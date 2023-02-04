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Самолёт ВВС США сбил китайский аэростат

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Самолёт ВВС США сбил китайский аэростат

Находит своё подтверждение информация о том, что американское командование получило разрешение от политических властей США на ликвидацию китайского аэростата, появление которого над Штатами вызвало серьёзный переполох в Вашингтоне. Напомним, что Пекин признал принадлежность воздушного объекта КНР, однако отметил, что он никакого отношения к разведывательной деятельности не имеет. В версии Китая, это метеозонд, который «унесло ветром в неизвестном направлении». При этом ещё один «унесённый ветром» китайский аэростат сегодня утром обнаружили пролетающим к югу от США – сначала над Коста-Рикой, потом и над Венесуэлой.


В сети появились ролики, подтверждающие, что американские военные всё же сбили китайский аэростат. Для его уничтожения использовался боевой самолёт. Высказывается предположение, что это мог быть истребитель пятого поколения F-22, след от полёта которого был зафиксирован видеокамерами.

Аэростат был сбит над морем - у берегов Южной Каролины. Это может свидетельствовать о том, что ВВС США ожидали момента, когда китайский зонд будет находиться не над сушей, так как ранее в Вашингтоне заявляли буквально следующее:

При уничтожении аэростата могут возникнуть риски для людей на земле.




На одном из видео снимающие с земли кадры полёта самолёта выражают бурный восторг по поводу взрыва, который сопровождал уничтожение китайского объекта в воздушном пространстве США.


Таким образом, фактически опровергается теория о том, что у США не было средств для уничтожения объекта, летящего на высоте более 20 км.
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7 комментариев
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  1. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 23:14
    0
    Не, ребята. Не аэростат это был, а китайская знаменитая резиновая бомба. Я все ждал, когда она прыгать начнет. Причем сами штатники это подтвердили - "При уничтожении аэростата могут возникнуть риски для людей на земле".
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 23:14
    0
    Так на какой же высоте он летел? То говорят он уже в космосе считался, то есть выше 50 км, тогда с какого фига его сбили непонятно. Или уже можно сбивать свободно чужие космические аппараты после такого прецедента?
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 23:16
      +1
      аэростаты выше 21 км не летают, это рекорд
  3. Artur Homoastricus
    Artur Homoastricus Сегодня, 23:16
    0
    цирк какой-то... Столько шуму из-за какого-то воздушного шарика)
  4. val_67
    val_67 Сегодня, 23:17
    0
    "...фактически опровергается теория о том, что у США не было средств для уничтожения объекта, летящего на высоте более 20 км."
    Конечно же были и есть средства. Вопрос только в стоимости, а деньги матрасники считать умеют... Несмотря на это, пришлось потратиться, так как политический ущерб уже превысил все возможные убытки.
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 23:18
    0
    Так можно же и бомбу скинуть с шарика, неизвестный зонд, как поток рванули неизвестные...
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 23:20
    0
    Если самолетом значит опустился низко. в район 20 км.