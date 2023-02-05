А в танках ли дело?

А потому как в Берлине не упирались, а танки поставлять будут. И ремонтировать будут, и снаряды точить станут. «Рейнметалл» по этому поводу стахановские планы расписывает и ручки потирает радостно в ожидании прибылей, которые, несомненно, последуют.
У нас же все идет прежним путем: по экспоненте, от простого к сложному. От ржавых и никому не нужных Д-30 и БМП-1 к «Леопардам» и «Хаймарсам». От старых советских систем вооружения к новым и новейшим образцам не то что оборонительной, а очень даже и наступательной техники.
Это в начале конфликта на Западе осторожничали и поставляли исключительно оборонительное вооружение. Чем дольше рисовали «красные линии» со стороны России, тем смелее становились союзники Украины. И, если история с артиллерией тянулась долго, но как только США поставили несколько дивизионов М777 и первые 12 «Хаймарсов», прорвало и остальных. Польша, Германия, Нидерланды, Франция, Испания – все бросились помогать Украине. И разговоров уже даже не шло, брали и отправляли технику и боеприпасы даже микроскопические образования типа той же Македонии.
Плата за молчание. А теперь, когда СВО откровенно буксует, перейдя в стадию позиционной войны, поддерживающие Украину стесняться будут все меньше и меньше. Процесс, скажем так, пойдет в режиме саморазгона. Многие страны как из числа НАТО, так и просто противники России, станут передавать боевую технику и все прочее Украине, поддерживая конфликт.
То, что Россия ни на кого из вышеперечисленных государств нападать не планировала, никого не интересует. Есть источник угрозы (для кого, не совсем понятно) и его надо всеевропейски ликвидировать. А потому техника шла, идет и будет идти. Весь вопрос – сколько и какая. И тут вариантов развития событий более чем много.
Реалии нашей стороны не воодушевляют. Все эти «жгли и еще сожжем», «одной левой», «что такое рота танков» - это оставим на совести наших «военных экспертов» и посмотрим на танковую вакханалию немного под другим углом.
Мы вообще не станем говорить о танках. Почти не станем
Понятно, что танки у украинцев будут. Что называется – в ассортименте. Американские, британские, немецкие. И в достаточных количествах. Что-то подсказывает, что все эти разговоры о «танковой роте» не более чем попытка успокоить российскую сторону.
Но пока шла вторая серия странного шоу «Танки, вперед!», мы пропустили мимо первую серию. Про БМП. А зря.
Вроде бы – а что БМП? Да вот как вам сказать… Если учесть, что в свое время в Ираке на долю БМП «Бредли» пришлось 7 из 10 уничтоженных танков Ирака, то вопрос очень непростой. Тем более, что сегодня толком никто не может сказать, а сколько западных БМП запланировано передать Украине. Информация настолько тесно переплетена с дезинформацией, что очень сложно сказать, сколько реально боевых машин придет в распоряжение ВСУ. Цифры колеблются от 500 до 1500. Где истина? Возможно, посередине. И тогда все приобретает довольно интересный расклад.
Итак, американские «Бредли» и «Страйкеры», немецкие «Мардеры», турецкие «Кирпи». Да, такие у нас турецкие дружки-партнеры. 200 БМП турецкого производства идут Украине. А так у Эрдогана с Путиным полное взаимопонимание. И есть сведения о том, что в поставках легкобронированной техники принимают участие даже не члены НАТО.
И что в итоге поимеют украинцы? 300 танков и 1000 БМП – это что? И мы не будем говорить о бригадах. Да, украинская армия оперирует бригадами, но… в 2021 году Пентагон в рамках новой стратегии доктрины армии TRADOC отказался от так называемых «модульных бригадных боевых групп» в пользу… дивизий!
То есть, в США оценили недееспособность бригад, которые есть не что иное, как усиленные полки и решили перейти снова к дивизиям. К тем самым дивизиям, коих должно появиться несколько видов: тяжелые дивизии, легкие дивизии, дивизии прорыва и все в таком духе.
С украинской стороны шла информация о создании двух ударных корпусов для ВСУ. Что такое корпус? Это именно несколько дивизий, от 2 до 5, в зависимости от задач, под которые корпус формируется. Численность до 100 тысяч человек. Реализовать набор такого количества людей как раз сейчас и пробуют в Украине путем облав и массовых вручений повесток.
Оставим в стороне один корпус, который по идее будет оснащен тем, что насобирают по всяким лимитрофам и членам НАТО, у которых отродясь не было денег на приличное оружие типа Румынии и Болгарии. Второй корпус будет намного интереснее.
