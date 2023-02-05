Военное обозрение
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А в танках ли дело?

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Итак, танки в Украину пойдут. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, как немцы не крутились, сделать ничего не смогли. Придется идти вслед за союзниками, и никого не волнует, что «Абрамсы» и «Челленджеры» для европейского ТВД, мягко говоря, не подходят. А вот «Леопарды» - в самый раз.


А в танках ли дело?

А потому как в Берлине не упирались, а танки поставлять будут. И ремонтировать будут, и снаряды точить станут. «Рейнметалл» по этому поводу стахановские планы расписывает и ручки потирает радостно в ожидании прибылей, которые, несомненно, последуют.

У нас же все идет прежним путем: по экспоненте, от простого к сложному. От ржавых и никому не нужных Д-30 и БМП-1 к «Леопардам» и «Хаймарсам». От старых советских систем вооружения к новым и новейшим образцам не то что оборонительной, а очень даже и наступательной техники.


Это в начале конфликта на Западе осторожничали и поставляли исключительно оборонительное вооружение. Чем дольше рисовали «красные линии» со стороны России, тем смелее становились союзники Украины. И, если история с артиллерией тянулась долго, но как только США поставили несколько дивизионов М777 и первые 12 «Хаймарсов», прорвало и остальных. Польша, Германия, Нидерланды, Франция, Испания – все бросились помогать Украине. И разговоров уже даже не шло, брали и отправляли технику и боеприпасы даже микроскопические образования типа той же Македонии.

Плата за молчание. А теперь, когда СВО откровенно буксует, перейдя в стадию позиционной войны, поддерживающие Украину стесняться будут все меньше и меньше. Процесс, скажем так, пойдет в режиме саморазгона. Многие страны как из числа НАТО, так и просто противники России, станут передавать боевую технику и все прочее Украине, поддерживая конфликт.


То, что Россия ни на кого из вышеперечисленных государств нападать не планировала, никого не интересует. Есть источник угрозы (для кого, не совсем понятно) и его надо всеевропейски ликвидировать. А потому техника шла, идет и будет идти. Весь вопрос – сколько и какая. И тут вариантов развития событий более чем много.

Реалии нашей стороны не воодушевляют. Все эти «жгли и еще сожжем», «одной левой», «что такое рота танков» - это оставим на совести наших «военных экспертов» и посмотрим на танковую вакханалию немного под другим углом.

Мы вообще не станем говорить о танках. Почти не станем


Понятно, что танки у украинцев будут. Что называется – в ассортименте. Американские, британские, немецкие. И в достаточных количествах. Что-то подсказывает, что все эти разговоры о «танковой роте» не более чем попытка успокоить российскую сторону.

Но пока шла вторая серия странного шоу «Танки, вперед!», мы пропустили мимо первую серию. Про БМП. А зря.

Вроде бы – а что БМП? Да вот как вам сказать… Если учесть, что в свое время в Ираке на долю БМП «Бредли» пришлось 7 из 10 уничтоженных танков Ирака, то вопрос очень непростой. Тем более, что сегодня толком никто не может сказать, а сколько западных БМП запланировано передать Украине. Информация настолько тесно переплетена с дезинформацией, что очень сложно сказать, сколько реально боевых машин придет в распоряжение ВСУ. Цифры колеблются от 500 до 1500. Где истина? Возможно, посередине. И тогда все приобретает довольно интересный расклад.

Итак, американские «Бредли» и «Страйкеры», немецкие «Мардеры», турецкие «Кирпи». Да, такие у нас турецкие дружки-партнеры. 200 БМП турецкого производства идут Украине. А так у Эрдогана с Путиным полное взаимопонимание. И есть сведения о том, что в поставках легкобронированной техники принимают участие даже не члены НАТО.


И что в итоге поимеют украинцы? 300 танков и 1000 БМП – это что? И мы не будем говорить о бригадах. Да, украинская армия оперирует бригадами, но… в 2021 году Пентагон в рамках новой стратегии доктрины армии TRADOC отказался от так называемых «модульных бригадных боевых групп» в пользу… дивизий!

То есть, в США оценили недееспособность бригад, которые есть не что иное, как усиленные полки и решили перейти снова к дивизиям. К тем самым дивизиям, коих должно появиться несколько видов: тяжелые дивизии, легкие дивизии, дивизии прорыва и все в таком духе.

