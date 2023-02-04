Самолёт ВВС США сбил китайский аэростат

При уничтожении аэростата могут возникнуть риски для людей на земле.

Находит своё подтверждение информация о том, что американское командование получило разрешение от политических властей США на ликвидацию китайского аэростата, появление которого над Штатами вызвало серьёзный переполох в Вашингтоне. Напомним, что Пекин признал принадлежность воздушного объекта КНР, однако отметил, что он никакого отношения к разведывательной деятельности не имеет. В версии Китая, это метеозонд, который «унесло ветром в неизвестном направлении». При этом ещё один «унесённый ветром» китайский аэростат сегодня утром обнаружили пролетающим к югу от США – сначала над Коста-Рикой, потом и над Венесуэлой.В сети появились ролики, подтверждающие, что американские военные всё же сбили китайский аэростат. Для его уничтожения использовался боевой самолёт. Высказывается предположение, что это мог быть истребитель пятого поколения F-22, след от полёта которого был зафиксирован видеокамерами.Аэростат был сбит над морем - у берегов Южной Каролины. Это может свидетельствовать о том, что ВВС США ожидали момента, когда китайский зонд будет находиться не над сушей, так как ранее в Вашингтоне заявляли буквально следующее:На одном из видео снимающие с земли кадры полёта самолёта выражают бурный восторг по поводу взрыва, который сопровождал уничтожение китайского объекта в воздушном пространстве США.Таким образом, фактически опровергается теория о том, что у США не было средств для уничтожения объекта, летящего на высоте более 20 км.