Три дивизии, вооруженные «от щедрот» союзников. Оснащение прослеживается очень легко.
Американская составляющая: танк М1А1 «Абрамс», БМП М2А2 «Бредли», БТР М113А2. Артиллерийская компонента – М777А1, ракетная - M142 HIMARS. ПВО - NASAMS. Все вышеперечисленное или поставляется, или будет поставляться в ближайшее время.
Британская составляющая: танк «Челленджер-2», БТР М113А2, артиллерия L118, ЗРК Rapier Field Standard C, РСЗО М270.
Немецкая составляющая: танки «Леопард-1» и «Леопард-2», БМП «Мардер», САУ Pzh2000, РСЗО МАRS (М270).
Причем, если все это придет именно в указанных количествах, то его будет достаточно для оснащения трех дивизий. Как они вообще собираются распределять технику и ее обслуживать – это третий вопрос. Но формирование соединений в зависимости от поставляемой техники – это номер действительный еще со времен Второй Мировой войны. Танковые и авиационные полки, оснащенные импортной техникой – это была норма.
Если украинцы реализуют это правильно, то они получат три дивизии, вооруженные техникой НАТО. А если к технике еще будет и связь по стандартам НАТО… Этот корпус будет очень приличной ударной силой.
Можно сказать (и многие эксперты твердят), что «Абрамсы» и «Челленджеры» не подходят для действий в условиях европейского ТВД, каким является Украина. Однако, это танки, которые вместе с прочей бронетехникой являются ударной силой. Плюс еще очень многое зависит от того, как отработают штабные этих дивизий и кто будет противостоять им. Если ополченцы на Т-62 и с «Рапирами» – результат будет весьма предсказуем.
Формирование такой структуры, как корпус – это дело не одного дня. Но если внимательно изучить номенклатуру поставляемой бронетехники, понимание того, что кроме танков и БМП идут в больших количествах САУ «в ассортименте», РСЗО с высокоточными боеприпасами, и ЗРК. Причем, поставки зенитных управляемых ракет RIM-7 «Sea Sparrow» - это реально неприятные известия. Это весьма хорошие ракеты.
А с чего будут запускать эти морские боеприпасы? Оказывается, при небольшой доработке «Морской Воробей» запросто можно запускать с ПУ «Бук-М1», что явно не добавит оптимизма пилотам вертолетов и ударных самолетов. RIM-7 «Sea Sparrow» работает на небольших (до 30 км) дальностях, но это весьма увесистая и точная ракета, несмотря на возраст.
Стоит вспомнить инцидент 1992 года, когда две ракеты «Sea Sparrow» с американского авианосца «Саратога» разделали под орех турецкий минный заградитель «Муавенет» водоизмещением 2200 тонн, убив 5 и ранив 22 человек экипажа. Минзаг списали, признав нецелесообразным восстановление. И это две ракеты. Противовоздушные.
Вообще все очень похоже на масштабный эксперимент, проводимый американцами
В 2021 году, сменив концепцию формирования и применения для сухопутных сил, перейдя от бригадного формирования к дивизионному, американское военное командование видимо, решило провести проверку боем и отработать свои теоретические выкладки по применению на практике. Как бы это не смотрелось, а выглядит все это не очень красиво, но когда американцев волновали проблемы других?
Итак, американская логистика, способная обеспечить ведение боевых действий в любой точке земного шара бесперебойно и отлаженно плюс оснащение ВСУ вооружением НАТО не то чтобы залог победы, но заявка.
Взять свежесформированный резервный корпус ВСУ, придать ему так называемую «дивизию прорыва» нового американского образца (усиленная дивизия из трех танковых бригад плюс бригада инженерной поддержки) и пары легких бригад на БМП и броневиках, так хорошо зарекомендовавших себя на харьковском направлении – и применить на любом подходящем направлении. Естественно, обеспечив артиллерией, ПВО и разведывательными средствами.
Мобильные бронегруппы, которые ВСУ успешно применяла в прошлом году – это не более чем применение тактики так называемых легкий дивизий «Страйкер», которые выросли из механизированных бригад «Страйкер», представлявших собой формирования из трех мотопехотных и одного разведывательного батальона. Без танков. Артиллерия, минометы, ПВО, ПТРК – и ни одного танка. Исключительно БМП «Страйкер», по которым и было дано название.
Зато эти сверхмобильные формирования можно было перебрасывать в любую точку мира. Зачем, при наличии аэромобильных бригад и мобильных подразделений КМП – это второй вопрос, но оперировать такими частями так, как это было сделано в Харьковской области возможно с очень большой эффективностью.
