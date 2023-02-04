Военкоры сообщают, что ВСУ потеряли контроль над северными кварталами Артёмовска

Из Артёмовска приходит информация о том, что под натиском российских штурмовых отрядов войска противника потеряли контроль над северными кварталами города. Непосредственные штурмовые действия в Артёмовской (Бахмутской) агломерации осуществляют бойцы ЧВК «Вагнер».Информация о том, что ребята из «Вагнера» заняли северную часть Артёмовска, появилась на канале WarGonzo. Ранее военкоры этого медиа зачастую, что называется, забегали вперёд. Однако в большинстве случаев через сутки-двое озвучиваемая информация подтверждалась командованием «Вагнера».На данный момент военкоры пишут, что российские отряды проводят зачистку на севере Артёмовска. Другие штурмовые группы продвигаются к юго-западу от города – в направлении Часова Яра, который относительно Артёмовска (Бахмута) находится на возвышенности. Эта географическая особенность в определённой степени затрудняет боевую работу по полному окружению бахмутского гарнизона ВСУ.Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись к перекрёстку дорог Артёмовск-Константиновка и Часов Яр – Курдюмовка, что к юго-западу от Красного (Ивановского).Одновременно с этим бои идут и в южной части Артёмовска. Большие потери несут резервы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещённая в России), ранее переброшенные к городу с целью недопущения его окружения российскими войсками.