В Мариуполе создали Российский Добровольческий Корпус для участия в спецоперации

На площадке республиканского центра МЧС Донецкой Народной Республике в Мариуполе состоялся восьмой съезд Союза Добровольцев Донбасса. В съезде принимали участие председатель союза Александр Бородай, депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, предприниматель и владелец «Царьграда» Константин Малофеев, знаменитый командир Ахра Авидзба «Абхаз», другие командиры и добровольцы. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.
На съезде было принято решение о формировании Российского Добровольческого Корпуса для участия в специальной военной операции. Корпус планируется оснастить военной техникой и другим необходимым вооружением, чтобы он смог принимать активное участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
В составе корпуса объединятся различные добровольческие подразделения. Также съезд решил обратиться к Верховному Главнокомандующему об объединении всех отрядов и батальонов Союза Добровольцев Донбасса в единое войсковое соединение. Такое решение является оправданным. Стоит отметить, что добровольческое движение Донбасса уже имеет солидную историю и впечатляющий послужной список. Многие его представители принимали участие в боевых действиях еще на самом раннем этапе освобождения Донбасса - в 2014-2015 гг.
Несмотря на то, что в специальной военной операции принимают участие самые разные соединения и подразделения – от Вооруженных сил Российской Федерации до ЧВК «Вагнер», добровольцы также играют важную роль в выполнении боевых задач. Если они войдут в единый корпус, который сможет оперировать на целых направлениях в зоне спецоперации, это может позитивно отразиться на боевой эффективности российских войск.