С украинской стороны шла информация о создании двух ударных корпусов для ВСУ. Что такое корпус? Это именно несколько дивизий, от 2 до 5, в зависимости от задач, под которые корпус формируется. Численность до 100 тысяч человек. Реализовать набор такого количества людей как раз сейчас и пробуют в Украине путем облав и массовых вручений повесток.

Оставим в стороне один корпус, который по идее будет оснащен тем, что насобирают по всяким лимитрофам и членам НАТО, у которых отродясь не было денег на приличное оружие типа Румынии и Болгарии. Второй корпус будет намного интереснее.

Три дивизии, вооруженные «от щедрот» союзников. Оснащение прослеживается очень легко.


Американская составляющая: танк М1А1 «Абрамс», БМП М2А2 «Бредли», БТР М113А2. Артиллерийская компонента – М777А1, ракетная - M142 HIMARS. ПВО - NASAMS. Все вышеперечисленное или поставляется, или будет поставляться в ближайшее время.

Британская составляющая: танк «Челленджер-2», БТР М113А2, артиллерия L118, ЗРК Rapier Field Standard C, РСЗО М270.

Немецкая составляющая: танки «Леопард-1» и «Леопард-2», БМП «Мардер», САУ Pzh2000, РСЗО МАRS (М270).

Причем, если все это придет именно в указанных количествах, то его будет достаточно для оснащения трех дивизий. Как они вообще собираются распределять технику и ее обслуживать – это третий вопрос. Но формирование соединений в зависимости от поставляемой техники – это номер действительный еще со времен Второй Мировой войны. Танковые и авиационные полки, оснащенные импортной техникой – это была норма.

Если украинцы реализуют это правильно, то они получат три дивизии, вооруженные техникой НАТО. А если к технике еще будет и связь по стандартам НАТО… Этот корпус будет очень приличной ударной силой.


Можно сказать (и многие эксперты твердят), что «Абрамсы» и «Челленджеры» не подходят для действий в условиях европейского ТВД, каким является Украина. Однако, это танки, которые вместе с прочей бронетехникой являются ударной силой. Плюс еще очень многое зависит от того, как отработают штабные этих дивизий и кто будет противостоять им. Если ополченцы на Т-62 и с «Рапирами» – результат будет весьма предсказуем.

Формирование такой структуры, как корпус – это дело не одного дня. Но если внимательно изучить номенклатуру поставляемой бронетехники, понимание того, что кроме танков и БМП идут в больших количествах САУ «в ассортименте», РСЗО с высокоточными боеприпасами, и ЗРК. Причем, поставки зенитных управляемых ракет RIM-7 «Sea Sparrow» - это реально неприятные известия. Это весьма хорошие ракеты.

А с чего будут запускать эти морские боеприпасы? Оказывается, при небольшой доработке «Морской Воробей» запросто можно запускать с ПУ «Бук-М1», что явно не добавит оптимизма пилотам вертолетов и ударных самолетов. RIM-7 «Sea Sparrow» работает на небольших (до 30 км) дальностях, но это весьма увесистая и точная ракета, несмотря на возраст.

Стоит вспомнить инцидент 1992 года, когда две ракеты «Sea Sparrow» с американского авианосца «Саратога» разделали под орех турецкий минный заградитель «Муавенет» водоизмещением 2200 тонн, убив 5 и ранив 22 человек экипажа. Минзаг списали, признав нецелесообразным восстановление. И это две ракеты. Противовоздушные.

Вообще все очень похоже на масштабный эксперимент, проводимый американцами


В 2021 году, сменив концепцию формирования и применения для сухопутных сил, перейдя от бригадного формирования к дивизионному, американское военное командование видимо, решило провести проверку боем и отработать свои теоретические выкладки по применению на практике. Как бы это не смотрелось, а выглядит все это не очень красиво, но когда американцев волновали проблемы других?

Итак, американская логистика, способная обеспечить ведение боевых действий в любой точке земного шара бесперебойно и отлаженно плюс оснащение ВСУ вооружением НАТО не то чтобы залог победы, но заявка.

