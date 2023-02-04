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Военкоры сообщают, что ВСУ потеряли контроль над северными кварталами Артёмовска

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Военкоры сообщают, что ВСУ потеряли контроль над северными кварталами Артёмовска

Из Артёмовска приходит информация о том, что под натиском российских штурмовых отрядов войска противника потеряли контроль над северными кварталами города. Непосредственные штурмовые действия в Артёмовской (Бахмутской) агломерации осуществляют бойцы ЧВК «Вагнер».


Информация о том, что ребята из «Вагнера» заняли северную часть Артёмовска, появилась на канале WarGonzo. Ранее военкоры этого медиа зачастую, что называется, забегали вперёд. Однако в большинстве случаев через сутки-двое озвучиваемая информация подтверждалась командованием «Вагнера».

На данный момент военкоры пишут, что российские отряды проводят зачистку на севере Артёмовска. Другие штурмовые группы продвигаются к юго-западу от города – в направлении Часова Яра, который относительно Артёмовска (Бахмута) находится на возвышенности. Эта географическая особенность в определённой степени затрудняет боевую работу по полному окружению бахмутского гарнизона ВСУ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись к перекрёстку дорог Артёмовск-Константиновка и Часов Яр – Курдюмовка, что к юго-западу от Красного (Ивановского).



Одновременно с этим бои идут и в южной части Артёмовска. Большие потери несут резервы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещённая в России), ранее переброшенные к городу с целью недопущения его окружения российскими войсками.
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12 комментариев
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  1. Офицер запаса
    Офицер запаса Вчера, 23:58
    0
    Из коноэпопеи "Освобождение":
    "Что? Взяли первый этаж?
    Молодцы!
    Связь с генералом.
    Взял первый этаж?
    Молодец! Дуй дальше!"
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 00:08
      +1
      Цитата: Офицер запаса
      Из коноэпопеи "Освобождение":
      "Что? Взяли первый этаж?
      Молодцы!
      Связь с генералом.
      Взял первый этаж?
      Молодец! Дуй дальше!"

      Помним, связь с генералом ещё выше, так уже не совсем молодцы: "Медленно продвигаетесь!"
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 00:19
        +1
        Это Жуков там был в исполнении Михаила Ульянова.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 00:50
      +1
      Из коноэпопеи "Освобождение":
      "Что? Взяли первый этаж?
      Молодцы!
      Связь с генералом.
      Взял первый этаж?
      Молодец! Дуй дальше!"

      Для укра любой город важен. Они потерю Соледара признали через две недели, уже после того как мы начали соседние деревни брать. Они будут гнать сало на убой, в самые невыгодные для себя ситуации, лишь бы не получилась зрада. В целом Зисельс и сказал на днях, что Бахмут они не сдадут
      1. Комментарий был удален.
  2. Bad_gr
    Bad_gr Сегодня, 00:06
    0
    Мир сегодня "Юрий Подаляка"
    Артемовск (Бахмут) - агония гарнизона ВСУ

    Судя по скорости падения сопротивления частей ВСУ в Артемовске, они таки получили приказ на выход. Еще утром была информация, что самые боеспособные из них покидают город, а далее стало появляться все больше и больше данных о продвижении ЧВК "Вагнер" внутри этого населенного пункта.
    А значит, следующие несколько суток (а может и сутки-двое) могут стать для частей киевского режима последними когда они еще хотя бы частично контролируют этот город.