А когда за мобильными бригадами или батальонами стоит ударный кулак из сотни танков в готовности ударить в щель, пробитую «Страйкерами» и расширить ее, устроив охват территории, занятой противником…
Это не очень хорошая перспектива для нашей стороны.
Понятно, что это дело не сегодня, и даже не завтра. В этом есть определенный плюс, но он был бы хорош только в том случае, если бы российское командование было бы хоть на один грамм обучаемым и оторвалось от мышления категориями Первой Мировой войны. Но так как наши военачальники из Генштаба не в состоянии мыслить современными категориями, то, судя по всему, и этот шаг у ВСУ получится.
Три сотни танков в распоряжении ВСУ – это сила, даже если треть из них (собирают по всей Европе и не только) отправится по получении в ремонт. Но не должны, потому что обещано, что танки прибудут в полном комплекте.
Танкам нужны экипажи. И БМП нужны. Переученные с советской техники. Если выбросить из времени, отведенного на подготовку все ненужное типа строевой и разучивания песенок, то 2-3 месяца на подготовку (2 месяца до базового уровня и месяц на специализацию) плюс еще 1-2 месяца на слаживание. Так проходили переподготовку все наши бывшие союзники по блоку ОВД, когда переметнулись в НАТО. Это минимум.
То есть, все это займет не меньше половины года. Это хорошо. После такой подготовки создаваемые «с нуля» бригады показывали на учениях вполне приемлемые показатели. Это плохо.
Понятно, что учения и бой – это совершенно разные вещи, но уже практика показала, что все эти ускоренные программы подготовки совершенно непригодны для военного времени. Ускоренное обучение не может быть качественным, оно способно давать только базовые навыки. А для полноценных подразделений, способных решать сложные боевые задачи, требуется время с практическими тренировками.
То, что конфликт будут затягивать любой ценой, это понятно уже сегодня. Причем «любой ценой» - это даже не вбрасывание техники и личного состава на передовую, тут российская сторона прекрасно помогает Украине. Мосты по-прежнему целы, железная дорога исправно подвозит на передовую все, что надо, базы по-прежнему готовят личный состав и ремонтируют технику. Завод «Лукойла» на территории Болгарии исправно поставляет солярку ВСУ.
И чего в таких условиях не воевать? Если твой союзник в плане логистики – это твой противник?
И это еще при том, что номинально ВКС России вроде бы имеет некоторое преимущество в небе. Пока не начались поставки более современных, чем украинские МиГ-29 и Су-27, самолетов. А они появятся. Не зря же одновременно с рокировочной возней вокруг «Леопардов» начались шевеления вокруг вероятных возможных поставок F-16 ВВС Украины.
Умные люди со всего мира (они называются эксперты) сказали и написали много слов на тему того, что поставки F-16 превратятся в технико-логистический кошмар для личного состава украинских ВВС. Необходимость наличия подготовленного технического персонала, наличия качественных аэродромов и мастерских. «Выход» нашли в предложениях другого рода: нужны более неприхотливые истребители: американские F/А-18, шведские «Gripen», французские «Mirage».
Впрочем, о самолетах мы станем говорить отдельно, тема того заслуживает. Потому что самолеты будут. Да, господин Макрон может и будет делать вид, что сомневается, но вопрос с «Миражами» может быть решен примерно так же, как господин Шольц решил вопрос с «Леопардами».
Решение по танкам принято. Решение по БМП, БТР, ЗРК, САУ – тоже. Самолеты и вертолеты – тоже принято. Да, сегодня в США делают вид, что не желают поставлять F-16 Украине, но решение уже принято. Просто надо сделать вид, что все законно, ибо чем еще объяснить трату 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков, техников, специалистов по вооружениям, радиоэлектронике и прочим премудростям летной техники.
США отрицает намерения поставить Украине самолеты.
Великобритания отрицает поставки ударных вертолетов.
Примерно так же, как отрицали поставки танков, которые в итоге будут доставлены в Украину.
Конечно, здесь авиационная компонента весьма важна, ведь без нее танки и прочая техника могут стать легкой добычей. Особенно пока силы украинской ПВО расходуются на отражение ударов крылатых ракет и БПЛА.
Создаваемые резервные корпуса ВСУ, американские, немецкие, британские танки, БМП и прочая бронетехника – ничто без поддержки с воздуха. Поэтому решение о поставках авиации будет принято, иначе вся возня с созданием новых соединений и насыщением их техникой блока НАТО не будет иметь никакого смысла.
Впрочем, в нашем случае эксперимент по отработке новых тактических новшеств армии США вряд ли учитывает интересы украинской стороны.