Взять свежесформированный резервный корпус ВСУ, придать ему так называемую «дивизию прорыва» нового американского образца (усиленная дивизия из трех танковых бригад плюс бригада инженерной поддержки) и пары легких бригад на БМП и броневиках, так хорошо зарекомендовавших себя на харьковском направлении – и применить на любом подходящем направлении. Естественно, обеспечив артиллерией, ПВО и разведывательными средствами.

Мобильные бронегруппы, которые ВСУ успешно применяла в прошлом году – это не более чем применение тактики так называемых легкий дивизий «Страйкер», которые выросли из механизированных бригад «Страйкер», представлявших собой формирования из трех мотопехотных и одного разведывательного батальона. Без танков. Артиллерия, минометы, ПВО, ПТРК – и ни одного танка. Исключительно БМП «Страйкер», по которым и было дано название.


Зато эти сверхмобильные формирования можно было перебрасывать в любую точку мира. Зачем, при наличии аэромобильных бригад и мобильных подразделений КМП – это второй вопрос, но оперировать такими частями так, как это было сделано в Харьковской области возможно с очень большой эффективностью.

А когда за мобильными бригадами или батальонами стоит ударный кулак из сотни танков в готовности ударить в щель, пробитую «Страйкерами» и расширить ее, устроив охват территории, занятой противником…

Это не очень хорошая перспектива для нашей стороны.

Понятно, что это дело не сегодня, и даже не завтра. В этом есть определенный плюс, но он был бы хорош только в том случае, если бы российское командование было бы хоть на один грамм обучаемым и оторвалось от мышления категориями Первой Мировой войны. Но так как наши военачальники из Генштаба не в состоянии мыслить современными категориями, то, судя по всему, и этот шаг у ВСУ получится.

Три сотни танков в распоряжении ВСУ – это сила, даже если треть из них (собирают по всей Европе и не только) отправится по получении в ремонт. Но не должны, потому что обещано, что танки прибудут в полном комплекте.

Танкам нужны экипажи. И БМП нужны. Переученные с советской техники. Если выбросить из времени, отведенного на подготовку все ненужное типа строевой и разучивания песенок, то 2-3 месяца на подготовку (2 месяца до базового уровня и месяц на специализацию) плюс еще 1-2 месяца на слаживание. Так проходили переподготовку все наши бывшие союзники по блоку ОВД, когда переметнулись в НАТО. Это минимум.

То есть, все это займет не меньше половины года. Это хорошо. После такой подготовки создаваемые «с нуля» бригады показывали на учениях вполне приемлемые показатели. Это плохо.

Понятно, что учения и бой – это совершенно разные вещи, но уже практика показала, что все эти ускоренные программы подготовки совершенно непригодны для военного времени. Ускоренное обучение не может быть качественным, оно способно давать только базовые навыки. А для полноценных подразделений, способных решать сложные боевые задачи, требуется время с практическими тренировками.

То, что конфликт будут затягивать любой ценой, это понятно уже сегодня. Причем «любой ценой» - это даже не вбрасывание техники и личного состава на передовую, тут российская сторона прекрасно помогает Украине. Мосты по-прежнему целы, железная дорога исправно подвозит на передовую все, что надо, базы по-прежнему готовят личный состав и ремонтируют технику. Завод «Лукойла» на территории Болгарии исправно поставляет солярку ВСУ.


И чего в таких условиях не воевать? Если твой союзник в плане логистики – это твой противник?


И это еще при том, что номинально ВКС России вроде бы имеет некоторое преимущество в небе. Пока не начались поставки более современных, чем украинские МиГ-29 и Су-27, самолетов. А они появятся. Не зря же одновременно с рокировочной возней вокруг «Леопардов» начались шевеления вокруг вероятных возможных поставок F-16 ВВС Украины.


Умные люди со всего мира (они называются эксперты) сказали и написали много слов на тему того, что поставки F-16 превратятся в технико-логистический кошмар для личного состава украинских ВВС. Необходимость наличия подготовленного технического персонала, наличия качественных аэродромов и мастерских. «Выход» нашли в предложениях другого рода: нужны более неприхотливые истребители: американские F/А-18, шведские «Gripen», французские «Mirage».

Впрочем, о самолетах мы станем говорить отдельно, тема того заслуживает. Потому что самолеты будут. Да, господин Макрон может и будет делать вид, что сомневается, но вопрос с «Миражами» может быть решен примерно так же, как господин Шольц решил вопрос с «Леопардами».