    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 00:14
      -11
      Скорее всего это так. ВСУ перемалывают нашу штурмовую пехоту в оборонительных боях, появилась реальная угроза окружения, спокойно выводят свои части. Мы упремся в следующую оборонительную полосу, они восстановят потрепанные в боях части. При этом готовя свое наступление в наши ослабленные участки. Учитывая превосходство в разведке и интелекта высшего военного и политического командования у них получается Херсон и Харьковская область. Вот и весь сценарий.
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 00:26
        +6
        Вали отсюда , гамно, админы вы вообще есть?
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 00:27
        +3
        Перемалывают нашу штурмовую пехоту и спокойно выводят свои части выходя из окружения wassat
        Забористая дрянь у вас. С водяры так не штырит wassat
        "готовя своё наступление в наши ослабленные участки" good wassat
      3. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 00:32
        +6
        спокойно выводят свои части

        В Соледаре музыканты всех убили. А Зеля признал потерю Соледара этак недели через 2 опосля. Спокойно выводят прям в землю
      4. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 01:18
        +1
        Цитата: ColdWind
        ВСУ перемалывают нашу штурмовую пехоту в оборонительных боях

        Ага, так перемалывают, что драпать не успевают. laughing
        Музыканты там такую мясорубку устроили, что Соледар для ВСУ покажется ещё легкими потерями.
      5. хрыч
        хрыч Сегодня, 01:18
        -2
        Цитата: ColdWind
        Учитывая превосходство в разведке и интелекта высшего военного и политического командования у них получается Херсон и Харьковская область.

        Если по данным Запада уже прикончили от 200 до 400 тысяч бандерлогов, то командование ВСУ - полные гении wassat Если 20% территории освобождено от бандерлогов, то командование ВСУ - выдающиеся полководцы, прощелкавшие пятую часть территории с самыми богатыми недрами, прощелкали целое море wassat И сценарий таков, штурмовые отряды Вагнера заходят в город, ну там Соледар и начинают крайне медленное продвижение за огневым валом. Гениоты ВСУ начинают в этот огневой вал кидать резервы с других участков фронта, в результате, когда потери ВСУ составляют 25 тысяч, гениот Залужный начинает конючить об отводе оставшегося сброда, офис зелепреза требует держать город, но приходится бежать в Соль, Белогоровку, в Сакко и Ванцетти. Но там их снова ждет огневой вал, а за ним суровая зачистка. Гениоты им швыряют подкрепления, но шаровары уже обгажены и приходится опять бежать уже в Бахмут, а там тоже огневой вал и по данным британцев еще к декабрю в Бахмуте загинуло 10 тысяч побратымов и подоспевшие к наложившим в шаровары прибежало подкрепление из Соледара, Белогоровки, Сакки и Ванцетти с еще более обгаженными шароварами. И эта группировка обгаженных достигает критической сортирной массы. Американцы умоляют вывести гарнизон, но надо же объяснять, зачем сожгли резервы и офис преза опять требует чуда. Дождались оперативного окружения, а дальше маячит катастрофа. Что Зеля, что Залужа с задачей утилизации бандеровцев справляются блестяще. Целое поколение молодых мужчин убито, искалечено или навсегда покинуло нэньку. Экономика разрушена, энергоснабжение дышит на ладан, перспектива только подохнуть, как собака. Еще тысяч 150-200 осталось прикончить и сопротивление будет сломлено. И не нужно торопиться, не нужно быстро идти вперед, не нужно растягивать фронт, когда в городишки загоняет бандерлогов и их жрет Каа. Поэтому да, наши полководцы в вопросе утилизации бандерлогов, действительно, значительно уступают компании Залужного. И победа не обязательно достигается захватом территории, вас диванных этому кто-то ошибочно научил. Можно уничтожить личный состав армии врага и помешать занять территорию будет некому. Учи историю. Издревле, на поле сражения защитники гибнут и враг забирает города и веси. Кутузов и Барклай пятились, но уничтожили Великую армию, Величайшего полководца полностью. А в Париж уже вошли без боя. Поэтому вижу, что отходом от Харькова заманили балбесов в ловушку, дали поверить в себя, выманили из крупных городов и с правобережья, решив уничтожить упоротое поколение нацистов именно на Донбассе. Как тебе такой сценарий?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 00:18
      +1
      Цитата: Bad_gr
      А значит, следующие несколько суток (а может и сутки-двое) могут стать для частей киевского режима последними

      Евросаммит прибыл посмотреть на капитуляцию Бахмута.