20
      +5
      Цитата: Mavrikiy
      нужно еще освоить технику

      Там наверняка большинство тех, кто ни один год ночевал и дневал в обнимку с этой техникой, да хлебнул прелести казармы и тупости командиров.
    2. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 20:28
      -1
      Для этого нужно еще освоить технику, или нет.....

      Ну попутно можно еще бюджет освоить.
    3. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Для этого нужно еще освоить технику, или нет.....

      Народное ополчение в Донбассе воюет уже 9 лет . Поэтому , если чему и нужно будет переучивать в освоении техники , так это переход на более современные образцы , например Т 90М . Но это займёт намного меньше времени , чем обучение нового танкиста с нуля .
  4. Комментарий был удален.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 20:25
    -1
    от Вооруженных сил Российской Федерации до ЧВК «Вагнер»,
    То есть они даже не объединены? wassat
    1. Комментарий был удален.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:33
    +2
    принято решение о формировании Российского Добровольческого Корпуса для участия в специальной военной операции

    дело архиважное. Хорошие бойцы очень нужны на фронте
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:33
    0
    Так значит после 30 лет оккупации там все же остались русские? Или это так - для меня и среднеразбирающего гражданина который смотрит программы по тв1? Я так просто не поверю, но если вдруг... буду очень рад.
  8. lambert
    lambert Сегодня, 20:41
    -1
    Цитата: Vitaly.17
    Цитата: Комиссар_Вольф
    Добавьте вы уже этих ДОБРОВОЛЬЦЕВ в состав ВС РФ !

    Мало того, что придется служить за одну зарплату, так еще и выполнять приказы тупых штабистов у которых весь боевой опыт заключается в сидении в бункере и которым плевать на людей и потери. Достаточно посмотреть сколько людей постоянно возвращают из плена. А ведь это малая часть тех кому повезло статься в живых в тылу или окружении. И пока ни кто за это не отвечает ни о каком доверии командованию ВС РФ и речи быть не может.


    Послушаешь умных людей, засевших на диване и сайте и поражаешься. Все знают, все умеют и все делают. Только сидя на диване и у монитора. Да и мнения и комментарии специфические. Один считает что все генералы лампасники и паркетные . Гений - офицер выпускается из училища и сразу генералом и на должность в Генштаб. Служить придется за одно денежное довольствие - ну еще одно открытие - за совмещение в армии никогда не платили, могут в зависимости два оклада, надбавки какие нибудь, но сколько хочешь все упирается в звание, должность, выслугу лет и вероятно (раньше знал, сейчас отстал) надбавки. Но выслуга лет льготная, а денежное довольствие не знаю. В свое время сидел в защищенном КП и армии и округа, если кто то считает это счастьем, пусть залезет в подвал, с 9.00 и выйдет оттуда первый раз в 16.00 - посмотрел бы на его реакцию. Первый раз слышу что в плен попадают в тылу и про доверие командованию ВС РФ явные перлы от людей которые ничего не понимают, но хорошо сидят на диване.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:50
    0
    Не желание выполнять приказы начальников, которым нет доверия - единственное оправдание подобным соединениям.
    Пора в ГШ менять замшелых генералов, это очевидно уже для всех.