Решение по танкам принято. Решение по БМП, БТР, ЗРК, САУ – тоже. Самолеты и вертолеты – тоже принято. Да, сегодня в США делают вид, что не желают поставлять F-16 Украине, но решение уже принято. Просто надо сделать вид, что все законно, ибо чем еще объяснить трату 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков, техников, специалистов по вооружениям, радиоэлектронике и прочим премудростям летной техники.

США отрицает намерения поставить Украине самолеты.
Великобритания отрицает поставки ударных вертолетов.

Примерно так же, как отрицали поставки танков, которые в итоге будут доставлены в Украину.

Конечно, здесь авиационная компонента весьма важна, ведь без нее танки и прочая техника могут стать легкой добычей. Особенно пока силы украинской ПВО расходуются на отражение ударов крылатых ракет и БПЛА.

Создаваемые резервные корпуса ВСУ, американские, немецкие, британские танки, БМП и прочая бронетехника – ничто без поддержки с воздуха. Поэтому решение о поставках авиации будет принято, иначе вся возня с созданием новых соединений и насыщением их техникой блока НАТО не будет иметь никакого смысла.

Впрочем, в нашем случае эксперимент по отработке новых тактических новшеств армии США вряд ли учитывает интересы украинской стороны.
Автор:
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25 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:42
    -1
    Если нажать на столешницу рукой, то столешница ответит такой же силой со знаком минус.
    Я ,все таки,надеюсь ,что реакция России на эти действия Запада будет соответствующей.И не зря ВВП грозился!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 04:54
      +2
      Вообще то ВВП давно грозился , кому и чем уже и не упоминается.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 06:18
        0
        Хорошо, а что можно противопоставить??
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 06:52
          0
          Провести испытания ТЯО на Новой Земле. Если не поможет, то провести испытания Царь-бомбы, и пустить слушок, что испытывали заряд для Посейдонов, чтобы можно было смыть побережья США и Евросоюза в океан. Мобилизовать промышленность, увеличить выпуск и модернизацию вооружения на порядок. Провести учебные сборы "партизан", создав мобилизационный резерв в 3-5 миллионов резервистов. Поставлять вооружение повстанцам, сепаратистам, террористам всех мастей , воюющим с нашими врагами. Можно провести диверсионные операции против газонефтепроводов в Европе, оборонных предприятий и т.д. Много чего можно сделать. СССР с этим бы легко справился. РФ может только грозить Красными Линиями. Мир тем временем все больше и ближе подходит к Третьей мировой войне.
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 05:00
    +6
    ...никого не волнует, что «Абрамсы» и «Челленджеры» для европейского ТВД, мягко говоря, не подходят.
    Если мне память не изменяет, то и создавали не для для покатушек по пустыне, а как ответ бронетанковым силам ОВД, и советским в первую очередь , именно в Европе, как раз для европейского ТВД. Если не довелось им до этих событий повоевать в Европе, это ещё не значит что не подходят.
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 05:47
      +2
      Если не довелось им до этих событий повоевать в Европе, это ещё не значит что не подходят.
      В чем-то соглашусь, но есть одно большое "но". Эти танки - грозное оружие, у которого хватает и недостатков. И главный из них - недостаточная мобильность и излишний вес. А чем медленнее боевая техника, тем легче ее поразить. Чем тяжелее - тем проблематичнее форсировать водные преграды. Ну, и не самые современные это машины. Противостоять такому противнику будет хоть и не легко, но вполне возможно.
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 05:59
      +3
      В западной Европе, это раз. Для действий от обороны, это два.
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:17
      +1
      Уточнить стоит -западноевропейского ТВД в чем есть некая разница , а именно дорожная сеть .
      Так что кроме танков стоит смотреть на инженерное обеспечения ОБТ
    4. Комментарий был удален.
    5. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:45
      0
      Цитата: Fitter65
      именно в Европе, как раз для европейского ТВД

      Для западно-европейского ТВД. То есть воевать на территории ФРГ или Австрии или Франции.
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 05:16
    +6
    ...если бы российское командование было бы хоть на один грамм обучаемым и оторвалось от мышления категориями Первой Мировой войны. Но так как наши военачальники из Генштаба не в состоянии мыслить современными категориями...
    Да, куда уж нашим генералам, до гениального стратега Скоморохова.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 05:40
      +4
      Цитата: Fitter65
      ...если бы российское командование было бы хоть на один грамм обучаемым и оторвалось от мышления категориями Первой Мировой войны. Но так как наши военачальники из Генштаба не в состоянии мыслить современными категориями...
      Да, куда уж нашим генералам, до гениального стратега Скоморохова.


      Очевидно, им до него как до Луны.
      Почему-то всем, кроме наших генералов, было понятно ещё до 24 февраля, что НАТО обязательно за Украину впишется. Вот всем было понятно, а им - нет, не было.
      1. курвиметр
        курвиметр Сегодня, 06:03
        0
        Тем кто принимает решения изначально всё было понятно... Поэтому обе стороны и затягивают конфликт... За инфошумом не видно конечной и реальной цели... Когда очнемся будет уже поздно. В общем перспективы не очень... sad
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 06:20
        -1
        Да уж, планирование, однозначно, подкачало
      3. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 06:27
        0
        Цитата: Погоны
        Очевидно, им до него как до Луны.
        Почему-то всем, кроме наших генералов, было понятно ещё до 24 февраля, что НАТО обязательно за Украину впишется. Вот всем было понятно, а им - нет, не было.

        Это вам кто-то сказал, или вы сами додумались? Что нашему военному руководству всё не ясно, ни чего не понятно, они ни чего не умеют кроме как дачи строить? И боевые действия выходит идут не под руководством наших генералов, а вопреки? Где-то уже это проблёскивало... Но как известно :"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..." А тут стратег на архистратеге. Куда уж нашему верховному командованию. Есть у меня один такой - Великий Воин, Непревзойдённый стратег, и Лучший в мире Тактик... Правда когда мобилизация пошла, с унитаза боялся слазить. Но вот мобилизация прошла и всё, он уже на другого коня вскочил. Тоже армиями ворочает, что да как надо делать. Правда по образованию мастер-наладчик деревообрабатывающих станков, но ведь если верить К. Симонову и генерал Серпилин фельдшером был. А так-то да все великие полководцы на ВО, да на кухнях находятся...
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 06:53
          0
          Цитата: Fitter65
          Это вам кто-то сказал, или вы сами додумались? Что нашему военному руководству всё не ясно, ни чего не понятно, они ни чего не умеют кроме как дачи строить?


          Это видно по ходу СВО. hi
          По тому, как в начале апреля в Белгородскую область как к себе домой спокойно залетели вертолёты ВСУ и нанесли удары по нашему НПЗ.
          По тому, как бездарно погиб крейсер "Москва".
          По тому, как дважды был атакован Энгельс.
          По тому, как наша пехота уже почти год В ЛОБ штурмуют укрепрайоны ВСУ.
          По мобилизации, которой сначала не будет, а потом она начинается за неделю до осеннего призыва, из-за чего осенний призыв приходится сдвигать.
          По итогам самой мобилизации, когда обеспечение мобилизованных приходится обеспечивать им самим и неравнодушным гражданам.

          Ну, давайте, скажите мне, что у нас всё хорошо и идёт по плану. wassat
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 05:38
    +4
    Чтобы кто не говорил, но любая техника на поле боя будет уничтожена. Естественно свою роль они сыграют, но не думаю что это фатально.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 05:46
      +1
      Цитата: ВАШ
      Чтобы кто не говорил, но любая техника на поле боя будет уничтожена


      Вот это - ключевое в вашем сообщении. Там техника по обе стороны фронта.
      В итоге победит тот, у кого этой техники больше, у кого она современнее и кто лучше с ней умеет обращаться. hi
  5. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:50
    +1
    Хотелось бы добавить...
    То есть, все это займет не меньше половины года.

    Абрамс весной-осенью на украине, совсем не то, что он же летом... Сколько их не ругай и не кидай шапок...
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: tsvetahaki
      Абрамс весной-осенью на украине, совсем не то, что он же летом... Сколько их не ругай и не кидай шапок.

      А почему только Абрамс Ах да он очень тяжёлый...
      А этот Т-80?
  6. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 06:15
    +2
    В чем я согласен с автором, так это в том, что не должно быть шапкозакидательского отношения к поставляемой западной технике. Танки противника способны доставить нам много неприятностей. Как и БМП, и артиллерия, и средства ПВО, и ракетное вооружение.
    Но это при грамотном их использовании.
    А теперь посмотрим на текущую ситуацию на линии БД. И представим, что танки и БМП НАТО уже готовы вступить в бой.
    1. Их собрали единым ударным кулаком? Артиллерия, ракетчики и ВВС у нас будут по ним отрабатывать, тут даже к гадалке не ходи. По местам скопления бронетехники. Что в таком случае будет с БМП? Танк - более защищен, хоть и не неуязвим. А все эти "Брэдли" и прочие "Мардеры" в такой ситуации - потенциальный металлолом.
    2. Противник "размазывает" бронетехнику по всей линии боестолкновения? В этом случае ни о каком "ударном кулаке" и речи быть не может. Это сильно напомнит французскую армию образца 1940 года. Сколько они там делали вид, что сражаются, недели 2?
    Инициатива нашим противником утрачена. И никакое крупное наступление сил НАТО, переодетых в форму ВСУ, не получится в принципе: невозможно скрыть формирование ударных сил, по такому району тут же будет работать артиллерия. А без сосредоточения бронетехники никакого наступления не получится.
    Ну, и - гипотетически: у НАТО получилось собрать те самые 3 дивизии, и они пошли в наступление на одном из участков фронта. Что будет в итоге? Наше командование выдвигает навстречу резервы, которые, насколько помню, у нас есть. А пока идет встречный бой на этом направлении, наши войска продвигаются вперед на других участках фронта. Либо мы даже отдаем какие-то позиции атакующим, после чего, с флангов, подрезаем основание атакующего клина.
    Итог в любой ситуации неизменен: враг будет разбит. И победа будет за нами, если не подгадит пятая колонна с переговорами.
  7. Третий район
    Третий район Сегодня, 06:16
    0
    Итак, танки в Украину пойдут.

    И всё таки по русски , будет правильно - на Украину. Это дело принципа. hi
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:37
    -1
    Цитата: Fitter65
    Да, куда уж нашим генералам, до гениального стратега Скоморохова.

    А я впишусь за Скоморохова...лучше перебдеть чем недобдеть...наши генералы достаточно наломали дров в СВО...если внимательно просмотреть всю хронику событий СВО можно немало косяков наших генералов увидеть...перечислять сейчас их нет смысла итак все знают.
    Так что Роман правильно критикует наше генеральское ллоби...
    Суворовых и Кутузовых среди них я пока не вижу.
    По статье тревожно становится...враг концентрирует бронетанковые силы у наших границ...нам хотят нанести стратегическое поражение на поле боя.
    Мы должны хладнокровно оценить ситуацию, а не пытаться наезжать на Скоморохова.
  9. THE STAS
    THE STAS Сегодня, 06:51
    0
    Мне всё таки интересно, когда же всё - таки Россия решиться применить тактическое ядерное оружие?
    На мой взгляд это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ остудить пыл ЗАПАДА и заставить идти по пути переговоров
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 06:53
    0
    Когда запад вписался за украину стало понятно,что поставки техники будут только расти. Учитывая что на запад никто не собирается нападать, он может хоть всю свою технику передать украине. Её намного больше,чем российские войска смогут осилить.
    А учитывая, что у украины экономика внешняя,а мирное население бессмысленно трогать, то да же ядерное оружие не посадит украину за стол переговоров, а только развяжет руки окончательно. Уничтожать мосты не получится скорее всего и не даст эффекта, слишком много путей доставки.
    И по западу бить предупредительными цирконами бессмысленно, урона пшик,только повод для войны будет.
    Кремль рассчитывал воевать только на новых территориях, но США поставили дальнобойные ракеты и как с этим бороться с текущей ситуации не ясно...
    Обучать всу в странах нато начали довольно давно, плюс летом сбор НАТО, так что вероятно все это вооружение начнут к концу зимы полноценно применять,чтобы к лету были результаты.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
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    Цитата: THE STAS
    когда же всё - таки Россия решиться применить тактическое ядерное оружие?

    Этого пока нельзя делать...по многим соображениям.
    Можно еще обойтись обычным вооружением...а здесь какие то непонятные планы политиков мешают.